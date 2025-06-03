Топ-10 самых жутких отелей в мире: от вдохновившего Стивена Кинга места и трагических историй любви до потусторонних привидений знаменитостей
Что может объединять заброшенный отель 1920-х годов на краю скалы в Колумбии и бутик-отель в Лос-Анджелесе, любимый многими знаменитостями? Их, вместе с рядом других отелей, объединяют мистические истории о привидениях и свидетельствах очевидцев, наблюдавших там паранормальные явления. Все самые известные жуткие отели мира имеют в прошлом таинственные события, отголоски которых до сих пор вызывают муравьи от страха.
Хотя большинство гостиничных привидений считаются довольно дружелюбными или нейтральными, привидения некоторых отелей, кажется, пугают гостей к чертям и заставляют даже самых ожесточенных скептиков сомневаться. Если вы фанат сверхъестественного или хотите проверить свою смелость, ознакомьтесь с этим топ-10 самых жутких отелей в мире.
1. The Stanley Hotel, Эстес-Парк, Колорадо
Среди всемирно известных своей жуткой репутацией, The Stanley Hotel, расположенный в Скалистых горах, пожалуй, является самым известным. Он также популярен тем, что именно это место вдохновило Стивена Кинга на написание романа "Сияние".
В 1911 году в номере 217 произошла утечка газа, и когда горничная Элизабет Уилсон вошла туда с зажженной свечой, взрыв практически разрушил все западное крыло. Несмотря на это, Элизабет выжила, но легенда утверждает, что ее душа в тот день решила остаться в гостинице, за которой она так усердно ухаживала.
Но призрак Элизабет – только один из нескольких. Прежде всего, это духи первых владельцев отеля, Флоры и Фрилана Оскара Стэнли. Очевидцы рассказывали, что услышать, как Флора играет на старинном пианино Steinway в музыкальной комнате, а Фрилан любит наблюдать за игрой в бильярд. В номере же вы можете обнаружить, что ваши вещи неожиданно распакованы – об этом позаботилась Элизабет.
2. Hotel Chelsea, Нью-Йорк
В этой исторической гостинице останавливались известные писатели, поэты и богема. Некоторые из них решили остаться здесь даже после смерти, что делает его одной из самых жутких гостиниц в мире.
В июне 1952 года валлийский поэт Дилан Томас остановился здесь впервые, а год спустя, во время второго визита, впал в кому и вскоре умер в соседней больнице. Впоследствии гости утверждали, что видели его привидение в виде уединенной головы в номере 206.
Ужасное преступление произошло в отеле в октябре 1978 года в номере 100: молодая женщина, Нэнси Спанген, была зарезана, и полиция обвинила в этом ее бойфренда, бывшего басиста Sex Pistols Сида Вишеса. Вишес умер следующего февраля, и, по словам очевидцев, его привидение с тех пор бродит по коридорам отеля и лифту. Другим местной потусторонней "гостью" является призрак Мэри, чей мужчина погиб на "Титанике", сидящей перед зеркалом.
3. The Langham, Лондон
Многие ставят этот выдающийся отель, основанный в 1865 году, на первое место в списке самых жутких отелей в мире. Большинство необъяснимых явлений здесь связано с номером 333, но довольно часто храбрецы решаются остановиться именно в этом номере, чтобы поделиться своим опытом встречи с привидениями.
Например, некоторые рассказывали о привидении врача викторианской эпохи, который якобы убил свою жену во время медового месяца, а затем покончил с собой. Другие утверждали, что видели привидение немецкого принца, выпрыгнувшее с четвертого этажа, все еще одетое в свою военную куртку. Другие местные духи принадлежат безногому дворецкому, императору Наполеону III и лакею в напудренном парике.
4. Russell Hotel, Сидней
Этот таинственный отель расположен в одном из самых легендарных исторических районов Сиднея, известном как The Rocks. Он также славится как одна из лучших жутких гостиниц в мире.
Самое известное его привидение принадлежит моряку колониальной эпохи. Гости утверждали, что видели призрак, блуждающий по коридорам. Он также любит прятаться в некоторых номерах и особенно часто появлялся в номере 8. Он предпочитает женщин и чаще показывается именно им. Есть версии, что на месте гостиницы в 19 веке был госпиталь для моряков, карантинный центр для бубонной чумы и даже бордель. Этот моряк-призрак был убит в номере 8 работницей борделя, поэтому он особенно преследует этот номер, появляясь, когда женщины находятся в нем сами.
5. Dragsholm Castle, Хорве, Дания
Среди гостиниц, которые, скорее всего, могут быть населенными привидениями, этот отличается одной из древнейших мистических историй.
В 1500-х годах территорию, где находится замок Драгсхольм, контролировали норвежцы. Они захватили Джеймса Хэпберна, графа Ботвелла, и заточили его в замке Драгсхольм. Изоляция привела к тому, что граф сошел с ума и в конце концов умер, привязанный к столбу и оставленный на произвол судьбы. До сих пор его дух не может покинуть территорию замка.
Очевидцы рассказывают, что видели его ночью, когда он едет верхом по территории имения, в сопровождении Белой Леди. Считается, что это привидение принадлежит молодой девушке Селине Бовлес, которую ее отец заключил в замок из-за того, что она забеременела до брака. Говорят, что в 1930-х годах рабочие обнаружили в стенах замка скелет в белом платье, который, как полагают, принадлежал Селине.
6. Nottingham Road Hotel, Квазулу-Натал, ЮАР
Многие популярные жуткие гостиницы в мире так или иначе связаны с трагическими историями любви, которые стали причиной паранормальных явлений в них.
Одна из них рассказывает о девушке Шарлотте, которая на рубеже веков часто посещала стены Nottingham Road Hotel. По разным версиям, девушка была горничной, гостей или даже секс-работницей. Во всяком случае, она влюбилась в британского солдата, останавливавшегося здесь проездом. Эта любовь не имела счастливого конца: по одной версии солдат погиб в бою, а по другой – не ответил на чувство Шарлотты. В результате девушка бросилась с балкона номера 10. Теперь ее дух все еще проводит время в отеле, переставляя цветы и зеркала и складывая одежду гостей.
Есть также версия, что девушку сбросили с балкона. Вы можете попробовать встретиться с мисс Нотти, как называют это привидение, самостоятельно и спросить ее историю любви.
7. The Bell Hotel, Норфолк, Великобритания
Этот скромный отель был построен еще в 15 веке, и теперь многие исследователи паранормального и энтузиастов называют его одним из самых жутких отелей в мире. Он состоит из 46 спален, главная из которых населена привидением монаха в Украине.
На первом этаже гости неоднократно видели привидение Элизабет Рэдклифф, бывшей хозяйки, которую убил ее любовник в отеле. Чаще всего ее видели в номере 10. Другие необъяснимые явления, отмеченные здесь, включают ощущение наблюдения, звуки шагов поблизости и неожиданный аромат духов.
Выпейте напиток в таверне и послушайте многочисленные таинственные истории, относящиеся к гостинице, которой могут поделиться местные. Это настоящая мечта для охотников за привидениями.
8. Hollywood Roosevelt Hotel, Лос-Анджелес
Этот роскошный отель в городе Ангелов настолько любим некоторыми его гостями, что они отказываются покидать его даже в потустороннем мире.
Hollywood Roosevelt – одна из самых известных жутких отелей в мире, в частности потому, что многие его призраки – это самые знаменитости. К примеру, Мэрилин Монро часто останавливалась здесь на длительное время. Больше всего она любила "Люкс 1200" с его зеркалом в полный рост. Гости отеля теперь могут всматриваться в это зеркало, чтобы попытаться увидеть мировую суперзвезду, чье отражение появляется в нем снова и снова.
Другие известные личности, такие как Эррол Флинн, Кэрол Ломбард и Монтгомери Клифт, сделали Hollywood Roosevelt своей вечной резиденцией. Они напоминают живым о своем присутствии, стуча в дверь или развлекаясь с телефоном. Местные привидения также можно увидеть, как они танцуют в бальном зале Blossom, у бассейна, в коридорах или в номере Клифта 928.
9. Hotel del Salto, Сан-Антонио-дель-Текендама, Колумбия
Это место больше напоминает музей, чем гостиница, и когда-то было излюбленным роскошным убежищем колумбийской элиты. Отель балансирует на краю скалы и предлагает беспрепятственный вид на прекрасные водопады Текендама, высота которых превышает 400 футов. Его покинули в 1990-х годах, и вскоре он приобрел другую репутацию – одну из самых жутких гостиниц в мире.
Причина этого заключалась не только в импозантном и таинственном виде здания, но и в многочисленных историях самоубийств. Огромное количество людей в разное время покончило жизнь самоубийством, прыгая с этих скал. Самые известные из этих случаев касаются коренного народа муиска. Пытаясь избежать конкистадоров, люди бросались в водопад, веря, что он превратит их души в свободных орлов и таким образом поможет избежать жизни в рабстве. По рассказам, гости отеля слышали бестелесные голоса, говорившие на языке чибча.
10. Ross Castle, Килларни, Ирландия
Этот замок 16 века известен всегда присутствующим привидением молодой девушки по имени Сабина, дочери английского лорда, известного как Черный Барон, и трагической историей ее любви, которая превратила замок в одну из самых жутких гостиниц в мире.
Она влюбилась в юношу по имени Орвина, который был сыном врага ее отца. Поняв, что родители не одобрят их связь, несчастные влюбленные решили скрыться через соседнее озеро. Но буря опрокинула их лодку, и Орвин погиб. Безумная от горя после потери любимого, Сабина заперлась в стенах замка Росс и отказалась от еды и воды. Вскоре девушка умерла, и теперь ее дух бродит по замку вместе с привидением ее отца, опустошенного смертью дочери.
Замок стал отелем типа "кровать и завтрак", и его гости сообщают об удивительных грохотах ночью и рассказывают о своих встречах с Сабиной и Черным Бароном, которые передвигаются по территории и появляются на фотографиях.