Топ-10 готелів Лондона з гідромасажними ваннами: від шипучих відкритих оазисів до вишуканих спа-центрів із оздоровчими басейнами

Під час подорожі до Лондона що може бути кращим, ніж після насиченого дня прогулянок міськими вулицями та шопінгу в торгових центрах повернутися до свого розкішного номера і зануритися в ніжну воду, яка розслабляє не лише м’язи, але й розум. Найкращі готелі Лондона пропонують своїм гостям неймовірні враження від гідромасажних ванн – від прекрасних ванних кімнат у номерах до відкритих джакузі.

Звичайно, у Лондоні також є безліч спа-центрів, які пропонують повний спектр послуг, включно з гідромасажними ваннами, але тут ми зосередимося виключно на готелях, які допоможуть вам забути про все і зануритися в приємну воду, доки ви не досягнете стану повного розслаблення.

1. Corinthia London

Готель входить до числа найшикарніших у місті. Джерело: Image Corinthia.com

Один із найкращих готелів Лондона, який неодмінно сподобається любителям шикарних гідромасажних ванн, розташований у самому серці міста, неподалік від Трафалгарської площі та Вайтхолла. Corinthia – це розкішний готель, який пропонує оздоровчий басейн із повітряними та водними масажними струменями поряд зі звичайним басейном. Він є частиною вишуканого, найсучаснішого спа-центру з парною, сауною, манікюрним салоном і перукарнею Daniel Galvin. Усі номери оформлені в розкішному стилі, гідному гранд-готелю, але родзинкою є пентхаус Whitehall із приватною терасою з каміном і великими шаховими фігурами. У готелі є британський ресторан і бар, а в холі подають післяобідній чай.

2. St. Pancras Renaissance Hotel

Перевагою цього п’ятизіркового готелю є його розташування, яке ідеально підходить для мандрівників. Він розташований на набережній річки в тій самій будівлі, що й міжнародний вокзал Сент-Панкрас. До нього легко дістатися метро та швидкісним поїздом Eurostar. Елегантний готель порадує гостей двома ресторанами та баром, а також розкішними номерами з вікнами від підлоги до стелі, найсучаснішими розважальними системами та просторими ванними кімнатами. Renaissance входить до числа найкращих готелів Лондона з джакузі завдяки своєму елегантному спа-центру та релаксаційному басейну, але, крім того, деякі номери мають приватні гідромасажні ванни. Ресторан готелю, Banyan on the Thames, пропонує чудове гриль-меню, а вечір можна провести з коктейлем у стильному барі Rafayel на набережній.

3. Bermondsey Square Hotel

Якщо ви шукаєте приголомшливі готелі в Лондоні, вирушайте до Бермондсі, щоб насолодитися панорамою міста з власної приватної відкритої гідромасажної ванни. Bermondsey Square – це новий готель із навмисно кітчевим дизайном і декором, розташований на реконструйованій площі. Кожен із його люксових лофтів названий на честь героїні класики психоделічного року (Рубі, Люсі, Джуд, Лілі, Елеанор). Деякі номери мають приватні тераси, японські ванни та гамаки. Любителі джакузі повинні бронювати люкс Lucy із багатомісною гідромасажною ванною та приголомшливими видами на Саут-Банк, Лондонське око, Сіті та Темзу. Відвідайте знаменитий антикварний ринок у Бермондсі поблизу, перш ніж повернутися, щоб розслабитися в лаундж-зоні бару.

4. K West Hotel & Spa

Готель K West має серйозну рок-н-рольну репутацію: до того, як це місце почало приймати мандрівників, тут була звукозаписна студія BBC, а серед гостей були такі знаменитості, як Боб Марлі, Браян Феррі, Девід Бові та The Kinks. Але K West відомий не лише своїм музичним минулим (і сьогоденням: штатний діджей грає до світанку щоп’ятниці та щосуботи), а й своїм приголомшливим відзначеним нагородами спа-центром. Він пропонує різноманітні процедури, включно з трав’яною парною, але головною особливістю, яка виводить його в топ найкращих готелів Лондона з гідромасажними ваннами, є гідротерапевтичний басейн із вбудованими шезлонгами. Наразі готель перебуває на реконструкції та планує представити оновлену версію у 2025 році.

5. Hotel Cafe Royal

Історичний Café Royal, розташований на Ріджент-стріт, знову відкрився у 2012 році вже як готель. Але місце зберегло гламур своїх французьких коренів, із часів першого відкриття у 1865 році. Сьогодні це бутік-готель із 160 номерами та розкішними люксами, ресторанами та барами, які відображають спадщину будівлі, а також шикарним спа-центром, який забезпечує Café Royal місце в нашому списку чудових готелів із джакузі в Лондоні. Спа-центр включає 18-метровий басейн, перший у місті басейн Watsu, нагрітий до 35 градусів, душ Vichy із насадками від ніжних до бадьорих, приголомшливий хамам для скраб-процедур і, звичайно, розкішну гідромасажну ванну.

6. The Westin London City

Частиною досвіду гостей у найкращих готелях є розкішні басейни з джакузі. Джерело: Image Marriott.com

Якщо ви шукаєте чудові готелі в центрі Лондона, де можна завершити насичений день розслаблюючим зануренням у гідромасажну ванну, зупиніться в п’ятизірковому The Westin, який має спа-центр із басейнами, крижаною фонтанкою, парною тощо. Також є критий басейн, бар, ресторан і фітнес-центр, тож вам не доведеться покидати готель, якщо ви плануєте короткі вихідні в британській столиці. Він розташований за кілька хвилин ходьби від собору Святого Павла і пропонує чудові номери з ванними кімнатами з халатами, а для шикарного відпочинку з компанією чи сім’єю можна забронювати резиденцію Cadogan із трьома спальнями та неймовірними зручностями. На 4-му поверсі готелю розташований Westin Club – ексклюзивна зона для спокійного відпочинку із закусками та безалкогольними напоями протягом дня.

7. The Landmark London

Потрапивши всередину, ви можете подумати, що опинилися в гламурному готелі Золотої доби в Лос-Анджелесі, особливо через центральний атріум, названий Winter Garden, із пальмами та вікторіанською скляною стелею. Це чудове місце, щоб посидіти в компанії за післяобіднім чаєм або перекусити середземноморськими та британськими стравами. Один із останніх гранд-готелів Лондона має відповідні розкішні зручності, від дитячих халатів і ігрового намету в сімейних номерах до заспокійливого басейну та затишного спа-центру з джакузі. Любителі останнього оцінять гарячу вирну ванну спа-центру, нагріту до 34 градусів, а також аромотерапевтичні кімнати та парні, облицьовані мозаїкою.

8. Karma Sanctum Soho Hotel

Найкращі готелі Лондона з гідромасажними ваннами не обмежуються лише вишуканими спа-центрами. Наприклад, бутік-готель у серці Сохо пропонує інший досвід. Karma Sanctum перетворив колишню будівлю дослідницького центру MI5 на стильний клуб із рок-н-рольною атмосферою та сміливим декором: палітра темних відтінків, декоративні лампи, обертові ліжка тощо. Зручності номерів включають найсучаснішу звукову систему, величезний вибір фільмів і добре укомплектований мінібар. Але набагато веселіше насолоджуватися напоєм у барі для резидентів, який працює цілодобово. Він компактний і стильний і виходить на приголомшливу дворівневу терасу, де ви можете милуватися міським пейзажем, занурившись у відкрите джакузі.

9. Shangri-La Hotel at The Shard

Чудові краєвиди та виняткові номери виводять це незвичайне місце в топ найкращих готелів Лондона, але в нашому випадку воно також цікаве своїм приголомшливим люксом Shangri-La із спа-ванною та низкою розкошей, від звукової станції Bose до продуктів Acqua Di Parma у мармуровій ванній кімнаті. Вікна від підлоги до стелі в цьому готелі, який займає 34-й по 52-й поверхи знаменитого скляного шпилю The Shard, по-справжньому панорамні, тож ви матимете краєвиди на місто – від блискучих терміналів аеропорту Хітроу до околиць Еппінгського лісу – де б ви не були, навіть відпочиваючи у ванній із піною у вашому номері. Посильте свої враження від навколишньої розкоші, відвідавши найвищий шампанський бар Лондона, GŎNG, на висоті приблизно 182 метри.

10. Montcalm East

Навіть короткий час у гідромасажній ванні може допомогти розслабитися після насиченого дня. Джерело: Image montcalmcollection.com

Цей готель сподобається не лише любителям гідромасажних ванн, але й туристам і діловим мандрівникам: він розташований у самому серці східного Лондона, прямо на Сіті-роуд, за пару хвилин ходьби від станції метро Олд-стріт, звідки за 10 хвилин можна дістатися до терміналу Eurostar на вокзалі Сент-Панкрас і вокзалу Кінгс-Крос. Готель має 269 добре спланованих і технічно обладнаних номерів, а на 17-му поверсі розташовані головні місцеві пам’ятки: ресторан, сауна, критий басейн і спа-центр, де ви можете зануритися в шипучі води джакузі та забути, що ви лише за кілька метрів від транспортного кільця Олд-стріт. Навколишня територія пропонує хороший вибір ресторанів і жвавих барів.