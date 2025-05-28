Топ-12 тематических отелей, вдохновленных любимыми фильмами или сериалами

Во многих фильмах отели играют не менее важную роль, чем главные герои, создавая особую атмосферу и дополняя сюжет. Например, в "Сяйве" по книге Стивена Кинга изображена жуткая и пустая горная усадьба; в "Трудностях перевода" – знаменитый Park Hyatt Tokyo. В культовом фильме "Красавица" с Джулией Робертс и Ричардом Гиром внимание привлекает роскошный отель Beverly Wilshire с деревянными панелями, люстрами и большой гидромассажной ванной, а в "Отеле "Гранд Будапешт" весь сюжет построен вокруг воображаемого розового замка, наполненного эксцентричным персоналом в фиолетовой униформе.

От экстравагантных и причудливых до жутких, отели, вдохновленные фильмами, создают разные настроения и декорации, отображая сцены или интерьеры из любимых фильмов, сериалов или мультфильмов. Такие заведения часто используют подлинный декор, чтобы гости могли перенестись в другой, фантастический мир кино.

В некоторых случаях гости оказываются на воспроизведенной киносъемочной площадке. Отели могут использовать связь с фильмами, снятыми на их территории или создавать тематические номера, в которых можно почувствовать себя персонажем любимого кинематографического шедевра. Многие из этих заведений предлагают специальные пакеты, которые позволяют получить максимум впечатлений или адаптируют декор и интерьер к конкретным сценам. Вам остается только выбрать лучший вариант для следующего кинематографического приключения и забронировать номер.

"Волшебник страны Оз": Roxbury Motel, Катскиллс, Нью-Йорк.

Расположенный в северной части штата Нью-Йорк, этот удивительный Roxbury Motel предлагает разнообразные номера, посвященные сериалам и любимым фильмам. Поклонники "Волшебника страны Оз" могут остановиться в номере с длинной желтой кирпичной дорогой, обилием изумрудного декора и даже торчащими из-под кровати king-size ногами ведьмы. Другие уникальные удобства этого отеля, вдохновленного фильмом, включают в себя огромную ванную комнату, украшенную маками, с двойной ванной и двумя душевыми насадками.

"Амадей": Roxbury Motel, Катскиллс, Нью-Йорк

Люкс в Roxbury Motel, вдохновленный фильмом "Амадей", предлагает два уровня с двумя спальнями и соответствующим количеством ванных комнат, а также большой гостиной. Номера украшены австрийскими хрустальными люстрами и акцентами из золотой фольги.

"Звездный путь": The Curtis, Денвер, Колорадо

Самые преданные поклонники "Звездного пути" должны добавить посещение The Curtis Denver в Колорадо в свой список желаний. Любители фантастических космических путешествий могут остановиться в номере, оформленном в стиле USS Enterprise, с фигурками в натуральную величину и изображениями, создающими ощущение присутствия рядом с персонажами одной из самых популярных франшиз в мире.

Palomar Hotel, Беверли-Хиллз, Калифорния

Не только фильмы, но и лучшие удобства. Источник: https://www.hotelpalomar-beverlyhills.com/ Не только фильмы, но и лучшие удобства. Источник: https://www.hotelpalomar-beverlyhills.com/

Один из самых популярных отелей, вдохновленных кинематографом, – The Hotel Palomar в Беверли-Хиллз. Каждый уголок этого комплекса наполнен декором, посвященным киноиндустрии, включая:

черно-белыми фресками на стенах;

подушками в стиле пленки Fuji;

книгой по кинематографической тематике;

актуальными выпусками Variety и The Hollywood Reporter.

В отеле вы заметите особый круглый камин, напоминающий объектив камеры. Скульптурные лампы создают ощущение пребывания под вспышками папарацци, а потолок сцены оборудован металлическими трубами и сетками для крепления отсылающего оборудования к съемочной площадке. Не пропустите посещение ресторана отеля Double Take, где можно заказать авторские коктейли, вдохновленные культовыми фильмами, снятыми в Лос-Анджелесе.

"Звездный путь": Roxbury Motel, Катскиллс, Нью-Йорк

В дуплекс-люксе Roxbury Motel вы переноситесь в другую галактику. Номер вдохновлен франшизой "Звездный путь", поэтому интерьер оформлен в стиле знаменитого USS Enterprise. Роскошный люкс включает в себя две спальни, две ванные комнаты и просторную гостиную. Гости отыщут декор в космическом стиле. Главная изюминка этого номера – светящийся потолок, как галактика, с падающими звездами, которые создают впечатление полета в космосе.

"Губка Боб Квадратные Брюки": Nickelodeon Hotels and Resorts, Пунта-Кана, Доминиканская Республика

Любимые развлечения для детей. Источник: https://www.nickresorts.com/ Любимые развлечения для детей. Источник: https://www.nickresorts.com/

Дети или даже взрослые, обожающие забавного персонажа "Губка Боб Квадратные Брюки", обязательно должны посетить удивительную Villa Pineapple, которая имеет экстерьер в стиле любимого мультсериала и выглядит как дом из подводного "Бикини Боттом". Это здание расположено на территории тематической гостиницы Nickelodeon Hotels & Resorts Punta Cana. Вилла с причудливым декором и интерьером имеет две спальни, три ванные комнаты, внутренние и внешние жилые зоны. Кроме того, гости имеют доступ к личному дворецкому, патио, саду и пейзажному бассейну.

"История дельфина": Wyndham Grand Clearwater Beach, Клирвотер, Флорида

Поклонники умного дельфина Винтера из обеих частей фильма "История дельфина" могут остановиться в тематическом номере, предложенном Wyndham Grand Clearwater Beach. Этот номер, вдохновленный фильмом, имеет двухъярусные кровати для детей, украшенные изображениями удивительных морских млекопитающих. Находясь в Клирвотере, не упустите посещение соседнего аквариума, который был настоящим домом Винтера до ее смерти в 2021 году. Важный факт: часть прибыли от ночи пребывания в тематических номерах перечисляется в Clearwater Marine Aquarium на программы спасения и реабилитации дельфинов.

"Красавица": Beverly Wilshire, Беверли-Гиллз, Калифорния

Если вы хотите пережить собственное сказочное приключение и ощутить особую атмосферу любимой романтической комедии "Красавица", выбирайте роскошный Beverly Wilshire Hotel. Гости могут забронировать уникальный пакет "Pretty Woman For a Day", включающий:

частный тур Rodeo Drive за кулисы в сопровождении личного стилиста и консультанта по гардеробу;

массаж для пара;

ванну с ароматерапевтическими маслами;

ужин для двоих в номере.

Пакет также включает в себя транспортировку туда и обратно на седане Mercedes. Конечно, цены на проживание и впечатление просто заоблачные!

"Гарри Поттер": Georgian House, Лондон

Полное волшебное впечатление можно получить, остановившись в тематических номерах, специально созданных в Georgian House в Лондоне. Это идеальный выбор для поклонников Гарри Поттера, ведь даже путь к номерам стоит усилий. Чтобы попасть в Enchanted Chambers и Wizard Chambers, гости проходят через тайную дверь, скрытую в книжном шкафу, и идут по коридорам, украшенным портретами со свечами. Каждый номер наполнен декором и мебелью: котлы, витражные окна, кровати с балдахинами и бархатными шторами, арки, сундуки.

"Пираты Карибского моря": Disneyland Hotel, Анахайм, Калифорния

Выбирая люкс в Disneyland Hotel, вы сможете перенестись в апартаменты самого капитана Джека Воробья. Чтобы войти в номер, нужно позвонить в дверной звонок с надписью Yo Ho (пиратская жизнь для меня). Внутри гости обнаружат антикварные ковры, деревянные балки на потолке, паркетный пол, а также большую кровать с балдахином и пиратский декор.

"Алиса в Стране чудес": Vanderland House, Брайтон, Великобритания

Расположенный на английском побережье, этот отель, вдохновленный "Алисой в Стране чудес", позволяет отправиться в удивительное путешествие через зеркало. Каждый из номеров оформлен в разном стиле – от Flamingo Dreams до Queen of Hearts. Изюминкой Wonderland House является особенная вечеринка Madhatter's Tea Party с забавными шляпами, костюмами и, конечно, высококачественным чаем.

"Индиана Джонс": Roxbury Motel, Катскиллс, Нью-Йорк

В номере, вдохновленном "Индианой Джонсом", в Roxbury Motel можно найти множество сокровищ. Апартаменты имеют три спальни, а также ванную комнату Cleopatra's с египетским декором и аквариум на 400 галлонов, наполненный соленой водой. Не забудьте изучить гостиную, чтобы найти настоящие сокровища и тайные проходы.