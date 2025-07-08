Топ-20 достопримечательностей Амстердама, Нидерланды, для впечатляющей пешеходной прогулки

Культурная сцена Амстердама настолько разнообразна, что каждый, кто живет в городе или посещает его, найдет что-нибудь интересное и увлекательное, будь то выходные, отпуск, пятничный вечер или приятная рутина.

Но вот вопрос: если вы впервые в городе и всего на пару дней, куда поспешить? Возможно, в ультрасовременные бары, выбрать классику или искать аутентичные заведения для ощущения местного колорита? Остановитесь на нашем списке мест, которые стоит посетить в Амстердаме, и ваш опыт в этом ярком городе будет всеобъемлющим, познавательным и увлекательным. Мы составили маршрут самых популярных и уникальных достопримечательностей Амстердама. Поехали!

1. Прогулки по каналам

Водный транспорт очень удобен в Амстердаме. Источник: Фотограф Adrien Olichon/Pexels Водный транспорт очень удобен в Амстердаме. Источник: Фотограф Adrien Olichon/Pexels

Прежде чем отправиться в музеи, даже если они мирового класса, сядьте на лодку, чтобы собрать архитектурную уникальность города в одну картину. Ваша прогулка на лодке запомнится надолго, ведь вы сможете увидеть красочные дома, напоминающие сказку "Щелкунчик", и уникальные уголки, спрятанные за неожиданным поворотом. Опытный гид расскажет интересные легенды, истории, выдумки и сможет остановить вас в вашей любимой локации.

Поездки по городским каналам могут быть тематическими и охватывать лучшие достопримечательности Амстердама. Так что вы можете использовать лодки в качестве транспорта, чтобы добраться до желаемых локаций, если пешая прогулка вас не привлекает.

Цена на поездки начинается от 16 евро и зависит от ваших пожеланий. Есть варианты водных прогулок по городу ночью и романтические прогулки с ужином на борту. Стоимость частной поездки может достигать 325 евро. Популярной водной экскурсией является поездка на BBQ-лодке. Прекрасный план за 60 евро, чтобы удовлетворить и любопытство, и желудок одновременно. Большие бургеры будут подаваться с прохладительными напитками, и пока вы будете наслаждаться едой, картина за бортом будет медленно меняться, позволяя вам рассмотреть детали и окна.

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2. Дам – центральная площадь Амстердама

Достопримечательности Амстердама достаточно компактны, поэтому отправляясь к центральной площади, вы получите отличную возможность посетить несколько популярных мест в городе. Кроме обязательных городских достопримечательностей Амстердама площадь предлагает еще одну уникальную возможность увидеть город в одной картине, но с высоты.

Архитектура – первое, что поражает в Амстердаме. Источник: Photographer Peps Silvestro/Pexels Архитектура – первое, что поражает в Амстердаме. Источник: Photographer Peps Silvestro/Pexels

Королевский дворец Это главная цель вашего путешествия на площади Дам, такая величественная и красивая достопримечательность Амстердама не должна быть пропущена. Сам Наполеон когда-то "положил глаз на этот замок" и обустроил здесь свою резиденцию. Так что место исторически и архитектурно очень богато. Мраморные залы, винтовая лестница, люстры и потрясающий балкон, с которого вы откроете весь шарм Амстердама. Входной билет во дворец стоит от 12 евро, а информативный аудиогид поможет вам исследовать убежище королей в вашем собственном темпе. Маленький совет: если хотите избежать длинной очереди в кассе, бронируйте билет онлайн. Если ваши планы изменятся, вы можете отменить билет в день.

Вы можете весело провести время и сделать фото с современными и историческими знаменитостями, посетив музей мадам Тюссо. Вход в музей стоит 20 евро. Вы получите отличный контент для Instagram и много восхищения от живых восковых фигур. Джонни Депп, Элвис Пресли, Сара Джессика Паркер, благородная королевская знать и вы рядом с ними. Прошедшие через такой опыт говорят, что это круто.

Универмаг De Bijenkorf Очень популярна достопримечательность в Амстердаме, особенно среди молодежи. Этот универмаг задает модные тенденции и имеет отличную репутацию с 1870 года. Модные бренды, новые коллекции, дизайнерские товары и аксессуары, много товаров для дома и самые популярные сладости.

Помните, что нерезиденты страны могут получить возврат налогов в 50 евро в день через систему Tax Free. При этом только одно место, где вы можете получить возвращение сразу. Global Blue имеет зал ожидания возврата налогов на своей платформе. Вы также сможете оплатить в своей валюте, что очень удобно и экономно. Универмаг принимает любые карточные платежи, сертифицированные CNTA.

Вы можете спокойно провести пол дня в районе центральной площади, исследуя уголки, сувенирные магазины, кафе и узкие улочки с привлекательными достопримечательностями. Обратите внимание на новую церковь и Национальный монумент, чтобы насладиться архитектурой и красотой.

3. Артис

Если вы гуляете с детьми, не упустите эту локацию. Городской зоопарк в центре Амстердама – прекрасная достопримечательность для семейного посещения. Вы сможете развлечь детей и отдохнуть от беготни лучшими рекомендованными туристическими достопримечательностями Амстердама, Нидерланды.

Лучше всего покупать билеты онлайн, чтобы избежать толпы в кассах. В зоопарке есть планетарий и ботанический сад, а также сеть ресторанов, которые помогут не остаться голодными во время долгой прогулки. Билет стоит примерно 25 евро на человека. В пределах зоопарка есть музей микробов, который инновационно рассказывает и показывает наименьшие организмы и их влияние на нашу жизнь. Прекрасная экскурсия, которая также научит взрослых новой информации и развеет несколько мифов о микробах.

4. A'Dam Lookout

Еще один способ увидеть Амстердам на ладони и получить обзор города на 360 градусов. Экстремальная туристическая достопримечательность Амстердама, одновременно восхищающая и радующая. Качели Edge позволяют покачиваться на краю 10-метрового здания – это самые высокие качели в Европе и самый крутой способ увидеть Амстердам.

Не беспокойтесь, если у вас не хватит смелости сесть на качели, вы можете просто посидеть в баре, попивая коктейль и любуясь красотой.

5. Рейксмузей

Амстердам невозможно представить без его всемирно известной классики, поэтому выделите пол дня, чтобы исследовать одну из лучших достопримечательностей Амстердама – Рейксмузей. Экскурсия начинается, когда вы приближаетесь к зданию в неоготическом стиле. Для удобства вы можете загрузить приложения музея и установить аудиогид. Готовьтесь к долгой и неспешной прогулке, чтобы просмотреть и насладиться 8000 экспонатами, отражающими Золотой век Нидерландов. Всемирно известные имена, такие как Рембрандт, Вермейер, Франс Халс, заставят вас остановиться и оценить мастерство и технику. Серебро, фарфор и золотые изделия XVII и XVIII веков продолжают очаровывать идеальными формами и драгоценными камнями в украшении. Азиатское искусство также представлено в храме сокровищ. Вы сможете увидеть уникальную мебель ручной работы из дорогого дерева с эксклюзивным дизайном, оценить качество ранее изготовленных материалов и, возможно, взять несколько идей для своих коллекций или дизайна. Музей и его экспонаты помогут развить чувство вкуса, стиля и углубить знания искусства.

Музей часто проводит мероприятия для детей, чтобы привить желание учиться и с интересом оценивать, так что вам не придется оставлять детей дома, чтобы посетить музей. Это место для посещения в Амстердаме, Нидерланды может стать семейной прогулкой. Эта локация всегда в топ-5 достопримечательностей Амстердама.

Не бойтесь проголодаться, в музее есть ресторан с двумя звездами Мишлен и места для перекусов и напитков.

Билеты в музей стоят от 22,5 евро, но для лиц до 18 лет вход бесплатный. Вы можете забронировать экскурсию по гиду от 48,5 евро.

Детали на вебсайте Рейксмузея

6. Музей Анны Франк

Многие водные туры включают эту памятную туристическую достопримечательность Амстердама в свои маршруты. Трогательное напоминание об ужасах Второй мировой войны актуально как никогда. Помни, чтобы не повторять – это девиз таких локаций. Четко показывающее место, к чему может привести равнодушие, изоляция и невмешательство. Дом, где Анна Франк провела два года, пытаясь защитить себя и свою семью от нацистов, передает ужас, беспредел, бессилие и крошечную человеческую судьбу перед машиной садизма, разрушения и тотальной власти. Те, кто хочет тщательно подготовиться, могут прочесть дневник Анны Франк, опубликованный ее отцом, пережившим концлагерь.

Музей разработал программы для молодежи, которые помогают с интересом усвоить довольно трудную тему и сделать выводы на основе фактов.

Среди топ-10 мест для посещения в Амстердаме – это очень драматичный, но ценный опыт.

Вы можете спланировать визит заранее и купить билеты на вебсайте Музея Анны Франк

7. Квартал красных фонарей

Все возможно в Амстердаме. Источник: Фотограф Gabriel Gabriel Guita/Pexels Все возможно в Амстердаме. Источник: Фотограф Gabriel Gabriel Guita/Pexels

Очень популярна и известна достопримечательность Амстердама, Нидерланды, которую обязательно стоит посетить в городе. Это целый район. В Амстердаме есть что посмотреть и чем полюбоваться. Локация только для взрослых и вызывает смешанные чувства, но вам понравится ощущение отсутствия границ или скорее легализованного расширения границ, где взрослые могут немного пошалить. В квартале есть 300 локаций для вполне легальной проституции, множество секс-шопов и музей конопли. Для тех, кто открыт и свободен, это место стало одним из главных достопримечательностей Амстердама. Что делать в квартале красных фонарей, Амстердам:

посетить музей проституции дома на канале XVII века. Вы узнаете драматическую историю самого района и развитие древнейшей профессии;

пройти двухчасовую пешую экскурсию, чтобы узнать больше об истории и секретах домов красных фонарей;

посетить эротический театр Casa Rosso;

посидеть в одном из пабов квартала красных фонарей.

8. Научный музей NEMO

Музей на воде для интересных прогулок с детьми в Амстердаме. Источник: Фотограф Константин Кариапин/Пекселс Музей на воде для интересных прогулок с детьми в Амстердаме. Источник: Фотограф Константин Кариапин/Пекселс

Очень интерактивная локация, которая станет одним из лучших мест для посещения в Амстердаме с детьми. Музей расположен на воде, недалеко от центрального вокзала.

Лучшее, что вы можете сделать, – это пойти в музей в будний день и заказать билеты онлайн – это убережет вас от многих нюансов, которые могут немного разочаровать. Однако все проблемы забудутся, если вы попадете внутрь этого экспериментального пространства, где каждый найдет свою любимую игру или место, чтобы задержаться. Игровые экспонаты освещают первые энергетические устройства, эволюцию устройств и химические характеристики веществ. На территории есть 19 000 артефактов, позволяющих стать настоящими исследователями, узнать невероятное количество информации и просто наслаждаться игрой. Увлекаются не только дети.

Билеты стоят от 17,5 евро (дети до 3 лет бесплатно). Вы можете забронировать билет онлайн только на конкретное время и дату, а купить его в кассе музея. Помните, что дети до 13 лет могут находиться в музее только в сопровождении взрослых и под их пристальным наблюдением.

Все детали и правила посещения музея, а также бронирование билетов доступны на вебсайте Музея NEMO

9. Велосипедные экскурсии

Активная и экологическая прогулка по Амстердаму. Источник: Фотограф Gabriel Gabriel Guita/Pexels Активная и экологическая прогулка по Амстердаму. Источник: Фотограф Gabriel Gabriel Guita/Pexels

Мы не можем не рассказать об этом. Хотите почувствовать себя настоящим голландцем – садитесь на велосипед и гоняйте по городу. Это отличный способ увидеть много интересных достопримечательностей Амстердама и внести вклад в свое здоровье. Вы можете арендовать велосипеды самостоятельно и составить собственный маршрут, или воспользоваться готовыми велосипедными экскурсиями по городу с гидом.

Если вы уже насладились городом, у вас есть возможность отправиться в 4-часовую экскурсию за город и прокатиться по сельской местности. Прекрасные пейзажи Голландии и идеально ровные асфальтированные велодорожки помогут вам насладиться природой, видами и чистым воздухом. Мельницы, фермерские угодья и небольшие дегустации экопродуктов. Стоимость такой экскурсии составляет около 50 евро. Туры включают лучшие места для посещения в Амстердаме, Нидерланды.

10. Лейдсеплейн

Вечерняя романтика Амстердама. Источник: Фотограф Anh Nguyen/Pexels Вечерняя романтика Амстердама. Источник: Фотограф Anh Nguyen/Pexels

Центр ночной жизни города и лучшее решение для вечернего отдыха в Амстердаме. Рестораны, бары, танцполы, театры и выступления групп прямо на площади создают атмосферу безграничного веселья и полноты жизни.

Прекрасно освещенная архитектура Амстердама просто очаровывает, фонтаны гармонируют с общим шумом, а веселые голландцы покажут вам уровень свободы и ощущения радости жизни.

Зайдите в пару баров, чтобы почувствовать всеобщее празднование жизни.

11. Вонделпарк

Зеленый и красивый памятник Амстердама, Нидерланды, где было легализовано курение марихуаны, секс и барбекю. К сожалению, сейчас гриль запрещен. Но все остальное очень даже позволено.

Парк имеет очень хорошее озеленение, много кафе и мест для еды, озера и детские площадки, много развлечений, включая открытый театр. Посещая парк на выходных, вы можете подумать, что попали в середину хаоса или сюру, но на самом деле голландцы давно привыкли к своей свободе и знают правила того, что можно и чего нельзя, просто здесь немного больше, чем в других странах и регионах.

Проведение времени в парке для пикника, просмотра спектакля или прослушивания концерта – отличный способ исследовать Амстердам.

Адрес парка : Главный вход 1e Constantijn Huygensstraat (напротив Zandpad и Vossiusstraat), Амстердам.

12. Дегустация Heineken

Если вы хотите необычного опыта и достопримечательности в Амстердаме, которую стоит увидеть, забронируйте билеты на Heineken Experience Amsterdam.

Посещение пивоварни, которой более 100 лет и которая известна во всем мире, будет очень впечатляющей. Ваша дегустационная экскурсия продлится полтора часа, но будет наполнена историческими фактами, интересными историями и вкусным пивом. Это один из самых популярных достопримечательностей Амстердама, который привлекает более 900 000 посетителей ежегодно. Билет на пивоваренный завод стоит от 27 евро, но вы всегда можете добавить к своему опыту круиз по каналам, поскольку до этой локации также можно добраться водой.

Имейте в виду, что посещение пивоварни разрешено только с 18 лет. Все детали и туры можно увидеть на вебсайте Музея Heineken

13. Музей "Вверх дном"

Семейная достопримечательность Амстердама, где вы можете развлечься до головокружения. Вы попадете в крупнейшую в мире перевернутую социальную сеть, увидите 25 интерактивных локаций вверх дном и не поверите своим глазам, когда увидите оптические иллюзии, поражающие воображение. И это еще не всё. Бассейн с шариками с джакузи и освещением, которое оживает с помощью вашего голоса, и частный самолет, где фотографии предназначены только для Instagram, ждут вас. Ваша поездка в метро сюда может стать совершенно новым опытом, а красочные сэндвичи в кафе чем-то космическим. Билеты стоят около 27 евро на человека.

Узнайте больше на вебсайте Музея "Вверх дном" Амстердама

14. Институт кино Eye

Институт кинематографических инноваций Eye. Источник: https://www.eyefilm.nl/en Институт кинематографических инноваций Eye. Источник: https://www.eyefilm.nl/en

Это архитектурно уникальное здание наполнено артефактами, связанными с культовыми классиками кино. Здесь проводятся многочисленные выставки по истории и развитию киноиндустрии, а также кинопоказы от фестивальных до популярных.

Само здание спроектировано в форме выпрыгивающего из воды белого киберкуба. Вы легко заметите ее на северном конце набережной и доберетесь до нее бесплатным паромом.

Eye специализируется не только на киноиндустрии. Здесь проходят конференции, панели и тематические встречи. Столик в ресторане на территории музея лучше бронировать заранее во избежание разочарования. Панорамные окна в ресторане предлагают ошеломляющий вид на воду, а магазин предлагает разнообразные товары, связанные с кино. Если вы ищете подарок для киномана, воспользуйтесь магазином или, еще лучше, купите билет на одно из кинопоказов в Eye. Место, которое стоит увидеть вблизи Амстердама. Институт кино имеет программы и туры для детей как частные, так и групповые.

Узнайте больше на веб-сайте Института кино Eye

15. Рынок Альберта Кейпа

Голландская культура лучше всего проявляется в популярном месте для посещения в Амстердаме – рынке Альберта Кейпа. Эта шумная толпа занимает всю улицу De Pijp. Если вы приехали в Амстердам как турист и питаетесь самостоятельно, посещение этого знаменитого амстердамского рынка позволит вам сэкономить на еде, при этом вкусно и разнообразно поесть, а также подчеркнуть экологичность продуктов от местных фермеров.

Покупать голландские сувениры также лучше на рынке, выбор просто огромен, а цена отличается от торговых центров и магазинов. Одна из самых вкусных достопримечательностей Амстердама.

Очень удобно ознакомиться с локациями на вебсайте Альберта Кейпа перед посещением и поближе рассмотреть, на что обратить внимание.

16. Музей Ван Гога

Всемирно известная достопримечательность Амстердама, Нидерланды, которую нужно увидеть.

Жизнь Винсента ван Гога очень поучительна, увлекательна и полна настойчивости. Музей в Амстердаме содержит самую большую коллекцию работ автора, который стал известен и оценен только после своей смерти.

Коллекция состоит из 200 картин и 500 рисунков Винсента Ван Гога, но дополнена работами азиатских граверов и архитекторов. Музей принимает сотни тысяч туристов каждый год, поэтому стоит заранее позаботиться о входном билете и приехать утром для комфортного обзора экспонатов.

На территории музея проводятся семейные дни, когда можно заняться йогой, семейным рисованием или охотой за сокровищами в храме искусства. Также есть интересные и увлекательные мероприятия для детей во время каникул. Это одна из достопримечательностей Амстердама, Нидерланды, известная далеко за пределами города. Вход в музей стоит 20 евро для взрослых.

Узнайте больше о семейных днях и программах на вебсайте Музея Винсента ван Гога

17. Амстердамское подземелье

Вы можете пощекотать нервы себе и детям в Амстердамском подземелье. Страшные туры открывают 500 лет темной стороны города. Вы окажетесь в лабиринтах, где вас ждут палачи, привидения и много страшных сюрпризов. Спуститесь в подземелье, где открываются самые темные тайны прошлого. Станьте зрителем и участником страшного интересного шоу "Летучий голландец" и почувствуйте, как муравьи не покидают вашу кожу.

Обратите внимание на правила: Амстердамское подземелье подходит только для детей от 10 лет и взрослых с крепким сердцем. Это одна из самых интересных достопримечательностей Амстердама.

Здесь вечно царит Хэллоуин, но в дни самого праздника ажиотаж очень велик, поэтому часы работы музея удлиняются, а билеты точно стоит позаботиться заранее (за месяц). Удобно это сделать на сайте Амстердамского подземелья

18. Музей Амстердама

впечатляющая пешеходная прогулка. Источник: Pexels впечатляющая пешеходная прогулка. Источник: Pexels

Хотите погрузиться в историю города и узнать, как голландцы пришли к современности? Музей Амстердама, Нидерланды – одна из лучших туристических достопримечательностей, которая подробно и наглядно представит семилетнюю историю города.

За 18 евро вы насладитесь многими художественными объектами, увидите вблизи эволюцию кухонной утвари, мебели и бытовых предметов, узнаете, как духовность и религия развивались вместе с голландской нацией.

К вашим услугам будет аудиогид или вы можете забронировать экскурсию с живым гидом, который сможет рассказать то, чего нет в школьных учебниках по истории.

Для семей музей предлагает различные мероприятия от мастер-классов до охоты за сокровищами. На каникулах также разные интерактивные программы, направленные на творчество и развитие. Для подростков достаточно интересен опыт с очками виртуальной реальности в музее. Вы можете прогуляться по городу, не выходя из здания музея, и выбрать среди 5 вариантов интересных экскурсий и прогулок.

Узнайте больше о мероприятиях на вебсайте Музея Амстердама

19. Кекенхоф

Если весна застала вас в свободном городе, Кекенхоф – крутая популярная достопримечательность Амстердама, которую не стоит пропускать. Многие специально планируют свой визит на это весеннее событие, чтобы заняться цветочным туризмом. Поездка в этот ароматный парк легко может быть запланирована на однодневное путешествие из Амстердама. 32 гектара пестрят красочными коврами из тюльпанов, что мир кажется радужным.

Ежегодная выставка луковиц, проводимая на территории этих садов, собирает до 7 миллионов человек за два месяца. То есть до 25 000 туристов посещают парк каждый день. Конечно, места хватает всем, простор огромный, а дорожки широкие, но о билетах стоит позаботиться заранее. Это одно из лучших мест для посещения в Нидерландах, Амстердам. Цена билета для взрослого – 19,5 евро, для детей (4–17 лет) – 9 евро, за парковку придется заплатить 7,5 евро, если найдете место.

Выставка открыта с 23 марта по 14 мая с 8:00 до 19:30.

Добраться до Кекенхофа можно в составе тура, на автомобиле из Лиссе или рассмотреть общественный транспорт из Амстердама (48 км).

20. Зоанс Сханс

Фермерские земли и дегустация экопродуктов. Источник: Pexels Фермерские земли и дегустация экопродуктов. Источник: Pexels

Места для посещения вблизи Амстердама, где голландская культура и традиции раскрываются по всей своей красоте. Ветряные мельницы, живописные коттеджи и магазины с национальными продуктами для ношения и дегустации.

Пейзажи как из открыток Голландии, и вы можете украсить ими свой Instagram. Исследовать эту местность удобно в рамках автобусных туров, где вы получите гида, который будет что рассказать, и приятные сюрпризы, чтобы рассматривать красоту не только с суши, но и из воды. Такие туры стоят около 50 евро в зависимости от времени и экскурсий. До этого региона доступны туры с мастер-классами, где вы можете попробовать свои силы в изготовлении сабо и посетить дегустацию сыра от местных фермеров. Безусловно, одно из мест, которые следует увидеть в Амстердаме.