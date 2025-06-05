Топ-15 причин задержки рейсов: от плохой погоды и ожидания багажа до забастовок, столкновений с птицами и опоздания экипажа

Итак, вы в аэропорту ждете своего вылета, но внезапно ваш рейс задерживают. Это, безусловно, совсем не смешная ситуация, но она достаточно распространена, чтобы не удивляться происшедшему. И первое, что вас интересует: почему мой рейс задержали?

Отмена и задержка рейсов является такой же привычной частью авиапутешествий, как проверка безопасности в аэропорту. Но причины этого могут быть самыми разными ситуациями и обстоятельствами. В этой статье мы рассмотрим 15 наиболее распространенных причин задержек рейсов.

Почему задерживают рейсы?

Возможностей много. Управление рейсами – это очень сложный процесс на разных уровнях. Есть факторы, контролируемые непосредственно перевозчиком, такие как оборот самолетов между рейсами, техническая готовность, пунктуальность пассажиров, производительность экипажа. Но есть также много факторов, на которые авиакомпания не влияет: погода, безопасность, условия аэропорта и окружающая среда, управление воздушным движением и т.д.

Поэтому вопрос, почему рейс задержали, будет возникать, пока самолеты летают, и избежать этого невозможно. К примеру, в 2023 году примерно 20,83% всех рейсов были задержаны на 15 минут или более, что стало самым высоким показателем за последние 9 лет.

Увеличение воздушного трафика может привести к нарушению в расписании рейсов. Источник: Image DC Studio/Freepik Увеличение воздушного трафика может привести к нарушению в расписании рейсов. Источник: Image DC Studio/Freepik

Самые распространенные причины задержек рейсов

Ограничение управления воздушным движением. Пассажирский авиатрафик растет поразительными темпами с 80-х годов, от полумиллиарда пассажиров в год до трех миллиардов. В любой момент в небе находятся многие самолеты, и большая часть трафика сосредоточена в нескольких транспортных узлах, таких как Нью-Йорк, Лондон, Париж и т.д. Дальнемагистральные рейсы сталкиваются со многими ограничениями, заставляющими авиакомпании вносить изменения в последний момент. Кроме того, в некоторых частях света нет такого же радарного покрытия, как в США или Европе. Поэтому диспетчеры воздушного движения вынуждены увеличивать время между посадками и взлетами для обеспечения безопасности, что в цепочке событий приводит к задержке одного или нескольких рейсов. Если рейс отменен или задержан из-за ограничения воздушного движения, пассажир не сможет получить компенсацию, поскольку авиакомпании обязаны придерживаться решений управления воздушным движением. Плохие погодные условия. Мать-природа не всегда способствует путешественникам и зачастую играет ключевую роль в задержках рейсов. Неблагоприятные погодные условия являются одной из главных причин задержек рейсов, но не столь распространены, как можно подумать. Чаще всего это экстремальные погодные условия, такие как метели, ураганы, торнадо и т.д., которые могут задержать самолет, и это составляет всего 6% всех задержек. Часто авиакомпании могут ссылаться на плохую погоду как причину задержки рейса, хотя на самом деле это не так. Чтобы проверить, действительно ли ваш рейс задержан через погоду, вы можете просмотреть так называемые бюллетени METAR, которые являются отчетами о погоде, используемых в авиации. Столкновение с птицами. Это кажется невероятным, но причиной задержки самолетов может быть даже одна птица. И это не так редко: только в Соединенных Штатах каждый год происходит в среднем около 13 000 столкновений с птицами. Большинство из них происходят при посадке и взлете. Хотя обычно они не наносят значительного вреда, их все еще считают угрозой безопасности, и протоколы требуют выполнения ряда процедур после столкновения. Европейский суд определил столкновение с птицами как чрезвычайное обстоятельство, поэтому пассажиру не выплачивается компенсация за задержку рейса по этой причине. Эффект домино. Один задержанный рейс может запустить эффект домино на все дальнейшее расписание. Это приводит к феномену, известному как реактивное отставание, когда рейс не может вылететь вовремя из-за позднего прибытия самолета. Относительно компенсации побочные эффекты не освобождают перевозчика от ответственности перед пассажирами. Но претензия может быть отклонена на основе эффекта домино, если причина задержки была чрезвычайным обстоятельством с ограничением в 24 часа от первоначального события. Проще говоря, если вы запланированы на пятницу на самолете, который в понедельник столкнулся с птицей, повлиявшей на все ее дальнейшее расписание, авиакомпания не может отклонить вашу претензию на основе эффекта домино. Забастовки. Стачки работников авиакомпаний также являются одной из главных причин задержек самолетов. Они могут иметь минимальное влияние или подрывать бизнес и влиять на огромные затраты. К примеру, 48-часовая забастовка пилотов British Airways в 2019 году повлияла на сотни тысяч пассажиров. Для них эти забастовки непонятны и справедливо вызывают негодование. Забастовка - чрезвычайное обстоятельство, поэтому пассажиру не предусмотрена компенсация. Но будьте внимательны, если перевозчик ссылается на эту причину, хотя рейс не попадает в период забастовки. Ожидание пассажиров с стыковочных рейсов. Как правило, перевозчики не ждут пассажиров со стыковочных рейсов. Но в некоторых случаях они могут немного задержать рейс. К примеру, если это не повлияет на других пассажиров, которые могут пропустить стыковочный рейс. Или если багаж пассажиров, которых нужно подождать, уже загружен в самолет, и его разгрузка займет больше времени, чем ожидание посадки. Получить компенсацию по задержке рейса по такой причине почти невозможно, поскольку авиакомпании не ждут достаточно долго, чтобы у пассажиров было достаточное основание для этого. Ожидание багажа. Если багаж задерживается в транзите и влияет на многих пассажиров, авиакомпания может задержать рейс. Это решение принимается также в индивидуальном порядке. Но длительная задержка в этом случае маловероятна. И так же, как с ожиданием пассажиров из стыковочных рейсов, авиаперевозчик не будет ждать достаточно долго, чтобы пассажиры могли затем подать заявление на компенсацию. Вылеты могут задерживаться, если груз или багаж опаздывают. Источник: Image Freepik Вылеты могут задерживаться, если груз или багаж опаздывают. Источник: Image Freepik Ожидание груза. Кроме пассажиров и их багажа коммерческие авиакомпании также перевозят различные грузы, которые приносят им от 5% до 10% общего дохода. Потому позднее прибытие груза также может задержать вылет. Конечно, речь не идет о серьезной задержке на 4 часа, а о незначительном отклонении от расписания. И, соответственно, о финансовой компенсации для пассажиров также не идет. Отсутствие экипажа. Не только пассажиры, но и члены экипажа могут пропустить рейс, например, застряв в пробках. Самолет не может взлететь, если необходимое количество экипажа (примерно 1 бортпроводник на 50 мест) не присутствует. Поэтому рейс может быть задержан, и это не так уж редко. Обычно авиакомпании в хабах или загруженных аэропортах, таких как Лондон или Париж, имеют резервный экипаж. Но бывают ситуации, когда экипаж должен прибыть из другого пункта назначения. Задержка рейса из-за нехватки экипажа может занять несколько часов, и поскольку такая ситуация находится в зоне ответственности компании, пассажир может претендовать на компенсацию. Необходимость отдыха для экипажа. К топ-10 причинам задержек рейсов также входит потребность в перерыве для экипажа. Пилотам и бортпроводникам нужны определенные периоды отдыха, что может вызвать проблемы с персоналом. Из-за нарушения расписания и задержки ротаций экипаж может исчерпать час отдыха. В таком случае, если у перевозчика нет замены, возможна задержка рейса. Эти обстоятельства находятся в пределах контроля авиаперевозчика, поэтому пассажир может претендовать на компенсацию. Ожидание кейтеринга. Эту причину многие не сразу учитывают, но доставка кейтеринга (еда, посуда, предметы гигиены и т.п.) также может повлечь задержки рейсов. Агент по кейтерингу отвечает за все этапы работы: погрузку и разгрузку припасов и оборудования, управление запасами, управление кейтеринговыми грузовиками и т.д. Но из-за большого объема движения не всегда все идет по плану. Поскольку кейтеринговый агент нанимается авиакомпанией, авиакомпания отвечает за его услуги. Поэтому, если рейс был задержан по этой причине, пассажир может подать заявление на компенсацию. Ожидание разрешения. Перед запуском двигателей самолета происходит много событий и мер, определяющих, взлетит ли самолет вовремя. Выполнение всех этих требований осуществляется в соответствии с протоколами безопасности. Влияющие на это факторы могут или не могут зависеть от авиакомпании, что в конечном итоге влияет на возможность получения компенсации. Подготовка самолета. Этот процесс начинается, как только самолет приземляется, и включает много этапов, от подключения самолета к наземной системе питания до чистки туалетов и заправки топливом. Они также могут вызвать задержки рейсов, включая (хотя и очень редко) задержки на несколько часов. Авиакомпания отвечает за поддержание флота в лётном состоянии, поэтому она также отвечает за задержки. Технические и механические проблемы. Технические проблемы являются достаточно распространенной причиной задержек рейсов, и хотя это звучит страшно, в большинстве случаев они быстро устраняются и не опасны для пассажиров. Чаще всего это проблемы с парковкой самолета, системой водоотведения зимой, лопастями вентилятора двигателя, кондиционированием или загрязнением топлива. Обычно пассажир может получить компенсацию за задержку по техническим причинам, если это не производственный дефект, за который авиакомпания не отвечает. Ограничение веса. Для каждого самолета определен максимальный взлетный вес (MTOW). Она включает общий вес груза, пассажиров, багажа, еды, топлива и т.д. Интересно, что это число не постоянно: оно зависит от атмосферных условий, высоты. Если вес превышает допустимый, самолет не может взлететь. Это также зависит от контроля авиакомпании, поэтому пассажиры получают компенсацию за задержку рейсов по этой причине. Даже черепаха на взлетной полосе может вызвать задержку рейса. Источник: Image István/Pixabay Даже черепаха на взлетной полосе может вызвать задержку рейса. Источник: Image István/Pixabay

Другие причины задержек

Кроме этих 15 основных причин задержек рейсов есть и менее частые, такие как проблемы с кофеваркой на борту самолета или недисциплинированные пассажиры, мешающие рейсу. Но встречаются и довольно забавные эпизоды. К примеру, черепахи, идущие откладывать яйца в заливе Ямайка, иногда проходят через аэропорты США. В 2016 году из аэропорта JFK в природную среду было перевезено более 500 черепах. Конечно, за такую задержку вы не получите компенсацию, но веселая история по путешествию останется с вами.