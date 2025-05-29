Топ-9 готелів Ліверпуля: відчуйте ауру легендарної четвірки та насолоджуйтесь британською кухнею в культурній столиці Європи

Розкішна "перлина" західної частини Великобританії – Ліверпуль, соціальна столиця Мерсісайду. Це важливе портове місто відоме своєю багатою культурною та музичною сферою. Воно славиться симфонічним оркестром із талановитими музикантами, чудовою футбольною командою та регулярними національними кінними перегонами. У 2008 році Ліверпуль отримав статус Європейської столиці культури, і він повністю його виправдовує.

Легендарне місто "не стоїть на місці" і постійно розвивається, а його скарбничка культурних досягнень поповнюється новими музеями, галереями, ресторанами та нічними клубами. Приїжджаючи сюди, важливо знати, де забронювати гідне житло за найкращою ціною. Ми хочемо передбачити ваші потреби та розповісти про найкращі готелі Ліверпуля з комфортним розміщенням і відмінним сервісом.

Особливість міста полягає в багатому розмаїтті варіантів проживання – від номерів із класичними інтер’єрами до пентхаусів із гламурними спальнями. Ви вже заінтриговані? Тоді почнімо нашу прогулянку відомими готелями Ліверпуля.

Готелі Ліверпуля вражають як зовні, так і всередині. Джерело: Pixabay

DoubleTree by Hilton Hotel & Spa

У самому серці міста DoubleTree by Hilton Hotel & Spa уособлює найкращі архітектурні традиції престижного району М’юрфілдс. Діловий стиль із ефектними вінтажними "вставками" простежується тут. Мозаїчна підлога гармоніює зі стильними інтер’єрами та елегантною атмосферою.

Готель ідеально підходить для проведення важливих зустрічей завдяки строгому дизайну та функціональному обладнанню номерів. Колишній сигарний лаундж і бізнес-центр чудово підходять для організації ділових заходів.

Відпочивальники можуть обрати відповідне розміщення в одному з трьох просторих крил популярного ліверпульського готелю. Багато номерів оформлені в стриманих кольорах, а відкриті балки додають їм солідності та благородного стилю. У готелі є номер для гостей із обмеженими можливостями.

Спа-центр Eforea пропонує фірмові процедури від Elemis, які залишають шкіру м’якою та сяючою. Є зона релаксу із сауною, парною та терапевтичним басейном. Koukash Grill Bar тішить гостей ароматними делікатесами з м’яса та морепродуктів, фруктів і овочів. Тут акцентують на пікантних середземноморських стравах. Бібліотека з дерев’яними панелями пропонує традиційне британське післяобіднє чаювання з безліччю смачних солодощів для найвибагливіших мандрівників.

Titanic Hotel Liverpool

Один із найкращих готелів Ліверпуля з яскравою назвою Titanic зручно розташований у центральному районі Стенлі Док, у колишньому будинку судноплавної компанії White Star Line. Сьогодні це знакова будівля, яка заслужено входить до списку об’єктів Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

Розташування готелю унікальне завдяки близькості до центру міста з його жвавою торговельною сценою та порту Ліверпуля з дивовижними морськими краєвидами. Signature Living узялася за складну місію реставрації та трансформації готелю, і результати вражають.

Готель Titanic розташований у чудовому місці поблизу центру міста та моря. Джерело: Pixabay

Сьогодні він пропонує добре обладнані номери з масивними ліжками, постільною білизною з єгипетської бавовни та телевізорами з плоским екраном. Відчуття перебування в королівських "покоях" підтримується косметикою від відомих брендів. Спа-центр Maya Blue Wellness із термальним комплексом дарує гостям море задоволення та допомагає знайти баланс.

Titanic Hotel пропонує багато вигідних пропозицій із комплексом розкішних послуг. Серед них почесне місце займає пакет Twilight із акцентом на велнес. Він надає гостям доступ до термального комплексу та омолоджувальних велнес-процедур. Окрім корисних спа-сесій, гостям пропонують насолодитися смаком чудових кулінарних шедеврів у привітному гриль-барі готелю.

The Resident

Чудовим місцем для проживання в Ліверпулі є The Resident Hotel, розташований у районі Роупвокс. Цей затишний "острів щастя", переобладнаний із складу, ідеально підходить для неспішного ритму життя.

Завдяки потрійним склопакетам і відкритим балкам номери мають домашню та спокійну атмосферу. За допомогою мансардних вікон і творів мистецтва дизайнери створили гармонійний простір із автентичним стилем. Антикварні меблі надають номерам легкого шарму.

Готель пропонує 106 номерів, серед яких перлиною є люкс Secret Garden із мезоніном. Усе тут продумано до дрібниць – від кольорової гами до вмілого використання декору. Ресторану на території готелю немає, але кухні в номерах чудово компенсують цю відсутність. Крім того, відпочивальники можуть скористатися хорошими знижками в кафе та барах міста.

Pullman Liverpool

Якщо вас цікавлять готелі Ліверпуля з високим рейтингом, зверніть увагу на Pullman Liverpool, яскраву "перлину" набережної. Гості цього закладу автоматично отримують бонус у вигляді зручного доступу до виставкового центру Європейської столиці культури та оригінальних доків.

Тема харчування гостей продумана до деталей – на території діє Wheelers of St James Oyster Bar від Марко П’єра Вайта. Гості мають рідкісну можливість спостерігати за приготуванням їжі в реальному часі. Віртуозна швидкість кулінарного персоналу завжди викликає захват, а результати не залишають байдужими навіть "досвідчених" мандрівників.

Тут можна побалувати себе шикарним коктейлем Old Fashioned та іншими шедеврами міксології. Меню ресторану настільки різноманітне, що кожен обирає страви за своїм смаком. За кілька кроків від Pullman розташований Baltic Market із завжди свіжими овочами, фруктами та вишуканими ласощами для ласунів. Тут є багатий вибір відомих десертів The Midnight Delivery, від яких течуть слинки.

Radisson RED, квартал Сент-Джордж

Багато готелів Ліверпуля плекають свої історичні витоки та традиції. Наприклад, Radisson RED Hotel, відкритий у 1871 році, успішно поєднує вікторіанські та сучасні штрихи в інтер’єрі. Цей заклад включений до списку пам’яток архітектури ІІ категорії, і тут органічно виглядає пісковикова сходова клітка з вражаючим вітражем. Завдяки йому кімната наповнюється світлом із переливами різних відтінків.

До вибору гостей – 201 номер, серед яких 5 королівських люксів із творами мистецтва сяють як яскраві "діаманти". На першому поверсі розташований ресторан і бар Stoke. Завдяки просторій відкритій кухні гості можуть із цікавістю спостерігати за кулінарними "діями" вмілих шеф-кухарів.

Окрім затишної атмосфери номерів, гості насолоджуються привабливими краєвидами з вікон на неокласичний St. George’s Hall. Неподалік розташований музейний квартал із безліччю цікавинок для туристів.

Malmaison

Список крутих готелів Ліверпуля вінчає Malmaison, який велично розкинувся на набережній Прінсес Док. Добре доглянуті номери готелю залиті сонячним світлом завдяки панорамним вікнам, а величезні ліжка з дорогою білизною змушують гостей почуватися монархами.

Номери обладнані душем із ефектом дощу для чудових водних процедур, що одразу додає їм плюсів. Власний бар і пивний ресторан готелю пропонують гостям скуштувати фірмові напої та коктейлі з оригінальним поєднанням інгредієнтів. Тут подають чудове післяобіднє чаювання з хрусткими вафлями, кремовими тістечками та розсипчастим печивом.

Malmaison Liverpool має вигідне розташування, поруч із цікавими пам’ятками:

Музей міста з цікавими експонатами.

Відома галерея Tate Liverpool із шикарними творами мистецтва.

із шикарними творами мистецтва. Національний архітектурний центр Королівського інституту британських архітекторів, відкритий у 2017 році, який уже отримав цінну нагороду.

The Beatles Story, присвячений життю та творчості знаменитих музикантів. Відвідайте The Beatles Story, щоб ближче познайомитися з легендарною четвіркою. Джерело: Pixabay

Наша порада: перед відвідуванням музеїв і галерей дізнайтесь про їхні новинки та актуальні події для гостей. За бажання можна купити квитки онлайн, щоб не стояти в чергах і не хвилюватися зайвий раз.

Після насиченого дня випийте чашку ароматної кави в номері, насолодіться гарними краєвидами та пориньте у світ сну на білосніжних простирадлах.

Hotel Indigo

У центральній частині міста розташований ще один крутий заклад для проживання в Ліверпулі. Його загадкова назва Indigo повністю виправдовує суть закладу з барвистим фасадом і вражаючими муралами. Як і інші готелі міста, він має свою історію. Будівля, у стінах якої "виріс" готель, брала активну участь у торгівлі бавовною.

Indigo – дочірній готель групи IHG з автентичним стилем. Знаковою "відміткою" готелю є величезний колаж із символів Ліверпуля. Гостей запрошують зручно влаштуватися в 151 елегантному та доглянутому номері з мінібарами та косметикою Aveda. Для тих, хто любить активний спосіб життя, доступний тренажерний зал із фітнес-обладнанням. Смачні страви можна скуштувати в Marco Pierre White’s Steakhouse і Cotton Lounge. Відкрита коктейльна тераса – шикарне місце для відпочинку з келихом улюбленого напою під відкритим небом.

Hope Street Hotel, Грузинський квартал

У списках найкращих готелів Ліверпуля експерти з подорожей незмінно включають Hope Street Hotel, розташований у Грузинському кварталі. Він знаходиться поруч із відомими театральними та концертними майданчиками, де часто проходять захоплюючі події. Мандрівникам доступні стильні номери, критий басейн і спа-центр із чудовими оздоровчими сеансами.

Ресторан The London Carriage Works пропонує гостям оцінити смак вишуканих делікатесів англійської кухні, а в затишному коктейльному барі завжди можна випити келих освіжаючого напою з порцією повітряного десерту. Усі секрети приготування спокусливої піци та ароматних закусок розкриваються в ресторані-піцерії 1931.

Hard Days Night Hotel

Перебуваючи в Ліверпулі, обов’язково завітайте до Hard Days Night Hotel, який розташований неподалік від Cavern Club і легендарного музею історії Beatles. Тема захоплення творчістю знаменитої четвірки пронизує готель, виражена у використанні креативного стилю поп-арт і незвичайних дизайнерських рішень.

Туристам пропонують обрати комфортне розміщення з хорошими меблями та необхідним обладнанням у цьому чудовому готелі Ліверпуля. За бажання можна забронювати шикарний люкс Lennon Suite із просторою вітальнею, елегантним білим роялем і приголомшливими краєвидами з даху. Ресторан Blakes пропонує апетитну британську кухню в душевній компанії з приємним музичним супроводом.

Інтер’єри Hard Days Night зачаровують бездоганною затишністю та комфортом. Джерело: Pixabay

Келих шампанського, пива чи вина завжди доступний у барі Four and Lounge із тематичним меню. Гості готелю з нетерпінням чекають на вихідні з живою музикою. І, звісно, щоденне класичне післяобіднє чаювання з багатим вибором випічки та вишуканих десертів.

Ви, мабуть, уже трохи визначилися, який готель у Ліверпулі стане найкращим вибором для вашої поїздки. Якщо так, ми раді, що досягли нашої головної мети – бути корисними для читачів під час планування їхніх подорожей.

Чудового відпочинку в культурній столиці Європи!