Топ-12 бистро в Париже, Франция: где поесть как настоящий парижанин

Знаменитые парижские бистро подарили миру множество великолепных кулинарных шедевров классической кухни. В течение веков они занимали центральное место на гастрономической сцене Франции. В последние годы появляются новые кулинарные стили, национальные кухни стали широко доступны, что делает посетителей более требовательными и требовательными. Но лучшие классические бистро Парижа все еще привлекают внимание местных жителей и гостей столицы, которые вновь открывают любовь к домашней кухне и особой атмосфере. Хотя и они претерпели изменения, такие как добавление натуральных вин в меню и акцент на выбранных ингредиентах.

Мы отобрали 12 бистро в Париже, как новых, так и давно известных, которые отличаются от других и очаровывают гостей вкусной кухней и неформальной атмосферой.

1. Le Bistrot Paul Bert

Известное французское бистро в 11-м округе Парижа заняло свою нишу на карте бистро так давно, что его стейк с картофелем фри уже стал легендарным. Это типичное заведение с колоритной клиентурой и вкусной кухней по разумной цене. Из меню, написанных на досках, мозаичной плиткой и стенами, украшенными зеркалами, ресторан размещает гостей на кожаных диванах, пока они ждут блюда высочайшего качества с парижским шармом. Закажите морские гребешки, стейк тартар, а на десерт – суфле с Гран Марнье, которое идеально подходит для двоих, хотя делиться вряд ли захотите. Ужин обойдется в среднем в 36 евро, а на обед можно взять меню за 18 евро.

Часы работы : с 12:00 до 14:00 и с 19:30 до 23:00 со вторника по субботу.

2. Les Arlots

Уютное классическое французское бистро с небольшой столовой, расположенное на вершине улицы Фобур Пуассоньер в Париже. Посещение напомнит вам о семейном воскресном обеде: весело, непринужденно, по-домашнему и вкусно. Ресторан открылся в 2016 году и завоевал популярность благодаря соблазнительному соусу-пюре — блюду с травяными колбасками и сливочным картофельным пюре. Вегетарианцам здесь, пожалуй, будет мало что делать, но любители мяса оценят небольшое, но сытное меню. Начните с яйца всмятку с ботаргой (сушеной рыбой) или паштета из четырех видов мяса. Если хотите что-то другое, кроме колбасок, выберите говяжью вырезку, поданную с жареным картофелем, луком-пореем и соусом из красного вина.

Часы работы : с 12:00 до 14:30 и с 20:00 до 22:30 с понедельника по субботу.

3. Café de la Nouvelle Mairie

Это живописное кафе с террасой расположено в 5-м округе неподалеку от Пантеона. Фасад исторического здания 1927 года был прекрасно отреставрирован, сохранив типичный французский декор, старый паркетный пол, мозаику и цинковую стойку. Но кафе выглядит старомодным только снаружи. В меню преобладают классические блюда из сезонных ингредиентов, такие как белый тунец с увядшим шпинатом и овощным винегретом, улитки булот, колбаски из зеленой чечевицы и т.д. Владелец — ценитель вин, поэтому вы можете заказать что-нибудь вкусное и необычное из местных бутиковых виноделий, поданное в декантерах, как в старину. Это студенческий квартал Парижа, поэтому это место точно входит в топ-10 бистро среди студентов.

Часы работы : с 8:00 до полуночи в будни.

4. Le Cadoret

Интерьер этого бистро в 19-м округе в районе Бют-Шомон олицетворяет винтажный парижский стиль: мозаичная плитка на полу, старая цинковая стойка и молесковые банкетки. Прежде всего, оно стоит посещения из-за великолепной винной карты, подобранной к блюдам меню. Но их кухня с традиционным пикантным деревенским оттенком заслуживает не меньшего внимания. Меню меняется каждый день, так что ни один визит в разные дни не будет одинаковым. Обычно оно состоит из пяти первых блюд и трех основных. Закажите классический петит-сале (соленая свинина) или тете-де-во (телячья голова) с удивительно пикантным соусом равигот – эти блюда точно не оставят вас равнодушными.

Часы работы : с 8:30 до полуночи со вторника по субботу.

5. Pharamond

Известное традиционное французское бистро в Париже близ Ле Аль, открытое в 1832 году, стало городской достопримечательностью. Его трехэтажное фахверковое здание имеет самые волшебные черты эпохи Прекрасной эпохи: деревянная лестница, расписанные зеркала, мозаики, позолота и красные бархатные скамейки. Расположитесь на оживленной террасе с видом на площадь Вантр де Пари и наполните тарелки культовыми французскими домашними блюдами. Например, закажите яйца мимоза, беф бургиньон или кокот с творогом, зеленым луком и кремом из трюфелей. Порции огромные, средняя стоимость обеда на человека — 25 евро, и будьте готовы к очереди.

Часы работы : с 12:00 до полуночи ежедневно.

6. Le Jourdain

Это заведение предлагает одно из лучших фиксированных меню в Париже. Источник: Image Lejourdain.fr Это заведение предлагает одно из лучших фиксированных меню в Париже. Источник: Image Lejourdain.fr

Это маленькое бистро в стиле 1950-х, одно из лучших в 20-м округе французской столицы, предлагает множество вкусов в своих фиксированных обеденных меню (одни из самых доступных в Париже – три блюда за 19 евро) и креативные блюда с большим количеством морепродуктов в стиле тапас по вечерам. Попробуйте мидии в пикантном винном бульоне, севиче из щепы и обратитесь к персоналу за помощью в подборе вина к блюдам – здесь действительно знают, как это сделать. Обеденное меню меняется каждый день в зависимости от сезонных продуктов. Например, один из вариантов состоял из салата из свеклы, апельсина и лука-порея, рагу из помидоров с кальмарами с уксусом и перцем и тушеным ревенем из маскарпоне.

Часы работы : с 12:00 до 14:00 и с 19:30 до 22:30 со вторника по субботу.

7. Le Mermoz

Бистро в 8-м округе Парижа в нескольких шагах от Елисейских полей предлагает креативные сбалансированные блюда с восточным оттенком. Это место с простой и приятной атмосферой и изысканной кухней, а не сытной едой. Интерьер соответствует классицизму заведения: мозаичная плитка, светильники в стиле ар-деко и J-образная барная стойка. Меню меняется каждый день. Обратите внимание на жареные мидии с соусом из сахарного лимона, поданные со свежей кинзой и кашей, курицу из ланды с сыром блан и тахини, а на десерт возьмите салат с апельсинами, миндалем и финиками со сливками. Также Le Mermoz, как и многие лучшие классические французские бистро в Париже, славится великолепным винным баром. Вы можете наслаждаться вкусным вином и едой на открытой террасе.

Часы работы : с 12:00 до 14:30 и с 19:30 до 23:30, кроме выходных.

8. Aux Crus de Bourgogne

Одно из самых известных бистро в Париже в бургундском стиле во 2-м округе приветствует гостей оригинальной столовой с деревянными панелями, как из другой эпохи, большими зеркалами, аккуратными столами с деревянными стульями и белыми скатертями и непревзойденной элегантной атмосферой. Историческое бистро предлагает гостям лучшие блюда Бургундии, такие как стейк о-пуавр (говяжий филей с перцем и кукурузным соусом), яйца ан-мьорет (блюдо из яиц пашот, красного вина и грибов). Здесь доступен выбор гарниров, таких как увядший шпинат, картофель фри или картофельное пюре. Меню сезонное, что типично для хороших бистро в Париже. Его изюминкой камбала мюньер в масле и лимоне.

Часы работы : с 12:00 до 14:30 и с 19:30 до 22:30 каждый день.

9. Le Baratin

Одно из первых бистро в Париже, давно обретшее культовый статус во Франции, имеет среди своих верных поклонников шеф-поваров и кондитеров международного уровня, таких как Энтони Бурден и Пьер Эрме. Заведение популярно как среди местных, так и среди иностранцев, которых привлекает деликатная и сытная кухня Ракель Карены с редкими экзотическими нотками. Присмотритесь к нежному фрис дево с каперсами и помидорами, говядины конфи с насыщенным соусом из красного вина и галет со свежими сардинами и луком-шалотом, а на десерт попробуйте клубничное печенье с ягодным соусом. Этот бистро в Париже имеет одну из лучших коллекций органических вин в городе, поэтому с выбором напитка проблем не будет. Бронируйте столик, ведь заведение буквально осаждено гурманами.

Часы работы : с 12:15 до 14:00 и с 19:30 до 23:00 со вторника по пятницу и только в субботу вечером.

10. Les Philosophes

Одно из самых любимых бистро в Париже вблизи знаменитого книжного магазина Les Mots à la Bouche создано известным ресторатором Ксавье Денамуром, известным своей классической кухней с акцентом на местные органические продукты. Лучшее бистро в районе Маре даже указывает на меню продукты прямо из фермы. Оно имеет большую террасу, но бронирование рекомендуется легко получить столик. Начните исследовать местное меню из мясных рийет, конфи из утиной ножки и обязательно отведайте любимые блюда посетителей — французскую луковую уху и стейк тартар. На десерт возьмите ванильный флан-пирог. Блюда дополняются ассортиментом домашних вин, пива и белых вин.

Часы работы : с 9:00 до 2:00, кроме воскресенья и понедельника.

11. Chez L'Ami Jean

Бистро придерживается традиционного стиля в декоре и кухне. Источник: Image Lamijean.fr Бистро придерживается традиционного стиля в декоре и кухне. Источник: Image Lamijean.fr

Шеф-повар Стефан Жего был одним из тех, кто поднял традиционную пищу бистро в Париже с помощью особых техник и акцента на качественных ингредиентах до уровня изысканной кухни. Это заведение известно своими сытными блюдами, которые вместе с деревенским декором и живой атмосферой предлагают кулинарное путешествие по культуре Страны Басков. Если вы посещаете с любящим мясо другом, обязательно попробуйте фирменное блюдо для двоих — Côte de Boeuf. На меню есть также немало других достойных внимания блюд, таких как изможденные говяжьи щеки, рис де во и закуска из жареных кальмаров на подушке из рататую. Даже хлеб у лучших бистро Парижа может быть идеальной закуской, как здесь, в сочетании с пикантным творожным соусом.

Часы работы : с 12:00 до 14:00 и с 19:00 до 22:00 со вторника по субботу.

12. Chez La Vieille

Несмотря на то, что квартал Ле Аль и его окрестности претерпели значительные изменения в последние годы, французское бистро Chez La Vieille остается бастионом традиций в Париже. Что и говорить, если оно до сих пор носит имя шеф-повара, управлявшего им в 80-х? Теперь руль правления принадлежит американскому шефу Даниэлю Роузу, избравшему подлинность как подход к меню и атмосфере традиционного бистро, которое кажется даже слишком веселым и оживленным для 1-го округа Парижа. Вы можете выпить за барной стойкой на первом этаже или сесть за один из нескольких десятков столиков в уютном зале наверху. Почки кролика на тосте, бланкет из телятины с морковью и грибами или утиный террин с хреном и свеклой стоит заказать здесь. На десерт попробуйте грушевый клафут с масляным вкусом.

Часы работы : с 12:00 до 14:30 и с 18:00 до 22:30 со вторника по субботу. Бар открыт до 1 часа.