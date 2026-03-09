Трамп хотел войти в историю, но ему удалось только вляпаться

Он очень хотел войти в историю, но впал в такую историю, из которой теперь не может выйти.

В мире еще не существует Дарвиновской премии в области политики, но только ради необходимости празднования ВСЕХ достижений Дональда Трампа и только за первый год его президентства, такую премию нужно учредить:

Варианты:

1. Золотая клизма

2. Кубок эффективного менеджера

3. Золотой Фейспалм

4. Политический стыд года

5. Премия за политическую клоунаду

6. Антинаграда Genius Solution

Безусловно, во всех номинациях и с большим отрывом Дональд Трамп взял бы первые места.

Список его достижений за 413 дней своего Президентства:

– Поругался с соседями Канадой и Мексикой.

- бездарная попытка отобрать Гренландию у Дании в том числе с угрозой использования силы (не удалось).

- Катастрофическое разрушение отношений с Европой (НАТО+ЕС) и полный переход на циничные взаимоотношения деньги-товар-деньги.

- постоянное угрожание использования тарифов для достижения политических целей (не достигнув никаких).

- Совершенно бестолковая попытка (не) Великой войной изменить режим в Иране.

Да, бесспорно удалось уничтожить высшее руководство Ирана в первые несколько часов этой военной операции.

Совместными с Израилем авиаударами по несколько раз убили всех высших руководителей в Иране и их преемников.

Но ситуация не улучшилась, а наоборот стало в 1000 раз хуже и не только для региона, а всей планеты:

- цена на газ в Европе взлетела на 115%;

- Цены на нефть подскочили почти до $120 за баррель впервые за 4 года.

С 27 февраля суммарная капитализация "Роснефти", "Лукойла", "Газпром нефти", "Сургутнефтегаза" и "Татнефти" выросла на $25 млрд.

Всего два месяца назад нефтяники РФ были вынуждены сократить добычу после того, как цена сорта Urals упала до 40 долларов за баррель, а в море накопились десятки миллионов нераспроданных баррелей.

Теперь стоимость Urals поднялась до $70, что может давать дополнительную выручку на $8–10 млн в сутки,

Бюджет России сна 2026 положен из расчета $59 за баррель.

Шесть ближневосточных монархий Персидского залива, оказавшихся в эпицентре событий, уже пожалели обо всем на свете.

Вопрос даже не в деньгах, хотя и у них дело тоже.

Все нанесенные разрушения местной инфраструктуре будут восстановлены, на это денег в местных бюджетах хватит.

Доверие, вот с этим уже вырисовывается проблема.

Весь блеск и инвестиционная привлекательность Ближнего Востока базируется на безопасности инвестиционной и личной, а с безопасностью в ближайшее время точно не станет.

В любой момент времени гости ОАЭ могут снова стать заложниками и вынуждены платить до $20k за 1 место в эвакуационном бизнес-джете (ранее за эти деньги можно было взять весь самолет).

P/s по моему убеждению наибольших последствий от иранской авантюры на себе ощутят США, ведь крупнейшими инвесторами в Американскую экономику всегда были нефть доллары из Персидского залива.

Нет добычи нефти – нет реализации – нет выручки – нет инвестиций в развитие США.

Поэтому это однозначно премия "Золотая Клизма".