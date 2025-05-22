Топ-9 отелей в Голубых горах: Роскошный отпуск в Австралии

Голубые горы – это регион в Австралии, известный своей красотой, природой и культурой. Здесь расположено множество отелей, гостевых домов и коттеджей, предлагающих комфорт, роскошь и уникальность. Готовьтесь к незабываемому путешествию, ведь мы расскажем о некоторых из самых лучших мест для проживания.

Lilianfels Resort & Spa

Элегантный отель, расположенный неподалеку от знаменитых Трех Сестер и Эхо-Пойнт.

Адрес: 5/19 Lilianfels Ave, Katoomba NSW 2780, Австралия

Телефон: +61 2 4780 1200

Вебсайт: https://www.lilianfels.com.au/

Рейтинг: 4.3 ⭐

Lilianfels Resort & Spa – это изысканный отель и роскошный приют с видом на природные чудеса. Вот несколько интересных особенностей:

Изысканные номера и люксы с видом на сад или долину.

с видом на сад или долину. Спа и бассейн. Расслабьтесь с увлажняющей процедурой или освежитесь в бассейне с видом на окружающие горы. Наслаждайтесь солнечными днями.

Расслабьтесь с увлажняющей процедурой или освежитесь в бассейне с видом на окружающие горы. Наслаждайтесь солнечными днями. Теннисный корт и конференц-залы. Любители активного отдыха могут сыграть в теннис, а для деловых встреч и мероприятий есть просторные конференц-залы.

Любители активного отдыха могут сыграть в теннис, а для деловых встреч и мероприятий есть просторные конференц-залы. Гастрономические удовольствия. Рестораны и бары предлагают изысканные блюда, деликатесы и напитки.

Lilianfels Resort & Spa – один из лучших отелей в Голубых горах, изысканное место для незабываемого опыта.

Parklands Country Gardens & Lodges

Уютное проживание в лучших отелях Голубых гор, Австралия. Источник: Image by dit26978 от Freepik Уютное проживание в лучших отелях Голубых гор, Австралия. Источник: Image by dit26978 от Freepik

Уютный коттедж, расположенный в живописном саду, недалеко от городка Блэкхит.

Адрес: 132 Govetts Leap Rd, Blackheath NSW 2785, Австралия

Телефон: +61 2 4787 7211

Вебсайт: https://www.parklands.com.au/

Рейтинг: 4.4 ⭐

Parklands Country Garden & Lodges – это уединенное место для отдыха среди природной красоты. Здесь вы найдете:

Просторные номера и уединенный сад. Люксы с каминами, джакузи и балконами, где можно наслаждаться комфортом в окружении природы.

Люксы с каминами, джакузи и балконами, где можно наслаждаться комфортом в окружении природы. Спа-услуги. Побалуйте себя профессиональными процедурами и массажами – идеальное место для восстановления и баланса.

Побалуйте себя профессиональными процедурами и массажами – идеальное место для восстановления и баланса. Бесплатный Wi-Fi. Оставайтесь на связи с близкими и деловыми партнерами благодаря бесплатному Wi-Fi.

Оставайтесь на связи с близкими и деловыми партнерами благодаря бесплатному Wi-Fi. Завтрак и чай. Начинайте день со вкусного завтрака и наслаждайтесь чашкой чая в уютной атмосфере.

Parklands Country Garden & Lodges – один из лучших отелей в Голубых горах, уникальное место для отдыха наедине с природой.

Hydro Majestic Hotel

Историческая гостиница, расположенная на краю скалы с видом на долину Медлоу.

Адрес: 52/88 Great Western Hwy, Medlow Bath NSW 2780, Австралия

Телефон: +61 2 4782 6885

Вебсайт: https://www.hydromajestic.com.au/

Рейтинг: 4.1 ⭐

Hydro Majestic – это роскошный побег в окружении природных чудес. Вот несколько особенностей:

Элегантные номера и люксы. Просторные и светлые номера оформлены в стиле ар-деко, обеспечивают комфорт и изысканность интерьера.

Просторные и светлые номера оформлены в стиле ар-деко, обеспечивают комфорт и изысканность интерьера. Рестораны и бары. Отель предлагает изысканные блюда и напитки.

Отель предлагает изысканные блюда и напитки. Сады. Прогуливайтесь по живописным садам, где можно вдохновиться природой и панорамными видами.

Прогуливайтесь по живописным садам, где можно вдохновиться природой и панорамными видами. Музей Узнайте больше об истории этого уникального отеля в его музее.

Hydro Majestic Hotel – элегантный отель в Голубых горах, где комфорт сочетается с природой для незабываемого опыта.

Fairmont Resort & Spa Blue Mountains

Шикарный отель в Голубых горах для любителей гольфа. Источник: Image by ambroseb from Pixabay Шикарный отель в Голубых горах для любителей гольфа. Источник: Image by ambroseb from Pixabay

Роскошный курорт, расположенный в самом сердце Национального парка Голубых гор.

Адрес: 1 Sublime Point Rd, Leura NSW 2780, Австралия

Телефон: +61 2 4785 0000

Вебсайт: https://all.accor.com/hotel/8233/

Рейтинг: 4.1 ⭐

Fairmont Resort & Spa Blue Mountains – это семейный курорт в Голубых горах. Для младших гостей есть специальное место для игр и общения. Также здесь есть:

Просторные и современные номера и люксы. Комфортные люксы с видом на горы или озеро, оформленные в современном стиле, придадут уют вашему пребыванию.

Комфортные люксы с видом на горы или озеро, оформленные в современном стиле, придадут уют вашему пребыванию. Спа и бассейн. Расслабьтесь или освежитесь в воде, наслаждаясь видами величественных гор.

Расслабьтесь или освежитесь в воде, наслаждаясь видами величественных гор. Поле для гольфа. Любители гольфа могут сыграть на соседнем поле Leura Golf Course .

Любители гольфа могут сыграть на соседнем поле . Гастрономические удовольствия. Рестораны и бары предлагают широкий выбор блюд на любой вкус.

Fairmont Resort & Spa Blue Mountains – лучшее место для семейного отдыха в окружении уникальной природы.

The Carrington Hotel

Колониальная гостиница, расположенная в центре Катумбы.

Адрес: 15-47 Katoomba St, Katoomba NSW 2780, Австралия

Телефон: +61 2 4782 1111

Вебсайт: https://thecarrington.com.au/

Рейтинг: 4.4 ⭐

The Carrington – идеальное место для тех, кто всегда хочет быть в центре событий. Отель предлагает:

Очаровательные номера и люксы. Просторные и светлые люксы оформлены в традиционном стиле, комфортно оборудованы всем необходимым.

Просторные и светлые люксы оформлены в традиционном стиле, комфортно оборудованы всем необходимым. Рестораны и бары. Здесь можно отведать изысканные блюда, напитки и местные деликатесы.

Здесь можно отведать изысканные блюда, напитки и местные деликатесы. Салон красоты. Расслабьтесь и побалуйте себя увлажняющими процедурами в салоне красоты – место, где можно забыть о ежедневных заботах и насладиться уходом за собой.

Расслабьтесь и побалуйте себя увлажняющими процедурами в салоне красоты – место, где можно забыть о ежедневных заботах и насладиться уходом за собой. Библиотека. Проведите время в уютной библиотеке, читая книги в абсолютной тишине.

The Carrington Hotel – очаровательный отель в Голубых горах. Историческое место, где роскошь обеспечит незабываемый опыт.

Lurline House

Начинайте день вкусно в лучших отелях Голубых гор. Источник: Image by Pexels from Pixabay Начинайте день вкусно в лучших отелях Голубых гор. Источник: Image by Pexels from Pixabay

Современный гостевой дом, расположенный в пешей доступности от Трех Сестер и Эхо-Пойнт.

Адрес: Villa 1/112A Lurline St, Katoomba NSW 2780, Австралия

Телефон: +61 2 4782 6058

Вебсайт: https://www.lurlinevillas.com.au/

Рейтинг: 4.7 ⭐

Lurline House – уютное место для отдыха в тишине. Вот что оно предлагает:

Комфортные номера. Все номера с отдельными ванными комнатами, телевизорами и холодильниками. Вы можете наслаждаться комфортом и уютом в окружении природы.

Все номера с отдельными ванными комнатами, телевизорами и холодильниками. Вы можете наслаждаться комфортом и уютом в окружении природы. Бесплатный Wi-Fi. Оставайтесь на связи с близкими и деловыми партнерами.

Оставайтесь на связи с близкими и деловыми партнерами. Завтрак. Начинайте день со вкусного завтрака, который зарядит энергией на весь день.

Начинайте день со вкусного завтрака, который зарядит энергией на весь день. Паркинг. Для гостей доступна бесплатная парковка.

Lurline House – лучшее место в Голубых горах, где комфорт сочетается с природой для непревзойденного опыта.

The Mountain Heritage Hotel & Spa Retreat

Изысканный отель на вершине холма с видом на долину Джеймисон.

Адрес: 6/10 Apex St, Katoomba NSW 2780, Австралия

Телефон: +61 2 4782 2155

Вебсайт: http://www.mountainheritage.com.au/

Рейтинг: 4.1 ⭐

The Mountain Heritage Hotel & Spa Retreat это роскошь в окружении природы, которая предлагает:

Номера и люксы. Удобные люксы с каминами, джакузи и балконами. Вы можете наслаждаться комфортом и релаксацией в окружении природы.

Удобные люксы с каминами, джакузи и балконами. Вы можете наслаждаться комфортом и релаксацией в окружении природы. Спа. Расслабьтесь и забудьте о ежедневных заботах, наслаждаясь уходом за собой.

Расслабьтесь и забудьте о ежедневных заботах, наслаждаясь уходом за собой. Ресторан и бар. Уютная атмосфера и широкий выбор деликатесов приятно удивят любого гурмана.

Уютная атмосфера и широкий выбор деликатесов приятно удивят любого гурмана. Сад. Прогулка по живописному саду подарит много положительных эмоций.

The Mountain Heritage Hotel & Spa Retreat – уникальное место для лучшего отдыха в Голубых горах.

Jenolan Caves House

Спа и бассейны в отелях Голубых гор. Источник: Image by Abdulhakeem Samae from Pixabay Спа и бассейны в отелях Голубых гор. Источник: Image by Abdulhakeem Samae from Pixabay

Уникальная гостиница, расположенная рядом с одним из старейших и красивейших пещерных комплексов в мире.

Адрес: 4655 Jenolan Caves Rd, Jenolan NSW 2790, Австралия

Телефон: +61 2 6359 3900

Вебсайт: https://book-directonline.com/jenolancaveshouse/properties/jenolancavesdirect

Рейтинг: 4.1 ⭐

Jenolan Caves House – потрясающее место, настоящий исторический памятник. Расположенный в отдаленном природном заповеднике, отель предлагает:

Классические и гранд-классические номера с кроватями Queen и King и отдельными ванными комнатами.

с кроватями Queen и King и отдельными ванными комнатами. Пещеры и приключения. Этот пещерный комплекс – одна из самых больших систем известняковых пещер в Австралии. Здесь можно отправиться на увлекательные экскурсии по пещерам и узнать их тайны.

Этот пещерный комплекс – одна из самых больших систем известняковых пещер в Австралии. Здесь можно отправиться на увлекательные экскурсии по пещерам и узнать их тайны. Атмосфера и комфорт. Внутри Jenolan Caves House царит атмосфера старинного шарма. Глубокие многоскальные оконные проемы, черепичные крыши и массивные фасады создают уютную среду для гостей.

Внутри царит атмосфера старинного шарма. Глубокие многоскальные оконные проемы, черепичные крыши и массивные фасады создают уютную среду для гостей. Рестораны и бары. Не забудьте посетить рестораны и бары отеля, чтобы насладиться вкусной кухней и приятной компанией.

Jenolan Caves House – это не просто роскошный отель в Голубых горах, это путешествие в историю, природу и удивительный подземный мир.

Old Leura Dairy

Экологический коттедж, расположенный в живописном городке Леура.

Адрес: 61 Kings Rd, Leura NSW 2780, Австралия

Телефон: +61 2 4782 0700

Вебсайт: https://www.oldleuradairy.com/

Рейтинг: 4.7 ⭐

Old Leura Dairy – уникальное место в живописном городке, где природа и история переплетаются в удивительный ландшафт. Вот некоторые детали:

Экологическая философия. Old Leura Dairy – это настоящий экологический опыт. Коттеджи построены из переработанных материалов, что делает их дружественными к окружающей среде. Гости могут выбрать разные варианты проживания: The Studio. Идеально для пар, рассчитанное на 2 человека. Buttercup Barn. Для небольших компаний из 3 человек. The Milking Shed и Moo Manor. Для групп до 4 человек. The Worker's Cottage. Просторный коттедж для до 6 человек. The Straw Bale House для до 11 человек.

– это настоящий экологический опыт. Коттеджи построены из переработанных материалов, что делает их дружественными к окружающей среде. Гости могут выбрать разные варианты проживания: Бесплатный Wi-Fi и завтрак. К услугам гостей бесплатный Wi-Fi и вкусный континентальный завтрак из местных продуктов.

К услугам гостей бесплатный Wi-Fi и вкусный континентальный завтрак из местных продуктов. Сад и пейзажи. Old Leura Dairy окружен ухоженными садами, где можно прогуливаться и вдохновляться красивыми видами.

окружен ухоженными садами, где можно прогуливаться и вдохновляться красивыми видами. Искусство и история. В декоре ощущается рука художника, ведь каждая деталь создана с любовью и вниманием.

Old Leura Dairy – это больше, чем просто место для проживания, это одна из лучших гостиниц в Голубых горах, которая предлагает путешествие в уникальный мир природы, искусства и комфорта.

В этих уникальных местах отдыха вы найдете все удобства дома и незабываемый опыт. Не упустите возможность насладиться красивыми видами и комфортом в этом магическом уголке Австралии. Приятного путешествия!