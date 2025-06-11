Топ-7 курортов 'все включено' в Европе: побалуйте себя сказкой с бархатными пляжами и безумными развлечениями

Европа богата экзотическими зонами отдыха и голубыми побережьями, нежно омываемыми хлюпающими волнами. Она щедро делится с путешественниками не только очаровательными видами, но и эксклюзивным сервисом лучших курортов "все включено" с удивительной кухней и гостеприимными спа-центрами.

Ключевой особенностью многих гостиниц является персонализированное обслуживание с мгновенным выполнением всех прихотей гостей по проживанию, питанию и досугу.

Сегодня мы отправляемся в виртуальное путешествие по лучшим отелям "все включено" в Европе, чтобы вы могли ознакомиться с их особенностями и выбрать лучший вариант для вашего следующего отпуска, медового месяца или уик-энда.

Роскошные отели ''все включено'' в Европе - райские оазисы для блаженства. Источник: Pixels Роскошные отели ''все включено'' в Европе - райские оазисы для блаженства. Источник: Pixels

Westin Dragonara Beach Resort, Мальта

⭐️⭐⭐️ (4.6 из 5)

Наша первая остановка в этом магическом путешествии – Westin Dragonara, прекрасный европейский курорт "все включено", расположенный в живописном городе Сент-Джулиан. Это шикарный дворец, украшенный в бежевых и персиковых тонах, занимающий 8 этажей.

Заведение отличается элегантными арками, старинными башнями и просторными балконами, чтобы наслаждаться сказочной природой и освежающими морскими бризами. Проживание здесь действительно роскошное:

Выберите Sea View Tower с уютными террасами и захватывающими пейзажами на океан, и вы погрузитесь в королевский релакс с каждым мгновением.

с уютными террасами и захватывающими пейзажами на океан, и вы погрузитесь в королевский релакс с каждым мгновением. Для тех, кто стремится к проживанию с собственным частным бассейном, идеальным выбором станет Luxury Infinity Bay .

. Помимо бесплатного доступа в Интернет и современных телевизоров со спутниковыми каналами, гости получают приятный бонус в виде вечерней уборки номера.

Развлечения на этом европейском курорте "все включено" – это настоящее совершенство. Каждое мгновение тщательно спланировано, чтобы гости получали огромное удовольствие от многочисленных вариантов досуга в Westin Dragonara Resort.

Побалуйте себя спа-процедурами и тренировками в тренажерном зале, освежайтесь в двух открытых бассейнах и участвуйте в увлекательных дайвинг-сессиях, чтобы оставаться энергичными.

Для тех, кто стремится к релаксации, доступны подогретый крытый бассейн, парная, джакузи или сауна, которые поднимут настроение и самочувствие.

Рестораны одного из лучших курортов "все включено" в Европе посвящены тому, чтобы очаровать гостей кулинарным путешествием. Предлагая изысканную итальянскую и средиземноморскую кухню, завтраки курорта с яйцами-пашотами, свежими фруктами, ароматным кофе и натуральными соками просто божественные. Dragonara обещает беззаботный отдых с прекрасными пляжами, роскошным казино и водными приключениями, что делает его идеальным местом для семейного отдыха или романтического путешествия.

Вебсайт: https://www.marriott.com/

Адрес: Dragonara Road, St. Julian's, STJ 3143, Мальта

Телефон: +356 2138 1000

Iberostar Grand Salomé, Канарские острова

⭐️⭐️⭐️⭐️ (4.9 из 5)

Редко обзоры лучших курортов "все включено" в Европе обходят стороной Iberostar Grand Salomé, тихое убежище исключительно для взрослых. От его спокойного расположения на берегах изумрудного моря до исключительных развлекательных возможностей все здесь создано для непревзойденного опыта отпуска "все включено".

Прекрасные водные релаксации в Iberostar Grand Salomé. Источник: Pixels Прекрасные водные релаксации в Iberostar Grand Salomé. Источник: Pixels

Стильные и просторные люксы наполнены удобствами VIP-класса, превосходящими даже самые смелые мечты и фантазии. Разве это не сказка в самом лучшем курорте "все включено" в Европе? Особенности:

Гламурные пейзажи на безбрежном море.

Легкий доступ к бассейну.

Персональный дворецкий, исполняющий пожелания гостей мгновенно.

Широкий выбор подушек разных размеров для комфортного отдыха и сна.

Наличие гидромассажной ванночки для уникальной релаксации.

Шесть ресторанов предлагают множество фантастических закусок и соблазнительных десертов, создавая настоящий гастрономический праздник для гостей. Аппетитная местная и международная кухня подается как в помещении, так и на открытом воздухе. Также в спа-центре, фитнес-центре и теннисном корте.

Вебсайт: https://www.iberostar.com/

Адрес: C. Londres, 15-А, 38660 Коста-Адеже, Санта-Крус-де-Тенерифе, Испания

Телефон: +34 922 71 33 35

Ikos Dassia, Корфу, Греция

⭐️⭐️⭐️⭐️ (3.8 из 5)

Ikos Dassia много лет удерживает репутацию шикарного курорта "все включено" в Европе. Расположенный на острове Корфу в сказочной Греции, отдыхающим предлагается ухоженные двухместные номера, просторные люксы и уютные бунгало с частной атмосферой.

Шесть ресторанов со звездами Мишлен обеспечивают гостей удивительным гастрономическим опытом, достигая новых высот в распознавании тонких вкусов и ароматов блюд. Меню создано талантливыми шеф-поварами, которые готовят не только традиционные деликатесы из разных кухонь мира, но изысканные фирменные закуски и десерты. Благодаря удобной программе Dine Out, гости могут брать еду с собой, устраивая пикник на природе. Сюда можно приезжать с маленькими детьми от 4 месяцев, чтобы отдохнуть семьей в непринужденной атмосфере. Юных путешественников приветствует детский клуб с увлекательными играми и развивающими занятиями. Дети от 4 до 12 лет проживают бесплатно.

Неповторимые закаты на берегах Эгейского моря. Источник: Pixels Неповторимые закаты на берегах Эгейского моря. Источник: Pixels

Спланируйте свой идеальный день, освежившись в бассейне или плывя на лодке по спокойному полотну Эгейского моря. Вкушайте бокал божественного коктейля в уютной лаундж-зоне и побалуйте себя омолаживающей сессией в Anne's Ikos Spa. Ваше тело непременно поблагодарит вас, позволяя продолжить путешествие, полное творческой энергии и вдохновения.

Вебсайт: https://ikosresorts.com/

Адрес: Kato Korakiana, Dassia 491 00, Греция

Телефон: +30 2374 110750

Zoetry Mallorca, Испания

⭐️⭐️⭐️⭐️ (4.4 из 5)

Продолжим исследовать лучшие курорты "все включено" в Европе, и теперь погрузимся в волшебную атмосферу Zoetry Mallorca. Расположенный среди пышных садов с экзотическими деревьями, этот отель занимает территорию бывшей усадьбы Sa Torre, где сохранилась оригинальная неоготическая церковь.

Действительно, вызывая восхищение путешественников, он специализируется на персонализированном обслуживании, учитывающем каждую причуду гостей. Отдыхающие высоко ценят его предложения:

Отель предлагает элегантные люксы с изысканными интерьерами и частными террасами в отреставрированных постройках XIV века.

Побалуйте себя фирменной кухней и волшебными спа-процедурами для непревзойденного туристического опыта.

Регулярно проводятся шикарные развлекательные шоу с дегустациями средиземноморских деликатесов для удовлетворения гостей.

Zoetry Mallorca – идеальный выбор для уикендов, романтических отпусков и празднований.

Вебсайт: https://www.hyattinclusivecollection.com/

Адрес: Camí de Sa Torre, Km 8, 7, 07609, Балеарские острова, Испания

Телефон: +34 910 30 58 23

Mitsis Laguna Resort & Spa, Крит, Греция

⭐️⭐️⭐️⭐️ (4.8 из 5)

Наше виртуальное путешествие по лучшим курортам "все включено" в Европе в самом разгаре. Остановимся на мгновение, чтобы посетить этот замечательный курорт, расположенный в живописном Ираклионе. Гостей сразу поражает приятное разнообразие вариантов комфортного проживания:

Элегантные номера украшены мраморными украшениями и с захватывающими видами на море или пышные сады.

Номера имеют гармоничную бело-голубую цветовую гамму, дополняющую море и бескрайнее небо вокруг.

Royal Suites с приватными бассейнами.

с приватными бассейнами. Очаровательные бунгало, идеально гармонирующие с завораживающими пейзажами Крита.

Mitsis Laguna Resort & Spa олицетворяет не только роскошное проживание, но и изысканную кухню, созданную искусными кулинарными артистами. Побалуйте себя роскошным ассортиментом вкусных местных, азиатских и средиземноморских блюд. Курорт также организует отличные бранчи с большим выбором салатов, мясных блюд, рыбных деликатесов и, конечно, аппетитных сладостей. Любители сладкого часто посещают блинную, где их глаза радует ассортимент выпечки с разными начинками. Кроме того, доступно исключительное мороженое с экзотическими вкусами.

Mitsis Laguna Resort & Spa – сказочный остров, где мечты становятся реальностью. Источник: Pixels Mitsis Laguna Resort & Spa – сказочный остров, где мечты становятся реальностью. Источник: Pixels

Гости также удивлены широким выбором развлечений в этом замечательном европейском курорте "все включено". На территории отеля разбросаны пять бассейнов, три из которых наполнены морской водой. Здесь гости могут не только плавать, но и ощутить прилив адреналина на водных горках и водопадах.

Множество приятных впечатлений ждет путешественников с экскурсиями на каноэ или водных велосипедах. Энтузиасты экстремальных видов спорта могут с энтузиазмом заниматься виндсерфингом. Поддерживать хороший мышечный тонус легко с аэробикой и пляжным волейболом, а профессиональные мастер-классы по плаванию и рисованию предлагают ценный опыт и навыки. Это еще не все – Mitsis Laguna Resort & Spa заботится не только о взрослых, но и о юных туристах. Для детей от 4 до 11 лет есть мини-клуб.

Для тех, кто не представляет отпуск без активного досуга, есть множество возможностей провести время на мини-футбольном поле, теннисном корте и зоне для аэрохоккея.

Вебсайт: https://www.mitsishotels.com/

Адрес: Anissaras 700 14, Греция

Телефон: +30 2897 025790

Club Med Cefalù, Сицилия, Италия

⭐️⭐️⭐️⭐️ (4.8 из 5)

Один из лучших курортов "все включено" в Европе, Club Med Cefalù, гордо расположенный на романтическом острове Сицилия. Курорт уделяет особое внимание экологичности, избегая использования пластика, синтетических отделок и нездоровых пищевых продуктов.

Расположенный на вершине прибрежных скал, отель предлагает комфортное убежище, чтобы наслаждаться захватывающими пейзажами залива Чефалу, очаровательными селами и парком Parco delle Madonie, внесенным в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Поселитесь в одной из уютных деревянных вилл курорта и отправляйтесь в путешествие к самопознанию среди безграничной вселенной. Курорт также может похвастаться гурманскими деликатесами в трех ресторанах – 18th-century Palazzo, пляжном La Riva и ярком La Rocca, подающим невероятную итальянскую кухню.

Вебсайт: https://www.clubmed.co.uk/

Адрес: Località Santa Lucia, 90015 Cefalu PA, Италия

Телефон: +39 0921 638001

Hillside Beach Club, Фетхие, Турция

⭐️⭐️⭐️⭐️ (4.8 из 5)

Последний, но не менее важный – Hillside Beach Club, драгоценная жемчужина для семейного отдыха, расположена вдоль живописного побережья. Этот прекрасный европейский курорт "все включено" никогда не разочаровывает и всегда удивляет. Проживание включает в себя комфортные и элегантные дома с оранжевыми крышами, расположенные среди пышной экзотической зелени. Отель подготовил многочисленные крутые и интересные удобства для своих гостей:

Hillside Beach Club - шикарный вариант европейской гостиницы ''все включено''. Источник: Pixels Hillside Beach Club - шикарный вариант европейской гостиницы ''все включено''. Источник: Pixels

3 просторных пляжа с бархатным песком

3 ресторана с великолепной кухней и 8 баров с освежающими напитками

Бассейн с блестящей водной поверхностью

Фитнес-зал, оборудованный тренажерами

2 спа-центра, предлагающих божественные процедуры для лица и тела

Кроме того, есть множество вариантов для досуга. Среди особенностей – живописные прогулки вдоль побережья и матчи по мини-футболу. Гости также могут выбрать трансфер на лодке на пляж или взять уроки дайвинга по желанию.

Для самых маленьких подготовлена казна приятных сюрпризов. Они могут веселиться в детском парке с игровой зоной, аквапарком и бассейном. В профессиональном детском клубе юные туристы могут научиться играть в теннис и даже на пианино.

Вебсайт: https://hillsidebeachclub.com

Адрес: Belen Cad. No:132 Kalemya Koyu, 48300 Fethiye/Muğla, Турция

Телефон: +90 252 614 83 60

Сегодня мы имели возможность исследовать топ-7 курортов "все включено" в Европе. Хотя они расположены в разных направлениях, все они гармонично объединены общей чертой – гламурной роскошью, безупречно сочетающейся с экзотическими пейзажами.

Если вы давно мечтали отдохнуть в одном из лучших курортов "все включено" в Европе, сейчас самое время. Это ваш шанс поднять настроение, избавиться от бремени повседневной жизни и обновить душу.

От всего сердца желаем вам приятного путешествия, полного невероятных эмоций!