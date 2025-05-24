Топ-10 отелей в Виктории, Австралия: места для открытия гармонии и блаженства

Иногда влюбленным хочется разорвать у ежедневной рутины и подарить себе хотя бы несколько беззаботных дней, наполненных безудержными эмоциями и впечатлениями. Для романтического отпуска идеально подойдет регион Виктория, расположенный в юго-восточной части Австралии. Здесь, неподалеку от Мельбурна, есть множество уютных локаций для мечтательного отдыха вдвоем. В этой статье мы хотим предложить вам несколько крутых вариантов для отличного отпуска в Виктории, Австралия. Выберите тот, что вам по душе, и отправляйтесь навстречу новым мечтам и приключениям.

DULC Cabins, Грампианс

Прекрасным местом, чтобы уйти от серости будней в Виктории, является DULC Cabins, разбросанные по Национальному парку Грампианс. Эти милые коттеджи с теплыми интерьерами окружены пышными деревьями и кустарниками.

Дизайнеры искусно использовали сочетание дерева и бетона в обустройстве номеров. Ощущение домашнего уюта удачно поддерживают теплые полы и панорамные окна. Внутренняя гармония коттеджей удачно сочетается с обаянием окружающих пейзажей.

Drift House

На Большой океанской дороге, в симпатичном городке Порт-Фейри, отель Drift House – прекрасное место для отпуска в Виктории. Заведение приглашает гостей комфортно разместиться в шести бутик-люксах с яркими винтажными акцентами и премиум-удобствами.

Drift House – уютный «остров» грез с роскошными номерами и изысканной кухней. Источник: Pixels Drift House – уютный «остров» грез с роскошными номерами и изысканной кухней. Источник: Pixels

Drift House по праву возглавляет список лучших отелей Виктории благодаря роскошным возможностям отдыха и изысканной кухни с аппетитными аперитивами и изысканными меню à la carte. Талантливые шеф-повара используют только свежие фрукты, овощи и фермерские продукты для приготовления блюд. Оцените магические напитки и деликатесы в The Salon и Honesty Bar и вы почувствуете преимущества кулинарного совершенства.

Lancemore Mansion Hotel

Недалеко от Мельбурна Lancemore Mansion Hotel приглашает гостей в "другую реальность" с итальянскими интерьерами, пропитанными поразительными историческими мотивами. Имение сначала принадлежало богатой семье Чирнсид, баловавшей себя королевской роскошью и гламуром.

Винтажный особняк 1877 года с 60 номерами недавно был отреставрирован и оснащен современными деталями, включая смарт-телевизоры, сплит-системы, гигиенические средства Malin + Goetz и мягкие халаты от известных брендов.

Конечно, влюбленных соблазнит остаться в просторном номере с огромными кроватями и пригласительными видами из окон, но мы все же рекомендуем посетить крутой спа-центр в одной из лучших отелей Виктории. Здесь гостям предлагают пройти курс терапевтических массажей, масок и обертываний, после которых путешественники ощущают настоящее обновление и прилив энергии.

Beechworth

А теперь закройте глаза и представьте старый деревянный дом с просторной верандой и пологой крышей. Его окружает прекрасный сад с ароматными розами и поющими птицами. Именно так выглядит следующее место для отдыха в Виктории, куда мы хотим вас пригласить.

Это "гнездышко" с деревенской простотой и естественным колоритом идеально подходит для романтического уик-энда для двух влюбленных сердец. Здесь можно прислушиваться к своим чувствам и раскрыть их без украшений своей половинке.

Новые владельцы исторического Beechworth полностью обновили номера и вдохнули в них новую жизнь с огромными кроватями, кофемашинами для эспрессо, высококлассными гигиеническими средствами и необходимой техникой для приготовления вкусных завтраков.

В номерах путешественников ожидает много сюрпризов: телевизоры и DVD-плееры спрятаны в шкафах, а антикварная мебель идеально дополняет стильные интерьеры. Проживание рассчитано на двух человек, и это все, что нужно влюбленным.

Woodlands Rainforest Retreat

Виктория полна удивительных ретритов, где можно прислушиваться к звукам природы и своим чувствам. Для мечтательного отдыха в гармонии с природой идеально подходят коттеджи Woodlands Rainforest Retreat, обрамленные изумрудной зеленью джунглей.

Здесь легко заметить валлаби, ехидн или какаду в их природной среде. Порадуйте своих любимых такими романтическими деталями:

лепестки роз на белоснежных простынях;

гидромассажная ванна с ароматическими маслами;

композиция с зажженными свечами в форме сердца.

Корзины с витаминными напитками и аппетитными деликатесами помогают поддерживать сказочную атмосферу, где два сердца сражаются в унисон. Стоимость такого удовольствия вполне доступна и начинается от 530 долларов за ночь при бронировании от 2 до 14 дней.

The Nest Point Lonsdale

Если вы с вашей половинкой мечтаете оказаться в райском оазисе, где царят уединение и романтика, обратите внимание на необычную гостиницу у Виктории с автономными капсулами в виде комфортных гнезд. "Коконы" Nest Point Lonsdale изготовлены из экологичных материалов, а энергию для коммуникаций здесь получают от солнца. Шеф-повара используют фильтрованную воду для приготовления блюд и напитков.

"Гнезда" оснащены всем необходимым для расслабляющего отдыха с мягкими коврами и функциональной домашней мебелью. Все здесь сосредоточено на создании интимной атмосферы, всегда высоко ценят влюбленные.

Бесспорным преимуществом номеров есть кровати king-size, где можно нежиться с утра до ночи. В стоимость бронирования включены шикарные салаты и закуски для самого изысканного вкуса. Овощные, рыбные и мясные блюда с местной изюминкой представлены здесь, поэтому их обязательно стоит попробовать.

Кухня Nest Point Lonsdale разнообразная и роскошная. Источник: Pixels Кухня Nest Point Lonsdale разнообразная и роскошная. Источник: Pixels

Днем найдите время посетить спа-центр в популярном отеле Виктории, Австралия, с обновляющими процедурами для лица и тела. Вечер – традиционное время для романтики на открытом воздухе с бокалами игристого шампанского, гармонично приправленными фирменными десертами от шеф-поваров. Здесь можно наслаждаться потрясающими видами на живописные окрестности с пасущимися на лугах коровами и птицами, парящими в голубом небе. Почувствуйте все преимущества маленького острова счастья под названием Nest Point Lonsdale и вы точно захотите вернуться сюда снова.

Jackalope Hotel

Если вы ассоциируете отпуск в Виктории, Австралия, с живописной местностью с виноградниками, то вам срочно нужно посетить Jackalope Hotel с невесомой атмосферой вечного праздника. Он расположен на полуострове Морнингтон, и путешественники найдут приветливые рестораны с аппетитными деликатесами и спа-центр с процедурами для обновления лица и тела.

Интерьеры лаунджа и просторных номеров украшены изысканными произведениями искусства. Влюбленные могут выбрать проживание в номере с романтической террасой, уютным пространством, похожим на логово или в апартаментах с прямым доступом к виноградникам.

Кровати king-size позволяют расслабиться "на все сто", а двойной тропический душ – идеальное место для водного релакса вдвоем. Стоимость номеров начинается от 625 долларов за ночь, и эта сумма оправдана положительными эмоциями льющихся "через край" гостей.

Mitchelton Winery

Тема роскошного отпуска у Виктории продолжается волшебным Mitchelton Winery с собственным винным погребом и изысканным выбором вин, шикарной художественной галереей и роскошными люксами. На территории есть ресторан с дружеской атмосферой и соблазнительным меню со специалистами от талантливых кулинарных мастеров.

Винодельня гостиницы, основанная в 60-х годах, заслуженно получила многочисленные награды. Гости наслаждаются дегустацией напитков из отборного винограда, чтобы почувствовать их деликатные вкусы и ароматы.

Пятьдесят восемь комфортабельных номеров с белоснежным бельем и стильным дизайном с любовью подготовлены для путешественников. Королевская аура в номерах поддерживается роскошными гигиеническими средствами. Любимым местом релакса для влюбленных есть большой открытый бассейн, где можно ощутить все грани блаженства вдвоем.

Линдендри в Red Hill

Еще одна крутая гостиница в Виктории, Австралия, под названием Lindenderry at Red Hill, идеально подходит для впечатляющего отпуска влюбленных и пар. Каждый его дюйм пропитан романтикой, от ярких номеров с элементами винтажного стиля до ухоженных изумрудных газонов и клумб с вьющимися розами и петуниями. В 2018 году отель подвергся глобальной реконструкции, которая оценивается в несколько миллионов рублей. Если вы цените загородную атмосферу без ярких дизайнерских "штрихов" и приемов, то вам здесь будет максимально уютно и комфортно.

Lindenderry у Ред-Хилл пропитан винтажным шармом и романтикой. Источник: Pixels Lindenderry у Ред-Хилл пропитан винтажным шармом и романтикой. Источник: Pixels

Здесь много уютных уголков для пар с шезлонгами и открытым огнем, где так приятно наслаждаться вином в компании любимого человека. Тема огня логически продолжается хорошими каминами в номерах – важными атрибутами уютных апартаментов с романтическими оттенками.

Спрячьтесь от обыденности с любимым человеком в комфортном номере с широким балконом, где можно разместить кровать, и вы "погрузитесь" в невесомую ауру беззаботности и безусловного релакса. Lindenderry – это локация, где "живет" счастье, и эта аксиома давно не нуждается в доказательствах.

Bubble Retreats

Ярким представителем уютного "убежища" от серых будней в Австралии является популярная гостиница Виктории Bubble Retreats. Здесь есть массивные кровати с струящимися балдахинами, мраморные ванные комнаты и даже телескоп для изучения ночных созвездий.

Отпуск в "пузырьках" непременно подарит влюбленным новые эмоции и ощущения, которые ни с чем не сравнить. Прогуляйтесь по холмистой местности, устройте романтический пикник с кулинарными шедеврами и обязательно посетите водопад с мощными нисходящими потоками.

Этот туристический опыт будет незабываемым, а крутые фото будут снова и снова оживлять счастливые моменты. Креативное проживание стоит от 695 долларов за ночь, без учета платы за уборку и сервис Airbnb.

Мы надеемся, что наша виртуальная прогулка по лучшим отелям Виктории, Австралия, нашла отклик в вашем сердце, и вы спланируете романтическое путешествие с любимым человеком в ближайшие месяцы. Выбирайте то, что вам ближе, и позвольте нежнейшим эмоциям, заставляющим сердце биться быстрее, захлебнуть вас во время путешествия!