Топ-20 пам’яток Амстердама, Нідерланди, для вражаючої пішохідної прогулянки

Культурна сцена Амстердама настільки різноманітна, що кожен, хто живе в місті або відвідує його, знайде щось цікаве та захоплююче, чи то вихідні, відпустка, п’ятничний вечір чи приємна рутина.

Але ось питання: якщо ви вперше в місті і лише на пару днів, куди поспішити? Можливо, до ультрасучасних барів, чи обрати класику, чи шукати автентичні заклади для відчуття місцевого колориту? Зупиніться на нашому списку місць, які варто відвідати в Амстердамі, і ваш досвід у цьому яскравому місті буде всеосяжним, пізнавальним і захоплюючим. Ми склали маршрут найпопулярніших і унікальних пам’яток Амстердама. Поїхали!

1. Прогулянки каналами

Водний транспорт дуже зручний в Амстердамі. Джерело: Photographer Adrien Olichon/Pexels

Перш ніж вирушити до музеїв, навіть якщо вони світового класу, сядьте на човен, щоб зібрати архітектурну унікальність міста в одну картину. Ваша прогулянка на човні запам’ятається надовго, адже ви зможете побачити барвисті будинки, що нагадують казку "Лускунчик", і унікальні куточки, заховані за несподіваним поворотом. Досвідчений гід розповість найцікавіші легенди, історії, вигадки та зможе зупинити вас у вашій улюбленій локації.

Поїздки міськими каналами можуть бути тематичними та охоплювати найкращі пам’ятки Амстердама. Тож ви можете використовувати човни як транспорт, щоб дістатися до бажаних локацій, якщо піша прогулянка вас не приваблює.

Ціна на поїздки починається від 16 євро і залежить від ваших побажань. Є варіанти водних прогулянок містом уночі та романтичні прогулянки з вечерею на борту. Вартість приватної поїздки може сягати 325 євро. Популярною водною екскурсією є поїздка на BBQ-човні. Чудовий план за 60 євро, щоб задовольнити і цікавість, і шлунок одночасно. Великі бургери подаватимуться з прохолодними напоями, і поки ви насолоджуватиметеся їжею, картина за бортом повільно змінюватиметься, дозволяючи вам роздивитися деталі та вікна.

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2. Дам — центральна площа Амстердама

Пам’ятки Амстердама досить компактні, тож вирушаючи до центральної площі, ви отримаєте чудову можливість відвідати кілька популярних місць у місті. Окрім обов’язкових міських пам’яток Амстердама, площа пропонує ще одну унікальну можливість побачити місто в одній картині, але з висоти.

Архітектура — перше, що вражає в Амстердамі. Джерело: Photographer Peps Silvestro/Pexels

Королівський палац Це головна мета вашої подорожі на площі Дам, така велична і красива пам’ятка Амстердама не повинна бути пропущена. Сам Наполеон колись "поклав око на цей замок" і облаштував тут свою резиденцію. Тож місце історично та архітектурно дуже багате. Мармурові зали, гвинтові сходи, люстри та приголомшливий балкон, з якого ви відкриєте весь шарм Амстердама. Вхідний квиток до палацу коштує від 12 євро, а інформативний аудіогід допоможе вам дослідити притулок королів у вашому власному темпі. Маленька порада: якщо хочете уникнути довгої черги в касі, бронюйте квиток онлайн. Якщо ваші плани зміняться, ви можете скасувати квиток за день.

Музей мадам Тюссо Ви можете весело провести час і зробити фото з сучасними та історичними знаменитостями, відвідавши музей мадам Тюссо. Вхід до музею коштує 20 євро. Ви отримаєте чудовий контент для Instagram і багато захоплення від живих воскових фігур. Джонні Депп, Елвіс Преслі, Сара Джессіка Паркер, благородна королівська знать і ви поруч із ними. Ті, хто пройшов через такий досвід, кажуть, що це круто.

Універмаг De Bijenkorf Дуже популярна пам’ятка в Амстердамі, особливо серед молоді. Цей універмаг задає модні тенденції і має чудову репутацію з 1870 року. Модні бренди, нові колекції, дизайнерські товари та аксесуари, багато товарів для дому та найпопулярніші солодощі.

Пам’ятайте, що нерезиденти країни можуть отримати повернення податків до 50 євро на день через систему Tax Free. При цьому є лише одне місце, де ви можете отримати повернення одразу. Global Blue має зал очікування повернення податків на своїй платформі. Ви також зможете оплатити в своїй валюті, що дуже зручно та економно. Універмаг приймає будь-які карткові платежі, сертифіковані CNTA.

Ви можете спокійно провести пів дня в районі центральної площі, досліджуючи куточки, сувенірні магазини, кав’ярні та вузькі вулички з привабливими пам’ятками. Зверніть увагу на Нову церкву та Національний монумент, щоб насолодитися архітектурою та красою.

3. Артіс

Якщо ви гуляєте з дітьми, не пропустіть цю локацію. Міський зоопарк у центрі Амстердама — чудова пам’ятка для сімейного відвідування. Ви зможете розважити дітей і відпочити від біганини найкращими рекомендованими туристичними пам’ятками Амстердама, Нідерланди.

Найкраще купувати квитки онлайн, щоб уникнути натовпу в касах. У зоопарку є планетарій і ботанічний сад, а також мережа ресторанів, які допоможуть не залишитися голодними під час довгої прогулянки. Квиток коштує приблизно 25 євро на особу. У межах зоопарку є також музей мікробів, який інноваційно розповідає та показує найменші організми та їхній вплив на наше життя. Чудова екскурсія, яка також навчить дорослих новій інформації та розвіє кілька міфів про мікроби.

4. A’Dam Lookout

Ще один спосіб побачити Амстердам на долоні та отримати огляд міста на 360 градусів. Екстремальна туристична пам’ятка Амстердама, яка одночасно захоплює та радує. Гойдалка Edge дозволяє погойдатися на краю 10-метрової будівлі — це найвища гойдалка в Європі та найкрутіший спосіб побачити Амстердам.

Не хвилюйтеся, якщо у вас не вистачить сміливості сісти на гойдалку, ви можете просто посидіти в барі, попиваючи коктейль і милуючись красою.

5. Рейксмузей

Амстердам неможливо уявити без його всесвітньо відомої класики, тож виділіть пів дня, щоб дослідити одну з найкращих пам’яток Амстердама — Рейксмузей. Екскурсія починається, коли ви наближаєтесь до будівлі в неоготичному стилі. Для вашої зручності ви можете завантажити додатки музею та встановити аудіогід. Готуйтеся до довгої та неспішної прогулянки, щоб переглянути та насолодитися 8000 експонатами, що відображають Золотий вік Нідерландів. Всесвітньо відомі імена, такі як Рембрандт, Вермеєр, Франс Халс, змусять вас зупинитися та оцінити майстерність і техніку. Срібло, порцеляна та золоті вироби XVII і XVIII століть продовжують зачаровувати ідеальними формами та дорогоцінними каменями в оздобленні. Азіатське мистецтво також представлене в цьому храмі скарбів. Ви зможете побачити унікальні меблі ручної роботи з дорогого дерева з ексклюзивним дизайном, оцінити якість матеріалів, виготовлених раніше, і, можливо, взяти кілька ідей для своїх колекцій чи дизайну. Музей та його експонати допоможуть розвинути почуття смаку, стилю та поглибити знання про мистецтво.

Музей часто проводить заходи для дітей, щоб прищепити бажання вчитися та з інтересом оцінювати, тож вам не доведеться залишати дітей удома, щоб відвідати музей. Це місце для відвідування в Амстердамі, Нідерланди, може стати сімейною прогулянкою. Ця локація завжди в топ-5 пам’яток Амстердама.

Не бійтеся зголодніти, у музеї є ресторан із двома зірками Мішлен і місця для перекусів і напоїв.

Квитки до музею коштують від 22,5 євро, але для осіб до 18 років вхід безкоштовний. Ви можете забронювати екскурсію з гідом від 48,5 євро.

Деталі на вебсайті Рейксмузею

6. Музей Анни Франк

Багато водних турів включають цю пам’ятну туристичну пам’ятку Амстердама у свої маршрути. Зворушливе нагадування про жахи Другої світової війни є актуальним як ніколи. Пам’ятай, щоб не повторювати — це девіз таких локацій. Місце, яке чітко показує, до чого може призвести байдужість, ізоляція та невтручання. Будинок, де Анна Франк провела два роки, намагаючись захистити себе та свою сім’ю від нацистів, передає жах, беззаконня, безсилля та крихітну людську долю перед машиною садизму, руйнування та тотальної влади. Ті, хто хоче ретельно підготуватися, можуть прочитати щоденник Анни Франк, опублікований її батьком, який пережив концтабір.

Музей розробив програми для молоді, які допомагають із інтересом засвоїти досить важку тему та зробити висновки на основі фактів.

Серед топ-10 місць для відвідування в Амстердамі — це дуже драматичний, але цінний досвід.

Ви можете спланувати візит заздалегідь і придбати квитки на вебсайті Музею Анни Франк

7. Квартал червоних ліхтарів

Усе можливо в Амстердамі. Джерело: Photographer Gabriel Guita/Pexels

Дуже популярна та відома пам’ятка Амстердама, Нідерланди, яку обов’язково варто відвідати в місті. Це цілий район. В Амстердамі є на що подивитися та чим помилуватися. Локація лише для дорослих і викликає змішані почуття, але вам сподобається відчуття відсутності меж, або радше легалізованого розширення меж, де дорослі можуть трохи побешкетувати. У кварталі є 300 локацій для цілком легальної проституції, безліч секс-шопів і музей конопель. Для тих, хто відкритий і вільний, це місце стало однією з головних туристичних пам’яток Амстердама. Що робити в кварталі червоних ліхтарів, Амстердам:

відвідати музей проституції в будинку на каналі XVII століття. Ви дізнаєтеся драматичну історію самого району та розвиток найдавнішої професії;

пройти двогодинну пішу екскурсію, щоб дізнатися більше про історію та секрети будинків червоних ліхтарів;

відвідати еротичний театр Casa Rosso;

посидіти в одному з пабів кварталу червоних ліхтарів.

8. Науковий музей NEMO

Музей на воді для цікавих прогулянок із дітьми в Амстердамі. Джерело: Photographer Konstantin Kariapin/Pexels

Дуже інтерактивна локація, яка буде одним із найкращих місць для відвідування в Амстердамі з дітьми. Музей розташований на воді, неподалік від центрального вокзалу.

Найкраще, що ви можете зробити, — це піти до музею в будній день і замовити квитки онлайн — це вбереже вас від багатьох нюансів, які можуть трохи розчарувати. Однак усі негаразди забудуться, коли ви потрапите всередину цього експериментального простору, де кожен знайде свою улюблену гру чи місце, щоб затриматися. Ігрові експонати висвітлюють перші енергетичні пристрої, еволюцію механізмів і хімічні властивості речовин. На території є 19 000 артефактів, які дозволяють стати справжніми дослідниками, дізнатися неймовірну кількість інформації та просто насолоджуватися грою. Захоплюються не лише діти.

Квитки коштують від 17,5 євро (діти до 3 років безкоштовно). Ви можете забронювати квиток онлайн лише на конкретний час і дату, а купити його в касі музею. Пам’ятайте, що діти до 13 років можуть перебувати в музеї лише в супроводі дорослих і під їхнім пильним наглядом.

Усі деталі та правила відвідування музею, а також бронювання квитків доступні на вебсайті Музею NEMO

9. Велосипедні екскурсії

Активна та екологічна прогулянка Амстердамом. Джерело: Photographer Gabriel Guita/Pexels

Ми не можемо не розповісти про це. Хочете відчути себе справжнім голландцем — сідайте на велосипед і ганяйте містом. Це чудовий спосіб побачити багато цікавих пам’яток Амстердама та зробити внесок у своє здоров’я. Ви можете орендувати велосипеди самостійно та скласти власний маршрут, або скористатися готовими велосипедними екскурсіями містом із гідом.

Якщо ви вже насолодилися містом, у вас є можливість вирушити в 4-годинну екскурсію за місто та покататися сільською місцевістю. Чудові пейзажі Голландії та ідеально рівні асфальтовані велодоріжки допоможуть вам насолодитися природою, краєвидами та чистим повітрям. Млини, фермерські угіддя та невеликі дегустації екопродуктів. Вартість такої екскурсії становить близько 50 євро. Тури включають найкращі місця для відвідування в Амстердамі, Нідерланди.

10. Лейдсеплейн

Вечірня романтика Амстердама. Джерело: Photographer Anh Nguyen/Pexels

Центр нічного життя міста та найкраще рішення для вечірнього відпочинку в Амстердамі. Ресторани, бари, танцполи, театри та виступи груп просто на площі створюють атмосферу безмежних веселощів і повноти життя.

Прекрасно освітлена архітектура Амстердама просто зачаровує, фонтани гармоніюють із загальним гамором, а веселі голландці покажуть вам рівень свободи та відчуття радості життя.

Зайдіть у пару барів, щоб відчути загальне святкування життя.

11. Вонделпарк

Зелена та красива пам’ятка Амстердама, Нідерланди, де було легалізовано куріння марихуани, секс і барбекю. На жаль, зараз гриль заборонений. Але все інше дуже навіть дозволено.

Парк має дуже гарне озеленення, багато кафе та місць для їжі, облаштовані озера та дитячі майданчики, багато розваг, включаючи відкритий театр. Відвідуючи парк на вихідних, ви можете подумати, що потрапили в середину хаосу чи сюру, але насправді голландці давно звикли до своєї свободи та знають правила того, що можна і чого не можна, просто тут можна трохи більше, ніж в інших країнах і регіонах.

Проведення часу в парку для пікніка, перегляду вистави чи прослуховування концерту — чудовий спосіб дослідити Амстердам.

Адреса парку: Головний вхід 1e Constantijn Huygensstraat (навпроти Zandpad і Vossiusstraat), Амстердам.

12. Дегустація Heineken

Якщо ви хочете незвичайного досвіду та цікавої пам’ятки в Амстердамі, яку варто побачити, забронюйте квитки на Heineken Experience Amsterdam.

Відвідування броварні, якій понад 100 років і яка відома в усьому світі, буде дуже вражаючим. Ваша дегустаційна екскурсія триватиме півтори години, але буде наповнена історичними фактами, цікавими історіями та смачним пивом. Це одна з найпопулярніших пам’яток Амстердама, яка приваблює понад 900 000 відвідувачів щороку. Квиток на броварню коштує від 27 євро, але ви завжди можете додати до свого досвіду круїз каналами, оскільки до цієї локації також можна дістатися водою.

Майте на увазі, що відвідування броварні дозволено лише з 18 років. Усі деталі та тури можна побачити на вебсайті Музею Heineken

13. Музей "Догори дном"

Сімейна пам’ятка Амстердама, де ви можете розважитися до запаморочення. Ви потрапите до найбільшої у світі перевернутої соціальної мережі, побачите 25 інтерактивних локацій догори дном і не повірите своїм очам, коли побачите оптичні ілюзії, що вражають уяву. І це ще не все. Басейн із кульками з джакузі та освітленням, яке оживає за допомогою вашого голосу, і приватний літак, де фотографії призначені лише для Instagram, чекають на вас. Ваша поїздка в метро сюди може стати абсолютно новим досвідом, а барвисті сендвічі в кафе — чимось космічним. Квитки коштують близько 27 євро на особу.

Дізнайтесь більше на вебсайті Музею "Догори дном" Амстердама

14. Інститут кіно Eye

Інститут кінематографічних інновацій Eye. Джерело: https://www.eyefilm.nl/en

Ця архітектурно унікальна будівля наповнена артефактами, пов’язаними з культовими класиками кіно. Тут проводяться численні виставки з історії та розвитку кіноіндустрії, а також кінопокази від фестивальних до популярних.

Сама будівля спроектована у формі білого кіберкуба, що вистрибує з води. Ви легко помітите її на північному кінці набережної та дістанетеся до неї безкоштовним поромом.

Eye спеціалізується не лише на кіноіндустрії. Тут проводяться конференції, панелі та тематичні зустрічі. Столик у ресторані на території музею краще бронювати заздалегідь, щоб уникнути розчарування. Панорамні вікна в ресторані пропонують приголомшливий вид на воду, а магазин пропонує різноманітні товари, пов’язані з кіно. Якщо ви шукаєте подарунок для кіномана, скористайтеся магазином або, ще краще, купіть квиток на один із кінопоказів у Eye. Місце, яке варто побачити поблизу Амстердама. Інститут кіно має програми та тури для дітей, як приватні, так і групові.

Дізнайтесь більше на вебсайті Інституту кіно Eye

15. Ринок Альберта Кейпа

Голландська культура найкраще проявляється в популярному місці для відвідування в Амстердамі — ринку Альберта Кейпа. Цей гамірний натовп займає всю вулицю De Pijp. Якщо ви приїхали до Амстердама як турист і харчуєтеся самостійно, відвідування цього знаменитого амстердамського ринку дозволить вам заощадити на їжі, при цьому смачно та різноманітно поїсти, а також підкреслити екологічність продуктів від місцевих фермерів.

Купувати голландські сувеніри також краще на ринку, вибір просто величезний, а ціна відрізняється від торгових центрів і магазинів. Одна з найсмачніших туристичних пам’яток Амстердама.

Дуже зручно ознайомитися з локаціями на вебсайті Альберта Кейпа перед відвідуванням і ближче розглянути, на що звернути увагу.

16. Музей Ван Гога

Всесвітньо відома пам’ятка Амстердама, Нідерланди, яку необхідно побачити.

Життя Вінсента ван Гога дуже повчальне, захоплююче та сповнене наполегливості. Музей в Амстердамі містить найбільшу колекцію робіт автора, який став відомим і оціненим лише після своєї смерті.

Колекція складається з 200 картин і 500 малюнків Вінсента ван Гога, але доповнена роботами азіатських граверів і архітекторів. Музей приймає сотні тисяч туристів щороку, тож варто заздалегідь потурбуватися про вхідний квиток і приїхати вранці для комфортного огляду експонатів.

На території музею проводяться сімейні дні, коли можна зайнятися йогою, сімейним малюванням або полюванням за скарбами в храмі мистецтва. Також є цікаві та захоплюючі заходи для дітей під час канікул. Це одна з туристичних пам’яток Амстердама, Нідерланди, відома далеко за межами міста. Вхід до музею коштує 20 євро для дорослих.

Дізнайтесь більше про сімейні дні та програми на вебсайтіМузею Вінсента ван Гога

17. Амстердамське підземелля

Ви можете полоскотати нерви собі та дітям в Амстердамському підземеллі. Страшні тури розкривають 500 років темної сторони міста. Ви опинитеся в лабіринтах, де на вас чекають кати, привиди та багато страшних сюрпризів. Спустіться в підземелля, де відкриваються найтемніші таємниці минулого. Станьте глядачем і учасником страшного цікавого шоу "Летючий голландець" і відчуйте, як мурашки не покидають вашу шкіру.

Зверніть увагу на правила: Амстердамське підземелля підходить лише для дітей від 10 років і дорослих із міцним серцем. Це одна з найцікавіших пам’яток Амстердама.

Тут вічно панує Хелловін, але в дні самого свята ажіотаж дуже великий, тож години роботи музею подовжуються, а про квитки точно варто потурбуватися заздалегідь (за місяць). Зручно це зробити на вебсайті Амстердамського підземелля

18. Музей Амстердама

вражаюча пішохідна прогулянка. Джерело: Pexels

Хочете зануритися в історію міста та дізнатися, як голландці прийшли до сучасності? Музей Амстердама, Нідерланди — одна з найкращих туристичних пам’яток, яка детально та наочно представить семивікову історію міста.

За 18 євро ви насолодитеся багатьма мистецькими об’єктами, побачите зблизька еволюцію кухонного начиння, меблів і побутових предметів, дізнаєтеся, як духовність і релігія розвивалися разом із голландською нацією.

До ваших послуг буде аудіогід, або ви можете забронювати екскурсію з живим гідом, який зможе розповісти те, чого немає в шкільних підручниках з історії.

Для сімей музей пропонує різноманітні заходи від майстер-класів до полювання за скарбами. На канікулах також є різні інтерактивні програми, спрямовані на творчість і розвиток. Для підлітків досить цікавий досвід із окулярами віртуальної реальності в музеї. Ви можете прогулятися містом, не виходячи з будівлі музею, і вибрати серед 5 варіантів цікавих екскурсій і прогулянок.

Дізнайтесь більше про заходи на вебсайті Музею Амстердама

19. Кекенхоф

Якщо весна застала вас у вільному місті, Кекенхоф — крута популярна пам’ятка Амстердама, яку не варто пропускати. Багато хто спеціально планує свій візит на цю весняну подію, щоб зайнятися квітковим туризмом. Поїздка до цього ароматного парку легко може бути запланована як одноденна подорож з Амстердама. 32 гектари рясніють такими барвистими килимами з тюльпанів, що світ здається веселковим.

Щорічна виставка цибулин, що проводиться на території цих садів, збирає до 7 мільйонів людей за два місяці. Тобто до 25 000 туристів відвідують парк щодня. Звісно, місця вистачає всім, простір величезний, а доріжки широкі, але про квитки варто потурбуватися заздалегідь. Це одне з найкращих місць для відвідування в Нідерландах, Амстердам. Ціна квитка для дорослого — 19,5 євро, для дітей (4–17 років) — 9 євро, за паркування доведеться заплатити 7,5 євро, якщо знайдете місце.

Виставка відкрита з 23 березня до 14 травня з 8:00 до 19:30.

Дістатися до Кекенхофу можна в складі туру, на автомобілі з Ліссе або розглянути громадський транспорт з Амстердама (48 км).

20. Заансе Сханс

Фермерські землі та дегустація екопродуктів. Джерело: Pexels

Місця для відвідування поблизу Амстердама, де голландська культура та традиції розкриваються у всій своїй красі. Вітряки, мальовничі котеджі та магазини з національними продуктами для носіння та дегустації.

Пейзажі як із листівок Голландії, і ви можете прикрасити ними свій Instagram. Досліджувати цю місцевість зручно в рамках автобусних турів, де ви отримаєте гіда, який матиме що розповісти, і приємні сюрпризи, щоб розглядати красу не лише з суші, а й із води. Такі тури коштують близько 50 євро залежно від часу та наповнення екскурсіями. До цього регіону доступні тури з майстер-класами, де ви можете спробувати свої сили у виготовленні сабо та відвідати дегустацію сиру від місцевих фермерів. Безумовно, одне з місць, які варто побачити в Амстердамі.