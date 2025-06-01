Топ-10 отличных отелей в Глазго: от апартаментов с обслуживанием до стильных бутик-отелей и величественных городских особняков

Глазго – это город, сочетающий уникальную архитектуру, историю, вкусную кухню и неповторимый шотландский юмор. Оно предлагает своим гостям оригинальные места для проживания во время поездки. На его карте можно найти спальни в переоборудованных викторианских особняках или апартаменты в здании, ранее являвшемся банком. Лучшие отели Глазго окружены изысканными ресторанами, барами, театрами и художественными галереями, так что каждый путешественник найдет способ разнообразить свой визит – в самом отеле или поблизости. Вот топ-10 отелей в Глазго, которые стоят рекомендации для посещения в 2024-2025 годах.

1. The Kimpton, Blythswood Square

Номера элегантно оформлены и украшены шотландскими пейзажами. Источник: Image Kimptonblythswoodsquare.com Номера элегантно оформлены и украшены шотландскими пейзажами. Источник: Image Kimptonblythswoodsquare.com

Идеальная база для наслаждения красотой Глазго – одна из самых роскошных гостиниц вблизи улицы Бьюкенен, расположенная в впечатляющем городском особняке в георгианском стиле. Его потрясающий вестибюль с сиянием хрустальных люстр когда-то был штаб-квартирой Королевского шотландского автомобильного клуба. Проходя мраморным полом в стиле ар-деко мимо дорических колонн и блестящего рояля у лестницы, гости попадают в один из 113 элегантных номеров с современной мебелью, шотландскими фотографиями на стенах и всеми удобствами, включая коврик для йоги. Ресторан удивляет роскошным интерьером и меню с акцентом на местные морепродукты. В пятизвездочном отеле также отмечен наградами оздоровительный и спа-центр.

2. Citizen M

Этот стильный и современный отель на углу улицы Хоуп предлагает все, что путешественники хотят найти в центре Глазго: самостоятельную регистрацию, бесплатный Wi-Fi и круглосуточную столовую самообслуживания. Отель имеет доступные цены и отличное расположение – в 10 минутах от торгового центра Buchanan Galleries. Он популярен среди туристов, исследующих город, и бизнес-путешественников, для которых доступно бронирование конференц-залов. Каждый номер оснащен двуспальной кроватью с хлопчатобумажным бельем, ванной комнатой с душем и косметическими принадлежностями, планшетом для освещения, смарт-телевизором и жалюзи. Отель расположен возле лучших торговых и культурных локаций, а после их исследования можно расслабиться в коктейль-баре отеля.

3. Leonardo Hotel

Одна из самых удобных гостиниц для путешественников, прибывающих в Глазго на поезде, ведь он расположен в 10 минутах ходьбы от трех главных железнодорожных вокзалов города. Прекрасно подходит для деловых поездок, уикендов или посещения мероприятий в SEC Center. Стильные номера предлагают комфортабельные кровати DREAM с льняным бельем и просторные ванные комнаты. День здесь начинается с завтрака "шведский стол", а в течение дня гости имеют доступ к современному ресторану с континентальным сезонным меню. Бар отеля доказывает, что в Глазго хватает прекрасных мест для напитков и релакса: в меню представлен широкий выбор шотландских виски, пива и легких закусок.

4. Doubletree by Hilton (Glasgow Central)

Уединенное место вдали от шумных улиц прячется за Саучихолл-стрит, рядом с Центральным вокзалом. Просторные номера и люксы с тихими интерьерами оснащены большими одно- или двуспальными кроватями, телевизором, рабочим столом и собственными ванными комнатами. Проживание начинается с теплого печенья в знак приветствия во время регистрации, а среди других привилегий – фитнес-центр, 14-метровый крытый бассейн с подогревом, сауна, баня, парковка и обслуживание номеров. Ресторан Cask & Clyde предлагает классические шотландские блюда с современным акцентом, а бар Cask – место для релакса с бокалом местного или международного крафтового пива. Отель расположен в нескольких шагах от ресторанов на Бат-стрит и магазинов на Бьюкенен-стрит.

5. Hotel du Vin

Изысканный бутик-гостиница встречает гостей атмосферой загородного дома. Источник: Image hotelduvin.com Изысканный бутик-гостиница встречает гостей атмосферой загородного дома. Источник: Image hotelduvin.com

Роскошная бутик-гостиница, расположенная в викторианском комплексе из пяти городских особняков в модном районе Вест-Энд. Один из самых шикарных отелей Глазго, любимец ценителей путешествий и знаменитостей. Предлагает роскошное размещение и дополнительные услуги в атмосфере загородного дома. Это элегантный лабиринт коридоров и деревянной лестницы с волшебными витражами 19 века, ведущими к номерам и люксам с качественной мебелью, блестящими люстрами, диванами у каминов и дубовыми панелями. Пространство добавляют высокие потолки и окна, а в номерах есть большие кровати, минибары и косметика L'Occitane. В отеле есть тренажерный зал, спа и отмеченный звездой Мишлен бистро. Барное меню включает в себя сотни бутылок вин из погреба и 300 сортов виски.

6. Fraser Suites

Если вам нужно более домашнее место для проживания в Глазго, чем популярные отели, апартаменты с обслуживанием на улице Альбион – ваш выбор. Они расположены в отреставрированном здании банка 19 века. Просторные люксы с полностью оборудованной кухней, гостиной, столовой и ванной идеально подходят для комфортного кратко- и долгосрочного пребывания. 98 студий и апартаменты с 1 или 2 спальнями совмещают исторический стиль с современными удобствами. Гости имеют доступ к тренажерному залу и континентальному завтраку в столовой. Это отличная альтернатива гостиницам, популярная среди туристов и бизнес-путешественников. Удобства включают: кафетерий/кафе, услуги прачечной, бесплатный Wi-Fi, услуги консьержа и круглосуточная регистрация.

7. The Grand Central Hotel

Величественное укрытие на углу улиц Хоуп и Гордон с прямым доступом к Центральному вокзалу поражает гламуром старины, искусно совмещенным с современными чертами и дизайном. Одна из лучших исторических гостиниц, идеальная база для короткого пребывания в Глазго. Его вестибюль прекрасно подходит для наблюдения за людьми: сядьте в одно из глубоких кресел и наблюдайте за спешащей к вокзалу и обратно. Но лучше прогуляться по месту, где когда-то принимали знаменитостей и высокопоставленных чиновников: Уинстона Черчилля, The Beatles, Чарли Чаплина, Фрэнка Синатру и других. Номера и люксы оформлены в современном стиле со спокойным цветом, а мраморные ванные комнаты оснащены ваннами на ножках, тропическим душем, мягкими халатами и косметикой White Company. Отель занимает одно из величайших исторических построек Глазго, но его самая крутая особенность – бар Champagne Central, окна которого выходят на соседний вокзал.

8. Apex City

Элегантная современная гостиница в сердце развлекательного и торгового района, расположенная в футуристическом здании с современным скандинавским шиком в интерьере. Четкие линии подчеркиваются естественным светом и яркой мебелью. Сто номеров поделены на пять категорий размещения – от стандартных до дуплекс-люксов, все равно элегантные в минималистическом стиле. В каждом номере есть кровать king-size, тропический душ, большой телевизор и рабочий стол. В улучшенных номерах есть зоны отдыха и пушистые халаты, а двухуровневые люксы на верхних этажах с кофемашинами и бесплатными минибарами предлагают великолепные виды на город через панорамные окна. На первом этаже есть бар и лаундж-зона, а театры и магазины – в нескольких шагах.

9. Hotel Indigo

Отделка гостиницы напоминает современную художественную галерею. Источник: Image Ihg.com Отделка гостиницы напоминает современную художественную галерею. Источник: Image Ihg.com

Бывшая городская электростанция в центре Глазго превратилась в один из самых стильных бутик-отелей города в здании в стиле палаццо. Портреты шотландских культурных деятелей и фотоэссе об архитектурном наследии города делают его похожим на современную художественную галерею со спальнями. Современный просторный комплекс с высокими потолками насчитывает 94 номера с большими окнами, мягким освещением, богатой узорчатой тканью в декоре и фресками городских памятников на стенах. Номера оснащены одной или двумя большими кроватями, минибаром с бесплатными закусками и напитками, а ванные комнаты оснащены мраморной плиткой, тропическим душем и косметикой. Ресторан Marco Pierre White Steakhouse and Grill предлагает креативные вариации классических блюд и морепродукты в элегантной столовой с розовой мебелью, а бар имеет достойный выбор вин и крафтового пива на розлив.

10. Z Hotel

Формула успеха одного из отелей группы Z Hotel – это небольшие номера с красивым дизайном, Wi-Fi, ванные комнаты с бесплатной косметикой, веселая атмосфера Глазго, доступные цены и вечера с бесплатным сыром и вином. Все, что нужно путешественнику, есть на месте. Отель расположен в стильном переоборудованном здании 18 века, которое раньше было типографией, в историческом центре города, в нескольких шагах от модных баров, ресторанов, магазинов и галерей. Индустриальный шик с ноткой роскоши властвует в интерьере: например, вид открытых кирпичных стен в кафе/баре смягчается современными светильниками и кожаными сиденьями. Стойка регистрации находится в центре кафе и работает круглосуточно. Номера напоминают роскошные приватные капсулы: небольшую площадь визуально расширяют качественное освещение и стеклянные стены в ванной. Кафе предлагает завтрак (континентальный) утром, а также салаты и сэндвичи в течение дня.

Глазго – это сочетание истории, стиля и шотландского гостеприимства. От роскошных бутик-гостиниц с атмосферой загородных поместий до современных апартаментов в исторических зданиях – каждое заведение предлагает уникальный опыт. Выбирайте один из этих топ-10 отелей, чтобы сделать ваше путешествие в Глазго незабываемым!