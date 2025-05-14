Топ-9 курортів із спа на Іск'ї. Рекомендації щодо процедур і терапій із термальними водами

Унікальність термальних вод на острові Іск'я зумовлена близькістю вулканічних порід. Вони насичують води корисними мінералами, які дарують молодість і мають різноманітні цілющі властивості. Ми розкриємо їхні секрети у списку найкращих курортів із спа-процедурами на острові Іск'я. Цілющий острів розташований лише за коротку поїздку на поромі від Неаполя, що робить його доступним і популярним. Локація нагадує один пахучий зелений сад, що підтверджує насиченість землі на острові поживними мінералами завдяки вулканічному пилу та кратерам навколо. Термальні джерела на острові були відкриті ще 3000 років тому. Стародавні греки помітили, що бульбашкові води лікували шкірні захворювання, допомагали відновити опорно-руховий апарат і навіть виліковували безпліддя. Острів наповнений курортами різного рівня, але майже всі вони базуються на спа-процедурах і термальних басейнах. Тому ви матимете досить широкий вибір розкішних і найкращих курортів на острові Іскія для відновлювального відпочинку. Обирайте найкраще місце зупинки на острові Іскія, щоб ваш терапевтичний досвід торкнувся вашої душі.

Чарівна краса острова Іск'я після заходу сонця. Джерело: @botaniarelais

1. Botania Relais & Spa – регенерація зсередини

Екологічність цього курорту на острові Іскія підтверджується його садом для вирощування трав, овочів і фруктів, які формують основу меню ресторанів курорту. Курорт має вегетаріанський і веганський ресторан із зеленою зіркою Michelin на стіні.

Готель і вілли оточені ботанічним садом, який доповнює зелений килим острова, засіваючи його яскравими кольорами численних квітучих рослин. Ви прогулюватиметеся серед смарагдових лабіринтів, проходячи під кам’яними арками, спускаючись і піднімаючись звивистими сходами з відчуттям повної гармонії з природою та собою. Обирайте одну з 10 білих вілл, щоб відчути приватність і усамітнення. Елегантність інтер’єрів лише доповнить вашу цілющу терапію. Грецькі вази та настінні мозаїки створюють настрій, підкреслюючи неаполітанський стиль.

Спа-центр у Botania Relais – це комплекс, який допоможе скласти щоденну програму вашого відновлення. Тут є гарячий і холодний басейн, паровий душ, що є частиною мальовничого природного гроту, численні процедури для всього тіла з використанням цілющого морського бруду та виключно натуральної косметики.

"Цілителі" острова запропонують вам чудові програми, де харчування та мінеральні спа-процедури підвищують швидкість відновлення до максимуму.

Instagram: Botania Relais & Spa

Бульбашкові мінеральні води басейну на острові Іск'я. Джерело: @sanmontanoresort

2. San Montano Resort & Spa – розкішний вибір

Опинитися на вершині гори легко, коли ви обрали один із найкращих спа-напрямків на острові Іск'я. San Montano Resort – це п’ятизірковий курорт із розкішшю в усьому, від маленьких плиток ручної роботи на підлозі до 360-градусних краєвидів на красу острова, що спадає в море. Територія курорту прикрашена цитрусовим гаєм, серед якого ви зможете відчути блаженство прямо на масажному столі.

Ресторани – це море делікатесів і дарів острова, які ви смакуватимете днями безперервно. Друга причина, чому ви не зможете покинути ресторани, – це тераси. Панорами просто захоплюють дух, з Везувієм, що відіграє важливу роль, і триматимуть ваші очі прикутими до його мінливих кольорів і настроїв.

Спа-центр у San Montano Resort на Іск'ї використовує цілющу силу вулканічного бруду та мінеральних джерел. Пропозиції варіюються від терапевтичних програм до омолоджувальних технік і ніжних косметичних процедур. Обирайте один із 11 басейнів у термальному парку, щоб провести післяобідній час, милуючись горизонтом. Доступ до пляжу дасть вам шанс спуститися з Олімпу та насолодитися дикими куточками острова.

Instagram: San Montano Resort & Spa

Додайте яскравості вашому оздоровчому досвіду на острові Іск'я. Джерело: @regina.isabella

3. Albergo Della Regina Isabella – притулок "солодкого життя"

Цей культовий заклад від видавця та кінопродюсера Анджело Ріццолі процвітає вже понад 60 років. За цей час його відвідало більше знаменитостей, ніж будь-яку іншу локацію на острові. Збереглася вілла Ріццолі, яка пам’ятає всіх за іменами та фотографіями.

Це тихе місце в затоці дозволяє забути про навколишній світ і зосередитися лише на моментах і переповнюючих почуттях захоплення. Albergo Della Regina Isabella – один із курортів Іскії зі спа, який віддає шану неаполітанським традиціям в інтер’єрах, включно з плиткою ручної роботи з барвистими малюнками.

Маючи власну марину, курорт популярний серед власників яхт і гостей, які не проти включити вітрильний спорт у свою відпустку. Низка білих вітрил біля марини стане ще однією ідеєю для фото, яку варто втілити. Цей курорт із термальними джерелами на Іск'ї також виділяється силою своїх басейнів. Вміст мінералів у водах тут на порядок вищий, ніж в інших курортах, а температура води коливається від 56 до 77 градусів Цельсія. Увесь терапевтичний персонал носить білі халати – це створює відчуття санаторію, і так воно і є. Пам’ятайте, що термальні мінеральні джерела мають свої протипоказання, і курорт суворо цього дотримується. Бруд, який використовується для терапевтичних процедур, дозріває до пів року, щоб максимізувати вміст мінералів. Грязьові обгортання швидко знімають запалення, прискорюючи кровообіг. Професійні масажисти розпочнуть процедури лише після збору медичного анамнезу, що викликає ще більшу довіру до їхньої терапії.

Instagram: Albergo Della Regina Isabella

Довіряйте своє відновлення природі на острові Іск'я. Джерело: @excelsiorischia

4. Excelsior Belvedere Hotel & Spa – класика неаполітанської елегантності

Завсідники жартома називають курорт "аристократичним магнітом". Локація дуже приваблива для дворян Неаполя та сусідніх країн Італії.

Розташований у стінах вілли XIX століття, готель зберігає дух і атмосферу історії. Елегантність і відчуття смаку – це те, що завжди вирізняло один із розкішних курортів Іскії, Excelsior Belvedere Spa. Легка посмішка ніколи не зникає з облич персоналу, який робить вашу відпустку невимушеною та кокетливою.

Курорт розташований на стороні гавані острова з доступом до приватного пляжу та популярної торгової вулиці.

Номери та люкси приваблюють своїми інтер’єрами та підлогою, акцентованою плиткою з крабами та візерунками, що слугує килимом. Багаті текстилі та різьблені меблі створюють розкішний затишок і відчуття піднесеності. Спа-центр дуже символічно оформлений у вигляді мушлі, викинутої на берег, що містить усі цілющі дари Неаполітанської затоки. Ви можете відчути все – від мінеральних термальних джерел до омолоджувальних косметичних процедур. Обгорніться силою моря, щоб увібрати всі корисні мікроелементи, будь то водорості чи бруд.

Instagram: Excelsior Belvedere Hotel & Spa

Термальні басейни на острові Іск'я наповнені вулканічними мінералами. Джерело: @mezzatorrehotel

5. Mezzatorre Hotel & Thermal Spa – притулок для пар

Можливості цього курорту на острові Іск'я зі спа для пар просто фантастичні. Тут проходять гучні весілля та ідеалістичні медові місяці. Будівля готелю колись була палацом герцога XVIII століття, але сьогодні це просто розкішний замок, наповнений казковими вогниками та романтичними активностями. Панорамний басейн із видом на Середземне море оточений смугастими парасольками, а барвисті коктейлі можна знайти під баром із пальмовим дахом. Готель розташований на мисі та займає досить велику територію, де на кожному камені вас чекають локації, гідні Instagram.

Спа-центр займає кілька поверхів і включає: басейни Кнайпа, сауну, турецьку баню, таласотерапію, аромотерапію, грязьові та мінеральні процедури, а також сенсорні душі. Косметичні процедури працюють у тандемі з відомим брендом Biologique Recherche, щоб зробити омолодження вашої шкіри ще приємнішим і динамічнішим. Насолоджуйтесь масажами на відкритому повітрі, де вид на Середземне море стає ще одним терапевтичним "кремом".

Instagram: Mezzatorre Hotel & Thermal Spa

Індивідуальні терапевтичні програми в оздоровчих курортах острова Іск'я. Джерело: @continentalischia

6. Continental Ischia – лікування тіла, розуму та духу

Якщо ви шукаєте акцент на зцілення, Continental Ischia – найкраща рекомендація для терапевтичного курорту зі спа на острові Іск'я. Комплекс укомплектований кваліфікованими лікарями, які підберуть програму спеціально під ваші потреби, від харчування до мінеральних термальних басейнів і регулярних консультацій.

Курорт приваблює сім’ї, які хочуть закрити кілька гештальтів і потреб у будь-якому віці. Тут можна відновити опорно-руховий апарат, зміцнити імунітет дітей, які часто хворіють на респіраторні захворювання, і привезти бабусь і дідусів на острів, щоб допомогти відновити судинну систему.

Перед відвідуванням такого санаторію на острові Іскія з термальними басейнами вам призначать список аналізів і консультацій лікарів, які потрібно пройти.

Ваша терапія в курорті Continental Ischia розпочнеться з приголомшливих мальовничих краєвидів і комфортного розміщення в номерах, де застилання ліжка для сну – це окремий вид приємної терапії.

Instagram: Continental Ischia

Розваги та оздоровлення для всіх вікових груп на острові Іск'я. Джерело: @sorriso.resort.ischia

7. Sorriso Thermae Resort & Spa – місце для сімейного відпочинку

Сім’ї шукають зупинку на Іскії для відпочинку з дітьми, яка, окрім приємного відновлювального відпочинку, може також запропонувати приємний сюрприз у плані цін. Форіо буде саме тим місцем на острові Іскія з термальними джерелами, де є чим зайнятися для всіх вікових груп, а відновлення сподобається всім. Цінова політика орієнтована на компанії та сім’ї, тож ви можете отримати вигідну пропозицію.

Дорога займе трохи більше часу, ніж до інших локацій, вважайте це окремою додатковою пригодою.

Курорт працює вже понад 60 років, тож знає дещо про обслуговування та комфорт своїх гостей. Інтер’єри номерів дуже приємні та досить комфортні, багато з них мають власний балкон, де можна зустрічати заходи сонця та пити ранкову чашку кави. Територія оздоровчого комплексу на острові Іскія досить простора, має кілька басейнів, один із яких прилягає безпосередньо до пляжу.

Великий спа-центр облаштований для релаксації та зняття стресу. Окрім оживляючих мінеральних басейнів, спа включає фінську сауну, турецьку баню, фригідарій, емоційні та струменеві душі, зону хромотерапії та гідромасажні оазиси. Скористайтеся послугами няні, щоб не пропустити секретну спа-вечерю. Ви отримаєте ексклюзивні процедури, вечерю при свічках і послуги персонального дворецького. Пакет коштує 300 євро, але залишить ваше тіло та пам’ять лише приємними спогадами. Ви також можете скористатися нічним спа та отримати у подарунок пляшку Prosecco та фрукти. Пакет коштує 120 євро і розрахований на 4 осіб.

Instagram: Sorriso Thermae Resort & Spa

Найкращий курорт із мінеральними водами на острові Іск'я для якісного відновлення. Джерело: @giardiniposeidon.terme

8. Giardini Poseidon Terme – якість і безпека процедур

Досить популярний курорт на острові Іск'я зі спа, який міцно утримує свою репутацію завдяки акценту на якості мінеральної води в своїх басейнах. Басейни кристально чисті та підтримують різні температури, дозволяючи знайти комфорт. Приватний пляж курорту досить великий, щоб розмістити всіх гостей без відчуття тісноти. Номери та лагуни курорту оточені парком, де ви прогулюватиметеся, досліджуючи локації за поворотами стежок.

Оздоровчий комплекс пропонує медичні консультації для продуктивного відновлювального відпочинку. Термальні води та бруд використовуються для багатьох процедур. Ви матимете широкий вибір від терапевтичних до омолоджувальних і розслаблювальних послуг. Інгаляції та термальні спреї можна використовувати для посилення ефекту. Центр спеціалізується на захворюваннях кісток, суглобів і дихальних шляхів, тож ви знайдете все необхідне для найшвидшого та найприємнішого відновлення.

Три ресторани підтримають вашу індивідуальну терапію середземноморською кухнею. Ви завжди можете скористатися ексклюзивним обідом або вечерею, а також отримати персонального асистента на весь час вашої відпустки.

Instagram: Giardini Poseidon Terme

Термальні оазиси з різними температурами води. Джерело: @hoteltritoneischia

9. Terme Tritone Resort & Spa – бюджетний варіант відпочинку на Іскії

Пам’ятайте, що найкращі курорти на острові Іск'я зі спа насамперед спрямовані на ваше відновлення. Дорогі чи не такі дорогі, усі вони підтримують достатній рівень комфорту та різноманітність послуг.

Terme Tritone Resort & Spa пропонує сучасний і комфортний відпочинок, де парасольки вишикувані рядами на приватному пляжі, вибір басейнів досягає семи, а інтер’єри готельних локацій елегантні та не без загадковості. Стиль арок трохи нагадує Схід, але це лише додає шарму. Номери в стилі спальні Шехерезади, з вибором подушок і місцем для зустрічі найкращих заходів і сходів сонця на Іскії. Білі ванні кімнати обладнані всім необхідним, включно з косметикою, яка стане частиною вашого щоденного спа-досвіду. Спа-центр оформлений тонкою мозаїкою та має власні басейни з різними температурами для індивідуалізації ваших оздоровчих програм. Термальні ванни та грязьові душі мають терапевтичний і омолоджувальний ефект, кріотерапію також можна включити до вашої програми. Курорт пропонує ексклюзивну терапію гарячими каменями та різноманітні масажі, як індивідуальні, так і для пар. Аромотерапевтичні ванни забезпечать приємне розслаблення, зміцнять імунітет і покращать стан шкіри вже після першої процедури.

Центральний ресторан і ресторан у парку пропонують неаполітанську кухню, яку легко адаптувати до ваших потреб і вподобань. У Центральному ресторані ви можете зустрічати завжди різні заходи сонця, тоді як у ресторані в парку ви отримаєте ще один досвід аромотерапії, вдихаючи свіжість цитрусових дерев і фруктів, що схиляють свої гілки прямо до вашого столу. Скористайтеся перевагами сніданку у форматі шведського столу та насолоджуйтесь кожною активністю, яку пропонує один із найдоступніших курортів зі спа на острові Іск'я, Terme Tritone Resort & Spa.

Instagram: Terme Tritone Resort & Spa