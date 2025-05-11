Топ-6 лучших отелей Сардинии: от шикарных вилл с частными бассейнами до уединенных бутиков в горах и исторических домов

Первое, с чем большинство людей ассоциируют Сардинию, – это отличные пляжи с мягким белым песком и кристально-бирюзовыми водами. Одним из таких мест является северо-восточное побережье острова, заполненное пятизвездочными отелями, изысканными ресторанами, дизайнерскими бутиками и нетронутой природой Сардинии. Эти направления привлекают не только путешественников со всего мира, но и знаменитостей, миллиардеров и королевских особ. Путешественники получают огромный выбор отелей для отдыха на Сардинии во время средиземноморских каникул – от уединенных бутиков в горах до роскошных курортов с частными бассейнами.

Но Сардиния – это не только отличные побережья с 1850 километрами береговой линии и большим количеством пляжей, чем в любой другой части Италии. Здесь есть прекрасные города, такие как порт Кальяри на юге или средневековый Альгеро с испанской атмосферой на северо-западе, а также красочные деревни. Остров также является домом для многочисленных археологических находок, включая остатки древней нурагической цивилизации и гробниц. Средиземноморский регион не обходится без вкусной еды и чудесного вина, причудливых народных фестивалей и празднований.

Выберите один из лучших отелей, рекомендованных редакцией Conde Nast Traveler, для вашего путешествия в Сардинию, с красивым дизайном, гостеприимным сервисом, отличным расположением и серьезными сертификатами устойчивого развития.

1. Gallicantu Stazzo, Луогосанто

За каменными стенами скрывается шикарный интерьер. Источник: Image Gallicantu.it За каменными стенами скрывается шикарный интерьер. Источник: Image Gallicantu.it

Это один из представителей отелей экспериментального туризма в Сардинии, Италия. Gallicantu Stazzo открылся на месте заброшенной пастушьей станции после пятилетней реконструкции. Здесь можно выбрать один из пяти номеров, каждый из которых не похож на другой, или остановиться в одном из двух люксов с видом на миндальную рощу. В центре дома расположен бассейн, окруженный оливковыми деревьями, под которыми можно отдохнуть в тени на шезлонгах под зонтиками. Вернувшись с моря или путешествия по окружающей местности, посетите Грот – природную пещеру, превращенную в впечатляющий винный погреб с дегустационным залом. Здесь можно отведать сыры, ветчину и колбасы от местных производителей и ознакомиться с широким, тщательно подобранным списком вин острова. Гости могут дополнительно заказать занятия на территории, такие как курс акварельной живописи с профессиональным художником, кулинарный мастер-класс по кухне Галлуры, уроки гольфа и йоги.

2. Domu Antiga, Герджай

В долине, окруженной оливковыми деревьями, зелеными виноградниками, лугами с пастбищами и пшеничными полями, расположена одна из самых идиллических гостиниц Сардинии. Старое здание начала 19 века после уважительной реконструкции открыло свои двери для путешественников, которые ищут размеренного темпа жизни и места для мечт, окутанного ароматом хлеба из старинной дровяной печи. Внутри есть четыре спальни с ванными комнатами и двуспальными кроватями. Почти вся мебель оригинальна и отреставрирована, а интерьер с каменными стенами и французскими окнами дополнен сардинскими покрывалами и коврами. Отель – это семейный бизнес: его владелец Самуэль Лай с помощью родственников создал пасторальную идиллию, о которой мечтал, служа в Афганистане. Реставрация дома была выполнена с целью исторического обновления, но с органически вплетенными современными удобствами. Опыт в этом отеле будет не менее атмосферным: гости могут научиться производить сыр и рикотту, выпекать традиционный хлеб и посетить молочную ферму.

3. su Gologone Experience Hotel, Олиена

Один из самых красивых отелей Сардинии начал свою историю как ресторан. В 1967 году его основатель Джузеппе "Пеппедду" Палимодде решил открыть традиционный ресторан в деревенской хижине в горах Нуоро вблизи природного источника Су Гологоне, который неожиданно приобрел чрезвычайную популярность, в значительной степени благодаря прекрасным рецептам его жены Оливии. В 1975 г. возле ресторана открыли несколько номеров для размещения клиентов. Сегодня это не просто номера, а 68 великолепных люксов и вилл, предлагающих погружение в искусство и культуру Сардинии. Аутентичные интерьеры с коллекцией искусства дополнены магическим баром Tablao с незабываемыми аперитивами, террасой с великолепными видами и несколькими отличными ресторанами. В центре территории находится 25-метровый бассейн, для которого используется исключительно вода из источника Су Гологоне. Рядом есть джакузи и тренажерный зал. Гости могут посетить оздоровительный центр, который предлагает две массажные комнаты, косметические процедуры и ритуалы релаксации или отправиться к источнику, расположенному в 500 метрах.

4. Petra Segreta, Сан Панталео

Роскошь номеров дополняется великолепными видами. Источник: Image Petrasegretaresort.com. Роскошь номеров дополняется великолепными видами. Источник: Image Petrasegretaresort.com.

В нескольких милях от шумного побережья в холмах Сан Панталео расположено прекрасное пятизвездочное убежище, окруженное успокаивающей картиной девственной природы. Это пример шикарных отелей Сардинии, собирающих на своей территории все необходимое для расслабляющего отдыха. Номера расположены в длинных низких каменных домах, а люксы дополнительно располагают частными бассейнами. В аутентичном балийском лодже, спрятанном среди скал, расположен оздоровительный центр, посвященный цельным и косметическим процедурам. Гости могут продолжить релаксацию и омолодиться в хамаме, термариуме, на занятиях йогой, аюрведой или в курсах самопознания. Для особого опыта следует забронировать элегантную яхту, чтобы исследовать заливы между соседними островами и добраться до морского заповедника Таволара. А если вы проголодаетесь в дороге, шеф-повар отеля любезно соберет для вас индивидуальные ланч-боксы. После прогулки на лодке посетите ресторан Il Fuoco Sacro, отмеченный звездой Мишлен, с винным погребом с 500 винами со всего мира, или наслаждайтесь традиционной средиземноморской кухней в ресторане Osteria del Mirto с видом на бассейн или на его открытой террасе.

5. Cala di Volpe, Порто Черво

Это место на Сардинии находится в списке лучших звездных отелей с 1960-х годов. Курорт расположен на ветряном побережье у изумрудных вод Средиземного моря. Снаружи он не выглядит как очаг роскоши, подобно известным резиденциальным гостиницам. Напротив, его красота проста и утончена. Отель напоминает пастельные домики рыбаков на берегу воды, украшенные башнями, портиками и арками. Внутри деревенский дизайн дополнен деталями местных ремесленников. Несмотря на видимую простоту, пребывание здесь будет по-настоящему роскошным, со всем необходимым, чтобы почувствовать себя звездным гостем. На территории есть огромный бассейн с соленой водой, окруженный затененными беседками и шезлонгами, новый спа-центр Shiseido с полным спектром услуг, несколько теннисных кортов, фитнес-центр и шикарный пляжный клуб Gala. Номера просторные, с зонами отдыха и балконами с видом на залив Кала ди Вольпе и сад. Рестораны отеля предлагают средиземноморскую кухню и блюда азиатского фьюжна.

6. Питриза, Порто Черво

Номера имеют выход на балкон или террасу с видом на сад и море. Источник: Source: Image Hotelpitrizza.com Номера имеют выход на балкон или террасу с видом на сад и море. Источник: Source: Image Hotelpitrizza.com

Один из роскошных отелей Сардинии вблизи Порто Черво – это типичная картина, которая приходит в голову, когда речь идет о шикарных местных курортах. Каменные коттеджи и виллы с привлекательными бассейнами среди скал, окруженные зеленью и цветущими садами, создают идеальные условия для расслабляющего и приватного отдыха. В отеле есть ресторан The Grill, из которого можно заказать доставку в номер, если вы хотите максимальной приватности, или посидеть на солнечной террасе, смакуя аутентичную кухню из сезонных ингредиентов и коктейли в стиле Dolce Vita в приятной компании. Гости отеля имеют доступ к частному пляжу, где можно наслаждаться снорклингом в бирюзовых водах, и культовый гранитный бассейн (первый в своем роде в мире). Другие удобства включают в себя спа-центр и фитнес-центр, но кроме того, Pitrizza – отличный выбор среди отелей Сардинии для семей: для младших гостей в возрасте от 3 до 12 лет доступен детский клуб с веселыми активностями и играми на свежем воздухе.