Топ-8 готелів Куршевеля: найкращі бази для лижного відпочинку з приголомшливими краєвидами, ресторанами Мішлен та спа світового класу

Куршевель, можливо, найшикарніший гірськолижний курорт Франції, вітає своїх гостей бездоганно підготовленими трасами, фантастичними схилами, великим вибором ресторанів із зірками Мішлен та чудовими готелями. Усі його локації та публіка, яка їх відвідує, мають одну спільну рису: розкіш. Тут більше дизайнерських бутиків, ніж пекарень, і щороку інвестується €40 мільйонів в інфраструктуру, щоб Куршевель міг продовжувати випереджати своїх конкурентів.

Цей величний гірськолижний курорт складається з 4 сіл на різній висоті. Катання на лижах тут першокласне, з широким вибором різноманітних трас і позатрасових зон. Серед них розкидані кілька розкішних гірськолижних готелів, які допомагають Куршевелю приваблювати шикарну публіку з усієї Європи та за її межами.

L’Apogée Courchevel

Відчуйте найрозкішніші зручності готелів, від спа до вишуканих ресторанів. Джерело: Image Oetkercollection.com

L’Apogée Courchevel прийняв своїх перших гостей у 2013 році, і цей день став датою народження одного з найприголомшливіших готелів Куршевеля. З часом він лише зміцнив свій статус, отримавши у 2019 році французьку нагороду Palace Award. Розташований на найвищій вершині Куршевеля, 1850, готель забезпечує гостям найкраще катання на лижах і найяскравіші альпійські пейзажі. Готель має колекцію просторих номерів і люксів із чудовими видами, м’якими ліжками та затишними пледами, тоді як пентхауси та шале, обладнані приватним спа або гідромасажними ваннами, пропонують новий рівень розкоші. Ресторани L’Apogée Courchevel представляють вершину кулінарної сцени курорту. Gennaro’s пропонує автентичні сезонні італійські страви, Le Comptoir L’Apogée подає вишукані делікатеси та французьку кухню, а Le Bar de L’Apogée перетворюється з повсякденного ресторану на коктейльну сцену з діджеями та живою музикою вночі. Любителі розкішних сигар також можуть перейти до вишуканого простору Cigar Lounge. Після насиченого дня на схилах відпочиньте в критому басейні або насолоджуйтесь спа-процедурами.

Les 3 Vallées

Частина найкращих готелів Куршевеля 1850, Les 3 Vallées – це стильний чотиризірковий бутік-готель із прямим доступом до схилів. Він розташований на пологому схилі безпосередньо над Круазетт, місцем збору лижної школи та головними станціями підйомників. Це хороший вибір для мандрівників, які планують поєднувати катання на лижах із прогулянками по Круазетт, до якої можна дістатися за 10 хвилин пішки або за 3 хвилини на безкоштовному шатлі готелю. Це найстаріший готель курорту, збудований на початку 1950-х. Незважаючи на статус "готелю де люкс" і навколишній високий стиль, він надзвичайно затишний: у холі гостей зустрічає палаючий камін, а персонал у джинсах доповнює невимушену атмосферу. Les 3 Vallées пропонує 31 номер, кожен просторий, світлий і оформлений у стриманому стилі 50-х. Шеф-кухар із зіркою Мішлен Ентоні Темпеста керує кухнею цього куршевельського притулку, як і в інших шикарних готелях групи Hôtels d’en Haut, до якої він належить, а меню пропонує вишукані інтерпретації традиційних савойських страв.

Cheval Blanc Courchevel

За дві години від Женеви, на вершині Куршевеля 1850, розташований один із найвишуканіших готелів курорту, що пропонує захоплюючі краєвиди на Беллекот і Жардін-Альпін. Його гірчичний фасад викликає типову савойську атмосферу, тоді як мінімалістичний підхід до вибору матеріалів, текстур і сучасних форм виражає альпійський затишок. Усе в цьому готелі просякнуте мистецтвом. Гостей зустрічає на вході дзеркальний кінь Бруно Пейнадо, у холі можна побачити фотографію Андреаса Гурскі, а величезний басейн оживляє абстрактна інсталяція Ксав’є Вейлана. Номери розкішно мінімалістичні, а великі ванні кімнати нагадують міні-спа: ванни доповнені продукцією Guerlain, вбудованими телевізорами, а деякі мають окремі хамами. Готель чудово підходить для початківців, а також для лижників середнього та просунутого рівня. Окрім катання, гості можуть кататися на санях, здійснювати прогулянки лісом із гідом або проводити час у спа біля басейну. Cheval Blanc також є одним із найкращих готелів Куршевеля для серйозних гурманів завдяки своїм чудовим ресторанам, включаючи легендарний 1947 із трьома зірками Мішлен.

Portetta

Отримайте найкращий доступ до лижної інфраструктури курорту. Джерело: Image Portetta.com

Розташований на схилі Моріон у Куршевелі 1650, готель-шале Portetta пропонує стриману розкіш, виняткову кухню та прямий доступ до лижних трас найбільшого лижного району Труа-Валле. Оскільки він розташований у кінці траси Бельведер, гості мають легкий доступ до підйомників уранці. Це найспокійніше та сімейне з чотирьох сіл курорту, але Куршевель 1650 з його дизайнерськими бутиками та вишуканими готелями можна дістатися за 10 хвилин. Portetta привносить естетику заміського будинку в цю частину Альп із шкіряними диванами, плюшевими пледами або затишними овечими килимами та горіховим деревом у загальних зонах, підкреслюючи шикарну та невимушену розкіш альпійського будиночка. Це досить маленький сімейний готель, але додаткові зручності додають йому ваги. У підвалі є лижний магазин, а також невеликий спа-центр із хамамом, сауною, трьома процедурними кабінетами та затишною зоною відпочинку. 38 номерів обшиті деревом і мають комфортні ванні кімнати з органічною продукцією Bamford. Деякі доповнені терасами, тоді як лофти мають балкони та вуличні меблі.

Les Airelles

Трохи вище за схилом від Cheval Blanc у Жардін-Альпін розташований архітектурно багатий палац із фресками, що зображують мисливський будиночок Габсбургів. Один із найкращих готелів Куршевеля, Les Airelles, розташований серед соснових лісів і засніжених вершин, оформлений у чарівному австро-угорському стилі 19 століття з карамельним деревом, камінами, розкішними тканинами та вітражами. Він розташований у самому серці найефектнішої зони курорту та ідеально підходить як для досвідчених лижників, які збираються підкорювати Труа-Валле, так і для шанувальників гламурного нічного життя та модного шопінгу. Після дня на схилах можна скористатися хамам-душем у номері, але для більш цілеспрямованого відпочинку вирушайте до спа-центру La Mer для процедур, що бадьорять, або поплавайте у величезному басейні. Готель має 48 химерних і затишних номерів, але для більшої приватності також пропонує три розкішні шале для 15 гостей.

Aman Le Mélézin

Хоча він не схожий на традиційні лижні готелі Куршевеля 1850, у цій фортеці-подібній будівлі є щось привабливе та захоплююче. Можливо, це бездоганна симетрія або те, як готель гордо височіє на тлі гір і засніжених сосен. Він розташований уздовж траси Беллекот, і гості мають чудовий доступ до головної станції підйомників, яка з’єднує курорт, зону Трьох Долин і лижні траси. Брендові бутики та дороге нічне життя неподалік. Готель знову відкрився після амбітного проєкту зі створення двох підземних рівнів, але дизайн загальних зон зберіг ту саму затишну спокійну атмосферу. На нижніх рівнях лаунджі обладнані кріслами біля великих камінів, а панорамні вікна готелю плавно переходять у кам’яні тераси з вогнищами. Aman Le Mélézin має 31 номер, від компактних спалень до величезних люксів, і більшість із них мають краєвиди на трасу Беллекот. Деякі доповнені джакузі на приватних терасах. Спа з сауною, басейном і хамамом, бар із коктейлями на основі саке з кінематографічними видами на схили та вишуканою японською кухнею – Aman Le Mélézin ідеально організовує дозвілля гостей після втомливого дня на схилах.

Six Senses Residences

Цей дивовижний готель представляє щось незвичайне як для Куршевеля з його приголомшливими готелями та шале, так і для бренду Six Senses, який переважно спеціалізується на велнесі та зимовому сонці. Spa Residence пропонує гостям вибір із 53 люксів і пентхаусів із витонченим декором. Мандрівники, які зупиняються тут, щоб уникнути метушні зовнішнього світу, можуть оцінити всі переваги приватності приватного будинку, доповнені вражаючим набором унікальних послуг. Відомий ресторан пропонує повний континентальний сніданок і інноваційну японську кухню ввечері. Консьєрж доступний цілодобово, щоб допомогти з вашим перебуванням, а спа з басейном і блискучими процедурами настільки хороший, як тільки можна сподіватися. Для мешканців із дітьми є кілька приємних бонусів: дитячий Netflix і чудовий дитячий клуб із активностями на схилах. До всього цього додається чудове розташування готелю, яке забезпечує легкий доступ до найкращих трас і села.

Hotel Barrière Les Neiges

Насолоджуйтесь бездоганними альпійськими пейзажами. Джерело: Image Hotelsbarriere.com

Розкішний готель у Куршевелі від групи Barrière Hotel, яка також володіє топовими готелями в Парижі та Каннах, зайняв перше місце на трасі Беллекот у грудні 2016 року. Він розташований близько до лижних трас і головної станції підйомників, що обслуговує курорт і зону Трьох Долин. Поруч також знаходяться магазини великих брендів, ресторани та дорогі нічні клуби. Готель і його номери натхненні затишними інтер’єрами в стилі шале та кінематографічною тематикою. Стіни прикрашені чорно-білими фотографіями кінозірок, а рецепція та загальні зони оформлені кіноплівками та вінтажними камерами. Майже половина з 42 номерів – це люкси, де більшість зручностей можна контролювати за допомогою iPad, від освітлення до замовлення послуг. Готель має спа з 7 процедурними кабінетами, хамам і 20-метровий басейн, кінозал і дитячу ігрову кімнату. Як один із найкращих готелів Куршевеля для шанувальників високої кухні, Barrière Hotel пропонує аргентинську кухню від шеф-кухаря з двома зірками Мішлен Мауро Колаґреко, а також альпійську версію культового паризького пивного ресторану Fouquet’s із класичною французькою кухнею та савойськими стравами.

Готелі Куршевеля – це еталон розкішного лижного відпочинку, що поєднують альпійський шарм, гастрономію світового рівня та спа-процедури. Від історичного Les Airelles до сучасного Aman Le Mélézin, кожен готель пропонує унікальний досвід із прямим доступом до трас і приголомшливими краєвидами. Обирайте свою ідеальну базу для незабутньої відпустки в Куршевелі!