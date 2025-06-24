Топ-9 роскошных курортов на Маврикии 2025 года для изысканных гурманов.

Посещение Маврикия – это особый момент, который может украсить любой отпуск, особенно если вы ищете роскошный отдых с изысканной кухней и эксклюзивными удобствами. Остров, известный своими бирюзовыми лагунами, белыми песчаными пляжами и пышной зеленью, предлагает идеальное сочетание природной красоты и высококлассного сервиса. Многие курорты на Маврикии славятся своим гастрономическим предложением, которое удовлетворит самых взыскательных гурманов, а также роскошными условиями проживания и уникальными развлечениями, такими как водные виды спорта, спа-процедуры и культурные мероприятия. Вот подборка из 9 лучших курортов на Маврикии в 2025 году, предлагающих роскошный сервис для гурманов и не только.

1. One&Only Le Saint Géran

One&Only Le Saint Géran – идеальное место для водных активностей. Источник: Freepik One&Only Le Saint Géran – идеальное место для водных активностей. Источник: Freepik

Расположенный на собственном полуострове на северо-восточном побережье Маврикия, One&Only Le Saint Géran является олицетворением роскоши и идеальным местом для любителей водных видов спорта. Курорт предлагает изысканные блюда в ресторанах, в частности Prime, где подают стейки премиум-класса, и La Terrasse с разнообразными международными блюдами. Гости могут насладиться коктейлями на пляже и эксклюзивными дегустациями вин, организованными сомелье. Просторные люксы и виллы с видом на океан дополнены персонализированным обслуживанием дворецкого. Помимо водных активностей, таких как каякинг, дайвинг и катание на катамаранах, курорт предлагает спа-центр с процедурами от Guerlain.

Удобства : Частный пляж, спа-центр, 5 ресторанов, водные виды спорта, детский клуб.

: Частный пляж, спа-центр, 5 ресторанов, водные виды спорта, детский клуб. Для гурманов Дегустационные меню, изысканные блюда из морепродуктов, винный погреб из 25 000 бутылок.

2. The St. Regis Mauritius Resort

Расположенный у подножия горы Ле-Морн, The St. Regis Mauritius Resort предлагает роскошный отдых с пятью ресторанами, которые удовлетворят самых взыскательных гурманов. Le Manoir Dining Room предлагает креольские вкусы, тогда как Floating Market сочетает тайскую и малайзийскую кухню. Гости могут наслаждаться шампанским и устрицами в Boathouse Bar & Grill или изысканными японскими блюдами в Atsuko. Люксы и виллы с частными бассейнами и видом на океан дополнены персонализированным обслуживанием дворецкого.

Удобства: поле для гольфа, спа-центр, 5 ресторанов, водные виды спорта, детский клуб.

поле для гольфа, спа-центр, 5 ресторанов, водные виды спорта, детский клуб. Для гурманов : Креольская, японская, тайская кухня, винные дегустации.

3. Four Seasons Resort Mauritius в Anahita

Four Seasons Resort Mauritius в Anahita на восточном побережье поражает тропическим дизайном и изысканной кухней. Рестораны, такие как Acquapazza, предлагают итальянские блюда, а Beau Champ специализируется на блюдах из местных морепродуктов. Курорт известен своим винным погребом и приватными ужинами на пляже. Виллы с частными бассейнами и садами обеспечивают уединение, а спа предлагает процедуры с использованием местных ингредиентов.

Удобства: поле для гольфа, спа-центр, частные виллы, водные виды спорта.

поле для гольфа, спа-центр, частные виллы, водные виды спорта. Для гурманов: Итальянская кухня, приватные ужины, винный погреб.

4. SALT of Palmar Mauritius

SALT of Palmar Mauritius предлагает экзотические напитки в своем баре. Источник: Freepik SALT of Palmar Mauritius предлагает экзотические напитки в своем баре. Источник: Freepik

SALT of Palmar Mauritius – это бутиковый курорт на восточном побережье, известный своей экологической направленностью и уникальным гастрономическим предложением. Ресторан The Restaurant предлагает блюда из местных ингредиентов, приготовленные по принципу от фермы до стола. Бар на пляже славится экзотическими коктейлями с маврикийским ромом и свежими фруктами. Курорт предлагает кулинарные туры, где гости могут исследовать местные рынки и готовить вместе с шеф-поваром. Современные номера оформлены в ярких цветах, отражающих культуру острова.

Удобства: Экологический дизайн, бассейн, кулинарные туры, йога, пляжные вечеринки.

Экологический дизайн, бассейн, кулинарные туры, йога, пляжные вечеринки. Для гурманов : Местные блюда, экзотические коктейли, фермерские ингредиенты.

5. Shangri-La Le Touessrok

Shangri-La Le Touessrok, расположенный на частном острове, сочетает шикарный стиль с маврикийским гостеприимством. Курорт предлагает изысканные рестораны, такие как Le Bazar с международной кухней и Kushi с японскими деликатесами. Гости могут насладиться коктейлями в баре на пляже и приватными ужинами под звездами. Просторные номера и виллы с видом на океан идеально подходят для романтического отдыха. Водные виды спорта и экскурсии на приватный остров Ilot Mangénie добавляют приключений.

Удобства: Частный остров, 5 ресторанов, спа-центр, водные активности.

Частный остров, 5 ресторанов, спа-центр, водные активности. Для гурманов: Японская кухня, международные блюда, коктейли на пляже.

6. Constance Belle Mare Plage

Constance Belle Mare Plage гармонично дополняет экзотический уголок Маврикия. Источник: Freepik Constance Belle Mare Plage гармонично дополняет экзотический уголок Маврикия. Источник: Freepik

Расположенный на живописном восточном побережье Маврикия, Constance Belle Mare Plage гармонично дополняет экзотическую красоту острова. Этот курорт славится двумя чемпионскими полями для гольфа и семью ресторанами, которые предлагают все – от изысканной кухни в Blue Penny Cellar до непринужденных блюд на пляже в Indigo. Гости могут взять уроки кулинарии у шеф-поваров мирового класса или насладиться коктейлями в баре с видом на лагуну. Просторные номера и виллы окружены тропическими садами, а спа-центр Shiseido предлагает расслабляющие процедуры.

Удобства : Два поля для гольфа, 7 ресторанов, спа-центр, водные виды спорта, детский клуб.

: Два поля для гольфа, 7 ресторанов, спа-центр, водные виды спорта, детский клуб. Для гурманов : Гастрономические ужины, кулинарные мастер-классы, винный погреб.

7. Heritage Le Telfair Golf & Wellness Resort

Heritage Le Telfair на юго-западном побережье совмещает колониальную элегантность с современной роскошью. Рестораны, такие как Annabella's, предлагают изысканные блюда европейской кухни, а Gin'ja специализируется на азиатских вкусах с видом на океан. Курорт известен своим спа-центром Seven Colours и полем для гольфа. Просторные люксы и виллы с видом на пляж или сады создают атмосферу покоя.

Удобства: поле для гольфа, спа-центр, 12 ресторанов, водные виды спорта.

поле для гольфа, спа-центр, 12 ресторанов, водные виды спорта. Для гурманов: Европейская и азиатская кухня, приватные ужины на пляже.

8. Veranda Grand Baie

Veranda Grand Baie предлагает увлекательные прогулки на катамаранах вдоль живописного побережья. Источник: Freepik Veranda Grand Baie предлагает увлекательные прогулки на катамаранах вдоль живописного побережья. Источник: Freepik

Veranda Grand Baie, расположенный на северном побережье в оживленном районе Гранд-Бей, предлагает расслабленную роскошь с маврикийским шармом. Курорт известен увлекательными прогулками на катамаранах вдоль живописного побережья, идеально подходящих для романтических вечеров или семейных приключений. Рестораны курорта, такие как Le Tilapia, предлагают креольские блюда с акцентом на морепродукты, а бар у бассейна предлагает освежающие коктейли. Номера с видом на лагуну или сады создают атмосферу уюта и элегантности.

Удобства: Катамараны, бассейн, спа-центр, детский клуб, рестораны креольской кухни.

Для гурманов: морепродукты, креольские специи, коктейли из местных ингредиентов.

9. LUX* Grand Gaube

LUX Grand Gaube * на северном побережье – это тропический оазис с уникальным предложением, таким как "Rum Adventure" – экскурсия на сахарную плантацию с дегустацией рома. Рестораны курорта, в частности, INTI с перуанской кухней, предлагают гастрономические впечатления для гурманов. Бар под столетним деревом баньяна предлагает коктейли с ромом, а LUX* Me предлагает расслабляющие процедуры. Номера и виллы оформлены в стиле Келли Хоппен, что придает современной элегантности.

Удобства: Бассейны, спа-центр, 6 ресторанов, экскурсии, детский клуб.

Бассейны, спа-центр, 6 ресторанов, экскурсии, детский клуб. Для гурманов: Перуанская кухня, дегустация рома, здоровое питание.

Вывод

Эти 9 курортов на Маврикии предлагают роскошный сервис, изысканную кухню и уникальные развлечения, которые удовлетворят самых взыскательных гурманов и путешественников. От частных вилл с бассейнами до гастрономических ресторанов и водных видов спорта каждый курорт создает незабываемую атмосферу для семейного отдыха, романтического путешествия или приключений с друзьями. Выбирайте свой идеальный курорт и наслаждайтесь магией Маврикия в 2025 году!