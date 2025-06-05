Топ-15 причин затримки рейсів: від поганої погоди та очікування багажу до страйків, зіткнень із птахами та запізнення екіпажу

Отже, ви в аеропорту чекаєте на свій виліт, але раптово ваш рейс затримують. Це, безумовно, зовсім не смішна ситуація, але вона досить поширена, щоб не дивуватися тому, що сталося. І перше, що вас цікавить: чому мій рейс затримали?

Скасування та затримки рейсів є такою ж звичною частиною авіаподорожей, як перевірка безпеки в аеропорту. Але причини цього можуть бути найрізноманітнішими ситуаціями та обставинами. У цій статті ми розглянемо 15 найпоширеніших причин затримок рейсів.

Чому затримують рейси?

Можливостей багато. Управління рейсами – це дуже складний процес на різних рівнях. Є фактори, які контролюються безпосередньо перевізником, такі як оборот літаків між рейсами, технічна готовність, пунктуальність пасажирів, продуктивність екіпажу тощо. Але є також багато факторів, на які авіакомпанія не має впливу: погода, безпека, умови аеропорту та навколишнє середовище, управління повітряним рухом тощо.

Тож питання, чому рейс затримали, виникатиме доти, доки літаки літають, і уникнути цього неможливо. Наприклад, у 2023 році приблизно 20,83% усіх рейсів були затримані на 15 хвилин або більше, що стало найвищим показником за останні 9 років.

Збільшення повітряного трафіку може спричинити порушення в розкладі рейсів. Джерело: Image DC Studio/Freepik

Найпоширеніші причини затримок рейсів

Обмеження управління повітряним рухом. Пасажирський авіатрафік зростає вражаючими темпами з 80-х років, від півмільярда пасажирів на рік до трьох мільярдів. У будь-який момент у небі перебуває багато літаків, і більша частина трафіку зосереджена в кількох транспортних вузлах, таких як Нью-Йорк, Лондон, Париж тощо. Далекомагістральні рейси стикаються з багатьма обмеженнями, які змушують авіакомпанії вносити зміни в останній момент. Крім того, у деяких частинах світу немає такого ж радарного покриття, як у США чи Європі. Тому диспетчери повітряного руху змушені збільшувати час між посадками та злетами для забезпечення безпеки, що в ланцюжку подій призводить до затримки одного або кількох рейсів. Якщо рейс скасовано або затримано через обмеження повітряного руху, пасажир не зможе отримати компенсацію, оскільки авіакомпанії зобов’язані дотримуватися рішень управління повітряним рухом. Погані погодні умови. Мати-природа не завжди сприяє мандрівникам і часто відіграє ключову роль у затримках рейсів. Несприятливі погодні умови є однією з головних причин затримок рейсів, але не настільки поширеною, як можна подумати. Найчастіше це екстремальні погодні умови, такі як хуртовини, урагани, торнадо тощо, які можуть затримати літак, і це становить лише 6% усіх затримок. Часто авіакомпанії можуть посилатися на погану погоду як причину затримки рейсу, хоча насправді це не так. Щоб перевірити, чи дійсно ваш рейс затримали через погоду, ви можете переглянути так звані бюлетені METAR, які є звітами про погоду, що використовуються в авіації. Зіткнення з птахами. Це здається неймовірним, але причиною затримки літаків може бути навіть один птах. І це не так рідко: лише в Сполучених Штатах щороку відбувається в середньому близько 13 000 зіткнень із птахами. Більшість із них стаються під час посадки та злету. Хоча зазвичай вони не завдають значної шкоди, їх усе ще вважають загрозою безпеці, і протоколи вимагають виконання низки процедур після зіткнення.Європейський суд визначив зіткнення з птахами як надзвичайну обставину, тому пасажиру не виплачується компенсація за затримку рейсу через цю причину. Ефект доміно. Один затриманий рейс може запустити ефект доміно на весь подальший розклад. Це спричиняє феномен, відомий як реактивне відставання, коли рейс не може вилетіти вчасно через пізнє прибуття літака. Щодо компенсації, побічні ефекти не звільняють перевізника від відповідальності перед пасажирами. Але претензію можуть відхилити на основі ефекту доміно, якщо причина затримки була надзвичайною обставиною з обмеженням у 24 години від початкової події. Простіше кажучи, якщо ви заплановані на п’ятницю на літаку, який у понеділок зіткнувся з птахом, що вплинуло на весь його подальший розклад, авіакомпанія не може відхилити вашу претензію на основі ефекту доміно. Страйки. Страйки працівників авіакомпаній також є однією з головних причин затримок літаків. Вони можуть мати мінімальний вплив або підривати бізнес і спричиняти величезні витрати. Наприклад, 48-годинний страйк пілотів British Airways у 2019 році вплинув на сотні тисяч пасажирів. Для них ці страйки незрозумілі та справедливо викликають обурення. Страйк є надзвичайною обставиною, тому пасажиру не передбачена компенсація. Але будьте уважні, якщо перевізник посилається на цю причину, хоча рейс не потрапляє в період страйку. Очікування пасажирів зі стикувальних рейсів. Як правило, перевізники не чекають на пасажирів зі стикувальних рейсів. Але в певних випадках вони можуть трохи затримати рейс. Наприклад, якщо це не вплине на інших пасажирів, які можуть пропустити стикувальний рейс. Або якщо багаж пасажирів, яких потрібно зачекати, уже завантажений у літак, і його розвантаження займе більше часу, ніж очікування посадки. Отримати компенсацію через затримку рейсу з такої причини майже неможливо, оскільки авіакомпанії не чекають достатньо довго, щоб у пасажирів була достатня підстава для цього. Очікування багажу. Якщо багаж затримується в транзиті та це впливає на багатьох пасажирів, авіакомпанія може затримати рейс. Це рішення також приймається в індивідуальному порядку. Але тривала затримка в цьому випадку малоймовірна. І так само, як із очікуванням пасажирів зі стикувальних рейсів, авіаперевізник не чекатиме достатньо довго, щоб пасажири могли потім подати заяву на компенсацію. Вильоти можуть затримуватися, якщо вантаж або багаж запізнюються. Джерело: Image Freepik Очікування вантажу. Окрім пасажирів та їхнього багажу, комерційні авіакомпанії також перевозять різноманітні вантажі, які приносять їм від 5% до 10% загального доходу. Тому пізнє прибуття вантажу також може затримати виліт. Звісно, мова не йде про серйозну затримку на 4 години, а про незначне відхилення від розкладу. І, відповідно, про фінансову компенсацію для пасажирів також не йдеться. Відсутність екіпажу. Не лише пасажири, а й члени екіпажу можуть пропустити рейс, наприклад, застрягши в заторах. Літак не може злетіти, якщо необхідна кількість екіпажу (приблизно 1 бортпровідник на 50 місць) не присутня. Тому рейс може бути затриманий, і це не так уже й рідко. Зазвичай авіакомпанії в хабах або завантажених аеропортах, таких як Лондон чи Париж, мають резервний екіпаж. Але бувають ситуації, коли екіпаж має прибути з іншого пункту призначення. Затримка рейсу через брак екіпажу може тривати кілька годин, і оскільки така ситуація перебуває в зоні відповідальності компанії, пасажир може претендувати на компенсацію. Необхідність відпочинку для екіпажу. До топ-10 причин затримок рейсів також входить потреба в перерві для екіпажу. Пілотам і бортпровідникам потрібні певні періоди відпочинку, що може викликати проблеми з персоналом. Через порушення розкладу та затримки ротацій екіпаж може вичерпати свої години відпочинку. У такому випадку, якщо перевізник не має заміни, можлива затримка рейсу. Ці обставини перебувають у межах контролю авіаперевізника, тому пасажир може претендувати на компенсацію. Очікування кейтерингу. Цю причину багато хто не одразу враховує, але доставка кейтерингу (їжа, посуд, предмети гігієни тощо) також може спричинити затримки рейсів. Агент із кейтерингу відповідає за всі етапи роботи: завантаження та розвантаження припасів і обладнання, управління запасами, керування кейтеринговими вантажівками тощо. Але через великий обсяг руху не завжди все йде за планом. Оскільки кейтеринговий агент наймається авіакомпанією, авіакомпанія також відповідає за його послуги. Тому, якщо рейс затримали з цієї причини, пасажир може подати заяву на компенсацію. Очікування дозволу. Перед запуском двигунів літака відбувається багато подій і заходів, які визначають, чи злетить літак вчасно. Виконання всіх цих вимог здійснюється відповідно до протоколів безпеки. Фактори, що впливають на це, можуть або не можуть залежати від авіакомпанії, що в кінцевому підсумку впливає на можливість отримання компенсації. Підготовка літака. Цей процес починається, щойно літак приземляється, і включає багато етапів, від підключення літака до наземної системи живлення до чищення туалетів і заправки паливом. Вони також можуть спричинити затримки рейсів, включаючи (хоча й надзвичайно рідко) затримки на кілька годин. Авіакомпанія відповідає за підтримання флоту в льотному стані, тому вона також відповідає за затримки. Технічні та механічні проблеми. Технічні проблеми є досить поширеною причиною затримок рейсів, і хоча це звучить страшно, у більшості випадків вони швидко усуваються і не є небезпечними для пасажирів. Найчастіше це проблеми з паркуванням літака, системою водовідведення взимку, лопатями вентилятора двигуна, кондиціонуванням або забрудненням палива. Зазвичай пасажир може отримати компенсацію за затримку через технічні причини, якщо це не виробничий дефект, за який авіакомпанія не відповідає. Обмеження ваги. Для кожного літака визначена максимальна злітна вага (MTOW). Вона включає загальну вагу вантажу, пасажирів, багажу, їжі, палива тощо. Цікаво, що це число не є постійним: воно залежить від атмосферних умов, висоти. Якщо вага перевищує допустиму, літак не може злетіти. Це також залежить від контролю авіакомпанії, тому пасажири отримують компенсацію за затримки рейсів через цю причину. Навіть черепаха на злітній смузі може спричинити затримку рейсу. Джерело: Image István/Pixabay

Інші причини затримок

Окрім цих 15 основних причин затримок рейсів, є й менш часті, такі як проблеми з кавоваркою на борту літака чи недисципліновані пасажири, які заважають рейсу. Але трапляються й доволі кумедні епізоди. Наприклад, черепахи, що йдуть відкладати яйця в затоці Ямайка, іноді проходять через аеропорти США. У 2016 році з аеропорту JFK до природного середовища було перевезено понад 500 черепах. Звісно, за таку затримку ви не отримаєте компенсацію, але весела історія з подорожі залишиться з вами.