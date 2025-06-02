Топ-8 отелей Куршевеля: лучшие базы для лыжного отдыха с потрясающими видами, ресторанами Мишлен и спа мирового класса.

Куршевель, возможно, самый роскошный горнолыжный курорт Франции, приветствует своих гостей безупречно подготовленными трассами, фантастическими склонами, большим выбором ресторанов со звездами Мишлен и отличными отелями. Все его локации и посещающая их публика имеют одну общую черту: роскошь. Здесь больше дизайнерских бутиков, чем пекарен, и ежегодно инвестируется €40 миллионов в инфраструктуру, чтобы Куршевель мог продолжать опережать своих конкурентов.

Этот величественный горнолыжный курорт состоит из 4 деревень на разной высоте. Катание на лыжах здесь первоклассное, с широким выбором разнообразных трасс и внетрассовых зон. Среди них разбросаны несколько роскошных горнолыжных отелей, которые помогают Куршевелю привлекать шикарную публику со всей Европы и за ее пределами.

L'Apogee Courchevel

Самые роскошные удобства отелей от спа до изысканных ресторанов. Источник: Image Oetkercollection.com Самые роскошные удобства отелей от спа до изысканных ресторанов. Источник: Image Oetkercollection.com

L'Apogée Courchevel принял своих первых гостей в 2013 году, и этот день стал датой рождения одного из самых потрясающих отелей Куршевеля. Со временем он укрепил свой статус, получив в 2019 году французскую награду Palace Award. Расположенный на самой высокой вершине Куршевеля, 1850, гостиница обеспечивает гостям лучшее катание на лыжах и самые яркие альпийские пейзажи. Отель имеет коллекцию просторных номеров и люксов с прекрасными видами, мягкими кроватями и уютными пледами, тогда как пентхаусы и шале, оборудованные частным спа или гидромассажными ваннами, предлагают новый уровень роскоши. Рестораны L'Apogée Courchevel представляют вершину кулинарной сцены курорта. Gennaro’s предлагает аутентичные сезонные итальянские блюда, Le Comptoir L'Apogée предлагает изысканные деликатесы и французскую кухню, а Le Bar de L'Apogée превращается из повседневного ресторана в коктейльную сцену с диджеями и живой музыкой ночью. Любители роскошных сигар также могут перейти в изысканное пространство Cigar Lounge. После насыщенного дня на склонах отдохните в закрытом бассейне или наслаждайтесь спа-процедурами.

Les 3 Vallées

Часть лучших отелей Куршевеля 1850, Les 3 Vallées – это стильный четырехзвездочный бутик-отель с прямым доступом к склонам. Он расположен на пологом склоне непосредственно над Круазеттом, местом сбора лыжной школы и главными станциями подъемников. Это хороший выбор для путешественников, которые планируют совмещать катание на лыжах с прогулками по Круазетту, до которой можно добраться за 10 минут пешком или за 3 минуты на бесплатном шаттле отеля. Это старейший отель курорта, построенный в начале 1950-х. Несмотря на статус "гостиницы де люкс" и окружающий высокий стиль, он чрезвычайно уютный: в холле гостей встречает горящий камин, а персонал в джинсах дополняет непринужденную атмосферу. Les 3 Vallées предлагает 31 номер, каждый просторный, светлый и оформленный в сдержанном стиле 50-х. Шеф-повар со звездой Мишлен Энтони Темпеста руководит кухней этого куршевельского приюта, как и в других шикарных отелях группы Hôtels d'en Haut, в которую он принадлежит, а меню предлагает изысканные интерпретации традиционных савойских блюд.

Cheval Blanc Courchevel

В двух часах от Женевы, на вершине Куршевеля 1850, расположен один из самых изысканных отелей курорта, предлагающий захватывающие виды на Беллекот и Жардин-Альпин. Его горчичный фасад вызывает типичную савойскую атмосферу, в то время как минималистический подход к выбору материалов, текстур и современных форм выражает альпийский уют. Все в этом отеле пропитано искусством. Гостей встречает на входе зеркальная лошадь Бруно Пейнадо, в холле можно увидеть фотографию Андреаса Гурски, а огромный бассейн оживляет абстрактная инсталляция Ксавье Вейлана. Номера роскошно минималистичны, а большие ванные комнаты напоминают мини-спа: ванны дополнены продукцией Guerlain, встроенными телевизорами, а некоторые имеют отдельные хаммы. Отель отлично подходит для начинающих, а также для лыжников среднего и продвинутого уровня. Кроме катания, гости могут кататься на санях, совершать прогулки по лесу с гидом или проводить время в спа у бассейна. Cheval Blanc также является одним из лучших отелей Куршевеля для серьезных гурманов благодаря своим великолепным ресторанам, включая легендарный 1947 год с тремя звездами Мишлен.

Portetta

Получите наилучший доступ к лыжной инфраструктуре курорта. Источник: Image Portetta.com Получите наилучший доступ к лыжной инфраструктуре курорта. Источник: Image Portetta.com

Расположенный на склоне Морион в Куршевеле 1650, отель-шале Portetta предлагает сдержанную роскошь, исключительную кухню и прямой доступ к лыжным трассам крупнейшего лыжного района Труа-Валле. Поскольку он расположен в конце трассы Бельведер, гости имеют легкий доступ к подъемникам по утрам. Это самое спокойное и семейное из четырех сел курорта, но Куршевель 1650 с его дизайнерскими бутиками и изысканными гостиницами можно добраться за 10 минут. Portetta привносит эстетику загородного дома в эту часть Альп с кожаными диванами, плюшевыми пледами или уютными овечьими коврами и ореховым деревом в общих зонах, подчеркивая шикарную и непринужденную роскошь альпийского домика. Это довольно маленькая семейная гостиница, но дополнительные удобства придают ему вес. В подвале есть лыжный магазин, а также небольшой спа-центр с хаммамом, сауной, тремя процедурными кабинетами и уютной зоной отдыха. 38 номеров обшиты деревом и имеют комфортабельные ванные комнаты с органической продукцией Bamford. Некоторые дополнены террасами, в то время как лофты имеют балконы и уличную мебель.

Les Airelles

Чуть выше склона от Cheval Blanc в Жардин-Альпин расположен архитектурно богатый дворец с фресками, изображающими охотничий домик Габсбургов. Один из лучших отелей Куршевеля, Les Airelles, расположен среди сосновых лесов и заснеженных вершин, оформлен в волшебном австро-венгерском стиле 19 века с карамельным деревом, каминами, роскошными тканями и витражами. Он расположен в самом сердце самой эффектной зоны курорта и идеально подходит как для опытных лыжников, которые собираются покорять Труа-Валле, так и любителей гламурной ночной жизни и модного шопинга. После дня на склонах можно воспользоваться хамам-душем в номере, но для более целенаправленного отдыха отправляйтесь в спа-центр La Mer для бодрящих процедур или поплавайте в огромном бассейне. Отель имеет 48 причудливых и уютных номеров, но для большей приватности также предлагает три роскошных шале для 15 гостей.

Aman Le Mélézin

Хотя он не похож на традиционные лыжные отели Куршевеля 1850 года, в этой крепости-подобном здании есть что-то привлекательное и увлекательное. Возможно, это безупречная симметрия или то, как отель гордо возвышается на фоне гор и заснеженных сосен. Он расположен вдоль трассы Беллекот, и гости имеют отличный доступ к главной станции подъемников, соединяющей курорт, зону Трех Долин и лыжные трассы. Брендовые бутики и дорогая ночная жизнь неподалеку. Отель снова открылся после амбициозного проекта по созданию двух подземных уровней, но дизайн общих зон сохранил ту же уютную спокойную атмосферу. На нижних уровнях лаунджи оборудованы креслами у больших каминов, а панорамные окна отеля плавно переходят в каменные террасы с кострами. Aman Le Mélézin имеет 31 номер, от компактных спален до огромных люксов, и большинство из них имеют виды на трассу Беллекот. Некоторые дополнены джакузи на частных террасах. Спа с сауной, бассейном и хамамом, бар с коктейлями на основе саке с кинематографическими видами на склоны и изысканной японской кухней – Aman Le Mélézin идеально организует досуг гостей после утомительного дня на склонах.

Six Senses Residences

Этот удивительный отель представляет что-то необычное как для Куршевеля с его потрясающими отелями и шале, так и для бренда Six Senses, который специализируется преимущественно на велнесе и зимнем солнце. Spa Residence предлагает гостям выбор из 53 люксов и пентхаусов с изящным декором. Путешественники, которые останавливаются здесь, чтобы избежать суеты внешнего мира, могут оценить все преимущества конфиденциальности частного дома, дополненные впечатляющим набором уникальных услуг. Известный ресторан предлагает полный континентальный завтрак и японскую инновационную кухню вечером. Консьерж доступен круглосуточно, чтобы помочь с вашим пребыванием, а спа с бассейном и блестящими процедурами настолько хорош, как только можно надеяться. Для жителей с детьми есть несколько приятных бонусов: детский Netflix и отличный детский клуб с активностями на склонах. Ко всему этому добавляется отличное расположение отеля, которое обеспечивает легкий доступ к лучшим трассам и селам.

Hotel Barrière Les Neiges

Наслаждайтесь безупречными альпийскими пейзажами. Источник: Image Hotelsbarriere.com Наслаждайтесь безупречными альпийскими пейзажами. Источник: Image Hotelsbarriere.com

Роскошный отель в Куршевеле от группы Barrière Hotel, также владеющей топовыми гостиницами в Париже и Каннах, занял первое место на трассе Беллекот в декабре 2016 года. Он расположен близко к лыжным трассам и главной станции подъемников, обслуживающей курорт и зону Трех Долин. Рядом находятся магазины больших брендов, рестораны и дорогие ночные клубы. Отель и его номера вдохновлены уютными интерьерами в стиле шале и кинематографической тематикой. Стены украшены черно-белыми фотографиями кинозвезд, а рецепция и общие зоны оформлены кинопленками и винтажными камерами. Почти половина из 42 номеров – это люксы, где большинство удобств можно контролировать с помощью iPad от освещения до заказа услуг. Отель имеет спа с 7 процедурными кабинетами, хаммам и 20-метровый бассейн, кинозал и детскую игровую комнату. Как один из лучших отелей Куршевеля для поклонников высокой кухни, Barrière Hotel предлагает аргентинскую кухню от шеф-повара с двумя звездами Мишлен Мауро Колагреко, а также альпийскую версию культового парижского пивного ресторана Fouquet's с классической французской кухней.

Отели Куршевеля – это эталон роскошного лыжного отдыха, объединяющий альпийский шарм, гастрономию мирового уровня и спа-процедуры. От исторического Les Airelles до современного Aman Le Mélézin, каждый отель предлагает уникальный опыт с прямым доступом к трассам и потрясающими видами. Выбирайте свою идеальную базу для незабываемого отпуска в Куршевеле!