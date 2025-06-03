Топ-10 отелей Лондона с гидромассажными ваннами: от шипучих открытых оазисов до изысканных спа-центров с оздоровительными бассейнами.

Во время путешествия в Лондон, что может быть лучше, чем после насыщенного дня прогулок по городским улицам и шопингу в торговых центрах вернуться в свой роскошный номер и погрузиться в нежную воду, которая расслабляет не только мышцы, но и разум. Лучшие отели Лондона предлагают своим гостям невероятные впечатления от гидромассажных ванн – от прекрасных ванных комнат в номерах до открытых джакузи.

Конечно, в Лондоне также есть множество спа-центров, которые предлагают полный спектр услуг, включая гидромассажные ванны, но здесь мы сосредоточимся исключительно на гостиницах, которые помогут вам забыть обо всем и погрузиться в приятную воду, пока вы не достигнете состояния полного расслабления.

1. Corinthia London

Отель входит в число самых шикарных в городе. Источник: Image Corinthia.com Отель входит в число самых шикарных в городе. Источник: Image Corinthia.com

Одна из лучших гостиниц Лондона, которая непременно понравится любителям шикарных гидромассажных ванн, расположена в самом сердце города, неподалеку от Трафалгарской площади и Вайтхолла. Corinthia – это роскошная гостиница, которая предлагает оздоровительный бассейн с воздушными и водными массажными струями рядом с обычным бассейном. Он является частью изысканного, современного спа-центра с парной, сауной, маникюрным салоном и парикмахерской Daniel Galvin. Все номера оформлены в роскошном стиле, достойном гранд-гостиницы, но изюминкой является пентхаус Whitehall с частной террасой с камином и большими шахматными фигурами. В отеле есть британский ресторан и бар, а в холле подают послеобеденный чай.

2. St. Pancras Renaissance Hotel

Преимуществом этого пятизвездочного отеля является его расположение, которое идеально подходит для путешественников. Он расположен на набережной реки в том же здании, что и международный вокзал Сент-Панкрас. До него легко добраться до метро и скоростным поездом Eurostar. Элегантная гостиница порадует гостей двумя ресторанами и баром, а также роскошными номерами с окнами от пола до потолка, самыми современными развлекательными системами и просторными ванными комнатами. Renaissance входит в число лучших отелей Лондона с джакузи благодаря элегантному спа-центру и релаксационному бассейну, но, кроме того, некоторые номера имеют частные гидромассажные ванны. Ресторан отеля, Banyan on the Thames, предлагает великолепное гриль-меню, а вечер можно провести с коктейлем в стильном баре Rafayel на набережной.

3. Bermondsey Square Hotel

Если вы ищете потрясающие отели в Лондоне, отправляйтесь в Бермондси, чтобы насладиться панорамой города из собственной частной открытой гидромассажной ванной. Bermondsey Square – это новый отель с специально китчевым дизайном и декором, расположенный на реконструированной площади. Каждый из его люксовых лофтов назван в честь героини классики психоделического рока (Руби, Люси, Джуд, Лили, Элеанор). В некоторых номерах есть частные террасы, японские ванны и гамаки. Любители джакузи должны бронировать люкс Lucy с многоместной гидромассажной ванной и потрясающими видами на Саут-Банк, Лондонский глаз, Сити и Темзу. Посетите знаменитый антикварный рынок в Бермондсе, прежде чем вернуться, чтобы расслабиться в лаундж-зоне бара.

4. K West Hotel & Spa

Отель K West имеет серьезную рок-н-рольную репутацию: до того, как это место начало принимать путешественников, здесь была звукозаписывающая студия BBC, а среди гостей были такие знаменитости как Боб Марли, Брайан Ферри, Дэвид Бови и The Kinks. Но K West известен не только своим музыкальным прошлым (и настоящим: штатный диджей играет до рассвета каждую пятницу и каждую субботу), но и своим потрясающим отмеченным наградами спа-центром. Он предлагает разнообразные процедуры, включая травяную парную, но главной особенностью, которая выводит его в топ лучших отелей Лондона с гидромассажными ваннами, является гидротерапевтический бассейн со встроенными шезлонгами. Отель находится на реконструкции и планирует представить обновленную версию в 2025 году.

5. Hotel Cafe Royal

Исторический Café Royal, расположенный на Риджент-стрит, снова открылся в 2012 году уже как гостиница. Но место сохранило гламур своих французских корней со времен первого открытия в 1865 году. Сегодня это бутик-отель со 160 номерами и роскошными люксами, ресторанами и барами, отражающими наследие здания, а также шикарным спа-центром, обеспечивающим Café Royal место в нашем списке отличных отелей из джакузи в Лондоне. Спа-центр включает в себя 18-метровый бассейн, первый в городе бассейн Watsu, нагретый до 35 градусов, душ Vichy с насадками от нежных до бодрых, потрясающий хаммам для скраб-процедур и, конечно, роскошную гидромассажную ванну.

6. The Westin London City

Частью опыта гостей в лучших отелях есть роскошные бассейны с джакузи. Источник: Image Marriott.com Частью опыта гостей в лучших отелях есть роскошные бассейны с джакузи. Источник: Image Marriott.com

Если вы ищете отличные отели в центре Лондона, где можно завершить насыщенный день расслабляющим погружением в гидромассажную ванну, остановитесь в пятизвездочном The Westin, который имеет спа-центр с бассейнами, ледяной фонтанкой, парной и т.д. Также есть крытый бассейн, бар, ресторан и фитнес-центр, поэтому вам не придется покидать отель, если вы планируете короткие выходные в британской столице. Он расположен в нескольких минутах ходьбы от собора Святого Павла и предлагает великолепные номера с ванными комнатами с халатами. На 4-м этаже отеля расположен Westin Club – эксклюзивная зона для спокойного отдыха с закусками и безалкогольными напитками в течение дня.

7. The Landmark London

Попав внутрь, вы можете подумать, что оказались в гламурном отеле Золотого века в Лос-Анджелесе, особенно через центральный атриум, названный Winter Garden, с пальмами и викторианским стеклянным потолком. Это отличное место, чтобы посидеть в компании за послеобеденным чаем или перекусить средиземноморскими и британскими блюдами. Один из последних гранд-отелей Лондона имеет соответствующие роскошные удобства, от детских халатов и игровой палатки в семейных номерах до успокаивающего бассейна и уютного спа-центра с джакузи. Любители последнего оценят горячую ванную спа-центра, нагретую до 34 градусов, а также ароматические комнаты и парные, облицованные мозаикой.

8. Karma Sanctum Soho Hotel

Лучшие отели Лондона с гидромассажными ваннами не ограничиваются только изысканными спа-центрами. К примеру, бутик-отель в сердце Сохо предлагает другой опыт. Karma Sanctum превратил бывшее здание исследовательского центра MI5 в стильный клуб с рок-н-ролльной атмосферой и смелым декором: палитра темных оттенков, декоративные лампы, вращающиеся кровати. Удобства номеров включают в себя самую современную звуковую систему, огромный выбор фильмов и хорошо укомплектованный минибар. Но гораздо веселее наслаждаться напитком в баре для резидентов, работающего круглосуточно. Он компактен и стильен и выходит на потрясающую двухуровневую террасу, где вы можете любоваться городским пейзажем, погрузившись в открытый джакузи.

9. Shangri-La Hotel at The Shard

Великолепные виды и исключительные номера выводят это необычное место в топ лучших отелей Лондона, но в нашем случае оно также интересно своим потрясающим люксом Shangri-La со спа-ванной и низкой роскошью, от звуковой станции Bose до продуктов Acqua Di Parma в мраморной ванной комнате. Окна от пола до потолка в этом отеле, который занимает 34-й по 52-й этажи знаменитого стеклянного шпиля The Shard, по-настоящему панорамны, так что вы будете иметь виды на город – от блестящих терминалов аэропорта Хитроу до окрестностей Эппингского леса – где бы вы ни были, даже где бы вы ни были. Усилийте свои впечатления от окружающей роскоши, посетив самый высокий шампанский бар Лондона, GŎNG, на высоте примерно 182 метра.

10. Montcalm East

Даже короткое время в гидромассажной ванне может помочь расслабиться после насыщенного дня. Источник: Image montcalmcollection.com Даже короткое время в гидромассажной ванне может помочь расслабиться после насыщенного дня. Источник: Image montcalmcollection.com

Отель понравится не только любителям гидромассажных ванн, но и туристам и деловым путешественникам: он расположен в самом сердце восточного Лондона, прямо на Сити-роуд, в нескольких минутах ходьбы от станции метро Олд-стрит, откуда в 10 минутах можно добраться до терминала Eurostar на вокзале. Отель имеет 269 хорошо спланированных и технически оборудованных номеров, а на 17-м этаже расположены главные местные достопримечательности: ресторан, сауна, крытый бассейн и спа-центр, где вы можете погрузиться в шипящие воды джакузи и забыть, что вы всего в нескольких метрах от транспортного кольца Олд. Окружающая территория предлагает отличный выбор ресторанов и оживленных баров.