ТОП райских курортных городков мира: невероятный отпуск за $500

Несмотря на то, что цены на авиабилеты и проживание по всему миру растут, все еще есть варианты для бюджетного и качественного отдыха. За всего $500 вы можете получить полный спектр услуг в разных уголках мира.

Рай в Мексиканском заливе

Вальядолид, Мексика. Источник: Pixabay Вальядолид, Мексика. Источник: Pixabay

В Вальядолиде, расположенном на полуострове Юкатан в Мексике, можно забронировать три ночи в приличном отеле с завтраком и доступом к бассейну, джакузи и солнечной террасе примерно за $300. Отель расположен в самом сердце исторического города. Питание вне отеля не обязательно дорого, ведь в Вальядолиде есть много ресторанов, где обед стоит всего $10 на человека. Здесь потрясающий подводный сенот с кристально чистой водой, образовавшийся много веков назад, в котором можно поплавать. После этого можно посетить археологические достопримечательности, где когда-то находился город майя, а также принять участие в дегустации текилы.

Невероятная Венеция в сердце Китая

Храм Сюаньмяо (Сучжоу, Китай). Источник: wikipedia.org Храм Сюаньмяо (Сучжоу, Китай). Источник: wikipedia.org

Метрополис Сучжоу в Китае называют местной Венецией из-за многочисленных древних водных путей, мостов и каналов, а классические сады города являются объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО.

За примерно $150 можно остановиться на три ночи в местном гостевом доме, который предлагает завтрак за $4. Чтобы снизить затраты, прогуляйтесь бесплатно вдоль исторической дороги 12-го века с традиционной архитектурой, оригинальными магазинами и чайными. Музей Сучжоу расположен в нескольких минутах ходьбы, где можно бесплатно увидеть китайские картины, каллиграфию и древние артефакты. Также доступны недорогие туры по старинным паркам и дворцам. По ресторанам, вы можете попробовать кухню Сучжоу на гастрономическом туре с местным гидом. Это трехчасовое происшествие стоит $55 на человека, и участники смогут отведать весь спектр китайской кухни.

Чистые бесплатные пляжи возле Барселоны

Ситжес (Испания). Источник: insider.com Ситжес (Испания). Источник: insider.com

Испанский прибрежный городок Ситжес известен свежими морепродуктами, великолепными пляжами и историей искусства. Знаменитая Барселона расположена примерно в 40 минутах отсюда.

За около $369 можно получить две ночи в стильном бутике-отеле курортного типа с открытым бассейном и бесплатным завтраком. Многие гостиницы расположены примерно в 10 минутах ходьбы от нескольких из 17 пляжей города, которые являются бесплатными, включая несколько нудистских пляжей и ряд пляжей, дружественных к ЛГБТ-сообществу. Для любителей искусства обязательно посещение Museus de Sitges — группы из пяти музеев искусства и скульптуры, расположенных в соединенных зданиях у пляжа.

Гастрономический рай: гастрономическая столица Италии

Итальянский город Парма, ЮНЕСКО назвавший "Креативным городом гастрономии", часто называют раем для гурманов. Здесь производят знаменитые сыры, прошуто и бальзамический уксус.

Чистые бутик-отели в историческом центре города будут стоить около $110 за ночь. Изюминкой, конечно, знаменитые гастрономические туры, которые стоят примерно $150 за полный день и включают местного гида и транспорт на микроавтобусе. Остановки включают молочную ферму, где можно увидеть, как производится пармезан, фабрику пармской ветчины в соседнем Лангирана для дегустации выдержанного прошуто и фабрику бальзамического уксуса в Модене.

Не пропустите посещение Teatro Regio di Parma, оперного театра, построенного в 1820-х годах, чтобы посмотреть оперу, балет или музыкальное выступление. Там также есть книжный магазин, а за примерно $7 можно взять экскурсию по театру с гидом.

Горячие источники среди японской зимы

Киносаки (Япония). Источник: insider.com Киносаки (Япония). Источник: insider.com

Поселок Киносаки в западной Японии известен во всем мире своими горячими источниками. Это удивительное место расположено примерно в двух с половиной часах поездом от Киото. Каждый источник уникален по дизайну, но все они имеют внешние или внутренние ванны, или и то и другое, а некоторые имеют сауны и садовые зоны. Вы можете приобрести однодневные билеты к источникам примерно $5–6 за каждый.

Знаменитый местный храм Онсенджи считается хранителем источников, и посещение храма было традиционным способом подготовки к горячим источникам и просьбой благословения для получения целебных свойств воды. Цена проживания в традиционной японской гостинице включает в себя однодневный абонемент на все местные горячие источники, где вы, вероятно, проведете большую часть времени.

За примерно $180 за ночь вам предложат завтрак и ужин, многокомпонентный обед с изысканными маленькими блюдами, являющимися местной специальностью.

Экологический отель и ферма слонов в Таиланде

Природный заповедник в Таиланде. Источник: Pixabay Природный заповедник в Таиланде. Источник: Pixabay

В северной части Таиланда расположен город Чианг Май с пышной зеленью и древними храмами. За примерно $200 можно провести две ночи в бутик-отеле вблизи местных деревень и живописных рисовых террас.

Многие гостиницы соблюдают экологические практики, такие как использование энергоэффективного освещения и водосберегающих приборов, и имеют пейзажный бассейн на крыше с живописными видами.

Знаменитый тайский массаж стоит от $10 до $40 в зависимости от продолжительности и типа массажа. Опытные путешественники советуют избегать компаний, предлагающих катание на слонах или плавание с ними, а затем посетить заповедник для спасения слонов.

За примерно $300 можно забронировать двухдневное пребывание в заповеднике, включающем проживание, питание и транспорт. Во время визита вы отправитесь на экскурсии по лесу с гидом, чтобы найти и наблюдать за слонами в их природной среде.

Ледники и черные пляжи Исландии

Гебне (Исландия). Источник: wikipedia.org Гебне (Исландия). Источник: wikipedia.org

Небольшой исландский рыбацкий городок Гебне с населением около 1800 человек является отличным вариантом для отпуска. Оно расположено на юго-восточном побережье и имеет пляжи и естественные тропы.

Группа местных небольших коттеджей предлагает двухдневное пребывание за $200. К услугам гостей общие ванные комнаты, а коттеджи находятся в пределах пешей прогулки в бассейн с подогревом. Активности включают поездку в ледниковую лагуну Йокульсарлон для лодочной экскурсии. Тур включает прогулку на лодке между огромными ледниками и возможность увидеть тюленей. Также есть бесплатная парковка, где можно остановиться, чтобы самостоятельно увидеть уникальный черный песок с обломками льда.

Местные рестораны с исландской кухней, такими как копченый арктический голец, ягнятина и омары, предлагают блюда от $16 до $41.

Живописный австралийский уголок на берегу Индийского океана

Перт (Австралия). Источник: Pixabay Перт (Австралия). Источник: Pixabay

Окруженный австралийской глубинкой и Индийским океаном, австралийский город Перт должен предложить многое. Отели предлагают ночлег приблизительно $130 за ночь. В номерах есть мини-кухни с маленькими холодильниками. Гости могут насладиться открытым бассейном с подогревом и тренажерным залом.

За примерно $40 на человека можно совершить живописный круиз по реке Свон. Путешествие включает гида, рассказывающий о достопримечательностях, которые вы увидите вдоль маршрута.

Чтобы исследовать Перт в спокойном темпе, можно забронировать автобусную экскурсию с гидом с выездом и возвращением примерно за $30. Автобус посещает 12 интересных мест.

Также можно совершить экскурсию в Пертский монетный двор, производителя драгоценных металлов и монет, работающий с 1899 года. 60-минутная экскурсия стоит около $15.

Яркий отпуск в сердце турецкого Средиземноморья

Бодрум (Турция). Источник: Pixabay Бодрум (Турция). Источник: Pixabay

Турецкий курорт Бодрум славится белыми песчаными пляжами и средиземноморской атмосферой. Погода здесь преимущественно мягкая круглый год. За примерно $49 за ночь можно остановиться в отеле, который включает завтрак и бесплатную парковку. Отель имеет бассейн, а пляж расположен в пределах пешей прогулки. Относительно обязательных для посещения мест Бодрума можно увидеть Мавзолей в Галикарнасе, древнюю гробницу и археологическую достопримечательность, вход в которую стоит меньше доллара. Также есть замок Бодрума, крепость 15 века с музеем древних артефактов, найденных во время раскопок в океане.

Для природной экскурсии можно отправиться на целый день в Памуккале, природное чудо и места минеральных источников, которые веками создавали привлекательные белые травертины. А если вы хотите попробовать эгейскую турецкую кухню, можно взять кулинарный курс за примерно $120 на человека, включающего поездку на местный фермерский рынок. Кушанье, которое вы поможете приготовить, включает традиционный четырехкомпонентный обед из холодных закусок, стартера, основного блюда и десерта.

Сафари с пятью африканскими животными в Кении.

Найроби (Кения). Источник: Pixabay Найроби (Кения). Источник: Pixabay

Столица Кении, Найроби, — это место, куда многие едут, чтобы увидеть пять крупных африканских животных: слонов саванны, буйволов, леопардов, львов и носорогов.

Сафари может быть дорогим экскурсом с роскошными вариантами, которые стоят тысячи долларов за ночь, но при тщательном планировании есть способы сделать это бюджетно. Вы можете остановиться в скромном, но комфортабельном отеле приблизительно $75 за ночь или $100 с континентальным завтраком.

Также можно посетить Центр жирафов Giraffe Manor, чтобы пообщаться с животными вблизи. За примерно $11 вы можете покормить спасенных жирафов и узнать о местных усилиях по сохранению природы.

Есть также час общественного посещения в Sheldrick Wildlife Trust, заповеднике дикой природы со слонами, носорогами и жирафами. Совершите поездку демонстрацией традиционной кенийской кухни. Примерно за $80 можно взять частный урок с местным шеф-поваром и научиться готовить местные блюда.

Добавим, что бюджет рассчитан на одного или двух человек и не включает авиабилеты.