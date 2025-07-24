Топ-15 кафе в Париже, где можно поесть как настоящий парижанин: крутые места для кофе и круассанов

Приезжая в Париж, вы непременно насладитесь великолепными вариантами французской кухни, и столица – лучшее место для этого, если знать, куда пойти. Из-за наплыва мигрантов и деловых посетителей можно находиться в Париже долго и так и не отведать вкусную французскую кухню. Очень легко поддаться искушению красиво оформленных вывесок старого города и попасть в обычные забегаловки, которые принесут только разочарование. Мы отобрали лучшие кафе Парижа, чтобы ваш перекус или обед позволили открыть и насладиться всеми изысканными вкусами столицы, даже с ограниченным бюджетом в городе Диснейленд и пьянящего романтического шарма. Известные кафе Парижа с лучшим качеством продуктов и обжаркой кофейных зерен, приятным обслуживанием и разнообразным меню ждут вас в нашем обзоре. Вы найдете множество вариантов кофе и круассанов, но вряд ли они будут одинаково вкусными. Настоящие кафе Парижа несут целую культуру и стандарты французской кухни и кофейных напитков, так что вам действительно нужен список лучших кафе Парижа, чтобы получить максимум от кофейной столицы.

1. La Fontaine de Belleville

Лучший кофе в Париже. Источник: Pexels Лучший кофе в Париже. Источник: Pexels

После обновления меню и качества кофе La Fontaine de Belleville стала поистине замечательным парижским кафе, сохраняющим шарм старого города и позволяющим насладиться атмосферой столицы с ее лучшими вкусами.

Запах настоящего кофе в Париже начинается от порога этого прекрасного заведения Томаса Лео и Дэвида Флинна. Огромные зеркала, отображающие картины на потолке, позволяют стать частью одного живого произведения искусства. Расписаны вручную столы и удобные стулья. Весь антураж сначала увлекает и расслабляет, готовя к первому глоту бодрящего напитка. Прекрасный выбор кофе с классическими и смелыми кофейными коктейлями. Зерна, импортируемые из самой Блурели, имеют разные степени обжарки, сорта и вкусы. Следует расширить свой ассортимент и стать постоянным посетителем La Fontaine de Belleville, одного из известных кафе Парижа. Уютно устройтесь на солнечной террасе и наслаждайтесь вкусным перекусом и завтраком с разнообразными тостами (€3.50) и легкими яичными блюдами, красиво поданными в этом популярном кафе Парижа, Франция.

Для обеда или ужина закажите непревзойденное крафтовое пиво, производимое в экологически чистых пригородах.

2. Telescope

Кофейное настроение. Источник: Pexels Кофейное настроение. Источник: Pexels

Кофейня со своим стилем, правилами и непревзойденным кофе в Париже. Telescope собирает деловую публику района на кофейные перерывы, встречи с клиентами и небольшое групповое собрание. Лучшие кафе Парижа со стильной, тихой атмосферой офисного блока и разными вариантами бодрого кофе со скандинавской обжаркой.

Удивительно, но для заведения в офисном здании в Telescope запрещены компьютеры, так что вы не пойдете дальше рукописей в блокнотах или смартфонах. Это правило помогло сохранить атмосферу беседы и ощущения жизни в данный момент. Кофейные закуски в виде свежей выпечки, традиционных парижских круассанов и небольшого выбора блюд с домашним хлебом дополняют меню и делают заведение отличным местом для легкого перекуса или обеда.

Обходительный и дружелюбный персонал начнет ваш день с улыбки или поднимет настроение в течение дня.

Популярное парижское кафе Telescope быстро заполняется, так что большой группе может быть трудно найти место.

3. Republique Of Coffee

Пример великолепного сочетания культур, достигающего высокого уровня в одном из лучших кафе Парижа – Republique of Coffee.

Прекрасные мексиканские бурито и гуакамоле сосуществуют в этом заведении с высококачественным кофе под руководством шеф-повара Марио Флореса.

Оказавшись на 11-м этаже с панорамными окнами и мебелью в парижском стиле, трудно поверить, что здесь можно отведать тофу с тремя перцами или кесадилью. Но невозможное становится возможным, когда речь идет о крутом кафе Парижа, Republique of Coffee. Цены на кофе начинаются от €3.50, а разные кофейные коктейли могут стоить до €5. Прекрасные сладкие десерты дополняют вкус бодрого напитка и украшают меню яркими красками.

Здесь есть вьенуазере, что одновременно удивляет и соблазняет.

4. Caravan

Кофейная стойка. Источник: Pexels Кофейная стойка. Источник: Pexels

Как и многие клубы в Париже, Caravan стал аутентичным заведением, меняющим цвета с наступлением ночи. Более того, это место внесено в исторический реестр и охраняется государством. Так что вы просто должны посетить такие кафе в Париже.

Днем вы можете посидеть в очень дружном хорошем кафе Парижа, которое приятно удивит своим декором в стиле ар-нуво, комфортной террасой и отличным кофе с молоком. А когда наступает тьма, Caravan превращается в самое известное кафе Парижа — ультрасовременный коктейльный двор с живым баром и очередью за изысканными алкогольными напитками.

5. Ten Belles

Знаете, что бывает, когда мотивированный, профессиональный и талантливый человек открывает собственное дело и вкладывает в него душу? Правильно, вы получаете лучшее кафе Парижа со звездным именем бариста Томаса Леу.

Итак, как только увидите вывеску: "Пить хороший кофе — это сексуально" — заходите без колебаний и попробуйте самый удивительный кофе в Париже.

Небольшое пространство кафе всегда заполнено, к тому же вас может ждать длинная очередь, но это того стоит. Попробуйте пробраться по узкой лестнице на маленький балкон над баром, если вам повезет (как это часто бывает в Париже), один из трех столиков будет свободным. Помимо роскошного кофейного меню, вам предложат меню блюд, приготовленных на кухне Le Bal Café, включая солонину, сосиски в тесте и суп из цветной капусты от шеф-повара Анны Траттлз.

Возможность взять еду и кофе на вынос – это прекрасная возможность выбрать любимый уголок Парижа для вкусной и ароматной трапезы, предоставленной кафе Парижа, которые стоит посетить.

6. Café de l'Industrie

День матери. Источник: Pexels День матери. Источник: Pexels

Продолжая исследовать кафе Парижа, вы можете забрести на улицу Сен-Сабен, 16 и встретить очень изношенное, но привлекательное здание с вывеской Café de l'Industrie. Входите, ведь это парижское кафе обязательно стоит попробовать. Оставайтесь внутри, чтобы полюбоваться густым декором на стенах и почувствовать спокойную и расслабленную царящую в зале атмосферу. Лица постоянных посетителей, любящих и наслаждающихся комфортом среди теплого света, близких столов и аромата любимого кофе.

Прекрасное место для мечтаний, размышлений, общения и забвения. Так как кафе рассчитано на небольшие бюджеты, цены вас приятно удивят. Меню достаточно стандартное, но в этом месте это скорее очарование, чем недостаток. Хороший выбор вин делает вечера более оживленными и насыщенными.

7. Café du Coin

Эта версия рекомендаций парижских кафе предложит вам все разнообразие и пикантность французской кухни. Вы можете легко прийти сюда на обеденный кофе и вернуться вечером за бокалом хорошего вина.

Ошеломляющее сезонное меню, бизнес-ланчи, разнообразие напитков, непринужденная элегантная атмосфера и безупречное обслуживание сделали du Coin одним из самых известных кафе Парижа. Шеф-повар ресторана предлагает не только французские деликатесы, но и итальянскую пиццу, много вкусных и красиво оформленных салатов, а также невероятные десерты и горячие круассаны с хорошим кофе от местного бариста.

Столы под голубым небом станут идеальным панорамным фоном для вашего гурманского фондю и чашки ароматного латте.

8. Café Charlot

Кофейная компания. Источник: Pexels Кофейная компания. Источник: Pexels

Атмосферное Café Charlot — жемчужина района Маре, красные и белые тканевые оттенки и ретро-стиль с длинными кожаными лавами придают оживленный шум и привлекают прохожих.

Парижане любят столы на открытом воздухе и кофе за €1.10.

Хорошее обеденное меню с простыми и сытными блюдами от чизбургеров до омлетов и счастливые часы, где можно насладиться бесплатными коктейлями и очень приятными ценами, сделали это место одним из лучших кафе Парижа. Завтраки, обеды и ужины здесь отличаются особым разнообразием и шармом смены освещения и контингента. В обеденное время заведение наполняется шумом и людьми, желающими вкусно и сытно поесть, утром – это романтика аромата кофе и круассанов из пекарни, а вечером вы почувствуете пятничное настроение людей, желающих выдохнуть день за бокалами разнообразного вина.

9. The Hood

Не дайте ввести себя в заблуждение старомодным видом этого бывшего магазина, который стал уютным и качественным кафе в Париже, Франция.

Предложения от франко-вьетнамского шеф-повара Хан Ли обрадуют любителей эстетической, доступной и качественной еды.

Эпизодические музыкальные концерты придают краски в фольклорном стиле и подчеркивают общую атмосферу заведения.

Разнообразный кофейный список полон коктейлей и смесей, среди которых точно найдется что-то для вас, будь то летние холодные варианты или согревающие с алкоголем.

Кафе Hood развлекает своих гостей кулинарными мастер-классами и уроками обжарки кофейных зерен. Вы можете легко прийти не только поесть и выпить вкусного кофе, но и улучшить собственное мастерство обжарки зерен и приготовления бодрого напитка.

10. Marlette Café

Рисунок на кофе. Источник: Pexels Рисунок на кофе. Источник: Pexels

Это кафе идеально вписывается в топ-10 лучших кафе Парижа, которое начнет ваш день с чашки хорошего кофе и вкусного завтрака.

Кафе гордится качеством и натуральностью своих продуктов, а также высококачественной обжаркой кофейных зерен.

Изюминкой заведения является свежая выпечка – вкуснейшие произведения искусства, вид которых заставляет возвращаться снова, чтобы отведать все, на что не хватило времени. Приведите своих близких на миндальные пончики или яблочный пирог, чтобы очароваться непревзойденным вкусом десертов от одного из лучших кафе Парижа, Marlette.

11. Café Mirabelle

Что может быть лучше кафе-ресторан-кондитерской одновременно? Возможно, самый лучший вариант парижского кафе, чтобы охватить все сразу. Под прозрачными стеклянными витринами лежат изысканные шедевры сладостей, десертов и выпечки на любой вкус. Попробуйте тарталетки с горохом, арахисом и мятой или тарталетки с ревенем и гибискусом, а также возьмите шоколадные пальчики с розмарином. Ваш завтрак может стать традицией в Café Mirabelle, ведь легкие блюда и чаи дополняют основное меню. Сытное обеденное меню предлагает хороший выбор рыбы и пирогов. А эльзасские деликатесы на вечер, поданные с эльзасским вином, сделают ваш вечер тематическим и романтичным.

Вы можете взять мороженое для прогулки или насладиться им прямо в кафе с разнообразными фруктами.

12. Fringe

Время для кофе. Источник: Pexels Время для кофе. Источник: Pexels

Не только наслаждайтесь кофе, но и узнайте историю кофейного рынка с помощью фотографий автора Джеффа Харгрова. Профессиональный фотограф имел две страсти: снимки через объектив и вкусный ароматный бодрый напиток. Реализовав обе мечты в кафе Bahroma в Париже, Джефф Харгроув стал владельцем всегда замечательного кофе и галереи Fringe с неиссякаемым потоком посетителей, приходящих на аромат душистого напитка. Вы будете поражены стенами заведения, ведь владелец периодически приглашает настоящих художников для обновления декора кафе.

Обладая друзьями среди парижских обжарителей кофе, Джефф Харгроув сумел создать своеобразную выставку этого ремесла на страницах своего меню. Так что вы будете в восторге от кенийского эспрессо всего за €2.50.

Со скандинавским акцентом кафе предлагает традиционные сэндвичи, не только аппетитные, но и вкусные.

Благодаря своему стилю, творческой атмосфере и профессиональному подходу к любимому делу, Bahroma стала самым известным кафе Парижа и завоевала сердца многих постоянных посетителей.

13. Café Lomi

Прекрасно иногда гулять по непопулярным районам Парижа и заглядывать в уголки, чтобы найти настоящие жемчужины, как Lomi. Это парижское кафе в современном здании поражает своим интерьером. Оно напоминает часть старого гаража или склада, с ржавыми трубами и лофтовыми элементами в каждом углу, даже старые кожаные диваны идеально вписываются. Идея дизайнера привлекает очень разнообразную аудиторию, которую объединяет только одно: непреодолимая любовь к хорошему кофе и качественной кухне. Японский кондитер создает роскошные десерты и сэндвичи, которые обожают постоянные клиенты.

Но вы еще больше удивитесь, узнав, что у кафе есть собственная стеклянная лаборатория, которую можно увидеть в задней части здания. Наблюдайте, как обжаривают и тестируют кофейные зерна из Сальвадора, Бразилии и Эфиопии. Lomi — это нечто особенно подлинное и серьезное по отношению к кофейной индустрии.

14. Le Bal Café

Профессионализм в Café Le Bal подчеркивается в каждом франко-британском блюде, созданном командой шеф-поваров, обученных у Rose Bakery. Сезоны меняют предложения в меню, и вам никогда не будет скучно или однообразно.

Документальные фотографии, украшающие стены, требуют отдельного времени, чтобы углубиться в историю здания, когда-то являвшегося сценой кабаре. На территории постоянно проводятся тематические выставки разных фотографов. С 15 июня будут выставлены работы Гарри Груйярта – стоит посмотреть на тонкое чувство света и цвета художника. На территории также есть лаборатория, где проводятся кинопоказы, выступления и интересные тематические встречи.

Доброжелательность персонала и солнечное открытое пространство добавляют тепла, романтики и шарма Парижа.

Бронирования нет, так что спешите, если хотите успеть на обед.

Café Le Bal – это не просто место для вкусного перекуса и замечательного кофе в Париже, а часть творческой платформы, через которую можно глубоко погрузиться во французскую культуру, историю и кулинарное совершенство.

15. KBCaféshop

Бариста. Источник: Pexels Бариста. Источник: Pexels

Кафе с австралийским кофе и новозеландским вайбом, от напитков до официантов, стало открытием для парижских кафе. Вы можете выбрать тип кофейных зерен для вашего латте, моккачино, кремового флет-вайта, холодного кофе или классического эспрессо. И насладиться тщательным процессом помола и приготовления вашего удивительного напитка.

В заведении достаточно места для всех благодаря большой террасе с панорамой на зеленый сквер Лино Вентура Пигаль.

Одно из самых известных кафе Парижа предлагает отличное меню салатов, фрешей, сэндвичей и десертов, которые станут идеальным дополнением к вашей чашке настоящего кофе в Париже.