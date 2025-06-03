Топ-5 курортів у Пуерто-Рико, які рекомендують мандрівники: з ексклюзивними спа, вишуканою кухнею, прибережним аквапарком і захоплюючими видами на океан

Пуерто-Рико, також відоме як Острів Чарівності, продовжує приваблювати рекордну кількість мандрівників завдяки своїм приголомшливим пляжам, чудовій архітектурі та винятковим кулінарним враженням. Тут представлений чудовий вибір курортів, що є ще однією причиною популярності Пуерто-Рико серед туристів.

У рамках щорічного опитування World’s Best Awards, проведеного редакторами журналу Travel & Leisure, читачі поділилися своїми думками про улюблені курорти Пуерто-Рико. Враховуючи розташування, зручності, сервіс та додаткові пропозиції, респонденти визначили топ-5 пуерториканських курортів. У списку є як багаторічні фаворити, так і нові амбітні претенденти. Кожен із них гідний стати частиною вашої ідеальної відпустки на цих приголомшливих курортах Пуерто-Рико.

Переможець – Dorado Beach, a Ritz-Carlton Reserve

Розкішні пляжі є головною привабою курортів Пуерто-Рико. Джерело: Image Ritzcarlton.com

Цей винятковий курорт, побудований у 1950-х роках на території кокосової плантації, займає 50 акрів неперевершеної розкоші. Тут є 4 ресторани, зокрема унікальний COA, який використовує місцеві інгредієнти та техніки, натхненні корінною спільнотою таїно. Відповідаючи статусу найкращого серед найрозкішніших курортів Пуерто-Рико, Dorado Beach пропонує винятковий Spa Botanico із натуральними пуерториканськими інгредієнтами. До зручностей належать басейн, фітнес-центр і парові кімнати. Гості курорту можуть проводити час на чудовому пляжі, досліджувати 11-мильну стежку Рокфеллера на гольф-карі чи велосипеді, яка пролягає через поля, ліси та мальовничі піщані пляжі, плавати біля підніжжя водоспаду або досліджувати печери. Гості також високо оцінили ресторани готелю та одну з найбільших винних кімнат у Карибському регіоні.

Condado Ocean Club, Сан-Хуан

Цей стильний бутік-готель для дорослих у самому серці жвавого океанського Сан-Хуана поєднує острівні пригоди, ексклюзивний відпочинок і місцеву культуру. Він пропонує 96 номерів із захоплюючими краєвидами на Атлантичний океан і лагуну Кондадо через вікна від підлоги до стелі, продумані зручності та сучасне елегантне оздоблення. Гості можуть відпочивати біля ландшафтного басейну, проводити час на приголомшливих пляжах, насолоджуватися напоями на сонячній терасі або звернутися до персоналу, щоб організувати пригоди – від снорклінгу до віндсерфінгу та каякінгу. Порівняно з іншими чудовими готелями Пуерто-Рико в цьому списку, він приваблює відпочивальників своєю вражаючою спокоєм і зручним розташуванням поблизу елітних магазинів і ресторанів модного району Кондадо.

Condado Vanderbilt Hotel, Сан-Хуан

Гості Пуерто-Рико можуть насолодитися елегантною відпусткою в Condado Vanderbilt Hotel, одному з найпопулярніших готелів Пуерто-Рико з більш ніж столітньою історією. Готель пропонує 317 розкішних номерів, майже третина з яких – це вишукані люкси. Комфорт у номерах забезпечується шикарною постільною білизною щільністю 300 ниток, ванними кімнатами в стилі спа з мармуровими душами та стільницями з каменю. З приватних терас або балконів відкриваються приголомшливі краєвиди на Карибське море. Для додаткової персоналізації відпочинку гості можуть скористатися послугами особистого дворецького, який подбає про все – від розпакування багажу до організації індивідуальної програми активностей. До зручностей готелю належать різноманітні ресторани – від невимушеної кухні до страв "від ферми до столу" від шеф-кухаря, відзначеного зіркою Мішлен, спа-процедури та найсучасніший фітнес-центр.

El Conquistador Resort, Сан-Хуан

Територія курорту сповнена розваг на будь-який смак. Джерело: Image Conquistadorresort.com

Новобранець у рейтингу найкращих курортів Пуерто-Рико, який одразу піднявся на 4-те місце, приваблює гостей чудовою програмою для всієї родини. Розташований за кілька кроків від океану, він пропонує безліч активностей – від тенісу та гольфу на відзначеному нагородами полі до поїздок на приватний острів Паломіно з бездоганними білими піщаними пляжами та ресторанами на березі. Гості можуть відпочивати біля одного з чотирьох басейнів, попиваючи напої, розслаблятися з масажем або процедурами для обличчя в спа-центрі або веселитися в єдиному в Пуерто-Рико прибережному аквапарку з величезним ландшафтним басейном, "лінивою річкою" та водними гірками. Готель має 368 номерів і люксів із великими ліжками, ортопедичними матрацами та розкішною постільною білизною для комфортного відпочинку після насичених пригод, і планує подвоїти кількість номерів до 2025 року.

Fairmont El San Juan Hotel, Кароліна

Нові номери Banyan Villa, названі на честь історичного 300-річного баньянового дерева на території, допомогли Fairmont El San Juan Hotel повернутися до топ-5 курортів Пуерто-Рико після виключення з рейтингу у 2022 році. Цей розкішний притулок на пляжі Ісла-Верде пропонує жваву міську атмосферу з ідилічними краєвидами на океан. Гості можуть обирати між розкішними номерами з фірмовим елегантним оздобленням у знаменитій вежі Grand Tower, просторими люксами або віллами й бунгало для ексклюзивного відпочинку. Щоб відкрити автентичні смаки Пуерто-Рико та спокусливі шедеври світової кухні, варто завітати до автентичних ресторанів готелю, де пропонують страви від прибережної класики та традиційної італійської кухні до суші ручної роботи. Відомий спа-центр Well & Being Spa & Fitness Center допоможе розслабитися та відновити сили за допомогою масажів, процедур для обличчя, догляду за тілом і фірмових ритуалів.