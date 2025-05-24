Топ-10 готелів у Вікторії, Австралія: місця для відкриття гармонії та блаженства

Іноді закоханим хочеться розірвати коло щоденної рутини й подарувати собі хоча б кілька безтурботних днів, наповнених нестримними емоціями та враженнями. Для романтичної відпустки ідеально підійде регіон Вікторія, розташований у південно-східній частині Австралії. Тут, неподалік від Мельбурна, є безліч затишних локацій для мрійливого відпочинку удвох. У цій статті ми хочемо запропонувати вам кілька крутих варіантів для чудової відпустки у Вікторії, Австралія. Оберіть той, що вам до душі, і вирушайте назустріч новим мріям і пригодам.

DULC Cabins, Грампіанс

Чудовим місцем, щоб втекти від сірості буднів у Вікторії, є DULC Cabins, розкидані по Національному парку Грампіанс. Ці милі котеджі з теплими інтер’єрами оточені пишними деревами та чагарниками.

Дизайнери майстерно використали поєднання дерева та бетону в облаштуванні номерів. Відчуття домашнього затишку вдало підтримують тепла підлога та панорамні вікна. Внутрішня гармонія котеджів успішно поєднується з чарівністю навколишніх пейзажів.

Drift House

На Великій океанській дорозі, у симпатичному містечку Порт-Фейрі, розташований готель Drift House – чудове місце для відпустки у Вікторії. Заклад запрошує гостей комфортно розміститися в шести бутік-люксах із яскравими вінтажними акцентами та преміум-зручностями.

Drift House – затишний «острів» мрій із розкішними номерами та вишуканою кухнею. Джерело: Pixels

Drift House по праву очолює список найкращих готелів Вікторії завдяки розкішним можливостям для відпочинку та вишуканій кухні з апетитними аперитивами та вишуканими меню à la carte. Талановиті шеф-кухарі використовують лише найсвіжіші фрукти, овочі та фермерські продукти для приготування страв. Оцініть магічні напої та делікатеси в The Salon і Honesty Bar, і ви відчуєте переваги кулінарної досконалості.

Lancemore Mansion Hotel

Неподалік від Мельбурна Lancemore Mansion Hotel запрошує гостей у "іншу реальність" з італійськими інтер’єрами, просякнутими вражаючими історичними мотивами. Маєток спочатку належав заможній родині Чірнсід, яка балувала себе королівською розкішшю та гламуром.

Вінтажний особняк 1877 року з 60 номерами нещодавно був відреставрований і оснащений сучасними деталями, включно зі смарт-телевізорами, спліт-системами, гігієнічними засобами Malin + Goetz і м’якими халатами від відомих брендів.

Звісно, закоханих спокусить залишитися в просторому номері з величезними ліжками та запрошувальними видами з вікон, але ми все ж рекомендуємо відвідати крутий спа-центр в одному з найкращих готелів Вікторії. Тут гостям пропонують пройти курс терапевтичних масажів, масок і обгортань, після яких мандрівники відчувають справжнє оновлення та приплив енергії.

Beechworth

А тепер заплющте очі й уявіть старий дерев’яний будинок із просторою верандою та пологим дахом. Його оточує прекрасний сад із запашними трояндами та співаючими птахами. Саме так виглядає наступне круте місце для відпочинку у Вікторії, куди ми хочемо вас запросити.

Це "гніздечко" з сільською простотою та природним колоритом ідеально підходить для романтичного вікенду для двох закоханих сердець. Тут можна прислухатися до своїх почуттів і розкрити їх без прикрас своїй половинці.

Нові власники історичного Beechworth повністю оновили номери та вдихнули в них "нове життя" з величезними ліжками, кавомашинами для еспресо, висококласними гігієнічними засобами та необхідною технікою для приготування смачних сніданків.

У номерах на мандрівників чекає багато сюрпризів: телевізори та DVD-плеєри заховані в шафах, а антикварні меблі ідеально доповнюють стильні інтер’єри. Проживання розраховане на двох осіб, і це все, що потрібно закоханим.

Woodlands Rainforest Retreat

Вікторія сповнена дивовижних ретрітів, де можна прислухатися до звуків природи та своїх почуттів. Для мрійливого відпочинку в гармонії з природою ідеально підходять котеджі Woodlands Rainforest Retreat, обрамлені смарагдовою зеленню джунглів.

Тут легко помітити валлабі, єхидн чи какаду в їхньому природному середовищі. Порадуйте своїх коханих такими романтичними деталями:

пелюстки троянд на білосніжних простирадлах;

гідромасажна ванна з ароматичними оліями;

композиції зі свічок у формі серця.

Кошики з вітамінними напоями та апетитними делікатесами допомагають підтримувати казкову атмосферу, де два серця б’ються в унісон. Вартість такого задоволення цілком доступна і починається від 530 доларів за ніч при бронюванні від 2 до 14 днів.

The Nest Point Lonsdale

Якщо ви з вашою половинкою мрієте опинитися в райському оазисі, де панують усамітнення та романтика, зверніть увагу на незвичайний готель у Вікторії з автономними капсулами у вигляді комфортних гнізд. "Кокони" Nest Point Lonsdale виготовлені з екологічних матеріалів, а енергію для комунікацій тут отримують від сонця. Шеф-кухарі використовують фільтровану воду для приготування страв і напоїв.

"Гнізда" оснащені всім необхідним для розслаблюючого відпочинку з м’якими килимами та функціональними домашніми меблями. Усе тут зосереджено на створенні інтимної атмосфери, яку завжди високо цінують закохані.

Безперечною перевагою номерів є ліжка king-size, де можна ніжитися від ранку до ночі. У вартість бронювання включені шикарні салати та закуски для найвишуканішого смаку. Овочеві, рибні та м’ясні страви з місцевою "родзинкою" представлені тут, тож їх обов’язково варто спробувати.

Кухня Nest Point Lonsdale різноманітна та розкішна. Джерело: Pixels

Удень все ж знайдіть час відвідати спа-центр у популярному готелі Вікторії, Австралія, з оновлюючими процедурами для обличчя та тіла. А вечір – традиційний час для романтики на відкритому повітрі з келихами ігристого шампанського, гармонійно приправленими фірмовими десертами від шеф-кухарів. Тут можна насолоджуватися приголомшливими видами на мальовничі околиці з коровами, що пасуться на луках, і птахами, що ширяють у блакитному небі. Відчуйте всі переваги маленького острова щастя під назвою Nest Point Lonsdale, і ви точно захочете повернутися сюди знову.

Jackalope Hotel

Якщо ви асоціюєте гарну відпустку у Вікторії, Австралія, з мальовничою місцевістю з виноградниками, то вам терміново потрібно відвідати Jackalope Hotel із невагомою атмосферою вічного свята. Він розташований на півострові Морнінгтон, і мандрівники знайдуть тут привітні ресторани з апетитними делікатесами та спа-центр із процедурами для оновлення обличчя та тіла.

Інтер’єри лаунджу та просторих номерів прикрашені вишуканими творами мистецтва. Закохані можуть обрати проживання в номері з романтичною терасою, затишним простором, схожим на лігво, або в апартаментах із прямим доступом до виноградників.

Ліжка king-size дозволяють розслабитися "на всі сто", а подвійний тропічний душ – ідеальне місце для водного релаксу удвох. Вартість номерів починається від 625 доларів за ніч, і ця сума виправдана позитивними емоціями гостей, які ллються "через край".

Mitchelton Winery

Тема розкішної відпустки у Вікторії продовжується чарівним Mitchelton Winery із власним винним погребом і вишуканим вибором вин, шикарною художньою галереєю та розкішними люксами. На території є ресторан із дружньою атмосферою та спокусливим меню зі спеціалітетами від талановитих кулінарних майстрів.

Винодельня готелю, заснована в 60-х роках, заслужено отримала численні нагороди. Гості насолоджуються дегустацією напоїв, виготовлених із відбірного винограду, щоб відчути їхні делікатні смаки та аромати.

П’ятдесят вісім комфортних номерів із білосніжною білизною та стильним дизайном з любов’ю підготовлені для мандрівників. Королівську ауру в номерах підтримують розкішні гігієнічні засоби. Улюбленим місцем релаксу для закоханих є великий відкритий басейн, де можна відчути всі грані блаженства удвох.

Lindenderry at Red Hill

Ще один крутий готель у Вікторії, Австралія, під назвою Lindenderry at Red Hill, ідеально підходить для вражаючої відпустки закоханих і пар. Кожен його дюйм просякнутий романтикою, від яскравих номерів із елементами вінтажного стилю до доглянутих смарагдових газонів і клумб із кучерявими трояндами та петуніями. У 2018 році готель зазнав глобальної реконструкції, яка оцінюється в кілька мільйонів рублів. Якщо ви цінуєте шляхетну заміську атмосферу без яскравих дизайнерських "штрихів" і прийомів, то вам тут буде максимально затишно та комфортно.

Lindenderry у Ред-Гілл просякнутий вінтажним шармом і романтикою. Джерело: Pixels

Тут є багато затишних куточків для пар із шезлонгами та відкритим вогнем, де так приємно насолоджуватися вином у компанії коханої людини. Тема вогню логічно продовжується хорошими камінами в номерах – важливими атрибутами затишних апартаментів із романтичними "відтінками".

Сховайтеся від буденності з коханою людиною в комфортному номері з широким балконом, де можна розмістити ліжко, і ви "поринете" в невагому ауру безтурботності та безумовного релаксу. Lindenderry – це локація, де "живе" щастя, і ця аксіома давно не потребує доказів.

Bubble Retreats

Яскравим представником затишного "притулку" від сірих буднів в Австралії є популярний готель Вікторії Bubble Retreats. Тут є масивні ліжка з струмливими балдахінами, мармурові ванні кімнати і навіть телескоп для вивчення нічних сузір’їв.

Відпустка в "бульбашках" неодмінно подарує закоханим нові емоції та відчуття, які ні з чим не порівняти. Прогуляйтеся горбистою місцевістю, влаштуйте романтичний пікнік із кулінарними шедеврами та обов’язково відвідайте водоспад із потужними низхідними потоками.

Цей туристичний досвід буде незабутнім, а круті фото знову й знову оживлятимуть щасливі моменти. Креативне проживання коштує від 695 доларів за ніч, без урахування плати за прибирання та сервіс Airbnb.

Ми сподіваємося, що наша віртуальна прогулянка найкращими готелями Вікторії, Австралія, знайшла відгук у вашому серці, і ви сплануєте романтичну подорож із коханою людиною в найближчі місяці. Обирайте те, що вам найближче, і дозвольте найніжнішим емоціям, що змушують серце битися швидше, захлинути вас під час подорожі!