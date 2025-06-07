Топ-10 сімейних готелів Великобританії для спокійного відпочинку з дитячими меню, пригодами в лісах і крутими майстер-класами

Сімейна відпустка в розслабленій атмосфері – чудовий спосіб зняти повсякденний стрес і духовно оновитися. Готелі Великобританії, які роблять акцент на наданні послуг для гостей із дітьми, ідеально підходять для цієї мети. Тут персонал щиро піклується про те, щоб юні та дорослі мандрівники почувалися якомога комфортніше. Для цього сімейні готелі Великобританії надають нянь і дитячих консьєржів, високі стільці в ресторанах і підігрівачі для пляшечок.

Для дітей передбачені веселі розваги. Від плавання в басейні з водними гірками до катання на велосипедах разом із батьками – діти можуть вибирати, чим зайнятися в готелі. Для них створено дитячі клуби з милими плюшевими ведмедиками та безліччю розвивальних занять. Просторі ігрові зони, уроки верхової їзди та кулінарні майстер-класи дарують дітям море емоцій і захвату.

Найкращі готелі для сімейного відпочинку у Великобританії пропонують комфортні умови та круті розваги для дітей і дорослих. Джерело: Pixels

Головне завдання найкращих сімейних готелів Великобританії – організувати незабутній відпочинок із яскравими враженнями та переживаннями. Тож розпочнімо нашу віртуальну подорож!

Cameron House, Лох-Ломонд

Чудовий готель для сімейного відпочинку у Великобританії – Cameron House, який велично розкинувся в мальовничій зоні Національного парку Троссакс на берегах Лох-Ломонду.

Тут пропонують різноманітні варіанти розміщення:

Просторі люкси з розкішними меблями та білосніжними ваннами.

Комфортні лоджі в оточенні казкової природи з функціональним обладнанням.

За потреби гості можуть скористатися практичними речами для дітей, які персонал надає на запит. Чотири ресторани готелю пропонують здорову та різноманітну їжу з багатим асортиментом апетитних страв для дітей.

Лобі-бар із елегантним інтер’єром радує як дорослих, так і дітей. Тут можна насолоджуватися післяобіднім чаюванням із великою кількістю "смаколиків" для юних мандрівників. Веселих непосид завжди вітає Boat House, де для них підготовлено багато цікавого.

Перелік переваг цього сімейного готелю Великобританії можна продовжувати довго:

У Cameron House є веселі дитячі гірки для дітей різного віку.

є веселі дитячі гірки для дітей різного віку. Важливі моменти для батьків, такі як купівля підгузків і засобів для плавання, також враховані.

Якщо за вікном "сумна" погода, настрій гостей покращить захоплюючий пригодницький фільм.

А головна родзинка готелю – дивовижна казкова стежка в Дитячому клубі. Тут можна довго гуляти з дітьми, насолоджуючись магічним лісом із чарівними дверима, химерними грибними спорудами та оригінальним мостом тролів.

Адреса: Loch Lomond, Alexandria G83 8QZ

Port Lympne, Кент

Серед найкращих сімейних курортів Великобританії чільне місце посідає Port Lympne у чарівній сільській місцевості Кенту. Тут розташований величезний сафарі-парк площею 600 акрів, де чудово почуваються зебри, страуси та кумедні мавпи. Юні туристи в захваті від взаємодії з його мешканцями, а за бажання можуть навіть погодувати їх.

У парку мандрівників перевозять спеціальним відкритим вантажівкою, що допомагає зберегти сили під час довгої прогулянки. Водночас ерудовані гіди детально розповідають про веселих тварин, їхній спосіб життя та звички. Спостереження за тваринами в майже природних умовах приносить дітям і дорослим багато радості та захоплення.

Port Lympne дарує гостям унікальну можливість взаємодіяти з тваринами. Джерело: Pixels

Важлива особливість готелю – широкий вибір номерів різного розміру та з різним набором зручностей. Залежно від ваших уподобань, можна забронювати королівський люкс у заміському маєтку, який входить до списку архітектурних пам’яток II категорії, або в затишному дерев’яному будинку.

Тут особливо яскраво відчувається єдність гостей із незайманою природою. Близькість тварин сафарі-парку додає гостроти відчуттям, а зоряне нічне полотно зачіпає ніжні струни душі та налаштовує на романтичний лад.

Так приємно вечеряти на свіжому повітрі, насолоджуючись не лише смачною їжею та шармом мальовничої місцевості, а й спостерігаючи за благородними оленями та граціозними козулями. Згодьтеся, це екзотика в чистому вигляді.

Ціна: Port Lympne запрошує гостей у світ казкових туристичних відкриттів, і вартість номера за одну ніч тут не така вже й висока – від £460, включно з гольф-полем.

Адреса: Aldington Rd, Lympne, Hythe CT21 4LR

Chewton Glen, Нью-Форест

Один із найкращих сімейних курортів під назвою Chewton Glen розташований серед смарагдових долин Нью-Форесту. Він справляє сприятливе враження на гостей із перших хвилин знайомства.

Затишні будиночки на деревах тут із любов’ю підготовлені для гостей із першокласними зручностями. Рівень сервісу в Chewton Glen заслуговує на те, щоб провести тут насичену відпустку в ідеальній близькості до мальовничих пейзажів.

Окрім незвичайного розміщення, сімейний готель Великобританії приховує багато приємних сюрпризів для мандрівників:

Романтичні сніданки в плетених кошиках із апетитною їжею з натуральних продуктів.

Спа-центр із розслаблювальними сеансами для повного блаженства.

Професійні майстер-класи для гостей різного віку, включно з уроками гольфу, кулінарії та стрільби по мішенях.

Тенісний корт і просторий грецький басейн для прохолодного відпочинку у воді.

Любителі тварин можуть отримати цінний досвід випасання качок і догляду за пухнастими вівцями. Серед екстравагантних розваг у хорошому сімейному готелі Великобританії почесне місце посідає запуск повітряних зміїв.

Адреса: Christchurch Road, New Milton BH25 6QS

Harbour Beach Club Hotel and Spa, Девон

Список найкращих сімейних курортів Великобританії постійно оновлюється, але незмінно включає Harbour Beach Club Hotel and Spa. Цей заклад, розташований у чарівній затоці на Англійській Рив’єрі, ідеально підходить для любителів морських екстремальних пригод.

У Harbour Beach Club дітям не нудно, вони весело проводять час. Джерело: Pixels

Окрім шикарного спа-центру, готель пропонує приємні бонуси з ароматом свіжих бризів для мандрівників різного віку:

Уроки снорклінгу.

Прогулянки з тюленями навколо величних скель.

Катання на каяках.

Вечірні променади вздовж казкового узбережжя в тіні екзотичних рослин тропічних садів Овербека допомагають переосмислити життєві цінності та налаштуватися на позитивний лад. У просторому басейні, що виблискує діамантовим сяйвом, так приємно ніжитися, залишаючи всі мирські турботи позаду.

Кухня Harbour Beach Club також пронизана яскравими морськими акцентами. Тут подають ніжний суп із лобстерами та креветками. А разом із грайливим каланкомбо ви отримуєте ідеальне поєднання для ненудної вечері в екзотичному гніздечку.

Адреса: South Sands, Salcombe, Devon TQ8 8LJ

Soho Farmhouse, Оксфордшир

Найкращі місця для сімейного відпочинку у Великобританії майстерно підкреслюють усі принади сільського життя, гармонійного в усіх відношеннях. Якщо ви хочете відчути чарівну атмосферу сільського побуту, але з розкішними зручностями, вирушайте до Soho Farmhouse.

Це мальовниче місце ідеально підходить для вражаючої відпустки серед пагорбів Оксфордширу. Історія цього закладу почалася, коли Том Форд закохався в цю місцевість, пронизану ароматами пишних трав і польових квітів. Із ферми з тракторами та посівним обладнанням у дворі вона перетворилася на затишний розкішний готель.

Його номери-кабіни вирізняються дещо брутальними дизайнерськими штрихами з природно потертими меблями та ефектними меблями з гофрованого металу.

Відпочивальникам пропонують велосипеди Foffa для чудових поїздок мальовничими околицями. Для гостей із малюками є комфортні номери з дитячими ліжечками.

Дорослі люблять проводити дозвілля в спа-центрі з сеансами релаксації та омолодження. А діти обожнюють бавитися в дитячому клубі Teeny Barn, двері якого відчинені з ранку до вечора. Окрім веселих рухливих і настільних ігор, тут проводять захоплюючі освітні та тематичні заняття, а також уроки створення прикрас і елегантного декору власними руками.

Плавання в басейні допомагає мандрівникам зняти стрес і розумову напругу, а подвійна доза "милоти" чекає в кімнаті з кумедними тваринами.

Адреса: Great Tew, Chipping Norton OX7 4JS

Daylesford, Глостершир

Одне з найкращих місць для сімейного відпочинку у Великобританії об’єднало 15 заміських будинків у єдиний готельний ансамбль, який успішно підкреслює шляхетність готичного стилю. Це Daylesford, шикарний заклад для дітей і дорослих, що прикрашає казкову сільську місцевість Глостерширу площею 2500 акрів.

Тут передбачено комфортний простір для людей із обмеженими можливостями на першому поверсі одного з будинків. Прилегла територія кожного будинку освіжається пишним садом із розлогими деревами та барвистими клумбами.

Атмосфера домашнього тепла майстерно підкреслюється камінами із мерехтливими дровами та білосніжною постільною білизною. Після душу з фірмовими гігієнічними засобами гості огортаються божественно м’якими рушниками.

Фермерський магазин із соковитими фруктами та овочами, вирощеними природним шляхом, без додавання шкідливих хімікатів, тут обов’язково варто відвідати. Він постійно наповнений відвідувачами з сусідніх сіл, а аромат свіжозвареної кави з молочною пінкою, якою щедро пригощають гостей закладу, манить усіх.

Додайте до цього майстер-класи з флористики, дегустацію вишуканих вин і відвідування Bamford Wellness Spa із крутими оздоровчими програмами – і всі ваші королівські потреби для відпустки будуть задоволені.

Ціна: Для проживання в Daylesford не потрібно готувати космічні суми. £350 буде достатньо, щоб оплатити ночівлю в елегантному місці з британським характером.

Адреса: Daylesford near Kingham, Cotswolds, GL56 0YG

Gleneagles, Шотландія

Чудові сімейні курорти Великобританії радо прийняли до своїх лав Gleneagles із його чарівним шотландським шармом. Це унікальна готельна сцена з розкішним гольф-полем, низкою розважальних і гастрономічних закладів.

Для малюків підготовлено казковий куточок під назвою Little Glen із будиночком на дереві та дитячими розвагами. Дорослі також не нудьгують і з радістю відвідують спа-центр із омолоджувальними сеансами від Барбари Штурм.

Затишні ресторани, відзначені нагородами, пропонують чудову їжу для найвибагливіших смаків. Діти також не залишаться голодними завдяки повноцінним дитячим меню та складним високим стільцям. Після жвавих розваг на свіжому повітрі в них з’являється чудовий апетит, що завжди тішить батьків.

Стрільба з лука, риболовля, соколине полювання та верхова їзда доповнюють величезний список активностей. Дні, насичені дозвіллям, нагадують нескінченне свято з безтурботним настроєм.

Діти пищать від захвату, катаючись на шотландських поні, беручи участь у прогулянках із лазіння по деревах і переглядаючи захоплюючі фільми. Тим часом батьки поспішають зайняти затишне місце в американському барі, щоб скинути тягар повсякденних турбот із келихом медового віскі під яскраві ритми світових хітів. Не поспішайте думати, що діти тут залишаються самі – за ними доглядає няня.

Ціна: Ціна? – запитаєте ви. Від 350 євро за ніч.

Адреса: Auchterarder, Perthshire PH3 1NF, Scotland

The Four Seasons, Гемпшир

Не потрібно нічого надприродного, щоб заслужити статус найкращого готелю Великобританії для сімей – достатньо допомогти організувати спокійну відпустку для мандрівників із маленькими дітьми. Знаковий готель Four Seasons поставив перед собою чітку мету – забезпечити гостям незабутнє перебування будь-якими засобами, і це йому вдалося. Сьогодні це справжня перлина зелених пагорбів Гемпширу, внесена до списку пам’яток II категорії. Гламурна атмосфера та продуманий дизайн номерів сприяють найкращому відпочинку в оточенні приголомшливих пейзажів.

Мандрівники з дітьми знаходять тут багато плюсів:

Безкоштовне харчування для дітей до 5 років.

Апетитні та корисні закуски прямо в номері.

Підгузки для немовлят.

Критий аквапарк і пригодницька зона заповнюють усі прогалини в досвіді мандрівників. І, звісно, їжа в такому закладі просто "зобов’язана" бути смачною.

Ціна: Навіть невелика сума, як £476 за ніч, буде достатньою для затишної ночівлі у знаменитому сімейному готелі Four Seasons Великобританії.

Адреса: Dogmersfield Park, Chalky Ln, Dogmersfield, Hook RG27 8TD

Calcot Manor Hotel & Spa, Глостершир

Чудову сільську місцевість Тетбері гармонійно доповнює Calcot & Spa, який є цілісною композицією фермерського будинку, обрамленого ретельно відреставрованими господарськими будівлями та котеджами. Головна споруда граціозно оповита квітами гліцинії, а її інтер’єри оформлені в дусі стриманого класицизму.

Заклад пропонує бездоганний сервіс, характерний для найкращих готелів для сімейного відпочинку у Великобританії. Атмосфера домашнього затишку підтримується просторою вітальнею з мерехтливим каміном.

Мандрівники обирають, де зупинитися – у комфортних лоджах або приватних котеджах із преміальними зручностями. У Calcot & Spa усе натуральне – від безтурботної сільської аури до апетитних обідів від ферми до столу, приготованих із фермерських продуктів спритними кулінарами.

Родзинкою Calcot Manor Hotel & Spa є приголомшливі післяобідні чаювання з великою кількістю хрусткої випічки. Джерело: Pixels

Вінцем усього є розкішні післяобідні чаювання з великою кількістю смачної випічки та десертів. Гурманам пропонують гарячий шоколад із барвистими повітряними зефірками, що не може не тішити.

Статус сімейного готелю успішно підтверджує наявність дитячого меню з широким вибором корисних страв, багатих на вітаміни. Для дітей підготовлені столові прибори, маленькі тарілки та навіть нагрудники. Юні мандрівники відчувають море захвату від ароматної піци з курячим м’ясом, оливками та ніжним сиром.

Дозвілля відпочивальників в одному з найвище оцінених сімейних готелів Великобританії незабутнє:

Море позитивних емоцій гості отримують від піших прогулянок стежками Tim Trail Calcot , які обплітають мальовничі долини та межують із лісами.

, які обплітають мальовничі долини та межують із лісами. Гості цінують розслаблювальне плавання в бірюзовому басейні та відвідування спа-центру з корисними процедурами для обличчя та тіла.

Любителі активних розваг насолоджуються грою в теніс на спеціально обладнаному корті.

Для малюків готель пропонує просторі відкриті ігрові зони та піратський корабель для веселих пригод. Крім того, у Calcot & Spa є ясла та дитяча кімната з барвистими іграшками та захоплюючими заняттями.

Ціна: Calcot & Spa не прагне "наживатися" на гостях – тут можна забронювати хороший двомісний номер від £259. Якщо хочете скуштувати плоди королівської розкоші, забронюйте просторий люкс із смачним сніданком для до 4 осіб.

Адреса: Gloucestershire, Tetbury GL8 8YJ

Lucknam Park, Вілтшир

У мальовничій сільській місцевості Вілтширу, серед пишної зелені, розташований популярний сімейний готель Великобританії з інтригуючою назвою Lucknam Park. Його історичне коріння сягає далекого XVIII століття, блискучої епохи Просвітництва.

Він ідеально підходить для ніжних романтичних натур, які віддають перевагу елегантним інтер’єрам із французькими дверима та напівкруглими стелями.

Якщо хочете доторкнутися до розкоші, займіть затишний котедж Middle Lodge із королівським інтер’єром. На виході з будинку гостей терпляче чекає чудовий сад із елегантними воротами та приголомшливою різноманітністю квітучих рослин. Почесне місце тут займають троянди різних сортів і відтінків. Вони допомагають надати вашій відпустці особливого шарму, характерного для шляхетних заміських будинків із неперевершеним комфортом.

Гості насолоджуються вечірніми променадами звивистими стежками Лакнем-парку та моментами блаженства в спа-центрі. Ресторан Hywel Jones пропонує смажене м’ясо та овочеві спеціалітети, свіжі фруктові салати та розкішні десерти.

Для малюків передбачена грандіозна розвага – катання на милих поні. За бажання їх можна погладити та погодувати, що подвоює їхнє задоволення.

Ціна Lucknam Park пропонує всі переваги розкішної відпустки за £1,350.

Адреса: Lucknam Park, Chippenham SN14 8AZ

Спеціально для вас ми організували віртуальну подорож найкращими сімейними готелями Великобританії. Сподіваємося, ви поповнили свою туристичну скарбничку новими відкриттями та враженнями. Тепер залишилося лише забронювати житло в бажаному закладі та вирушити в подорож, узявши з собою найближчих людей, валізу з особистими речами та, звісно, мрію.

Щасливих відпусток і фантастичних емоцій у найкращих куточках Великобританії!