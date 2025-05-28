Топ-12 тематичних готелів, натхненних улюбленими фільмами чи серіалами

У багатьох фільмах готелі відіграють не менш важливу роль, ніж головні герої, створюючи особливу атмосферу та доповнюючи сюжет. Наприклад, у "Сяйві" за книгою Стівена Кінга зображено моторошну та порожню гірську садибу; у "Труднощах перекладу" – знаменитий Park Hyatt Tokyo. У культовому фільмі "Красуня" з Джулією Робертс і Річардом Гіром увагу привертає розкішний готель Beverly Wilshire із дерев’яними панелями, люстрами та великою гідромасажною ванною, а в "Готелі "Гранд Будапешт" увесь сюжет побудовано навколо уявного рожевого замку, наповненого ексцентричним персоналом у фіолетовій уніформі.

Від екстравагантних і химерних до моторошних, готелі, натхненні фільмами, створюють різні настрої та декорації, відображаючи сцени чи інтер’єри з улюблених фільмів, серіалів або мультфільмів. Такі заклади часто використовують автентичний декор, щоб гості могли перенестися в інший, фантастичний світ кіно.

У деяких випадках гості опиняються на відтвореній кінознімальній площадці. Готелі можуть використовувати зв’язок із фільмами, знятими на їхній території, або створювати тематичні номери, у яких можна відчути себе персонажем улюбленого кінематографічного шедевра. Багато з цих закладів пропонують спеціальні пакети, які дозволяють отримати максимум вражень, або адаптують декор і інтер’єр до конкретних сцен. Вам залишається лише обрати найкращий варіант для наступної кінематографічної пригоди та забронювати номер.

"Чарівник країни Оз": Roxbury Motel, Катскіллс, Нью-Йорк

Розташований у північній частині штату Нью-Йорк, цей дивовижний Roxbury Motel пропонує різноманітні номери, присвячені серіалам і улюбленим фільмам. Шанувальники "Чарівника країни Оз" можуть зупинитися в номері з довгою жовтою цегляною дорогою, великою кількістю смарагдового декору та навіть ногами відьми, що стирчать із-під ліжка king-size. Інші унікальні зручності цього готелю, натхненного фільмом, включають величезну ванну кімнату, прикрашену маками, із подвійною ванною та двома душовими насадками.

"Амадей": Roxbury Motel, Катскіллс, Нью-Йорк

Люкс у Roxbury Motel, натхненний фільмом "Амадей", пропонує два рівні з двома спальнями та відповідною кількістю ванних кімнат, а також великою вітальнею. Номери прикрашені австрійськими кришталевими люстрами та акцентами із золотої фольги.

"Зоряний шлях": The Curtis, Денвер, Колорадо

Найвідданіші шанувальники "Зоряного шляху" повинні додати відвідування The Curtis Denver у Колорадо до свого списку бажань. Любителі фантастичних космічних подорожей можуть зупинитися в номері, оформленому в стилі USS Enterprise, із фігурками в натуральну величину та зображеннями, що створюють відчуття присутності поруч із персонажами однієї з найпопулярніших франшиз у світі.

Palomar Hotel, Беверлі-Гіллз, Каліфорнія

Не лише фільми, а й найкращі зручності. Джерело: https://www.hotelpalomar-beverlyhills.com/

Один із найпопулярніших готелів, натхненних кінематографом, – The Hotel Palomar у Беверлі-Гіллз. Кожен куточок цього комплексу наповнений декором, присвяченим кіноіндустрії, включно з:

чорно-білими фресками на стінах;

подушками в стилі плівки Fuji;

книгою на кінематографічну тематику;

актуальними випусками Variety і The Hollywood Reporter.

У готелі ви помітите особливий круглий камін, що нагадує об’єктив камери. Скульптурні лампи створюють відчуття перебування під спалахами папараці, а стеля сцени обладнана металевими трубами та сітками для кріплення обладнання, що відсилає до знімального майданчика. Не пропустіть відвідування ресторану готелю Double Take, де можна замовити авторські коктейлі, натхненні культовими фільмами, знятими в Лос-Анджелесі.

"Зоряний шлях": Roxbury Motel, Катскіллс, Нью-Йорк

У дуплекс-люксі Roxbury Motel ви переноситеся в іншу галактику. Номер натхненний франшизою "Зоряний шлях", тому інтер’єр оформлено в стилі знаменитого USS Enterprise. Розкішний люкс включає дві спальні, дві ванні кімнати та простору вітальню. Гості знайдуть декор у космічному стилі. Головна родзинка цього номера – стеля, що світиться, як галактика, із падаючими зірками, які створюють враження польоту в космосі.

"Губка Боб Квадратні Штани": Nickelodeon Hotels and Resorts, Пунта-Кана, Домініканська Республіка

Улюблені розваги для дітей. Джерело: https://www.nickresorts.com/

Діти або навіть дорослі, які обожнюють кумедного персонажа "Губка Боб Квадратні Штани", обов’язково повинні відвідати дивовижну Villa Pineapple, яка має екстер’єр у стилі улюбленого мультсеріалу та виглядає як дім із підводного "Бікіні Боттом". Ця будівля розташована на території тематичного готелю Nickelodeon Hotels & Resorts Punta Cana. Вілла з химерним декором і інтер’єром має дві спальні, три ванні кімнати, внутрішні та зовнішні житлові зони. Крім того, гості мають доступ до послуг особистого дворецького, патіо, саду та пейзажного басейну.

"Історія дельфіна": Wyndham Grand Clearwater Beach, Клірвотер, Флорида

Шанувальники розумного дельфіна Вінтера з обох частин фільму "Історія дельфіна" можуть зупинитися в тематичному номері, запропонованому Wyndham Grand Clearwater Beach. Цей номер, натхненний фільмом, має двоярусні ліжка для дітей, прикрашені зображеннями дивовижних морських ссавців. Перебуваючи в Клірвотері, не пропустіть відвідування сусіднього акваріума, який був справжнім домом Вінтера до її смерті в 2021 році. Важливий факт: частина прибутку від кожної ночі перебування в тематичних номерах перераховується до Clearwater Marine Aquarium на програми порятунку та реабілітації дельфінів.

"Красуня": Beverly Wilshire, Беверлі-Гіллз, Каліфорнія

Якщо ви хочете пережити власну казкову пригоду та відчути особливу атмосферу улюбленої романтичної комедії "Красуня", обирайте розкішний Beverly Wilshire Hotel. Гості можуть забронювати унікальний пакет "Pretty Woman For a Day", який включає:

приватний тур Rodeo Drive за куліси у супроводі особистого стиліста та консультанта з гардеробу;

масаж для пари;

ванну з ароматерапевтичними оліями;

вечерю для двох у номері.

Пакет також включає транспортування туди й назад на седані Mercedes. Звісно, ціни на таке проживання та враження просто захмарні!

"Гаррі Поттер": Georgian House, Лондон

Повне чарівницьке враження можна отримати, зупинившись у тематичних номерах, спеціально створених у Georgian House у Лондоні. Це ідеальний вибір для шанувальників "Гаррі Поттера", адже навіть шлях до номерів вартий зусиль. Щоб потрапити до Enchanted Chambers і Wizard Chambers, гості проходять через таємні двері, приховані в книжковій шафі, та йдуть коридорами, прикрашеними портретами зі свічками. Кожен номер наповнений декором і меблями: казани, вітражні вікна, ліжка з балдахінами та оксамитовими шторами, арки, скрині тощо.

"Пірати Карибського моря": Disneyland Hotel, Анахайм, Каліфорнія

Обираючи люкс у Disneyland Hotel, ви зможете перенестися до апартаментів самого капітана Джека Горобця. Щоб увійти до номера, потрібно подзвонити у дверний дзвінок із написом "Yo Ho (піратське життя для мене)". Усередині гості знайдуть антикварні килими, дерев’яні балки на стелі, паркетну підлогу, а також велике ліжко з балдахіном і піратський декор.

"Аліса в Країні чудес": Vanderland House, Брайтон, Великобританія

Розташований на англійському узбережжі, цей готель, натхненний "Алісою в Країні чудес", дозволяє вирушити в дивовижну подорож крізь дзеркало. Кожен із номерів оформлений у різному стилі – від Flamingo Dreams до Queen of Hearts. Родзинкою Wonderland House є особлива вечірка Madhatter’s Tea Party із кумедними капелюхами, костюмами та, звісно, високоякісним чаєм.

"Індіана Джонс": Roxbury Motel, Катскіллс, Нью-Йорк

У номері, натхненному "Індіаною Джонсом", у Roxbury Motel можна знайти безліч скарбів. Апартаменти мають три спальні, а також включають ванну кімнату Cleopatra’s з єгипетським декором і акваріум на 400 галонів, наповнений солоною водою. Не забудьте дослідити вітальню, щоб знайти справжні скарби та таємні проходи.