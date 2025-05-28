Топ-12 роскошных отелей в Бристоле: максимальный комфорт и роскошь

Бристоль, словно яркое лоскутное одеяло, состоит из разных районов, каждый из которых имеет особую атмосферу, рестораны, галереи и близость к популярным достопримечательностям. Например, если вы хотите насладиться буржуазным шиком, направляйтесь в Clifton Village. Для погружения в экспрессивную атмосферу Бристоля выбирайте Stokes Croft или Gloucester Road. Также стоит посетить новые районы – креативные Paintworks и Wapping Wharf, где расположено множество хипстерских заведений.

Все это вызывает логичный вопрос: где остановиться в Бристоле? Чтобы облегчить выбор, воспользуйтесь этой подборкой лучших отелей и начните планировать путешествие в Великобританию.

Bristol Harbour Hotel & Spa

Этот отель расположен напротив двух бывших викторианских банков, в прекрасном месте между центром Бристоля и живописной гаванью. Bristol Harbour Hotel & Spa – это роскошное заведение, где вы найдете много винтажных элементов – от антикварной мебели до предметов интерьера.

Варианты размещения включают в себя номера и люксы, украшенные роскошными, красочными тканями. В номерах есть док-станции для iPod, бесплатный Wi-Fi, оборудование для приготовления чая и кофе, а главное – графины с шерри и джином. Другие удобства включают современный спа-центр в подвале, стильный коктейль-бар и впечатляющий банкетный зал.

Номер 38 Clifton

Элегантные удобства номеров. Источник: https://number38clifton.com/ Элегантные удобства номеров. Источник: https://number38clifton.com/

Среди лучших бутиковых отелей Бристоля – Number 38 Clifton. Элегантное и стильное заведение расположено на Belgrave Road, неподалеку от Downs, на границе Clifton Village и оживленной Whiteladies Road. Как и подобает георгианскому таунхаусу, интерьеры оформлены в стиле классического британского наследия, но с современным переосмыслением. Благодаря этому, несмотря на обилие бархата, здесь много чистых линий и минималистических деталей, что создает ощущение свежего, воздушного пространства.

В каждом номере есть собственная ванная комната с брендовыми халатами, тапками и бесплатными туалетными принадлежностями. Гости могут начать день с полного английского завтрака, приготовленного из местных продуктов, включающего копченый лосось, гранола и свежие фрукты. Вечером рекомендуем посетить меблированную террасу, чтобы насладиться напитком, а если погода неблагоприятная – провести время в уютной гостиной у камина.

Berwick Lodge

Хотите почувствовать себя аристократом с роскошными удобствами? В таком случае следует остановиться в чрезвычайно доступной вилле XIX века с красным кирпичным фасадом. Имение расположено среди ландшафтных садов и 18 акров леса и предлагает 18 индивидуально оформленных номеров, каждый с собственным характером. Апартаменты оснащены элегантной мебелью, роскошными тканями и мраморными ванными комнатами с подогревом мозаичного пола. В некоторых номерах есть камины и отдельно стоящие ванны. Особенно популярен номер "Troy" с чрезвычайной кроватью super king-size, созданной с бывшей церковной кафедры. В стоимость номера входит Wi-Fi и бесплатный завтрак.

Brooks Guesthouse Bristol

Этот удивительный отель в Бристоле расположен в Старом городе, в нескольких минутах от O2 Arena и Hippodrome, поэтому его часто выбирают те, кто планирует посетить концерт. В стильных номерах Brooks Guesthouse Bristol есть дизайнерские ванные комнаты, бесплатный Wi-Fi, док-станции для iPod и высококачественное постельное белье из египетского хлопка. Завтрак включен в стоимость.

На нижнем этаже есть бар самообслуживания с большим выбором пива и сидра из Западной Англии. Общие зоны включают уютную гостиную и отличный патио, окруженный садом.

Mollie's Motel & Diner

Первое, что стоит знать, выбирая Mollie's Motel and Diner – это расположение за пределами центра города, что делает его идеальным для тех, кто хочет отдохнуть от городской суеты. Отель расположен к северу от Бристоля, рядом с торговым комплексом Cribbs Causeway. Если вы готовы пожертвовать центральным расположением, рекомендуем не отказываться от этого яркого, современного места, легко доступного с трассы M5.

Хотя интерьер номеров не отличается особенностью, ретроэкстерьер и американский дайнер точно украсят вашу страницу в соцсетях. Кроме того, именно здесь можно насладиться идеально приготовленными классическими бургеры и огромными коктейлями.

Avon Gorge by Hotel du Vin

Одна из самых известных гостиниц в Бристоле расположена над ущельем Эйвон, предлагая невероятные крадивиды на знаменитый подвесной мост Брюнеля. Avon Gorge by Hotel du Vin находится в районе Клифтон, а центр города со всеми его достопримечательностями – в пешей доступности. Поблизости находятся многочисленные рестораны и бары.

Главной изюминкой Avon Gorge by Hotel du Vin является большая открытая терраса, где можно наслаждаться изысканной кухней с видом на подвесной мост Клифтона. Также есть White Lion Bar, который специализируется на британской кухне и является популярным местом для встреч.

The Bristol Hotel

The Bristol Hotel является частью коллекции Doyle Collection, поэтому вы можете рассчитывать на высококлассные удобства и отличное обслуживание. Брутальный экстерьер отеля привлекает внимание издалека, а интерьер, хоть и современный, имеет нотку ретрошика. Одним из ключевых преимуществ этого заведения является его расположение. Отель расположен прямо на набережной, в нескольких минутах ходьбы от Park Street, заполненной ресторанами, кафе и магазинами. Если хотите получить максимум от пребывания, старайтесь остановиться в номере с видом на гавань. В стоимость входит паркинг, Wi-Fi и доступ в фитнес-центр.

Hotel du Vin Bristol

Этот филиал известной сети Hotel du Vin демонстрирует все, что можно ожидать от бренда с установившейся репутацией: роскошный и стильный декор в интересном привлекающем здании. Hotel du Vin Bristol – один из лучших отелей Бристоля, который не разочарует. Комплекс занимает ряд отреставрированных складов XVIII века, имеющих статус памятника II категории, поэтому здесь сохранены исторические детали, такие как ванна с изогнутым верхом или мезонин на чердаке.

В каждом номере есть стандартные удобства: телевизоры, бесплатный Wi-Fi, док-станции для iPod, кофемашины Nespresso, душевые кабины с эффектом дождя и постельное белье из египетского хлопка. Конечно, Hotel du Vin Bristol не обходится без прекрасного бистро-ресторана и изысканного бара, а также уютного патио, где можно насладиться кофе или бокалом вина в хорошую погоду.

Mercure Bristol Grand Hotel

Mercure Bristol Grand Hotel напоминает сам Бристоль, гармонично сочетая старое с новым, с вниманием к интересным деталям. Отель занимает здание, имеющее статус достопримечательности II категории, но дизайн интерьера вдохновлен знаменитой уличной арт-сценой города. Отель имеет центральное расположение, обеспечивая легкий доступ к набережной, великолепным пекаренам и магазинам на Christmas Stairs, а также к известному Cabot Circus. Короткая прогулка вверх по Park Street (или поездка на автобусе) приведет вас в Clifton Village с его бутиками и эклектическими кафе.

Victoria Square Hotel

Зеленый клифтон как идеальный фон. Источник: https://www.victoriasquarehotel.co.uk/ Зеленый клифтон как идеальный фон. Источник: https://www.victoriasquarehotel.co.uk/

Расположенный на живописной георгианской площади в зеленом Клифтоне, эта знаменитая гостиница Бристоля привлекает элегантным экстерьером прекрасной викторианской виллы. Изящный внешний вид Victoria Square Hotel гармонично сочетается с уютными, милыми номерами. Номера с высокими потолками и собственными ванными комнатами предлагают прекрасные виды на площадь. Лучшие рестораны и бары находятся в пешей доступности от отеля.

Bristol Marriott Royal Hotel

Эта прекрасная гостиница викторианской эпохи до сих пор хранит одни из величайших интерьеров города. Все номера и люксы Bristol Marriott Royal Hotel оформлены в несколько корпоративном стиле бренда, но со всеми необходимыми удобствами, хотя общественные зоны выглядят великолепно.

The Berkeley Square Hotel

Этот очаровательный отель Бристоля занимает изысканный георгианский таунхаус неподалеку от Clifton Village. Если вы вдохновитесь, созерцая изменчивые художественные экспозиции в The Berkeley Square Hotel, Бристольский музей и художественная галерея, а также RWA расположены всего за несколько минут ходьбы. Отель имеет 186 номеров, каждый с собственной ванной комнатой.

The Berkeley Square Hotel предлагает разумные цены и просторные, светлые номера с бесплатным Wi-Fi. Кроме того, гости могут наслаждаться фруктами, домашним печеньем, графином шерри, а также оборудованием для приготовления чая и кофе. Остановившись здесь, вы получаете доступ в клуб для членов со стильным заведением с открытой террасой и красивым коктейль-баром в подвале. Ресторан Keepers Kitchen&Bar специализируется на традиционной британской кухне, а Keepers Bar предлагает большой выбор напитков.