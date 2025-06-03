Топ-5 курортов в Пуэрто-Рико, рекомендующих путешественники: с эксклюзивными спа, изысканной кухней, прибрежным аквапарком и увлекательными видами на океан

Пуэрто-Рико, также известный как Остров Очарования, продолжает привлекать рекордное количество путешественников благодаря своим потрясающим пляжам, великолепной архитектуре и исключительным кулинарным впечатлениям. Здесь представлен отличный выбор курортов, что является еще одной причиной популярности Пуэрто-Рико среди туристов.

В рамках ежегодного опроса World's Best Awards, проведенного редакторами журнала Travel & Leisure, читатели поделились своими мыслями о любимых курортах Пуэрто-Рико. Учитывая расположение, удобство, сервис и дополнительные предложения, респонденты определили топ-5 пуэрториканских курортов. В списке есть как многолетние фавориты, так и амбициозные претенденты. Каждый из них достоин стать частью вашего идеального отпуска на этих потрясающих курортах Пуэрто-Рико.

Победитель – Dorado Beach, Ritz-Carlton Reserve

Роскошные пляжи являются главной привлекательностью курортов Пуэрто-Рико. Источник: Image Ritzcarlton.com Роскошные пляжи являются главной привлекательностью курортов Пуэрто-Рико. Источник: Image Ritzcarlton.com

Этот исключительный курорт, построенный в 1950-х годах на территории кокосовой плантации, занимает 50 акров непревзойденной роскоши. Здесь есть 4 ресторана, в том числе уникальный COA, использующий местные ингредиенты и техники, вдохновленные коренным сообществом таино. Соответствуя статусу лучшего среди роскошных курортов Пуэрто-Рико, Dorado Beach предлагает исключительный Spa Botanico с натуральными пуэрториканскими ингредиентами. К услугам гостей бассейн, фитнес-центр и паровые комнаты. Гости курорта могут проводить время на прекрасном пляже, исследовать 11-мильную тропу Рокфеллера на гольф-каре или велосипеде, пролегающую через поля, леса и живописные песчаные пляжи, плавать у подножия водопада или исследовать пещеры. Гости также высоко оценили рестораны отеля и одну из самых больших винных комнат в Карибском регионе.

Condado Ocean Club, Сан-Хуан

Этот стильный бутик-отель для взрослых в самом сердце оживленного океанского Сан-Хуана объединяет островные приключения, эксклюзивный отдых и местную культуру. Он предлагает 96 номеров с захватывающими видами на Атлантический океан и лагуну Кондадо через окна от пола до потолка, продуманные удобства и современную элегантную отделку. Гости могут отдыхать у ландшафтного бассейна, проводить время на потрясающих пляжах, наслаждаться напитками на солнечной террасе или обратиться к персоналу, чтобы организовать приключения – от снорклинга до виндсерфинга и каякинга. По сравнению с другими отличными отелями Пуэрто-Рико в этом списке, он привлекает отдыхающих своим поразительным спокойствием и удобным расположением вблизи элитных магазинов и ресторанов модного района Кондадо.

Condado Vanderbilt Hotel, Сан-Хуан

Гости Пуэрто-Рико могут насладиться элегантным отдыхом в Condado Vanderbilt Hotel, одном из самых популярных отелей Пуэрто-Рико с более чем столетней историей. Отель предлагает 317 роскошных номеров, почти треть из которых – изысканные люксы. Комфорт в номерах обеспечивается шикарным постельным бельем плотностью 300 нитей, ванными комнатами в стиле спа с мраморными душами и столешницами из камня. С частных террас или балконов открываются потрясающие виды на Карибское море. Для дополнительной персонализации отдыха гости могут воспользоваться услугами личного дворецкого, который позаботится обо всем от распаковки багажа до организации индивидуальной программы активностей. В распоряжении гостей разнообразные рестораны – от непринужденной кухни до блюд "от фермы до стола" от шеф-повара, отмеченного звездой Мишлен, спа-процедуры и самый современный фитнес-центр.

El Conquistador Resort, Сан-Хуан

Территория курорта полна развлечений на любой вкус. Источник: Image Conquistadorresort.com Территория курорта полна развлечений на любой вкус. Источник: Image Conquistadorresort.com

Новобранец в рейтинге лучших курортов Пуэрто-Рико, сразу поднявшийся на 4-е место, привлекает гостей прекрасной программой для всей семьи. Расположенный в нескольких шагах от океана, он предлагает множество активностей – от тенниса и гольфа на отмеченном наградами поле до поездок на частный остров Паломино с идеальными белыми песчаными пляжами и ресторанами на берегу. Гости могут отдыхать возле одного из четырех бассейнов, попивая напитки, расслабляться с массажем или процедурами для лица в спа-центре или веселиться в единственном в Пуэрто-Рико прибрежном аквапарке с огромным ландшафтным бассейном, "ленивой рекой" и водными горками. Отель имеет 368 номеров и люксов с большими кроватями, ортопедическими матрасами и роскошным постельном бельем для комфортного отдыха после насыщенных приключений, и планирует удвоить количество номеров к 2025 году.

Fairmont El San Juan Hotel, Каролина

Новые номера Banyan Villa, названные в честь исторического 300-летнего баньянового дерева на территории, помогли Fairmont El San Juan Hotel вернуться в топ-5 курортов Пуэрто-Рико после исключения из рейтинга в 2022 году. Это роскошное убежище на пляже Исла-Верде предлагает оживленную городскую атмосферу с идиллическими видами на океан. Гости могут выбирать между роскошными номерами с фирменным элегантным убранством в знаменитой башне Grand Tower, просторными люксами или виллами и бунгало для эксклюзивного отдыха. Чтобы открыть аутентичные вкусы Пуэрто-Рико и соблазнительные шедевры мировой кухни, стоит посетить аутентичные рестораны отеля, где предлагают блюда от прибрежной классики и традиционной итальянской кухни до суши ручной работы. Известный спа-центр Well & Being Spa & Fitness Center поможет расслабиться и восстановить силы с помощью массажей, процедур для лица, ухода за телом и фирменных ритуалов.