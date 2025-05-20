Топ-6 курортов 'все включено' в Бразилии: от потрясающих пляжей и полей для гольфа до геотермальных бассейнов и водных путешествий по островам.

Лучшие курорты Бразилии с системой "все включено" в основном расположены в популярных пляжных городках близ Рио, таких как Прайя-ду-Форте в штате Баия и Порту-де-Галиньяс в Ресифи. Они представляют разнообразную коллекцию бразильских мест для отдыха: от огромных пляжных отелей, окруженных тихими рыбацкими деревнями, до уединенных курортов "все включено" на островах в кольце коралловых рифов. Они отвечают типичному представлению о курортах "все включено", но в то же время каждый из них уникален. Если вы планируете спокойный отпуск под горячим солнцем, эти топ-6 курортов "все включено" в Бразилии помогут вам насладиться ею сполна.

Vila Galé в Комбуко

Иностранные путешественники часто обходят вниманием штат Сеара в Бразилии и его столицу Форталеза, предпочитая популярные курорты "все включено" вблизи пляжей Транкозу и Ресифи. И зря, ведь Сеара, расположена в северо-восточной части страны, полна очаровательных рыболовных деревень и великолепных пляжей, окруженных красными скалами. Эти места безусловно достойны посещения, и если вы выберете этот вариант, остановитесь в самом лучшем курорте – Kombuco Vila Galé. Комбуко расположен примерно в 15 милях от Форталезы и является прекрасным пляжем, окруженным песчаными дюнами и бирюзовыми водами. Vila Galé насчитывает более 400 номеров и 49 шале, а базовые удобства включают в себя три ресторана и несколько баров, а также активности от йоги и тенниса до прогулок на баги по дюнам и кайтсерфингу.

Iberostar в Прайя-ду-Форте, Баия

Изысканные удобства и развлечения, чтобы вы не скучали. Источник: Image Iberostar.com Изысканные удобства и развлечения, чтобы вы не скучали. Источник: Image Iberostar.com

Курорт Iberostar, расположенный на девственном пляже Прайя-ду-Форте, занимает огромную территорию и имеет такое же большое количество номеров – более 500. Гостям предлагают наслаждаться бирюзовыми водами Атлантического океана или отдыхать в комплексе бассейнов, включая детский бассейн, который поразит гостей. На территории отеля есть теннисные корты, поле для гольфа, рестораны и бары. Как и многие другие топовые курорты "все включено" в Бразилии, он включает интересные активности в пакете проживания, такие как полный перечень фитнес-занятий – водное поло, аэробика, танцы и т.д. Отель расположен вблизи прекрасных пляжей, многие из которых являются местами гнездования черепах и наблюдения за китами. Курорт предлагает возможность посетить природный заповедник и станцию наблюдения за черепахами, представляющими виды, находящиеся под угрозой исчезновения.

Mabu Thermas Grand Resort у водопадов Игуасу

Один из самых впечатляющих водопадов в мире, Игуасу, безусловно, следует добавить в список мест, которые нужно увидеть. Это природное чудо состоит из 275 отдельных каскадных водопадов среди густого тропического леса. Поблизости расположен Парк птиц, уникальный природный заповедник, где можно провести целый день. Чтобы насладиться этим природным великолепием, остановитесь в одном из лучших курортов "все включено" в Бразилии – Mabu Thermas Grand Resort. Он построен на базе одного из самых больших горячих источников на планете, который наполняет бассейны курорта целебной водой. Ее температура достигает 36°C. После дня прогулок по природе, которые могут включать велоспорт, скалолазание и зиплайн, гости могут посвятить время релакса в геотермальных бассейнах, а также в спа-центре, ресторанах и барах.

Fazenda São Francisco Do Corumbau в Баии

В местном диалекте Корумбу означает "удаленное место", и этот отель соответствует этому названию. Он расположен вблизи двух лучших пляжей в районе Баия – Эспельо и Барра-ду-Каи. Дни на этом курорте будут наполнены отдыхом в гамаке, у бассейна с соленой водой или на белом песчаном пляже, где можно чередовать загар со снорклингом. Рядом есть коралловый риф, поэтому не упустите возможность заняться дайвингом. Кулинария курорта заслуживает особой похвалы: самые свежие местные морепродукты дополняются фруктами и овощами, выращенными в органическом саду отеля. Fazenda São Francisco Do Corumbau входит в число топовых курортов "все включено" в Бразилии, включающих трехразовое питание и кокосовую воду (алкоголь не входит в пакет).

Salinas do Maragogi в Марагоже, Алагоас

Курорт предлагает увлекательные активности для гостей всех возрастов. Источник: Image Salinas.com Курорт предлагает увлекательные активности для гостей всех возрастов. Источник: Image Salinas.com

Расположенный на побережье между городами Салвадор и Ресифи, Марагожи привлекает путешественников потрясающими видами, теплой водой и отсутствием толп. Отель Salinas do Maragogi отличается среди других курортов этого региона Бразилии своим шикарным расположением: он стоит на берегу реки Марагожи, впадающей в море. Местность известна своими коралловыми рифами и природными приливными бассейнами. Гости отеля также могут посетить уединенный пляж Карнейрос. Отель прекрасно подходит для семейного отдыха с детьми, поскольку предлагает бассейны исключительно для детей, широкое расписание детских активностей, детскую кухню и квалифицированных нянь, которые могут ухаживать за малышами, чтобы родители могли немного расслабиться и насладиться отпуском.

Vila Galé Eco Resort в Ангра-дус-Рейсе

Если вы не планируете путешествовать далеко от Рио-де-Жанейро, отправляйтесь в город Ангра-дус-Рейс, который расположен всего в 95 милях. Здесь вы найдете один из самых крутых курортов "все включено" в Бразилии – эко-курорт "Vila Galé". Этот пункт назначения, окруженный пальмами, представляет собой идеальное место для исследования островов так называемого Зеленого побережья Бразилии. Конечно, если вы вообще захотите покинуть территорию курорта с его бассейном, теннисными кортами, пляжем, спа-центром и несколькими замечательными ресторанами, включая одного для детей. А вечером вы можете продлить отпуск на дискотеке или в барах. На территории также есть морской центр, поэтому вы все же исследуете по крайней мере несколько островов Ангра, а также сможете наслаждаться прогулками по природе и купаниям под водопадами.