Топ-10 семейных отелей Великобритании для спокойного отдыха с детскими меню, приключениями в лесах и крутыми мастер-классами

Семейный отпуск в расслабленной атмосфере – отличный способ снять повседневный стресс и духовно обновиться. Отели Великобритании, делающие акцент на предоставлении услуг для гостей с детьми, идеально подходят для этой цели. Здесь персонал искренне заботится о том, чтобы юные и взрослые путешественники чувствовали себя как можно комфортнее. Для этого семейные отели Великобритании предоставляют нянь и детских консьержей, высокие стулья в ресторанах и подогреватели для бутылочек.

Для детей предусмотрены веселые развлечения. От плавания в бассейне с водными горками до катания на велосипедах вместе с родителями – дети могут выбирать, чем заняться в отеле. Для них созданы детские клубы с милыми плюшевыми мишками и множеством развивающих занятий. Просторные игровые зоны, уроки верховой езды и кулинарные мастер-классы дарят детям море эмоций и восторга.

Лучшие отели для семейного отдыха в Великобритании предлагают комфортные условия и крутые развлечения для детей и взрослых. Источник: Pixels Лучшие отели для семейного отдыха в Великобритании предлагают комфортные условия и крутые развлечения для детей и взрослых. Источник: Pixels

Главная задача лучших семейных гостиниц Великобритании – организовать незабываемый отдых с яркими впечатлениями и переживаниями. Итак, начнем наше виртуальное путешествие!

Cameron House, Лох-Ломонд

Прекрасный отель для семейного отдыха в Великобритании – Cameron House, величественно раскинувшийся в живописной зоне Национального парка Троссакс на берегах Лох-Ломонда.

Здесь предлагают различные варианты размещения:

Просторные люксы с роскошной мебелью и белой ванной.

Комфортные лоджи в окружении сказочной природы с функциональным оборудованием.

При необходимости гости могут использовать практические вещи для детей, которые персонал предоставляет по запросу. Четыре ресторана отеля предлагают здоровую и разнообразную еду с богатым ассортиментом аппетитных блюд для детей.

Лобби-бар с элегантным интерьером радует как взрослых, так и детей. Здесь можно наслаждаться послеобеденным чаепитием с большим количеством "вкусов" для юных путешественников. Веселых непосед всегда приветствует Boat House, где для них подготовлено много интересного.

Список преимуществ этого семейного отеля Великобритании можно продолжать долго:

В Cameron House есть веселые детские горки для детей всех возрастов.

есть веселые детские горки для детей всех возрастов. Важные моменты для родителей, такие как покупка подгузников и плавательных средств, также учтены.

Если за окном "печальная" погода, настроение гостей улучшит увлекательный приключенческий фильм.

А главная изюминка отеля – удивительная сказочная тропа в Детском клубе. Здесь можно долго гулять с детьми, наслаждаясь магическим лесом с волшебной дверью, причудливыми грибными сооружениями и оригинальным мостом троллей.

Адрес: Loch Lomond, Alexandria G83 8QZ

Port Lympne, Кент

Среди лучших семейных курортов Великобритании ведущее место занимает Port Lympne в волшебной сельской местности Кента. Здесь расположен огромный сафари-парк площадью 600 акров, где прекрасно чувствуют себя зебры, страусы и забавные обезьяны. Юные туристы в восторге от взаимодействия с его жителями, а при желании могут даже покормить их.

В парке путешественников перевозят специальным открытым грузовиком, помогающим сохранить силы во время долгой прогулки. В то же время эрудированные гиды подробно рассказывают о веселых животных, их образе жизни и привычках. Наблюдение за животными в почти естественных условиях приносит детям и взрослым много радости и восхищения.

Port Lympne дарит гостям уникальную возможность взаимодействовать с животными. Источник: Pixels Port Lympne дарит гостям уникальную возможность взаимодействовать с животными. Источник: Pixels

Важная особенность отеля – широкий выбор номеров разного размера и с разным набором удобств. В зависимости от ваших предпочтений можно забронировать королевский люкс в загородном имении, который входит в список архитектурных памятников II категории, или в уютном деревянном доме.

Здесь особенно ярко чувствуется единство гостей с девственной природой. Близость животных сафари-парка придает остроте ощущениям, а звездное ночное полотно затрагивает нежные струны души и настраивает на романтический лад.

Так приятно ужинать на свежем воздухе, наслаждаясь не только вкусной едой и шармом живописной местности, но и наблюдая за благородными оленями и грациозными косулями. Согласитесь, это экзотика в чистом виде.

Цена: Port Lympne приглашает гостей в мир сказочных туристических открытий, и стоимость номера за одну ночь здесь не так уж высока – от £460, включая гольф-поле.

Адрес: Aldington Rd, Lympne, Hythe CT21 4LR

Chewton Glen, Нью-Форест

Один из лучших семейных курортов под названием Chewton Glen расположен среди изумрудных долин Нью-Фореста. Он производит благоприятное впечатление на гостей с первых минут знакомства.

Уютные домики здесь с любовью подготовлены для гостей с первоклассными удобствами. Уровень сервиса в Chewton Glen заслуживает того, чтобы провести здесь насыщенный отпуск в идеальной близости к живописным пейзажам.

Помимо необычного размещения семейный отель Великобритании скрывает много приятных сюрпризов для путешественников:

Романтические завтраки в плетеных корзинах с аппетитной едой из натуральных продуктов.

Спа с расслабляющими сеансами для полного блаженства.

Профессиональные мастер-классы для гостей всех возрастов, включая уроки гольфа, кулинарии и стрельбы по мишеням.

Теннисный корт и просторный греческий бассейн для прохладного отдыха в воде.

Любители животных могут получить ценный опыт выпаса уток и ухода за пушистыми овцами. Среди экстравагантных развлечений в хорошей семейной гостинице Великобритании почетное место занимает запуск воздушных змеев.

Адрес: Christchurch Road, New Milton BH25 6QS

Harbour Beach Club Hotel and Spa, Девон

Список лучших семейных курортов Великобритании постоянно обновляется, но неизменно включает в себя Harbour Beach Club Hotel and Spa. Это заведение, расположенное в волшебном заливе на Английской Ривьере, идеально подходит для любителей морских экстремальных приключений.

В Harbour Beach Club детям не скучно, они весело проводят время. Источник: Pixels В Harbour Beach Club детям не скучно, они весело проводят время. Источник: Pixels

Помимо шикарного спа-центра, отель предлагает приятные бонусы с ароматом свежих бризов для путешественников всех возрастов.

Уроки снорклинга.

Прогулки с тюленями вокруг величественных скал.

Катания на каяках.

Вечерние променады вдоль сказочного побережья в тени экзотических растений тропических садов Овербека помогают переосмыслить жизненные ценности и настроиться на положительный лад. В просторном бассейне, сверкающем бриллиантовым сиянием, так приятно нежиться, оставляя все мирские заботы позади.

Кухня Harbour Beach Club также пронизана яркими морскими акцентами. Здесь подают нежный суп с лобстерами и креветками. А вместе с игривым каланкомбо вы получаете идеальное сочетание для нескучного ужина в экзотическом гнездышке.

Адрес: South Sands, Salcombe, Devon TQ8 8LJ

Soho Farmhouse, Оксфордшир

Лучшие места для семейного отдыха в Великобритании искусно подчеркивают все прелести сельской жизни, гармоничной во всех отношениях. Если вы хотите почувствовать волшебную атмосферу сельского быта, но с роскошными удобствами, отправляйтесь в Soho Farmhouse.

Это живописное место идеально подходит для поразительного отпуска среди холмов Оксфордшира. История этого заведения началась, когда Том Форд влюбился в эту местность, пронизанную ароматами пышных трав и полевых цветов. Из фермы с тракторами и посевным оборудованием во дворе она превратилась в уютную роскошную гостиницу.

Его номера-кабины отличаются несколько грубыми дизайнерскими штрихами с естественно потертой мебелью и эффектной мебелью из гофрированного металла.

Отдыхающим предлагают велосипеды Foffa для великолепных поездок по живописным окрестностям. Для гостей с малышами есть комфортные номера с детскими кроватками.

Взрослые любят проводить досуг в спа с сеансами релаксации и омоложения. А дети обожают играть в детском клубе Teeny Barn, двери которого открыты с утра до вечера. Кроме веселых подвижных и настольных игр здесь проводят увлекательные образовательные и тематические занятия, а также уроки создания украшений и элегантного декора собственными руками.

Плавание в бассейне помогает путешественникам снять стресс и умственное напряжение, а двойная доза "милоты" ждет в комнате с забавными животными.

Адрес: Great Tew, Chipping Norton OX7 4JS

Daylesford, Глостершир

Одно из лучших мест для семейного отдыха в Великобритании объединило 15 загородных домов в единый гостиничный ансамбль, успешно подчеркивающий благородство готического стиля. Это Daylesford, шикарное заведение для детей и взрослых, украшающее сказочную сельскую местность Глостершира площадью 2500 акров.

Здесь предусмотрено комфортное пространство для людей с ограниченными возможностями на первом этаже одного из домов. Прилегающая территория каждого дома освежается пышным садом с раскидистыми деревьями и красочными клумбами.

Атмосфера домашнего тепла искусно подчеркивается каминами с мерцающими дровами и белым постельным бельем. После душа с фирменными гигиеническими средствами гости окутываются божественно мягкими полотенцами.

Фермерский магазин с сочными фруктами и овощами, выращенными естественным путем, без добавления вредных химикатов здесь обязательно стоит посетить. Он постоянно наполнен посетителями из соседних сел, а аромат свежесваренного кофе с молочной пенкой, которым щедро угощают гостей заведения, манит всех.

Добавьте к этому мастер-классы по флористике, дегустацию изысканных вин и посещение Bamford Wellness Spa с крутыми оздоровительными программами – и все ваши королевские отпускные потребности будут удовлетворены.

Цена: Для проживания в городе Daylesford не нужно готовить космические суммы. £350 будет достаточно, чтобы оплатить ночевку в элегантном месте с британским характером.

Адрес: Daylesford близ Kingham, Cotswolds, GL56 0YG

Gleneagles, Шотландия

Великолепные семейные курорты Великобритании с радостью приняли в свои ряды Gleneagles с его волшебным шотландским шармом. Это уникальная гостиничная сцена с роскошным гольф-полем, рядом развлекательных и гастрономических заведений.

Для малышей подготовлен сказочный уголок под названием Little Glen с домом на дереве и детскими развлечениями. Взрослые также не скучают и с радостью посещают спа-центр с омолаживающими сеансами от Барбары Штурм.

Уютные рестораны, отмеченные наградами, предлагают отличную еду для самых взыскательных вкусов. Дети также не останутся голодными благодаря полноценным детским меню и сложным высоким стульям. После оживленных развлечений на свежем воздухе у них появляется отличный аппетит, который всегда радует родителей.

Стрельба из лука, рыбалка, соколиная охота и верховая езда дополняют огромный список активностей. Дни, насыщенные досугом, напоминают нескончаемый праздник с беззаботным настроением.

Дети пищат от восторга, катаясь на шотландских пони, участвуя в прогулках по лазанию по деревьям и просматривая увлекательные фильмы. Тем временем родители спешат занять укромное место в американском баре, чтобы сбросить бремя повседневных забот с бокалом медового виски под яркие ритмы мировых хитов. Не спешите думать, что дети здесь остаются сами – за ними ухаживает няня.

Цена: Цена? – спросите вы. От 350 евро за ночь.

Адрес: Auchterarder, Perthshire PH3 1NF, Scotland

The Four Seasons, Хэмпшир

Не нужно ничего сверхъестественного, чтобы заслужить статус лучшей гостиницы Великобритании для семей – достаточно помочь организовать спокойный отпуск для путешественников с маленькими детьми. Знаковая гостиница Four Seasons поставила перед собой четкую цель – обеспечить гостям незабываемое пребывание любыми средствами, и это ему удалось. Сегодня это настоящая жемчужина зеленых холмов Хэмпшира, внесенная в список достопримечательностей II категории. Гламурная атмосфера и продуманный дизайн номеров способствуют лучшему отдыху в окружении потрясающих пейзажей.

Путешественники с детьми находят здесь много плюсов:

Бесплатное питание для детей в возрасте до 5 лет.

Аппетитные и полезные закуски прямо в номере.

Подгузники для новорожденных.

Крытый аквапарк и приключенческая зона заполняют все пробелы в опыте путешественников. И, конечно, еда в таком заведении просто "обязана" быть вкусной.

Цена: Даже небольшая сумма, как £476 за ночь, будет достаточной для уютной ночевки в знаменитой семейной гостинице Four Seasons Великобритании.

Адрес: Dogmersfield Park, Chalky Ln, Dogmersfield, Hook RG27 8TD

Calcot Manor Hotel & Spa, Глостершир

Прекрасную сельскую местность Тэтбери гармонично дополняет Calcot & Spa, являющийся целостной композицией фермерского дома, обрамленного тщательно отреставрированными хозяйственными постройками и коттеджами. Главное сооружение грациозно окутано цветами глицинии, а ее интерьеры оформлены в духе сдержанного классицизма.

Заведение предлагает безупречный сервис, характерный для лучших отелей для семейного отдыха в Великобритании. Атмосфера домашнего уюта поддерживается просторной гостиной с мерцающим камином.

Путешественники выбирают, где остановиться – в комфортных лоджах или частных коттеджах с премиальными удобствами. В Calcot & Spa все натуральное – от беззаботной деревенской ауры до аппетитных обедов от фермы до стола, приготовленных из фермерских продуктов ловкими кулинарами.

Изюминкой Calcot Manor Hotel & Spa являются потрясающие послеобеденные чаепития с большим количеством хрустящей выпечки. Источник: Pixels Изюминкой Calcot Manor Hotel & Spa являются потрясающие послеобеденные чаепития с большим количеством хрустящей выпечки. Источник: Pixels

Венцом всего роскошные послеобеденные чаепития с большим количеством вкусной выпечки и десертов. Гурманам предлагают горячий шоколад с красочными воздушными зефирками, что не может не радовать.

Статус семейного отеля успешно подтверждает наличие детского меню с широким выбором полезных блюд, богатых витаминами. Для детей подготовлены столовые приборы, маленькие тарелки и даже нагрудники. Юные путешественники испытывают море восторга от ароматной пиццы с куриным мясом, оливками и нежным сыром.

Досуг отдыхающих в одном из самых оцененных семейных отелей Великобритании незабываем:

Море положительных эмоций гости получают от пеших прогулок по тропинкам Tim Trail Calcot , которые оплетают живописные долины и граничат с лесами.

, которые оплетают живописные долины и граничат с лесами. Гости ценят расслабляющее плавание в бирюзовом бассейне и спа-центр с полезными процедурами для лица и тела.

Любители активных развлечений наслаждаются игрой в теннис на специально оборудованном корте.

Для детей отель предлагает просторные открытые игровые зоны и пиратский корабль для веселых приключений. Кроме того, в Calcot & Spa есть ясли и детская комната с красочными игрушками и увлекательными занятиями.

Цена: Calcot&Spa не стремится "наживаться" на гостях – здесь можно забронировать хороший двухместный номер от £259. Если хотите попробовать плоды королевской роскоши, забронируйте просторный люкс с вкусным завтраком до 4 человек.

Адрес: Gloucestershire, Tetbury GL8 8YJ

Lucknam Park, Уилтшир

В живописной сельской местности Уилтшира, среди пышной зелени, расположен популярный семейный отель Великобритании с интригующим названием Lucknam Park. Его исторические корни уходят в далекое XVIII век, блестящую эпоху Просвещения.

Он идеально подходит для нежных романтических натур, предпочитающих элегантные интерьеры с французской дверью и полукруглыми потолками.

Если хотите потрогать роскошь, займите уютный коттедж Middle Lodge с королевским интерьером. На выходе из дома гостей терпеливо ждет прекрасный сад с элегантными воротами и потрясающим разнообразием цветущих растений. Почетное место здесь занимают розы разных сортов и оттенков. Они помогают придать вашему отпуску особый шарм, характерный для благородных загородных домов с непревзойденным комфортом.

Гости наслаждаются вечерними променадами по извилистым тропам Лакнем-парка и моментам блаженства в спа-центре. Ресторан Hywel Jones предлагает жареное мясо и овощные специалисты, свежие фруктовые салаты и роскошные десерты.

Для малышей предусмотрено грандиозное развлечение – катание на милых пони. При желании их можно погладить и покормить, что удваивает их удовольствие.

Цена Lucknam Park предлагает все преимущества роскошного отпуска за £1,350.

Адрес: Lucknam Park, Chippenham SN14 8AZ

Специально для вас мы организовали виртуальное путешествие по лучшим семейным гостиницам Великобритании. Надеемся, вы пополнили свою туристическую копилку новыми открытиями и впечатлениями. Теперь осталось только забронировать жилье в желаемом заведении и отправиться в путешествие, взяв с собой ближайших людей, чемодан с личными вещами и, конечно, мечту.

Счастливых отпусков и фантастических эмоций в самых лучших уголках Великобритании!