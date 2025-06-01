Топ-10 чудових готелів у Глазго: від апартаментів із обслуговуванням до стильних бутик-готелів і величних міських особняків

Глазго – це місто, яке поєднує унікальну архітектуру, історію, смачну кухню та неповторний шотландський гумор. Воно пропонує своїм гостям оригінальні місця для проживання під час подорожі. На його карті можна знайти спальні в переобладнаних вікторіанських особняках або апартаменти в будівлі, що раніше була банком. Найкращі готелі Глазго оточені вишуканими ресторанами, барами, театрами та художніми галереями, тож кожен мандрівник знайде спосіб урізноманітнити свій візит – у самому готелі чи поблизу. Ось топ-10 готелів у Глазго, які варті рекомендації для відвідування у 2024–2025 роках.

1. The Kimpton, Blythswood Square

Номери готелю елегантно оформлені та прикрашені шотландськими пейзажами. Джерело: Image Kimptonblythswoodsquare.com

Ідеальна база для насолоди красою Глазго – один із найрозкішніших готелів поблизу вулиці Б’юкенен, розташований у вражаючому міському особняку в георгіанському стилі. Його приголомшливий вестибюль із сяйвом кришталевих люстр колись був штаб-квартирою Королівського шотландського автомобільного клубу. Проходячи мармуровою підлогою в стилі ар-деко повз доричні колони та блискучий рояль біля сходів, гості потрапляють до одного з 113 елегантних номерів із сучасними меблями, шотландськими фотографіями на стінах і всіма зручностями, включно з килимком для йоги. Ресторан вражає розкішним інтер’єром і меню з акцентом на місцеві морепродукти. У п’ятизірковому готелі також є відзначений нагородами оздоровчий і спа-центр.

2. Citizen M

Цей стильний і сучасний готель на розі вулиці Хоуп пропонує все, що мандрівники хочуть знайти в центрі Глазго: самостійну реєстрацію, безкоштовний Wi-Fi та цілодобову їдальню самообслуговування. Готель має доступні ціни та чудове розташування – за 10 хвилин від торговельного центру Buchanan Galleries. Він популярний серед туристів, які досліджують місто, та бізнес-мандрівників, для яких доступне бронювання конференц-залів. Кожен номер оснащений двоспальним ліжком із бавовняною білизною, ванною кімнатою з душем і косметичними засобами, планшетом для керування освітленням, смарт-телевізором і жалюзі. Готель розташований біля найкращих торговельних і культурних локацій, а після їхнього дослідження можна розслабитися в коктейль-барі готелю.

3. Leonardo Hotel

Один із найзручніших готелів для мандрівників, які прибувають до Глазго поїздом, адже він розташований за 10 хвилин ходьби від трьох головних залізничних вокзалів міста. Чудово підходить для ділових поїздок, вікендів або відвідування заходів у SEC Center. Стильні номери пропонують комфортні ліжка DREAM із лляною білизною та просторі ванні кімнати. День тут починається зі сніданку "шведський стіл", а протягом дня гості мають доступ до сучасного ресторану з континентальним сезонним меню. Бар готелю доводить, що в Глазго не бракує чудових місць для напоїв і релаксу: у меню представлено широкий вибір шотландських віскі, пива та легких закусок.

4. Doubletree by Hilton (Glasgow Central)

Відокремлене місце подалі від гамірних вулиць ховається за Саучіхолл-стріт, поруч із Центральним вокзалом. Просторі номери та люкси з тихими інтер’єрами оснащені великими одно- або двоспальними ліжками, телевізором, робочим столом і власними ванними кімнатами. Проживання починається з теплого печива на знак привітання під час реєстрації, а серед інших привілеїв – фітнес-центр, 14-метровий критий басейн із підігрівом, сауна, лазня, паркінг і обслуговування номерів. Ресторан Cask & Clyde пропонує класичні шотландські страви з сучасним акцентом, а бар Cask – місце для релаксу з келихом місцевого чи міжнародного крафтового пива. Готель розташований за кілька кроків від ресторанів на Бат-стріт і магазинів на Б’юкенен-стріт.

5. Hotel du Vin

Вишуканий бутик-готель зустрічає гостей атмосферою заміського будинку. Джерело: Image hotelduvin.com

Розкішний бутик-готель, розташований у вікторіанському комплексі з п’яти міських особняків у модному районі Вест-Енд. Один із найшикарніших готелів Глазго, улюбленець поціновувачів подорожей і знаменитостей. Пропонує розкішне розміщення та вишукані додаткові послуги в атмосфері заміського будинку. Це елегантний лабіринт коридорів і дерев’яних сходів із чарівними вітражами 19 століття, що ведуть до номерів і люксів із якісними меблями, блискучими люстрами, диванами біля камінів і дубовими панелями. Простір додають високі стелі та вікна, а в номерах є великі ліжка, мінібари та косметика L’Occitane. У готелі є тренажерний зал, спа та відзначений зіркою Мішлен бістро. Барне меню включає сотні пляшок вин із льоху та 300 сортів віскі.

6. Fraser Suites

Якщо вам потрібне більш домашнє місце для проживання в Глазго, ніж популярні готелі, апартаменти з обслуговуванням на вулиці Альбіон – ваш вибір. Вони розташовані в відреставрованій будівлі банку 19 століття. Просторі люкси з повністю обладнаною кухнею, вітальнею, їдальнею та ванною ідеально підходять для комфортного коротко- та довготривалого перебування. 98 студій і апартаменти з 1 або 2 спальнями поєднують історичний стиль із сучасними зручностями. Гості мають доступ до тренажерного залу та континентального сніданку в їдальні готелю. Це чудова альтернатива готелям, популярна серед туристів і бізнес-мандрівників. Зручності включають кав’ярню самообслуговування, пральню, безкоштовний Wi-Fi, послуги консьєржа та цілодобову стійку реєстрації.

7. The Grand Central Hotel

Величне укриття на розі вулиць Хоуп і Гордон із прямим доступом до Центрального вокзалу вражає гламуром старовини, майстерно поєднаним із сучасними рисами та дизайном. Один із найкращих історичних готелів, ідеальна база для короткого перебування в Глазго. Його вестибюль чудово підходить для спостереження за людьми: сядьте в одне з глибоких крісел і спостерігайте за публікою, що поспішає до вокзалу й назад. Але краще прогулятися місцем, де колись приймали знаменитостей і високопосадовців: Вінстона Черчилля, The Beatles, Чарлі Чапліна, Френка Сінатру та інших. Номери та люкси оформлені в сучасному стилі зі спокійними кольорами, а мармурові ванні кімнати оснащені ваннами на ніжках, тропічним душем, м’якими халатами та косметикою White Company. Готель займає одну з найвеличніших історичних будівель Глазго, але його найкрутіша особливість – бар Champagne Central, вікна якого виходять на сусідній вокзал.

8. Apex City

Елегантний сучасний готель у серці розважального та торговельного району, розташований у футуристичній будівлі з сучасним скандинавським шиком в інтер’єрі. Чіткі лінії підкреслюються природним світлом і яскравими меблями. Сто номерів поділені на п’ять категорій розміщення – від стандартних до дуплекс-люксів, усі однаково елегантні в мінімалістичному стилі. У кожному номері є ліжко king-size, тропічний душ, великий телевізор і робочий стіл. У покращених номерах є зони відпочинку та пухнасті халати, а дворівневі люкси на верхніх поверхах із кавомашинами та безкоштовними мінібарами пропонують чудові краєвиди на місто через панорамні вікна. На першому поверсі є бар і лаундж-зона, а театри та магазини – за пару кроків.

9. Hotel Indigo

Оздоблення готелю нагадує сучасну художню галерею. Джерело: Image Ihg.com

Колишня міська електростанція в центрі Глазго перетворилася на один із найстильніших бутик-готелів міста в будівлі в стилі палаццо. Портрети шотландських культурних діячів і фотоесе про архітектурну спадщину міста роблять його схожим на сучасну художню галерею з спальнями. Сучасний просторий комплекс із високими стелями налічує 94 номери з великими вікнами, м’яким освітленням, багатими візерунчастими тканинами в декорі та фресками міських пам’яток на стінах. Номери оснащені одним або двома великими ліжками, мінібаром із безкоштовними закусками та напоями, а ванні кімнати оздоблені мармуровою плиткою, тропічним душем і косметикою. Ресторан Marco Pierre White Steakhouse and Grill пропонує креативні варіації класичних страв і морепродукти в елегантній їдальні з рожевими меблями, а бар має гідний вибір вин і крафтового пива на розлив.

10. Z Hotel

Формула успіху одного з готелів групи Z Hotel – це невеликі номери з гарним дизайном, Wi-Fi, ванні кімнати з безкоштовною косметикою, весела атмосфера Глазго, доступні ціни та вечори з безкоштовним сиром і вином. Усе, що потрібно мандрівнику, є на місці. Готель розташований у стильній переобладнаній будівлі 18 століття, яка раніше була друкарнею, у історичному центрі міста, за кілька кроків від модних барів, ресторанів, магазинів і галерей. Індустріальний шик із ноткою розкоші панує в інтер’єрі: наприклад, вигляд відкритих цегляних стін у кафе/барі пом’якшується сучасними світильниками та шкіряними сидіннями. Стійка реєстрації розташована в центрі кафе та працює цілодобово. Номери нагадують розкішні приватні капсули: невелику площу візуально розширюють якісне освітлення та скляні стіни у ванній. Кафе подає континентальний сніданок уранці, а також салати та сендвічі протягом дня.

Готелі Глазго – це поєднання історії, стилю та шотландської гостинності. Від розкішних бутик-готелів із атмосферою заміських маєтків до сучасних апартаментів у історичних будівлях – кожен заклад пропонує унікальний досвід. Обирайте один із цих топ-10 готелів, щоб зробити вашу подорож до Глазго незабутньою!