Топ-9 курортов со спа на Искье. Рекомендации по процедурам и терапиям с термальными водами

Уникальность термальных вод на острове Искья обусловлена близостью вулканических пород. Они насыщают воды полезными минералами, которые дарят молодость и обладают разнообразными целительными свойствами. Мы раскроем их секреты в списке лучших курортов со спа-процедурами на острове Искья. Целебный остров расположен лишь в короткой поездке на пароме от Неаполя, что делает его доступным и популярным. Локация напоминает один благоухающий зеленый сад, что подтверждает насыщенность земли на острове питательными минералами благодаря вулканической пыли и кратерам вокруг. Термальные источники на острове были открыты еще 3000 лет назад. Древние греки заметили, что пузырьковые воды лечили кожные заболевания, помогали восстановить опорно-двигательный аппарат и даже излечивали бесплодие. Остров наполнен курортами разного уровня, но почти все они базируются на спа-процедурах и термальных бассейнах. Поэтому вы будете иметь достаточно широкий выбор роскошных и лучших курортов на острове Искья для восстановительного отдыха. Выбирайте лучшее место остановки на острове Иския, чтобы ваш терапевтический опыт коснулся вашей души.

Очаровательная красота острова Искья после заката. Источник: @botaniarelais Очаровательная красота острова Искья после заката. Источник: @botaniarelais

1. Botania Relais & Spa – регенерация изнутри

Экологичность этого курорта на острове Искии подтверждается его садом для выращивания трав, овощей и фруктов, формирующих основу меню ресторанов курорта. Курорт имеет вегетарианский и веганский ресторан с зеленой звездой Michelin на стене.

Отель и виллы окружены ботаническим садом, дополняющим зеленый ковер острова, засевая его яркими цветами многочисленных цветущих растений. Вы будете прогуливаться среди изумрудных лабиринтов, проходя под каменными арками, спускаясь и поднимаясь по извилистой лестнице с чувством полной гармонии с природой и собой. Выбирайте одну из 10 белых вилл, чтобы почувствовать приватность и уединение. Элегантность интерьеров дополнит вашу целебную терапию. Греческие вазы и настенные мозаики создают настроение, подчеркивая неаполитанский стиль.

Спа-центр Botania Relais – это комплекс, который поможет создать ежедневную программу вашего восстановления. Здесь есть горячий и холодный бассейн, паровой душ, являющийся частью живописного природного грота, многочисленные процедуры для всего тела с использованием целебной морской грязи и исключительно натуральной косметики.

"Целители" острова предложат вам отличные программы, где питание и минеральные спа-процедуры повышают скорость восстановления до максимума.

Instagram : Botania Relais & Spa

Пузырьковые минеральные воды бассейна на острове Искья. Источник: @sanmontanoresort Пузырьковые минеральные воды бассейна на острове Искья. Источник: @sanmontanoresort

2. San Montano Resort & Spa – роскошный выбор

Оказаться на вершине горы легко, когда вы выбрали одно из лучших спа-направлений на острове Искья. San Montano Resort – это пятизвездочный курорт с роскошью во всем, от маленьких плиток ручной работы на полу до 360-градусных пейзажей на красоту острова, падающего в море. Территория курорта украшена цитрусовой рощей, среди которой вы сможете ощутить блаженство прямо на массажном столе.

Рестораны – это море деликатесов и даров острова, которые вы будете смаковать на днях непрерывно. Вторая причина, почему вы не сможете покинуть рестораны – это террасы. Панорамы просто захватывают дух с Везувием, который играет важную роль, и будут держать ваши глаза прикованными к его изменчивым цветам и настроениям.

Спа-центр в San Montano Resort на Искье использует целебную силу вулканической грязи и минеральных источников. Предложения варьируются от терапевтических программ до омолаживающих техник и нежных косметических процедур. Выбирайте один из 11 бассейнов в термальном парке, чтобы провести послеобеденное время, любуясь горизонтом. Доступ к пляжу даст вам шанс спуститься с Олимпа и насладиться дикими уголками острова.

Instagram : San Montano Resort & Spa

Добавьте яркости вашему оздоровительному опыту на острове Искья. Источник: @regina.isabella Добавьте яркости вашему оздоровительному опыту на острове Искья. Источник: @regina.isabella

3. Albergo Della Regina Isabella – убежище "сладкой жизни"

Это культовое заведение от издателя и кинопродюсера Анджело Риццоли процветает уже более 60 лет. За это время его посетило больше знаменитостей, чем любую другую локацию на острове. Сохранилась вилла Риццоли, помнящая всех по именам и фотографиям.

Это тихое место в заливе позволяет забыть об окружающем мире и сосредоточиться только на моментах и переполняющих чувствах восхищения. Albergo Della Regina Isabella – один из курортов Искии со спа, который чтит неаполитанские традиции в интерьерах, включая плитку ручной работы с красочными рисунками.

Имея собственную марину, курорт популярен среди владельцев яхт и гостей, которые не прочь включить парусный спорт в свой отпуск. Ряд белых парусов у марины станет еще одной идеей для фото, которую следует реализовать. Этот курорт с термальными источниками в Искье также выделяется силой своих бассейнов. Содержание минералов в водах здесь на порядок выше, чем в других курортах, а температура воды колеблется от 56 до 77 градусов Цельсия. Весь терапевтический персонал носит белые халаты – это создает ощущение санатория и так оно и есть. Помните, что термальные минеральные источники имеют свои противопоказания, и курорт строго этого следует. Грязь, используемая для терапевтических процедур, созревает до полугода, чтобы максимизировать содержание минералов. Грязевые обертывания быстро снимают воспаление, ускоряя кровообращение. Профессиональные массажисты начнут процедуры только после сбора медицинского анамнеза, что вызывает еще большее доверие к их терапии.

Instagram : Albergo Della Regina Isabella

Доверяйте свое восстановление природе на острове Искья. Источник: @excelsiorischia Доверяйте свое восстановление природе на острове Искья. Источник: @excelsiorischia

4. Excelsior Belvedere Hotel & Spa – классика неаполитанской элегантности

Завсегдатаи в шутку называют курорт "аристократическим магнитом". Локация очень привлекательна для дворян Неаполя и соседних стран Италии.

Расположенная в стенах виллы XIX века, гостиница сохраняет дух и атмосферу истории. Элегантность и чувство вкуса – это то, что всегда отличало один из роскошных курортов Искии, Excelsior Belvedere Spa. Легкая улыбка никогда не исчезает с лиц персонала, который делает ваш отпуск непринужденным и кокетливым.

Курорт расположен на стороне гавани острова с доступом к частному пляжу и популярной торговой улице.

Номера и люксы привлекают своими интерьерами и полом, акцентированной плиткой с крабами и узорами, служащими ковром. Богатые текстили и резная мебель создают роскошный уют и ощущение приподнятости. Спа-центр очень символично оформлен в виде раковины, выброшенной на берег, содержащей все целебные дары Неаполитанского залива. Вы можете почувствовать все – от минеральных термальных источников до омолаживающих косметических процедур. Обернитесь силой моря, чтобы впитать все полезные микроэлементы, будь то водоросли или грязь.

Instagram : Excelsior Belvedere Hotel & Spa

Термальные бассейны на острове Иские наполнены вулканическими минералами. Источник: @mezzatorrehotel Термальные бассейны на острове Иские наполнены вулканическими минералами. Источник: @mezzatorrehotel

5. Mezzatorre Hotel & Thermal Spa – приют для пар

Возможности этого курорта на острове Искья из спа для пар просто фантастичны. Здесь проходят громкие свадьбы и идеалистические медовые месяцы. Здание отеля когда-то было дворцом герцога XVIII века, но сегодня это просто роскошный замок, наполненный сказочными огоньками и романтическими активностями. Панорамный бассейн с видом на Средиземное море окружен полосатыми зонтиками, а красочные коктейли находятся под баром с пальмовой крышей. Отель расположен на мысе и занимает довольно обширную территорию, где на каждом камне вас ждут локации, достойные Instagram.

Спа-центр занимает несколько этажей и включает: бассейны Кнайпа, сауну, турецкую баню, талассотерапию, ароматерапию, грязевые и минеральные процедуры, а также сенсорные души. Косметические процедуры работают в тандеме с известным брендом Biologique Recherche, чтобы сделать омоложение вашей кожи еще более приятным и динамичным. Наслаждайтесь массажами на открытом воздухе, где вид на Средиземное море становится еще одним терапевтическим "кремом".

Instagram : Mezzatorre Hotel & Thermal Spa

Индивидуальные терапевтические программы в оздоровительных курортах острова Искья. Источник: @continentalischia Индивидуальные терапевтические программы в оздоровительных курортах острова Искья. Источник: @continentalischia

6. Continental Ischia – лечение тела, ума и духа

Если вы ищете акцент на лечение, Continental Ischia – лучшая рекомендация для терапевтического курорта со спа на острове Искья. Комплекс укомплектован квалифицированными врачами, которые подберут программу специально под ваши потребности, от питания до термальных минеральных бассейнов и регулярных консультаций.

Курорт привлекает семьи, желающие закрыть несколько гештальтов и потребностей в любом возрасте. Здесь можно восстановить опорно-двигательный аппарат, укрепить иммунитет детей, часто болеющих респираторными заболеваниями, и привезти бабушек и дедушек на остров, чтобы помочь восстановить сосудистую систему.

Перед посещением такого санатория на острове Иския с термальными бассейнами вам назначат список анализов и консультаций врачей, которые нужно пройти.

Ваша терапия в курорте Continental Ischia начнется с потрясающих живописных пейзажей и комфортабельного размещения в номерах, где застилка кровати – это отдельный вид приятной терапии.

Instagram : Continental Ischia

Развлечения и оздоровление для всех возрастов на острове Искья. Источник: @sorriso.resort.ischia Развлечения и оздоровление для всех возрастов на острове Искья. Источник: @sorriso.resort.ischia

7. Sorriso Thermae Resort & Spa – место для семейного отдыха

Семьи ищут остановку на Искии для отдыха с детьми, которая кроме приятного восстановительного отдыха может также предложить приятный сюрприз в плане цен. Форио будет именно тем местом на острове Иския с термальными источниками, где есть чем заняться для всех возрастов, а восстановление понравится всем. Ценовая политика ориентирована на компании и семьи, так что вы можете получить выгодное предложение.

Дорога займет немного больше времени, чем до других локаций, сочтите это отдельным дополнительным происшествием.

Курорт работает уже более 60 лет, поэтому знает кое-что об обслуживании и комфорте своих гостей. Интерьеры номеров очень приятны и достаточно комфортны, многие имеют собственный балкон, где можно встречать закаты и пить утреннюю чашку кофе. Территория оздоровительного комплекса на острове Иски достаточно просторна, имеет несколько бассейнов, один из которых прилегает непосредственно к пляжу.

Большой спа-центр обустроен для релаксации и снятия стресса. Помимо оживляющих минеральных бассейнов спа включает финскую сауну, турецкую баню, фригидарий, эмоциональные и струйные души, зону хромотерапии и гидромассажные оазисы. Воспользуйтесь услугами няни, чтобы не пропустить секретный спа-ужин. Вы получите эксклюзивные процедуры, ужин при свечах и услуги персонального дворецкого. Пакет стоит 300 евро, но оставит ваше тело и память только приятными воспоминаниями. Вы также можете воспользоваться спа и получить в подарок бутылку Prosecco и фрукты. Пакет стоит 120 евро и рассчитан на 4 человека.

Instagram : Sorriso Thermae Resort & Spa

Лучший курорт с минеральными водами на острове Искья для качественного восстановления. Источник: @giardiniposeidon.terme Лучший курорт с минеральными водами на острове Искья для качественного восстановления. Источник: @giardiniposeidon.terme

8. Giardini Poseidon Terme – качество и безопасность процедур

Весьма популярен курорт на острове Искья из спа, который прочно удерживает свою репутацию благодаря акценту на качестве минеральной воды в своих бассейнах. Бассейны кристально чисты и поддерживают разные температуры, позволяя найти комфорт. Частный пляж курорта достаточно велик, чтобы разместить всех гостей без ощущения тесноты. Номера и лагуны курорта окружены парком, где вы будете прогуливаться, исследуя локации за поворотами тропинок.

Оздоровительный комплекс предлагает медицинские консультации по продуктивному восстановительному отдыху. Термальная вода и грязь используются для многих процедур. Вы будете иметь широкий выбор от терапевтических до омолаживающих и расслабляющих услуг. Ингаляции и термальные спреи можно использовать для усиления эффекта. Центр специализируется на заболеваниях костей, суставов и дыхательных путей, поэтому вы найдете все необходимое для быстрого и приятного восстановления.

Три ресторана поддержат вашу индивидуальную терапию средиземноморской кухней. Вы всегда можете воспользоваться эксклюзивным обедом или ужином, а также получить персонального ассистента на все время вашего отпуска.

Instagram : Giardini Poseidon Terme

Термальные оазисы с разными температурами воды. Источник: @hoteltritoneischia Термальные оазисы с разными температурами воды. Источник: @hoteltritoneischia

9. Terme Tritone Resort & Spa – бюджетный вариант отдыха на Искии

Помните, что лучшие курорты на острове Искья из спа в первую очередь направлены на ваше восстановление. Дорогие или не столь дорогие, все они поддерживают достаточный уровень комфорта и разнообразие услуг.

Terme Tritone Resort & Spa предлагает современный и комфортный отдых, где зонтики, выстроенные рядами на частном пляже, выбор бассейнов достигает семи, а интерьеры гостиничных локаций элегантны и не без загадочности. Стиль арок немного напоминает Восток, но это лишь прибавляет шарм. Номера в стиле спальни Шехерезады, с выбором подушек и местом для встречи лучших мероприятий и восхода солнца на Искии. Белые ванные комнаты оборудованы всем необходимым, включая косметику, которая станет частью вашего ежедневного спа-опыта. Спа-центр имеет тонкую мозаику и имеет собственные бассейны с различными температурами для индивидуализации ваших оздоровительных программ. Термальные ванны и грязевые души обладают терапевтическим и омолаживающим эффектом, криотерапию также можно включить в вашу программу. Курорт предлагает эксклюзивную терапию горячими камнями и разнообразными массажами, как индивидуальными, так и для пар. Аромотерапевтические ванны обеспечат приятное расслабление, укрепят иммунитет и улучшат состояние кожи уже после первой процедуры.

Центральный ресторан и ресторан в парке предлагают неаполитанскую кухню, которую легко адаптировать к вашим потребностям и предпочтениям. В Центральном ресторане вы можете встречать всегда разные закаты, тогда как в ресторане в парке вы получите еще один опыт ароматерапии, вдыхая свежесть цитрусовых деревьев и фруктов, склоняющих свои ветви прямо к вашему столу. Воспользуйтесь преимуществами завтрака в формате шведского стола и наслаждайтесь каждой активностью, которую предлагает один из самых доступных курортов из спа на острове Искья, Terme Tritone Resort & Spa.

Instagram : Terme Tritone Resort & Spa