Топ-10 роскошных отелей Капри – лучшие места для проживания.
Капри — драгоценный камень в сердце Тирренского моря — один из самых завораживающих островов Италии. Известный своими драматическими скалами, кристально чистыми водами и пышными садами, Капри сочетает в себе природную красоту с изысканным шармом. Туристов привлекают живописные городки, такие как Капри и Анакапри, где узкие улочки усеяны бутиками, ресторанами высокой кухни и достопримечательностями. Иконические места острова – Голубая пещера, скалы Фаральони и захватывающие виды с горы Соларо – делают Капри мечтой для путешественников, стремящихся как к отдыху, так и к приключениям.
Исследуешь ли ты давние развалины, наслаждаешься прогулкой на лодке вокруг острова, или просто пьешь эспрессо на оживленной Пяцетти — Капри обещает незабываемые впечатления.
А чтобы сделать твое пребывание на этом невероятном острове еще более особенным, мы подготовили подборку из 10 лучших роскошных отелей Капри. Каждый из них предлагает исключительные удобства, увлекательные виды и обслуживание мирового уровня, так что твое путешествие на Капри станет настоящим исключительным опытом.
1. Hotel Caesar Augustus
Представьте, что вы просыпаетесь в роскошном номере, расположенном высоко на скале, с блестящим заливом Неаполя, простирающимся перед вами. Hotel Caesar Augustus предлагает воплотить в жизнь эту мечту, где каждый номер является святыней элегантности, с частными террасами, позволяющими наслаждаться захватывающими видами. Бесконечный бассейн, сливающийся с лазурным морем внизу, предлагает спокойное бегство от мира. Независимо от того, понравитесь ли вы средиземноморские деликатесы в ресторане высокой кухни отеля, или прогуливаетесь по зеленым садам, это место, где каждый момент чувствуется магическим.
Особенности: Бесконечный бассейн с видом на залив Неаполя, изысканные сады, спа-центр, использующий местные органические продукты для процедур.
Месторасположения: Расположен в спокойном городке Анакарпи, который предлагает тихий отпуск, будучи всего в короткую поездку от ярких мест острова.
Питание: Ресторан подает блюда средиземноморской кухни с использованием ингредиентов из собственного органического сада отеля, что гарантирует свежесть и вкусовые качества каждого блюда.
Вебсайт: Hotel Caesar Augustus – роскошный отель на Капри, Италия
2. JK Place Capri
Для тех, кто ищет сочетание современной роскоши и вечной элегантности, JK Place Capri является идеальным местом. Этот бутик-отель, расположенный прямо на Марина Гранде, предлагает непревзойденный вид на море с каждого номера. С его стильными интерьерами, сочетающими современное искусство и роскошную мебель, вы почувствуете, что попали в стильный оазис. Отдыхайте возле бесконечного бассейна или наслаждайтесь расслабляющими процедурами в спа перед тем, как отведать изысканные блюда, отмечающие вкусы Капри.
Элегантный бесконечный бассейн, комплексный спа-центр, персонализированные услуги на яхте для исследования острова.
Месторасположения: Расположен на Марина Гранде, всего в нескольких шагах от основного порта острова, что обеспечивает удобный доступ к пляжам и оживленным улицам Капри.
Питание: Ресторан отеля предлагает изысканное кулинарное путешествие, сосредотачивая внимание на свежих морепродуктах и местных продуктах, с блюдами, отражающими кулинарные традиции острова.
Вебсайт: √ JK Capri – Роскошный отель на Капри
3. Hotel Punta Tragara
С видом на знаменитые скалы Фаральони, отель Punta Tragara является шедевром дизайна и комфорта. Расслабьтесь под солнцем Капри Независимо от того, приехали ли вы на романтический отдых или ищете покоя, отель Punta Tragara является воплощением наслаждения.
Особенности: Два открытых бассейна с панорамными видами, эксклюзивный роскошный спа-центр, историческое значение как командный пункт времен Второй мировой войны.
Месторасположения: Расположен на улице Виа Трагара, живописном пути, ведущем к скалам Фаральоне, всего в нескольких минутах ходьбы от оживленного Пьяццетта Капри.
Питание: Рестораны отеля предлагают интимное питание, из меню, подчеркивающее свежие местные ингредиенты, создавая настоящий вкус Капри.
Сайт Punta Tragara (booking.com)
4. Capri Palace Jumeirah
Перейдите в мир искусства, элегантности и беспрецедентной роскоши в отеле Capri Palace Jumeirah. со звездами Мишлен является настоящим праздником для всех органов чувств, подавая инновационные блюда, которые демонстрируют лучше всего из итальянской кухни.
Арт-галерея, несколько ресторанов со звездами Мишлен, награжден медицинский спа-центр с передовыми процедурами.
Месторасположения: Расположен в спокойном городке Анакапри, с впечатляющими видами на Неаполитанский залив, при этом близко к некоторым из лучших достопримечательностей острова.
Питание: С тремя ресторанами, включая двухзвездочный ресторан L'Olivo, отель предлагает кулинарное путешествие, которое так же роскошно, как и его номера.
Веб-сайт: Jumeirah Capri Palace |
5. La Scalinatella
Скрытый от суеты, La Scalinatella является скрытой жемчужиной, которая олицетворяет шарм и элегантность Капитал. из двух бассейнов, или наслаждаясь спокойной трапезой на террасе, La Scalinatella – это кусочек рая.
Особенности: Два открытых бассейна, частные террасы с видами на море, интимная и спокойная атмосфера.
Месторасположения: Расположен на улице Виа Трагара, тихой живописной улице, но всего в нескольких минутах от центра Капри.
Питание: Ресторан отеля предлагает вкусное меню из традиционных итальянских блюд, приготовленных из свежих сезонных ингредиентов, поданных в такой же красивой атмосфере, как и сама еда .
Вебсайт: Hotel 5-Star Luxury Capri: View Sea ‹ Hotel Scalinatella
6. Hotel Quisisana
Hotel Quisisana – это не просто отель; это институт. С более чем столетней историей этот иконический отель в самом сердце Капри принимал знаменитостей, королевские семьи и привередливых путешественников со всего мира. Отель излучает шарм старого мира, совмещенный с современной роскошью, предлагая просторные номера, большой открытый бассейн и роскошный спа-салон. Расположенный всего в нескольких шагах от Пьяцетты, он является идеальной базой для изучения яркой социальной сцены острова и живописных улиц.
Особенности: Большой открытый бассейн, роскошный спа-салон с разнообразными процедурами, пианино-бар для вечерних развлечений.
Месторасположения: Премиум расположение в центре Капри, близ Пьяцетты, что позволяет гостям легко исследовать аттракционы острова.
Питание: Отель предлагает несколько вариантов питания, от изысканных блюд до более повседневных, каждый из которых акцентирует внимание на богатых вкусах Средиземноморья.
Вебсайт: Официальный веб-сайт Grand Hotel Quisisana в Капри | Забронируйте пребывание сейчас.
7. Villa Marina Capri Hotel & Spa
Погрузитесь в историю и красоту Капри в Villa Marina, где каждый номер посвящен известной личности, оставившей свой след на этом острове. Расположенный среди зеленых садов, этот бутик-отель предлагает спокойное место для отдыха с панорамными видами на море. Частный спа-салон и открытый бассейн являются идеальными местами для релаксации, а услуги аренды яхт отеля позволяют исследовать впечатляющие побережья Капри с комфортом.
Особенности: Частный спа-салон, открытый бассейн с видом на море, аренда яхт для персонализированных туров по острову.
Месторасположения: С видом на Марину Гранде, объединяющую конфиденциальность с легким доступом к пляжу и главному порту Капри.
Питание: Ресторан Ziqù предлагает современный подход к традиционным средиземноморским блюдам, используя лучшие местные ингредиенты для создания незабываемых кулинарных впечатлений.
Вебсайт: Villa Marina Capri Hotel&Spa – 5-звездочный отель с видом на море.
8. Casa Morgano
Casa Morgano является воплощением бутиковой роскоши, предлагая интимный и эксклюзивный отдых на острове Капри. Номера элегантно оформлены, каждый из которых имеет частный балкон или террасу с потрясающим видом на Средиземное море. Спокойная атмосфера вместе с первоклассным обслуживанием делает этот отель любимым среди тех, кто ищет спокойный и роскошный отдых.
Особенности: Открытый бассейн, фитнес-центр, балконы с видом на море.
Месторасположения: Тихо расположен недалеко от центра Капри, что обеспечивает легкий доступ к магазинам, ресторанам и достопримечательностям острова.
Питание: Ресторан отеля специализируется на средиземноморской кухне, используя свежие, местные ингредиенты для создания блюд, которые являются как вкусными, так и подлинными.
Вебсайт: Casa Morgano Capri Hotel - Роскошный отель - Вид на море Капри.
9. Tiberio Palace
Если вы ищете отель, который сочетает стиль, комфорт и немного гламура, Tiberio Palace - идеальный выбор. расслабление и омоложение.
Бассейн на крыше с панорамными видами на море, оздоровительный центр , интерьеры, ориентированные на искусство и дизайн.
Месторасположение: Идеально расположенный вблизи Пьяцетты, что позволяет гостям наслаждаться лучшими магазинами, ресторанами и ночной жизнью Капри.
Питание: Terrazza Tiberio предлагает итальянскую и кошерную кухню, что делает его уникальным местом для обеда на острове, с широким выбором вин для дополнения изящных блюд.
Вебсайт: Capri Tiberio Palace Official Site
10. Villa Brunella
Villa Brunella — это скрытое сокровище, которое олицетворяет спокойную красоту и роскошь Капри. гостям полностью погрузиться в потрясающие окружающие пейзажи. Террасные сады отеля обеспечивают спокойное место для отдыха, а бескрайний бассейн дарит освежающее место отдыха с видом.
Особенности: Бескрайний бассейн с панорамными видами на море, частные террасы, зеленые террасные сады.
Питание: Terrazza Brunella, ресторан отеля – это кулинарное удовольствие, которое предлагает изысканные средиземноморские блюда с прекрасными видами на море, превращая каждый обед в незабываемый опыт.
Веб-сайт: Villa Brunella Capri - отель с бассейном и морем.
Эти отели предлагают роскошный отдых на волшебном острове Капри, каждый из которых имеет свой уникальный шарм и первоклассные удобства.