Трамп хотел войти в историю, но ему удалось только вляпаться
Он очень хотел войти в историю, но впал в такую историю, из которой теперь не может выйти.
В мире еще не существует Дарвиновской премии в области политики, но только ради необходимости празднования ВСЕХ достижений Дональда Трампа и только за первый год его президентства, такую премию нужно учредить:
Варианты:
1. Золотая клизма
2. Кубок эффективного менеджера
3. Золотой Фейспалм
4. Политический стыд года
5. Премия за политическую клоунаду
6. Антинаграда Genius Solution
Безусловно, во всех номинациях и с большим отрывом Дональд Трамп взял бы первые места.
Список его достижений за 413 дней своего Президентства:
– Поругался с соседями Канадой и Мексикой.
- бездарная попытка отобрать Гренландию у Дании в том числе с угрозой использования силы (не удалось).
- Катастрофическое разрушение отношений с Европой (НАТО+ЕС) и полный переход на циничные взаимоотношения деньги-товар-деньги.
- постоянное угрожание использования тарифов для достижения политических целей (не достигнув никаких).
- Совершенно бестолковая попытка (не) Великой войной изменить режим в Иране.
Да, бесспорно удалось уничтожить высшее руководство Ирана в первые несколько часов этой военной операции.
Совместными с Израилем авиаударами по несколько раз убили всех высших руководителей в Иране и их преемников.
Но ситуация не улучшилась, а наоборот стало в 1000 раз хуже и не только для региона, а всей планеты:
- цена на газ в Европе взлетела на 115%;
- Цены на нефть подскочили почти до $120 за баррель впервые за 4 года.
С 27 февраля суммарная капитализация "Роснефти", "Лукойла", "Газпром нефти", "Сургутнефтегаза" и "Татнефти" выросла на $25 млрд.
Всего два месяца назад нефтяники РФ были вынуждены сократить добычу после того, как цена сорта Urals упала до 40 долларов за баррель, а в море накопились десятки миллионов нераспроданных баррелей.
Теперь стоимость Urals поднялась до $70, что может давать дополнительную выручку на $8–10 млн в сутки,
Бюджет России сна 2026 положен из расчета $59 за баррель.
Шесть ближневосточных монархий Персидского залива, оказавшихся в эпицентре событий, уже пожалели обо всем на свете.
Вопрос даже не в деньгах, хотя и у них дело тоже.
Все нанесенные разрушения местной инфраструктуре будут восстановлены, на это денег в местных бюджетах хватит.
Доверие, вот с этим уже вырисовывается проблема.
Весь блеск и инвестиционная привлекательность Ближнего Востока базируется на безопасности инвестиционной и личной, а с безопасностью в ближайшее время точно не станет.
В любой момент времени гости ОАЭ могут снова стать заложниками и вынуждены платить до $20k за 1 место в эвакуационном бизнес-джете (ранее за эти деньги можно было взять весь самолет).
P/s по моему убеждению наибольших последствий от иранской авантюры на себе ощутят США, ведь крупнейшими инвесторами в Американскую экономику всегда были нефть доллары из Персидского залива.
Нет добычи нефти – нет реализации – нет выручки – нет инвестиций в развитие США.
Поэтому это однозначно премия "Золотая Клизма".