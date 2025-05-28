Топ-12 розкішних готелів у Бристолі: максимальний комфорт і розкіш

Бристоль, немов яскрава клаптикова ковдра, складається з різних районів, кожен із яких має особливу атмосферу, ресторани, галереї та близькість до популярних пам’яток. Наприклад, якщо ви прагнете насолодитися буржуазним шиком, прямуйте до Clifton Village. Для занурення в експресивну атмосферу Бристоля обирайте Stokes Croft або Gloucester Road. Також варто відвідати нові райони – креативні Paintworks і Wapping Wharf, де розташовано безліч хіпстерських закладів.

Усе це викликає логічне запитання: де зупинитися в Бристолі? Щоб полегшити ваш вибір, скористайтеся цією добіркою найкращих готелів і почніть планувати подорож до Великобританії.

Bristol Harbour Hotel & Spa

Цей готель розташований навпроти двох колишніх вікторіанських банків, у чудовому місці між центром Бристоля та мальовничою гаванню. Bristol Harbour Hotel & Spa – це розкішний заклад, де ви знайдете багато вінтажних елементів – від антикварних меблів до предметів інтер’єру.

Варіанти розміщення включають номери та люкси, прикрашені розкішними, барвистими тканинами. У номерах є док-станції для iPod, безкоштовний Wi-Fi, обладнання для приготування чаю та кави, а головне – графини з шеррі та джином. Інші зручності включають сучасний спа-центр у підвалі, стильний коктейль-бар і вражаючий бенкетний зал.

Number 38 Clifton

Елегантні зручності номерів. Джерело: https://number38clifton.com/

Серед найкращих бутикових готелів Бристоля – Number 38 Clifton. Елегантний і стильний заклад розташований на Belgrave Road, неподалік від Downs, на межі Clifton Village і жвавої Whiteladies Road. Як і личить георгіанському таунхаусу, інтер’єри оформлені в стилі класичної британської спадщини, але з сучасним переосмисленням. Завдяки цьому, попри велику кількість оксамиту, тут багато чистих ліній і мінімалістичних деталей, що створює відчуття свіжого, повітряного простору.

Кожен номер має власну ванну кімнату з брендовими халатами, капцями та безкоштовними туалетними приналежностями. Гості можуть розпочати день із повного англійського сніданку, приготованого з місцевих продуктів, що включає копчений лосось, гранолу та свіжі фрукти. Увечері рекомендуємо відвідати мебльовану терасу, щоб насолодитися напоєм, а якщо погода несприятлива – провести час у затишній вітальні біля каміна.

Berwick Lodge

Хочете відчути себе аристократом із розкішними зручностями? У такому разі варто зупинитися в надзвичайно доступній віллі XIX століття з червоною цегляною фасадом. Маєток розташований серед ландшафтних садів і 18 акрів лісу та пропонує 18 індивідуально оформлених номерів, кожен із власним характером. Апартаменти оснащені елегантними меблями, розкішними тканинами та мармуровими ванними кімнатами з підігрівом мозаїчної підлоги. Деякі номери мають каміни та окремо стоячі ванни. Особливо популярний номер "Troy" із надзвичайним ліжком super king-size, створеним із колишньої церковної кафедри. У вартість номера входить Wi-Fi і безкоштовний сніданок.

Brooks Guesthouse Bristol

Цей дивовижний готель у Бристолі розташований у Старому місті, за пару хвилин від O2 Arena та Hippodrome, тому його часто обирають ті, хто планує відвідати концерт. У стильних номерах Brooks Guesthouse Bristol є дизайнерські ванні кімнати, безкоштовний Wi-Fi, док-станції для iPod і високоякісна постільна білизна з єгипетської бавовни. Сніданок включений у вартість.

На нижньому поверсі є бар самообслуговування з великим вибором пива та сидру з Західної Англії. Загальні зони включають затишну вітальню та чудовий патіо, оточене садом.

Mollie’s Motel & Diner

Перше, що варто знати, обираючи Mollie’s Motel and Diner, – це розташування за межами центру міста, що робить його ідеальним для тих, хто хоче відпочити від міської метушні. Готель розташований на північ від Бристоля, поруч із торговельним комплексом Cribbs Causeway. Якщо ви готові пожертвувати центральним розташуванням, рекомендуємо не відмовлятися від цього яскравого, сучасного місця, яке легко доступне з траси M5.

Хоч інтер’єр номерів не вирізняється особливістю, ретроекстер’єр і американський дайнер точно прикрасять вашу сторінку в соцмережах. Крім того, саме тут можна насолодитися ідеально приготованими класичними бургерами та величезними коктейлями.

Avon Gorge by Hotel du Vin

Один із найвідоміших готелів у Бристолі розташований над ущелиною Ейвон, пропонуючи неймовірні крадивиди на знаменитий підвісний міст Брюнеля. Avon Gorge by Hotel du Vin знаходиться в районі Кліфтон, а центр міста з усіма його пам’ятками – у пішій доступності. Поблизу також є численні ресторани та бари.

Головною родзинкою Avon Gorge by Hotel du Vin є велика відкрита тераса, де можна насолоджуватися вишуканою кухнею з видом на підвісний міст Кліфтона. Також є White Lion Bar, який спеціалізується на британській кухні та є популярним місцем для зустрічей.

The Bristol Hotel

The Bristol Hotel є частиною колекції Doyle Collection, тож ви можете розраховувати на висококласні зручності та відмінне обслуговування. Брутальний екстер’єр готелю привертає увагу здалеку, а інтер’єр, хоч і сучасний, має нотку ретрошику. Однією з ключових переваг цього закладу є його розташування. Готель розташований прямо на набережній, за кілька хвилин ходьби від Park Street, заповненої ресторанами, кафе та магазинами. Якщо хочете отримати максимум від перебування, намагайтеся зупинитися в номері з видом на гавань. У вартість входить паркінг, Wi-Fi та доступ до фітнес-центру.

Hotel du Vin Bristol

Ця філія відомої мережі Hotel du Vin демонструє все, що можна очікувати від бренду з усталеною репутацією: розкішний і стильний декор у цікавій будівлі, що привертає увагу. Hotel du Vin Bristol – один із найкращих готелів Бристоля, який не розчарує. Комплекс займає низку відреставрованих складів XVIII століття, що мають статус пам’ятки II категорії, тому тут збережено історичні деталі, такі як ванна з вигнутим верхом або мезонін на горищі.

У кожному номері гості знайдуть стандартні зручності: телевізори, безкоштовний Wi-Fi, док-станції для iPod, кавомашини Nespresso, душові кабіни з ефектом дощу та постільну білизну з єгипетської бавовни. Звісно, Hotel du Vin Bristol не обходиться без чудового бістро-ресторану та вишуканого бару, а також затишного патіо, де можна насолодитися кавою чи келихом вина в гарну погоду.

Mercure Bristol Grand Hotel

Mercure Bristol Grand Hotel нагадує сам Бристоль, гармонійно поєднуючи старе з новим, з увагою до найцікавіших деталей. Готель займає будівлю, що має статус пам’ятки II категорії, але дизайн інтер’єру натхненний знаменитою вуличною арт-сценою міста. Готель має центральне розташування, забезпечуючи легкий доступ до набережної, чудових пекарень і магазинів на Christmas Stairs, а також до відомого Cabot Circus. Коротка прогулянка вгору по Park Street (або поїздка автобусом) приведе вас до Clifton Village із його бутіками та еклектичними кафе.

Victoria Square Hotel

Зелений Кліфтон як ідеальний фон. Джерело: https://www.victoriasquarehotel.co.uk/

Розташований на мальовничій георгіанській площі в зеленому Кліфтоні, цей знаменитий готель Бристоля приваблює елегантним екстер’єром прекрасної вікторіанської вілли. Витончений зовнішній вигляд Victoria Square Hotel гармонійно поєднується з затишними, милими номерами. Номери з високими стелями та власними ванними кімнатами пропонують чудові краєвиди на площу. Найкращі ресторани та бари знаходяться в пішій доступності від готелю.

Bristol Marriott Royal Hotel

Цей прекрасний готель вікторіанської епохи досі зберігає одні з найвеличніших інтер’єрів міста. Усі номери та люкси Bristol Marriott Royal Hotel оформлені в дещо корпоративному стилі бренду, але з усіма необхідними зручностями, хоча громадські зони мають чудовий вінтажний вигляд.

The Berkeley Square Hotel

Цей чарівний готель Бристоля займає вишуканий георгіанський таунхаус неподалік від Clifton Village. Якщо ви надихнетеся, споглядаючи мінливі художні експозиції в The Berkeley Square Hotel, Бристольський музей і художня галерея, а також RWA розташовані лише за кілька хвилин ходьби. Готель має 186 номерів, кожен із власною ванною кімнатою.

The Berkeley Square Hotel пропонує розумні ціни та просторі, світлі номери з безкоштовним Wi-Fi. Крім того, гості можуть насолоджуватися фруктами, домашнім печивом, графином шеррі, а також обладнанням для приготування чаю та кави. Зупиняючись тут, ви отримуєте доступ до клубу для членів із стильним закладом із відкритою терасою та красивим коктейль-баром у підвалі. Ресторан Keepers Kitchen & Bar спеціалізується на традиційній британській кухні, а Keepers Bar пропонує великий вибір напоїв.