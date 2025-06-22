Торонто и Берлин теперь соединены прямыми рейсами, что открывает более удобные возможности для путешествий.

Новый прямой рейс, соединяющий Международный аэропорт Торонто Пирсон и аэропорт Берлин Бранденбург, официально приступил к работе, изменяя ландшафт путешествий между Канадой и Германией. Оператором рейса является Air Transat, а полеты начались 20 июня 2025 и будут проходить дважды в неделю до конца октября. До сих пор все рейсы между двумя городами требовали по меньшей мере одной пересадки, что делает этот маршрут первым прямым сообщением, доступным для путешественников в пиковый летний и ранний осенний сезон путешествий.

В 2024 году более 15 000 пассажиров путешествовали между Торонто и Берлином, несмотря на отсутствие прямого сообщения. Введение этого маршрута сокращает общее время поездки и упрощает планирование как для туристов, так и для деловых путешественников. Рейсы выполняются на самолетах Airbus A321LR, обеспечивающих эффективность и дальность, необходимые для трансатлантических маршрутов. Добавив этот маршрут, Air Transat расширяет свою европейскую сеть и предлагает пассажирам более простой вариант поездки между Торонто и Берлином.

"Новый маршрут напрямую соединяет регион Берлин Бранденбург с Торонто и предлагает привлекательные варианты дальнейших рейсов. В то же время столичный регион предлагает путешественникам из Канады разнообразные впечатления от яркого мегаполиса Берлина с его культурой, историей и креативностью до озер, замков и природы Бранденбурга." – Алетта фон Массенбах, генеральный директор аэропорта Берлин Бранденбург

Канадские путешественники, следующие в Берлин, теперь имеют более быстрый доступ к нескольким открытым локациям города. Среди них – Темпельгофер Фельд, бывший аэродром, ставший большим общественным парком, пригодным для прогулок и велоспорта. Тойфельсберг, холм, созданный из послевоенных обломков, имеет заброшенную станцию прослушивания и виды на город. Еще одно популярное место — Мауэрпарк, занимающий часть бывшей зоны Берлинской стены и принимающий выходные блошиные рынки и выступления под открытым небом.

Немецкие путешественники, прибывающие в Торонто, теперь могут легче добраться до местных достопримечательностей за пределами центра города. Хай Парк предлагает тропы, зеленые зоны и озерную среду в черте города. Район Бичез, расположенный на берегу озера, располагает общественными набережными и песчаными пляжами, популярными в теплые месяцы. Недалеко от центра Торонто, Evergreen Brick Works предлагает посетителям естественные тропы, фермерский рынок и экологические экспозиции в переоборудованном промышленном комплексе.

Волшебство набережной Торонто теперь всего в нескольких часах от Берлина. Источник: unsplash Волшебство набережной Торонто теперь всего в нескольких часах от Берлина. Источник: unsplash

Этот новый маршрут отражает растущий спрос на международные прямые рейсы, поскольку путешественники ищут практические и экономные по времени варианты. Для путешественников с обеих сторон это означает более простые путешествия без сложных пересадок или длительного ожидания. Поскольку сети авиасообщений продолжают развиваться, подобные маршруты могут играть важную роль в формировании будущего трансатлантических путешествий.