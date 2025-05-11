Топ-5 отелей в Тоскане: где остановиться бюджетно, чтобы почувствовать прилив энергии

После 90-х годов отели Тосканы претерпели значительные изменения. Если раньше они ассоциировались с деревенским шармом и простым сервисом, то сегодня список удобств этих заведений постоянно расширяется, а уровень обслуживания соответственно растет. Невозможно не влюбиться в эту местность, покрытую изумрудными кипарисами и пышными виноградниками. Гостиные земли Италии приглашают путешественников уютно обосноваться в просторных номерах старинных поместий или бутиков, превращенных в роскошные отели с поразительным перечнем услуг.

Наша подборка отличных отелей Тосканы базируется на следующих критериях:

Внешний вид заведений и внутренняя отделка номеров.

Обходительность персонала и общая атмосфера.

Преимущества расположения относительно развитой инфраструктуры региона и местных достопримечательностей.

Наличие сертификатов подтверждающих, что заведение постоянно развивается и улучшает уровень сервиса.

Погрузимся в удивительную атмосферу роскошных отелей Тосканы с итальянским гостеприимством и живописными видами, достойными обложек туристических журналов.

La Pescaia Resort Tuscany

⭐️⭐️⭐️⭐️ (4.7 из 5)

Очаровательное заведение, родившееся под магическим влиянием сестер Беатриче и Маргариты Рамелла, гордо носит название La Pescaia. Из фермерского имения с лошадьми, принадлежавшего их отцу, гостиница превратилась в шикарный курорт с полным спектром услуг.

Это место завораживает с первых минут посещения. В живописном дворе, обрамленном величественными соснами и ливанскими кедрами, гости любят отдыхать, наполняясь божественной энергией природы. Гостям предлагаются красивые номера и люксы с изысканными интерьерами, элегантной плиткой и антикварными элементами. Все продумано до мельчайших деталей – от струящихся штор и балдахинов до изящных букетов свежесорванных цветов.

Легкая и сердечная атмосфера чувствуется во всем. Путешественникам подают отличные завтраки и обеды во дворе, а на живописной террасе главной виллы отдыхающих балуют сочными деликатесами из мяса и овощей, рыбы и вкусных итальянских сыров. Меню изобилует ароматными блюдами, приготовленными из свежих овощей из собственного огорода и продуктов местных ферм.

Прекрасные завтраки и обеды подают на живописном патио La Pescaia. Прекрасные завтраки и обеды подают на живописном патио La Pescaia.

Досуг гостей в приятной тосканской гостинице с благозвучным названием La Pescaia столь же разнообразн, как и меню. Гости могут выбрать то, что ближе к сердцу:

Купание в великолепном травертиновом бассейне, украшающем изумрудную лужайку.

Увлекательная игра в боче на специально обустроенной площадке.

Верховая езда с опытным инструктором или самостоятельно – отель имеет собственные конюшни на 25 животных.

Вкус фирменных коктейлей в баре с открытой зоной под открытым небом.

Чтение книги в комфортных лаундж-зонах.

Прогулки на лодке по воде.

Велопутешествия по сказочным окрестностям.

Путешественники высоко оценивают изощренные развлечения курорта с дегустациями элитных вин и оливкового масла, изготовленных из натурального сырья без добавления вредных примесей.

Стоимость Отель предлагает забронировать двухместный номер с завтраком и бесплатным доступом в интернет от €150 в низкий сезон. В высокий сезон стоимость отдыха обычно растет.

Вебсайт : https://www.pescaiaresort.com/

Адрес: Località Pescaia, 58036 Sticciano Scalo GR, Италия

Телефон: +39 333 298 5405

Monteverdi, Tuscany

⭐️⭐️⭐️⭐️ (4.7 из 5)

Топ-10 отелей Тосканы неизменно включают изящный Monteverdi, расположившийся в волшебном селе Кастильончелло дель Триноро. Его обустроил известный адвокат из Цинциннати Майкл Чаффи. Дизайн своего любимого детища он доверил талантливой римской дизайнере Илларии Миане, которая обогатила его тонкими штрихами мастерства. Для королевского комфорта путешественников обустроен просторные номера, люксы и гостевые дома с расслабленной атмосферой. Номера украшены мебелью, изготовленной под заказ, и оригинальными декоративными предметами, такими как кованые фонари и зеркала. Полы номеров украшены дорогой плиткой из благородного камня.

Прилегающие территории Monteverdi поражают своим величием. Источник: Pixels Прилегающие территории Monteverdi поражают своим величием. Источник: Pixels

Прилегающие территории отеля сказочно живописны. Их украшают пышные сады и голубой бассейн, обрамленный экзотическими деревьями и нежными кустами лаванды. После купания здесь так приятно отдохнуть в тени тропических растений, любуясь волшебными окрестностями.

Ресторан Oreade и бар Library никогда не устают удивлять гостей удивительными кулинарными шедеврами и напитками. Изысканно сервированные столы увенчаны тарелками с богатым разнообразием сыров и салями, которые идеально гармонируют с элитным вином. Не думайте, что вам будет скучно в Monteverdi, одном из самых оцененных отелей Тосканы:

Курорт имеет небольшой, но отличный спа-центр с уютной комнатой для парного ухода.

Здесь уделяется много внимания насыщенной развлекательной программе с показами замечательных фильмов или концертами классической музыки в деревенском храме.

Для отдыхающих проводятся экскурсии в этрусские руины и другие живописные места с дегустацией вин из отборного винограда.

По желанию гости могут отправиться в Сартеано, известный подлинными кулинарными традициями и богатым историческим наследием со средневековой архитектурой.

Стоимость Monteverdi приглашает посетителей провести незабываемый отдых с отличными завтраками и бесплатным Wi-Fi по довольно привлекательной цене – от €590. В высокий сезон отдых стоит дороже с тарифами от €695 за ночь.

Вебсайт для бронирования : https://monteverdituscany.com/

Адрес: Via di Mezzo, 2, 53047 Castiglioncello del Trinoro SI, Италия

Телефон: +39 0578 268146

Borgo Santo Pietro

⭐️⭐️⭐️⭐️ (4.7 из 5)

На 300 акрах магических ландшафтов, окруженных живописными садами, лесами и деревенскими полями, расположился Borgo Santo Pietro – отличный тосканский курорт с множеством развлечений.

Место имеет дружелюбную атмосферу, и здесь даже нет традиционной стойки ресепшна. Дизайн гостиницы контролировала Жанетта Тротруп. Заведение располагает оригинальными антикварными архитектурными деталями и уютными каминами, которые в холодное время года помогают согреть номера и создать атмосферу обволакивающего тепла.

Позолоченные зеркала, бархатная и кожаная обивка мебели и винтажные элементы декора идеально дополняют гостиную и номера отеля. Красивые цветочные композиции придают домашнему уюту и воздушной свежести интерьеры. Потолки украшены деревянными балками и шикарными люстрами с прозрачными подвесками, а пол украшен элегантным светлым камнем. Ванные комнаты оборудованы двойными раковинами и украшены добротной медовой плиткой. Гостям предоставляются мягкие полотенца и роскошные средства для ухода за кожей и телом Seed to Skin.

Техническое оснащение номеров также функционально – для гостей доступны телевизоры с плоским экраном, iPad и DVD-плееры.

Разнообразный досуг путешественников соответствует высокому уровню сервиса. Выберите то, что вам нравится, из нескольких вариантов:

Купание в бирюзовом бассейне или в реке Мерсе неподалеку.

Омолаживающие спа-процедуры с использованием растительных продуктов.

Прекрасные прогулки по ферме и живописным ландшафтам Тосканы.

Увлекательные мастер-классы по флористике и приготовлению кулинарных шедевров.

Туристы-гурманы получают особое удовольствие и вожделенный приток адреналина от полетов на воздушном шаре и путешествий на скутере Vespa.

Два ресторана курорта делают акцент на деликатесах из свежих фермерских продуктов и овощей.

Borgo Santo Pietro радует гостей роскошными трапезами под открытым небом. Источник: Pixels Borgo Santo Pietro радует гостей роскошными трапезами под открытым небом. Источник: Pixels

Гостей приятно удивляет вкус кролика или лани с изысканным букетом специй и приправ. Изюминкой отеля является Trattoria sul Albero, расположенная в массивном дереве с пышной кроной. Здесь гостям подают удивительную пиццу, испеченную в дровяной печи, и капеллетти, начиненные шпинатом.

Стоимость В Borgo Santo Pietro можно забронировать двухместное размещение от €660, включая бесплатные завтраки и доступ к интернету.

Вебсайт : https://borgosantopietro.com/

Адрес : 110, Loc, Località Palazzetto, 110, 53012 Palazzetto SI, Италия

Телефон : +39 0577 751222

Castello di Casole

⭐️⭐️⭐️⭐️ (4.5 из 5)

Лучшие отели Тосканы отличаются шикарным дизайном и отличным сервисом. Отель Castello di Casole, расположенный на месте бывшего замка с желтым фасадом, является одним из них. Он искусно подчеркивает традиции итальянского гостеприимства с акцентом на королевскую роскошь.

Светлые и ухоженные номера со вкусом меблированы практичной мебелью и техникой. Их украшают высокие деревянные кровати с элегантными резными элементами. Медовые кирпичные стены помогают создать особую атмосферу в номерах с чувством полного покоя и релакса. Ресторан Tosca в Castello di Casole приглашает гостей окунуться в мир божественной кулинарии, которая успешно дополняется изысканными винами.

Все тонкости гармонии с собой и окружающим миром можно почувствовать в прекрасном спа-центре со сводчатыми потолками, где опытные мастера предоставляют терапевтические массажи и глубокое очищение кожи.

Ориентир стоимости В низкий сезон двухместный номер в Castello di Casole, A Belmond Hotel, можно забронировать от €375. В высокий сезон стоимость пребывания в отеле растет.

Адрес : 53031 Casole d'Elsa, Province of Siena, Италия

Four Seasons Florence

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ (4.8 из 5)

Теперь заглянем к топ-гостиницам Тосканы с красочным названием Four Seasons Florence. Он раскинулся на 11 акрах плодородной земли с пышной зеленью. Отель очень популярен среди туристов, хотя больших толп здесь обычно не замечают. 116 комфортных номеров оформлены в изящном стиле ампир с винтажной мебелью и произведениями искусства. Ощущение пребывания в роскошных интерьерах усиливается использованием бархата и шелка, дорогого белья и парчи.

В ресторане Il Palagio, отмеченном звездой Мишлен, шеф-повара готовят удивительные блюда из сезонных продуктов. Попробуйте здесь пикантную пасту кавателли качо е пепе с морепродуктами, и вы почувствуете себя на грани блаженства.

Дни в прекрасном отеле Тосканы полны релакса и насыщенности. Погрузитесь в голубые воды просторного бассейна или пройдите процедуру в спа-центре, где используются роскошные продукты Rephase, Arangara и Santa Maria Novella, чтобы зарядить вас энергией. Путешественникам особенно нравится маска для лица Black Pearl, содержащая золото.

Кроме того, в отеле есть детский клуб и сауна, парковка и фитнес-центр. На близлежащем курорте есть игровые зоны для малышей с горками и качелями.

Мы рассмотрели самые оцененные отели Тосканы специально для посетителей нашего ресурса. Теперь вам будет легче спланировать роскошный отдых с семьей или друзьями в красочных локациях. Дружелюбная атмосфера, проникнутая ощущением легкости и покоя, всегда оказывает положительное влияние на настроение гостей. Если вам нужно физическое омоложение и восстановление душевного равновесия, эти места точно для этого подходят.

Желаем вам лучших впечатлений под солнцем волшебной Тосканы!