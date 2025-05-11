Топ-6 найкращих готелів Сардинії: від шикарних вілл із приватними басейнами до усамітнених бутиків у горах і історичних будинків

Перше, з чим більшість людей асоціюють Сардинію, – це чудові пляжі з м’яким білим піском і кришталево-бірюзовими водами. Одним із таких місць є північно-східне узбережжя острова, заповнене п’ятизірковими готелями, вишуканими ресторанами, дизайнерськими бутіками та незайманою природою Сардинії. Ці напрямки приваблюють не лише мандрівників з усього світу, а й знаменитостей, мільярдерів і королівських осіб. Мандрівники отримують величезний вибір готелів для відпочинку на Сардинії під час середземноморських канікул – від усамітнених бутиків у горах до розкішних курортів із приватними басейнами.

Але Сардинія – це не лише чудові узбережжя з 1850 кілометрами берегової лінії та більшою кількістю пляжів, ніж у будь-якій іншій частині Італії. Тут є прекрасні міста, такі як порт Кальярі на півдні або середньовічний Альгеро з іспанською атмосферою на північному заході, а також барвисті села. Острів також є домом для численних археологічних знахідок, включно із залишками стародавньої нурагічної цивілізації та гробницями. Середземноморський регіон не обходиться без смачної їжі та чудового вина, химерних народних фестивалів і святкувань.

Оберіть один із найкращих готелів, рекомендованих редакцією Conde Nast Traveler, для вашої подорожі до Сардинії, з красивим дизайном, гостинним сервісом, чудовим розташуванням і серйозними сертифікатами сталого розвитку.

1. Gallicantu Stazzo, Луогосанто

За кам’яними стінами ховається шикарний інтер’єр. Джерело: Image Gallicantu.it

Це один із представників готелів експериментального туризму в регіоні Сардинії, Італія. Gallicantu Stazzo відкрився на місці покинутої пастушої станції після п’ятирічної реконструкції. Тут можна обрати один із п’яти номерів, кожен із яких не схожий на інший, або зупинитися в одному з двох люксів із видом на мигдалевий гай. У центрі садиби розташований басейн, оточений оливковими деревами, під якими можна відпочити в тіні на шезлонгах під парасольками. Повернувшись із моря чи подорожі навколишньою місцевістю, завітайте до Гроту – природної печери, перетвореної на вражаючий винний льох із дегустаційною залою. Тут можна скуштувати сири, шинку та ковбаси від місцевих виробників і ознайомитися з широким, ретельно підібраним списком вин острова. Гості можуть додатково замовити заняття на території, такі як курс акварельного живопису з професійним художником, кулінарний майстер-клас із кухні Галлури, уроки гольфу та йоги.

2. Domu Antiga, Герджай

У долині, оточеній оливковими деревами, зеленими виноградниками, луками з пасовищами та пшеничними полями, розташований один із найідилічніших готелів Сардинії. Старий будинок початку 19 століття після поважної реконструкції відчинив свої двері для мандрівників, які шукають розміреного темпу життя та місця для мрій, огорнутого ароматом хліба з старовинної дров’яної печі. Усередині є чотири спальні з ванними кімнатами та двоспальними ліжками. Майже всі меблі оригінальні та відреставровані, а інтер’єр із кам’яними стінами та французькими вікнами доповнений сардинськими покривалами та килимами. Готель – це сімейний бізнес: його власник Самуель Лай за допомогою родичів створив пасторальну ідилію, про яку мріяв, служачи в Афганістані. Реставрація будинку була виконана з метою історичного відновлення, але з органічно вплетеними сучасними зручностями. Досвід у цьому готелі буде не менш атмосферним: гості можуть навчитися виготовляти сир і рікотту, випікати традиційний хліб і відвідати молочну ферму.

3. su Gologone Experience Hotel, Олієна

Один із найкрасивіших готелів Сардинії почав свою історію як ресторан. У 1967 році його засновник Джузеппе "Пеппедду" Палімодде вирішив відкрити традиційний ресторан у сільській хатині в горах Нуоро поблизу природного джерела Су Гологоне, який несподівано здобув надзвичайну популярність, значною мірою завдяки чудовим рецептам його дружини Олівії. У 1975 році біля ресторану відкрили кілька номерів для розміщення клієнтів. Сьогодні це не просто номери, а 68 чудових люксів і вілл, які пропонують занурення в мистецтво та культуру Сардинії. Автентичні інтер’єри з колекцією мистецтва доповнені магічним баром Tablao з незабутніми аперитивами, терасою з чудовими краєвидами та кількома відмінними ресторанами. У центрі території розташований 25-метровий басейн, для якого використовується виключно вода з джерела Су Гологоне. Поруч є джакузі та тренажерний зал. Гості можуть відвідати оздоровчий центр, який пропонує дві масажні кімнати, косметичні процедури та ритуали релаксації, або вирушити до джерела, розташованого за 500 метрів.

4. Petra Segreta, Сан Панталео

Розкіш номерів доповнюється чудовими краєвидами. Джерело: Image Petrasegretaresort.com.

За кілька миль від гамірного узбережжя в пагорбах Сан Панталео розташований чудовий п’ятизірковий притулок, оточений заспокійливою картиною незайманої природи. Це приклад шикарних готелів Сардинії, які збирають на своїй території все необхідне для надзвичайно розслабляючого відпочинку. Номери розміщені в довгих низьких кам’яних будинках, а люкси додатково мають приватні басейни. У автентичному балійському лоджі, схованому серед скель, розташований оздоровчий центр, присвячений цілісним і косметичним процедурам. Гості можуть продовжити релаксацію та омолодитися в хамамі, термаріумі, на заняттях йогою, аюрведою чи курсах самопізнання. Для особливого досвіду варто забронювати елегантну яхту, щоб дослідити затоки між сусідніми островами та дістатися до морського заповідника Таволара. А якщо ви зголоднієте в дорозі, шеф-кухар готелю люб’язно збере для вас індивідуальні ланч-бокси. Після прогулянки на човні завітайте до ресторану готелю Il Fuoco Sacro, відзначеного зіркою Мішлен, із винним погребом із 500 винами з усього світу, або насолоджуйтеся традиційною середземноморською кухнею в ресторані Osteria del Mirto з видом на басейн або на його відкритій терасі.

5. Cala di Volpe, Порто Черво

Це місце на Сардинії перебуває в списку найкращих зіркових готелів із 1960-х років. Курорт розташований на вітряному узбережжі біля смарагдових вод Середземного моря. Ззовні він не виглядає як осередок розкоші, подібно до відомих резиденційних готелів. Навпаки, його краса проста і витончена. Готель нагадує пастельні будиночки рибалок на березі води, прикрашені вежами, портиками та арками. Усередині сільський дизайн доповнений деталями від місцевих ремісників. Попри видиму простоту, перебування тут буде по-справжньому розкішним, із усім необхідним, щоб відчути себе зірковим гостем. На території є величезний басейн із солоною водою, оточений затіненими альтанками та шезлонгами, новий спа-центр Shiseido з повним спектром послуг, кілька тенісних кортів, фітнес-центр і шикарний пляжний клуб Gala. Номери просторі, із зонами відпочинку та балконами з видом на затоку Кала ді Вольпе та сад. Ресторани готелю пропонують середземноморську кухню та страви азійського ф’южну.

6. Pitrizza, Порто Черво

Номери мають вихід на балкон або терасу з видом на сад і море. Джерело: Source: Image Hotelpitrizza.com

Один із розкішних готелів Сардинії поблизу Порто Черво – це типова картина, яка спадає на думку, коли йдеться про шикарні місцеві курорти. Кам’яні котеджі та вілли з привабливими басейнами серед скель, оточені зеленню та квітучими садами, створюють ідеальні умови для розслабляючого та приватного відпочинку. У готелі є ресторан The Grill, із якого можна замовити доставку в номер, якщо ви бажаєте максимальної приватності, або посидіти на сонячній терасі, смакуючи автентичну кухню з сезонних інгредієнтів і коктейлі в стилі Dolce Vita в приємній компанії. Гості готелю мають доступ до приватного пляжу, де можна насолоджуватися снорклінгом у бірюзових водах, і культового гранітного басейну (першого у своєму роді у світі). Інші зручності включають спа-центр і фітнес-центр, але крім того, Pitrizza – чудовий вибір серед готелів Сардинії для сімей: для молодших гостей віком від 3 до 12 років доступний дитячий клуб із веселими активностями та іграми на свіжому повітрі.