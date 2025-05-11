Топ-5 готелів у Тоскані: де зупинитися бюджетно, щоб відчути приплив енергії

Після 90-х років готелі Тоскани зазнали значних змін. Якщо раніше вони асоціювалися з сільським шармом і простим сервісом, то сьогодні перелік зручностей цих закладів постійно розширюється, а рівень обслуговування відповідно зростає. Неможливо не закохатися в цю місцевість, вкриту смарагдовими кипарисами та пишними виноградниками. Гостинні землі Італії запрошують мандрівників затишно влаштуватися в просторих номерах старовинних маєтків або бутиків, перетворених на розкішні готелі з вражаючим переліком послуг.

Наша добірка чудових готелів Тоскани базується на таких критеріях:

Зовнішній вигляд закладів і внутрішнє оздоблення номерів.

Ввічливість персоналу та загальна атмосфера.

Переваги розташування щодо розвиненої інфраструктури регіону та місцевих пам’яток.

Наявність сертифікатів, які підтверджують, що заклад постійно розвивається та покращує рівень сервісу.

Занурмося в дивовижну атмосферу розкішних готелів Тоскани з італійською гостинністю та мальовничими краєвидами, гідними обкладинок туристичних журналів.

La Pescaia Resort Tuscany

⭐️⭐️⭐️⭐️ (4.7 з 5)

Чарівний заклад, що народився під магічним впливом сестер Беатріче та Маргарити Рамелла, гордо носить назву La Pescaia. З фермерського маєтку з кіньми, що належав їхньому батькові, готель перетворився на шикарний курорт із повним спектром послуг.

Це місце заворожує з перших хвилин відвідування. На мальовничому подвір’ї, обрамленому величними соснами та ліванськими кедрами, гості люблять відпочивати, наповнюючись божественною енергією природи. Гостям пропонуються красиві номери та люкси з вишуканими інтер’єрами, елегантною плиткою та антикварними елементами. Усе продумано до найменших деталей – від струмуючих штор і балдахінів до витончених букетів свіжозірваних квітів.

Легка та сердечна атмосфера відчувається в усьому. Мандрівникам подають чудові сніданки та обіди на подвір’ї, а на мальовничій терасі головної вілли відпочивальників балують соковитими делікатесами з м’яса та овочів, риби та смачних італійських сирів. Меню рясніє ароматними стравами, приготованими зі свіжих овочів із власного городу та продуктів місцевих ферм.

Чудові сніданки та обіди подають на мальовничому патіо La Pescaia.

Дозвілля гостей у приємному тосканському готелі з милозвучною назвою La Pescaia настільки ж різноманітне, як і меню. Гості можуть обрати те, що ближче до серця:

Купання в чудовому травертиновому басейні, що прикрашає смарагдову галявину.

Захоплива гра в боче на спеціально облаштованому майданчику.

Верхова їзда з досвідченим інструктором або самостійно – готель має власні стайні на 25 тварин.

Смакування фірмових коктейлів у барі з відкритою зоною просто неба.

Читання книги в комфортних лаундж-зонах.

Прогулянки на човні по воді.

Велопоїздки казковими околицями.

Мандрівники високо оцінюють витончені розваги курорту з дегустаціями елітних вин і оливкової олії, виготовлених із натуральної сировини без додавання шкідливих домішок.

Вартість Готель пропонує забронювати двомісний номер із сніданком і безкоштовним доступом до інтернету від €150 у низький сезон. У високий сезон вартість відпочинку зазвичай зростає.

Вебсайт: https://www.pescaiaresort.com/

Адреса: Località Pescaia, 58036 Sticciano Scalo GR, Італія

Телефон: +39 333 298 5405

Monteverdi, Tuscany

⭐️⭐️⭐️⭐️ (4.7 з 5)

Топ-10 готелів Тоскани незмінно включають витончений Monteverdi, що розташувався в чарівному селі Кастільйончелло дель Тріноро. Його облаштував відомий адвокат із Цинциннаті Майкл Чаффі. Дизайн свого улюбленого дітища він довірив талановитій римській дизайнерці Іларії Міані, яка збагатила його тонкими штрихами майстерності. Для королівського комфорту мандрівників облаштовано просторі номери, люкси та гостьові будинки з розслабленою атмосферою. Номери прикрашені меблями, виготовленими на замовлення, та оригінальними декоративними предметами, такими як ковані ліхтарі та дзеркала. Підлога номерів оздоблена дорогою плиткою з благородного каменю.

Прилеглі території Monteverdi вражають своєю величчю. Джерело: Pixels

Прилеглі території готелю казково мальовничі. Їх прикрашають пишні сади та блакитний басейн, обрамлений екзотичними деревами та ніжними кущами лаванди. Після купання тут так приємно відпочити в тіні тропічних рослин, милуючись чарівними околицями.

Ресторан Oreade та бар Library ніколи не втомлюються дивувати гостей дивовижними кулінарними шедеврами та напоями. Вишукано сервіровані столи увінчані тарілками з багатим розмаїттям сирів і салямі, які ідеально гармоніюють із елітним вином. Не думайте, що вам буде нудно в Monteverdi, одному з найвище оцінених готелів Тоскани:

Курорт має невеликий, але чудовий спа-центр із затишною кімнатою для парного догляду.

Тут приділяють багато уваги насиченій розважальній програмі з показами чудових фільмів або концертами класичної музики в сільському храмі.

Для відпочивальників проводяться екскурсії до етруських руїн та інших мальовничих місць із дегустацією вин із добірного винограду.

За бажанням гості можуть вирушити до Сартеано, відомого автентичними кулінарними традиціями та багатим історичним спадком із середньовічною архітектурою.

Вартість Monteverdi запрошує відвідувачів провести незабутній відпочинок із чудовими сніданками та безкоштовним Wi-Fi за досить привабливою ціною – від €590. У високий сезон відпочинок коштує дорожче, із тарифами від €695 за ніч.

Вебсайт для бронювання: https://monteverdituscany.com/

Адреса: Via di Mezzo, 2, 53047 Castiglioncello del Trinoro SI, Італія

Телефон: +39 0578 268146

Borgo Santo Pietro

⭐️⭐️⭐️⭐️ (4.7 з 5)

На 300 акрах магічних ландшафтів, оточених мальовничими садами, лісами та сільськими полями, розташувався Borgo Santo Pietro – чудовий тосканський курорт із безліччю розваг.

Місце має дружелюбну атмосферу, і тут навіть немає традиційної стійки ресепшн. Дизайн готелю контролювала Жанетта Тротруп. Заклад має оригінальні антикварні архітектурні деталі та затишні каміни, які в холодну пору року допомагають зігріти номери та створити атмосферу обволікаючого тепла.

Позолочені дзеркала, оксамитова та шкіряна оббивка меблів і вінтажні елементи декору ідеально доповнюють вітальню та номери готелю. Красиві квіткові композиції додають домашнього затишку та повітряної свіжості інтер’єрам. Стелі прикрашені дерев’яними балками та шикарними люстрами з прозорими підвісками, а підлога оздоблена елегантним світлим каменем. Ванні кімнати обладнані подвійними раковинами та оздоблені добротною медовою плиткою. Гостям надаються м’які рушники та розкішні засоби для догляду за шкірою та тілом Seed to Skin.

Технічне оснащення номерів також функціональне – для гостей доступні телевізори з плоским екраном, iPad і DVD-плеєри.

Різноманітне дозвілля мандрівників відповідає високому рівню сервісу. Оберіть те, що вам до вподоби, з кількох варіантів:

Купання в бірюзовому басейні або в річці Мерсе неподалік.

Омолоджуючі спа-процедури з використанням рослинних продуктів.

Чудові прогулянки фермою та мальовничими ландшафтами Тоскани.

Захопливі майстер-класи з флористики та приготування кулінарних шедеврів.

Туристи-гурмани отримують особливе задоволення та жаданий приплив адреналіну від польотів на повітряній кулі та подорожей на скутері Vespa.

Два ресторани курорту роблять акцент на делікатесах зі свіжих фермерських продуктів і овочів.

Borgo Santo Pietro тішить гостей розкішними трапезами просто неба. Джерело: Pixels

Гостей приємно дивує смак кролика або лані з вишуканим букетом спецій і приправ. Родзинкою готелю є Trattoria sul Albero, розташована в масивному дереві з пишною кроною. Тут гостям подають дивовижну піцу, випечену в дров’яній печі, та капеллетті, начинені шпинатом.

Вартість У Borgo Santo Pietro можна забронювати двомісне розміщення від €660, включно з безкоштовними сніданками та доступом до інтернету.

Вебсайт: https://borgosantopietro.com/

Адреса: 110, Loc, Località Palazzetto, 110, 53012 Palazzetto SI, Італія

Телефон: +39 0577 751222

Castello di Casole

⭐️⭐️⭐️⭐️ (4.5 з 5)

Найкращі готелі Тоскани вирізняються шикарним дизайном і чудовим сервісом. Готель Castello di Casole, розташований на місці колишнього замку з жовтим фасадом, є одним із них. Він майстерно підкреслює традиції італійської гостинності з акцентом на королівську розкіш.

Світлі та доглянуті номери зі смаком умебльовані практичними меблями та технікою. Їх прикрашають високі дерев’яні ліжка з елегантними різьбленими елементами. Медові цегляні стіни допомагають створити особливу атмосферу в номерах із відчуттям повного спокою та релаксу. Ресторан Tosca у Castello di Casole запрошує гостей зануритися у світ божественної кулінарії, яка вдало доповнюється вишуканими винами.

Усі тонкощі гармонії з собою та світом навколо можна відчути в чудовому спа-центрі зі склепінчастими стелями, де досвідчені майстри надають терапевтичні масажі та глибоке очищення шкіри.

Орієнтир вартості У низький сезон двомісний номер у Castello di Casole, A Belmond Hotel, можна забронювати від €375. У високий сезон вартість перебування в готелі зростає.

Адреса: 53031 Casole d’Elsa, Province of Siena, Італія

Four Seasons Florence

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ (4.8 з 5)

Тепер зазирнемо до топ-готелів Тоскани з барвистою назвою Four Seasons Florence. Він розкинувся на 11 акрах родючої землі з пишною зеленню. Готель дуже популярний серед туристів, хоча великих натовпів тут зазвичай не помічають. 116 комфортних номерів оформлені в витонченому стилі ампір із вінтажними меблями та творами мистецтва. Відчуття перебування в розкішних інтер’єрах посилюється використанням оксамиту та шовку, дорогої білизни та парчі.

У ресторані Il Palagio, відзначеному зіркою Мішлен, шеф-кухарі готують дивовижні страви з сезонних продуктів. Спробуйте тут пікантну пасту кавателлі качо е пепе з морепродуктами, і ви відчуєте себе на межі блаженства.

Дні в чудовому готелі Тоскани сповнені релаксу та насиченості. Пориньте в блакитні води просторого басейну або пройдіть процедуру в спа-центрі, де використовуються розкішні продукти Rephase, Arangara та Santa Maria Novella, щоб зарядити вас енергією. Мандрівникам особливо подобається маска для обличчя Black Pearl, яка містить золото.

Крім того, готель має дитячий клуб і сауну, парковку та фітнес-центр. На прилеглому курорті є ігрові зони для малюків із гірками та гойдалками.

Ми розглянули найвище оцінені готелі Тоскани спеціально для відвідувачів нашого ресурсу. Тепер вам буде легше спланувати розкішний відпочинок із сім’єю чи друзями в мальовничих локаціях. Дружелюбна атмосфера, просякнута відчуттям легкості та спокою, завжди позитивно впливає на настрій гостей. Якщо вам потрібне фізичне омолодження та відновлення душевної рівноваги, ці місця точно для цього підходять.

Бажаємо вам найкращих вражень під сонцем чарівної Тоскани!