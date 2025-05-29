Топ-9 отелей Ливерпуля: почувствуйте ауру легендарной четверки и наслаждайтесь британской кухней в столице Европы.

Роскошная "жемчужина" западной части Великобритании – Ливерпуль, социальная столица Мерсисайда. Этот важный портовый город известен своей богатой культурной и музыкальной сферой. Оно славится симфоническим оркестром с талантливыми музыкантами, великолепной футбольной командой и регулярными национальными конными гонками. В 2008 году Ливерпуль получил статус Европейской столицы культуры и полностью его оправдывает.

Легендарный город "не стоит на месте" и постоянно развивается, а его копилка культурных достижений пополняется новыми музеями, галереями, ресторанами и ночными клубами. Приезжая сюда, важно знать, где забронировать достойное жилье по лучшей цене. Мы хотим предсказать ваши потребности и рассказать о лучших гостиницах Ливерпуля с комфортным размещением и отличным сервисом.

Особенность города заключается в богатом разнообразии вариантов проживания – от номеров с классическими интерьерами до пентхаусов с гламурными спальнями. Вы уже заинтригованы? Тогда начнем нашу прогулку по известным гостиницам Ливерпуля.

Отели Ливерпуля поражают как снаружи, так и внутри. Источник: Pixabay Отели Ливерпуля поражают как снаружи, так и внутри. Источник: Pixabay

DoubleTree by Hilton Hotel & Spa

В самом сердце города DoubleTree by Hilton Hotel & Spa олицетворяет лучшие архитектурные традиции престижного района Мюрфилдс. Деловой стиль с эффектными винтажными вставками прослеживается здесь. Мозаичный пол гармонирует со стильными интерьерами и элегантной атмосферой.

Отель идеально подходит для проведения важных встреч благодаря строгому дизайну и функциональному оборудованию номеров. Бывший сигарный лаундж и бизнес-центр отлично подходят для организации деловых мероприятий.

Отдыхающие могут выбрать подходящее размещение в одном из трех просторных крыльев популярной ливерпульской гостиницы. Многие номера оформлены в сдержанных цветах, а открытые балки придают им солидность и благородный стиль. В отеле есть номер для гостей с ограниченными возможностями.

Eforea предлагает фирменные процедуры от Elemis, которые оставляют кожу мягкой и сияющей. Имеется зона релакса с сауной, парной и терапевтическим бассейном. Koukash Grill Bar радует гостей ароматными деликатесами из мяса и морепродуктов, фруктов и овощей. Здесь акцентируют внимание на пикантных средиземноморских блюдах. Библиотека с деревянными панелями предлагает традиционное британское послеобеденное чаепитие с множеством вкусных сладостей для самых требовательных путешественников.

Titanic Hotel Liverpool

Один из лучших отелей Ливерпуля с ярким названием Titanic удобно расположен в центральном районе Стэнли Док, в бывшем здании судоходной компании White Star Line. Сегодня это знаковое здание, которое по праву входит в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Расположение отеля уникально благодаря близости к центру города с его оживленной торговой сценой и порту Ливерпуля с удивительными морскими пейзажами. Signature Living взялась за сложную миссию реставрации и трансформации гостиницы, и результаты впечатляют.

Отель Titanic расположен в прекрасном месте вблизи центра города и моря. Источник: Pixabay Отель Titanic расположен в прекрасном месте вблизи центра города и моря. Источник: Pixabay

Сегодня он предлагает хорошо оборудованные номера с массивными кроватями, постельным бельем из египетского хлопка и телевизорами с плоским экраном. Чувство обитания в королевских "покоях" поддерживается косметикой от известных брендов. Спа-центр Maya Blue Wellness с термальным комплексом дарит гостям море удовольствия и помогает найти баланс.

Titanic Hotel предлагает множество выгодных предложений с комплексом роскошных услуг. Среди них почетное место занимает пакет Twilight с акцентом на велнесс. Он предоставляет гостям доступ к термальному комплексу и омолаживающим велнес-процедурам. Помимо полезных спа-сессий, гостям предлагают насладиться вкусом великолепных кулинарных шедевров в приветливом гриль-баре отеля.

The Resident

Отличное место для проживания в Ливерпуле - The Resident Hotel, расположенный в районе Роупвокс. Этот уютный "остров счастья", переоборудованный со склада, идеально подходит для неспешного ритма жизни.

Благодаря тройным стеклопакетам и открытым балкам номера имеют домашнюю и спокойную атмосферу. С помощью мансардных окон и произведений искусства дизайнеры создали гармоничное пространство с аутентичным стилем. Антикварная мебель придает номерам легкого шарма.

Отель предлагает 106 номеров, в том числе жемчужиной люкс Secret Garden с мезонином. Все здесь продумано до мелочей – от цветовой гаммы до умелого использования декора. Ресторана на территории отеля нет, но кухни в номерах отлично компенсируют это отсутствие. Кроме того, отдыхающие могут воспользоваться хорошими скидками в кафе и барах города.

Pullman Liverpool

Если вас интересуют отели Ливерпуля с высоким рейтингом, обратите внимание на Pullman Liverpool, яркую "жемчужину" набережной. Гости этого заведения автоматически получают бонус в виде удобного доступа к выставочному центру Европейской столицы культуры и оригинальным докам.

Тема питания гостей продумана до деталей – на территории действует Wheelers of St. James Oyster Bar от Марко Пьера Вайта. Гости обладают редкой возможностью наблюдать за приготовлением пищи в реальном времени. Виртуозная скорость кулинарного персонала всегда вызывает восторг, а результаты не оставляют равнодушными даже "опытных" путешественников.

Здесь можно побаловать себя шикарным коктейлем Old Fashioned и другими миксологическими шедеврами. Меню ресторана настолько многообразно, что каждый выбирает блюда по своему вкусу. В нескольких шагах от Pullman расположен Baltic Market со всегда свежими овощами, фруктами и изысканным лакомством для сладкоежек. Здесь богатый выбор известных десертов The Midnight Delivery, от которых текут слюнки.

Radisson RED, квартал Сент-Джордж

Многие гостиницы Ливерпуля лелеют свои исторические истоки и традиции. К примеру, Radisson RED Hotel, открытый в 1871 году, успешно сочетает викторианские и современные штрихи в интерьере. Это заведение включено в список памятников архитектуры II категории, и здесь органично смотрится лестничная песчаниковая клетка с впечатляющим витражом. Благодаря ему комната наполняется светом с переливами разных оттенков.

К выбору гостей – 201 номер, среди которых 5 королевских люксов с произведениями искусства сияют как яркие "бриллианты". На первом этаже расположен ресторан и бар Stoke. Благодаря просторной открытой кухне гости могут с любопытством наблюдать за кулинарными "действиями" умелых шеф-поваров.

Помимо уютной атмосферы номеров, гости наслаждаются привлекательными видами из окон на неоклассический St. George's Hall. Недалеко расположен музейный квартал с множеством интересных для туристов.

Malmaison

Список крутых отелей Ливерпуля венчает Malmaison, величественно раскинувшийся на набережной Принсес Док. Хорошо ухоженные номера отеля залиты солнечным светом благодаря панорамным окнам, а огромные кровати с дорогим бельем заставляют гостей чувствовать себя монархами.

Номера оборудованы душем с эффектом дождя для отличных водных процедур, что сразу добавляет им плюсов. Собственный бар и пивной ресторан отеля предлагают посетить фирменные напитки и коктейли с оригинальным сочетанием ингредиентов. Здесь подают прекрасное послеобеденное чаепитие с хрустящими вафлями, кремовыми пирожными и рассыпчатым печеньем.

Malmaison Liverpool имеет выгодное расположение, рядом с интересными достопримечательностями:

Музей города с интересными экспонатами.

Известная галерея Tate Liverpool с шикарными произведениями искусства.

с шикарными произведениями искусства. Национальный архитектурный центр Королевского института британских архитекторов, открытый в 2017 году, уже получивший ценную награду.

The Beatles Story, посвященный жизни и творчеству знаменитых музыкантов. Посетите The Beatles Story, чтобы поближе познакомиться с легендарной четверкой. Источник: Pixabay Посетите The Beatles Story, чтобы поближе познакомиться с легендарной четверкой. Источник: Pixabay

Наш совет : перед посещением музеев и галерей узнайте об их новинках и актуальных событиях для гостей. При желании можно купить билеты онлайн, чтобы не стоять в очередях и не переживать лишний раз.

После насыщенного дня выпейте чашку ароматного кофе в номере, насладитесь красивыми видами и погрузитесь в мир сна на белой простыне.

Hotel Indigo

В центральной части города расположено еще одно крутое заведение для проживания в Ливерпуле. Его загадочное название Indigo полностью оправдывает суть заведения с красочным фасадом и поразительными муралами. Как и другие отели города, он имеет свою историю. Здание, в стенах которого "выросла" гостиница, активно участвовала в торговле хлопком.

Indigo – дочерняя гостиница группы IHG с аутентичным стилем. Знаковой отметкой отеля является огромный коллаж из символов Ливерпуля. Гости приглашают удобно устроиться в 151 элегантном и ухоженном номере с минибарами и косметикой Aveda. Для тех, кто любит активный образ жизни, доступен тренажерный зал с фитнес-оборудованием. Вкусные блюда можно отведать в Marco Pierre White's Steakhouse и Cotton Lounge. Открытая коктейльная терраса – шикарное место для отдыха с бокалом любимого напитка под открытым небом.

Hope Street Hotel, Грузинский квартал

В списках лучших отелей Ливерпуля эксперты по путешествиям неизменно включают Hope Street Hotel, расположенный в Грузинском квартале. Он находится рядом с известными театральными и концертными площадками, где часто проходят увлекательные события. Путешественникам доступны стильные номера, закрытый бассейн и спа-центр с прекрасными оздоровительными сеансами.

Ресторан The London Carriage Works предлагает гостям оценить вкус изысканных деликатесов английской кухни, а в уютном коктейльном баре всегда можно выпить бокал освежающего напитка с порцией воздушного десерта. Все секреты приготовления соблазнительной пиццы и ароматных закусок раскрываются в ресторане-пиццерии 1931 года.

Hard Days Night Hotel

Находясь в Ливерпуле, обязательно посетите Hard Days Night Hotel, расположенный неподалеку от Cavern Club и легендарного музея истории Beatles. Тема увлечения творчеством знаменитой четверки пронизывает отель, выраженная в использовании креативного стиля поп-арт и необычных дизайнерских решений.

Туристам предлагают выбрать комфортное размещение с хорошей мебелью и необходимым оборудованием в этом прекрасном отеле Ливерпуля. По желанию можно забронировать шикарный люкс Lennon Suite с просторной гостиной, изящным белым роялем и потрясающими видами с крыши. Ресторан Blakes предлагает аппетитную британскую кухню в душевной компании с приятным музыкальным сопровождением.

Интерьеры Hard Days Night очаровывают безупречным уютом и комфортом. Источник: Pixabay Интерьеры Hard Days Night очаровывают безупречным уютом и комфортом. Источник: Pixabay

Стакан шампанского, пива или вина всегда доступен в баре Four and Lounge с тематическим меню. Гости отеля с нетерпением ждут выходных с живой музыкой. И, конечно, ежедневное классическое послеобеденное чаепитие с богатым выбором выпечки и изысканных десертов.

Вы, наверное, уже немного определились, какая гостиница в Ливерпуле станет лучшим выбором для вашей поездки. Если да, мы рады, что достигли нашей главной цели – быть полезными для читателей при планировании их путешествий.

Прекрасного отдыха в культурной столице Европы!