Топ-10 недорогих отелей в Париже, чтобы увидеть Эйфелеву башню с ограниченным бюджетом

Столица Франции может казаться очень дорогой без рекомендованных бюджетных отелей в Париже. Сделайте свою остановку насыщенной, не исключая посещения Эйфелевой башни и лучшего круассана в городе. Комфортное пребывание даже при ограниченном бюджете вполне реально, если выбрать лучшую недорогую остановку в Париже. Расположение отличных недорогих отелей в Париже позволит вам оставаться мобильными для удобного обзора достопримечательностей и посещения лучших заведений города. Веселое и недорогое пребывание в Париже – мечта туриста, которая может стать реальностью благодаря бюджетным вариантам ночлега во французской столице.

Галактический номер в отеле The Five Hotel, Париж. Источник: https://thefivehotel.com/ Галактический номер в отеле The Five Hotel, Париж. Источник: https://thefivehotel.com/

1. The Five Hotel – 5-й округ, станция метро Les Gobelins

В 2006 году парижане и гости города получили возможность остановиться в первом бутик-отеле французской столицы и ощутить совершенно "интимный" подход к комфорту и обслуживанию. Благодаря космическому дизайну от Винсента Басти и Мари-Поль Клу и довольно приятной цене, этот бюджетный отель в Париже стал очень популярен и прекрасно вписался в романтическую парижскую атмосферу. Расположенный неподалеку от сада растений, отель предлагает отличную возможность для бюджетной остановки в Париже как в своих стенах, так и за их пределами. Поездка на метро Les Gobelins откроет вам самые популярные достопримечательности столицы, а прогулка по Люксембургскому саду подарит эстетическое удовольствие.

Приготовьтесь к ярким ретро-стилям в номерах, где звездный свет и романтика играют немаловажную роль в интерьерах.

The Five Hotel подарит вам романтическое продление Парижа по очень доступной цене.

Парижский гламур и расслабленная атмосфера в отеле Le Pigalle, Париж. Источник: https://www.facebook.com/ Парижский гламур и расслабленная атмосфера в отеле Le Pigalle, Париж. Источник: https://www.facebook.com/

2. Hotel Le Pigalle – Saint-Georges

Возвышенная городская атмосфера наполняет отличную бюджетную гостиницу в Париже Le Pigalle. Его рецепция, плавно переходящая в ресторан, создана, чтобы привлечь ваше внимание и очаровать запахами. Элегантно разбросанная мебель в номерах и увлекательно размещенные мелкие детали декора также побуждают исследовать и разгадывать их смысл. А смысл только в том, чтобы создать расслабленную атмосферу, где вы можете погрузиться в мягкий диван из разгона. Оцените ванные комнаты с наклонной крышей прямо в спальне, ведь раздвижная дверь выполняет свою работу, а вы отдыхаете.

Ресторан предлагает отличное веганское меню, и круассан вы также получите, несомненно. Когда вы узнаете, что до Мулен Руж всего 5 минут, выбор становится очевидным.

Hotel Le Pigalle – недорогая остановка для прогулок по Парижу и оживленное место для встреч с друзьями и новыми знакомыми.

Отель с дополнительными удобствами в Париже – Mama Shelter. Источник: https://mamashelter.com/ Отель с дополнительными удобствами в Париже – Mama Shelter. Источник: https://mamashelter.com/

3. Mama Shelter – 20-й округ, Flèche d'Or

Современная гостиница с дополнительными удобствами по приемлемой цене в Париже – это не фантазия. Mama Shelter отражает урбанистический шик в своих интерьерах, окруженный зеленью и чистым воздухом (лучше, чем в центре) и имеет атмосферу дома вдали от дома.

Современные номера идеально оборудованы как мебелью, так и техникой. Ортопедические матрасы обеспечивают великолепный ночной сон, а бар на крыше побуждает бодрствовать всю ночь и любоваться видом Парижа. Выбор очевиден.

Завтрак в формате шведского стола может насытить вас как ранним утром, так и ближе к обеду, если вы задержались на крыше. Конечно, здесь будут круассаны.

Тренажерный зал вернет вас в сознание, ведь это настоящий джекпот в Париже. После тренировки пора прыгнуть на метро Porte de Bagnolet или Alexandre Dumas, чтобы продолжить приятный опыт уже в городе.

Mama Shelter – отличное предложение для недорогой остановки в Париже.

Полная жизнь и веселье – отель Remix в Париже. Источник: https://www.booking.com/ Полная жизнь и веселье – отель Remix в Париже. Источник: https://www.booking.com/

4. The ReMIX Hotel – в 10 минутах ходьбы от Филармонии Парижа

Экономьте деньги без потери комфорта в четырехзвездочном недорогом The ReMIX Hotel в Париже. Его развлекательные залы разнообразны, и жизнь здесь бурлит день и ночь. Это лучший способ ощутить подлинность французской столицы. Отель имеет прекрасное расположение по центру и ландшафтным прогулкам. В нем 259 номеров и место для сна в Париже вы точно найдете.

Платя недорого, вы получите отличный уровень комфорта для сна: двуспальные кровати, затемненные шторы, плоские экраны и мягкая мебель. Проходя по коридору со смещенной планировкой, вы найдете спальни с двухъярусными кроватями, где удобно останавливаться группами. При этом у вас будет отдельная ванная комната на номер, что приятно после долгих прогулок по Парижу или изнурительных перелетов. Персонал очень внимателен и приветлив, а ресторан и бар очень популярны среди местных парижан.

The ReMIX Hotel расположен в нескольких минутах от метро, что обеспечит вам мобильность. Это тоже очень низкая цена за остановку в Париже, что позволяет не тратить лишнего.

Компактный комфорт в отеле Paradis, Париж. Источник: https://hotelparadisparis.com/ Компактный комфорт в отеле Paradis, Париж. Источник: https://hotelparadisparis.com/

5. Hotel Paradis – 10-й округ, Poissonière

Стоит вспомнить роскошную возможность лучшей недорогой остановки в Париже для проезжающих транзитом или на выходные. Hotel Paradis расположен недалеко от вокзалов Гар дю Нор, Гар де л'Эст и станции метро Château d'Eau, что делает его самой комфортной и недорогой остановкой в Париже.

Номера в отеле имеют приличные размеры, что позволяет максимально наслаждаться пребыванием и не ущемлять себя в движениях. Вы найдете зону отдыха, спальную и рабочую зону, если это нужно. Возьмите номер с балконом, где, удобно устроившись в уютном кресле, вы будете есть утренний круассан и созерцать шумные улицы Парижа. Ресторан и бар отеля задержат вас в заведении для гастрономических наслаждений. Однако отель может предложить варианты всевозможных экскурсий, если вы готовы выделить на них пару часов.

Hotel Paradis предлагает среднюю цену за остановку в приближающемся к недорогой Париже.

Отель Trinité Osmann в Париже – в эпицентре развлечений. Источник: https://www.booking.com/ Отель Trinité Osmann в Париже – в эпицентре развлечений. Источник: https://www.booking.com/

6. Maison Pigalle – Saint-Georges

Если вы приехали в Париж, чтобы почувствовать его ночную жизнь и оживленную атмосферу с возможностью посетить вечернюю культурную программу и погрузиться в местные развлечения, Maison Pigalle – то, что вам нужно. Расположенный в двух минутах от Мулен Руж, его интерьеры продолжают эту сцену с бархатными кулисами и впечатляющим декором. Конечно, интерьеры не столь яркие, и это больше похоже на изящный Мулен Руж, но это лишь придаст элегантности вашей недорогой остановке в Париже.

Завтрак предлагается посетителям в формате шведского стола, а рецепция работает круглосуточно, чтобы решить все ваши вопросы – от улучшения номера до городских туров. Единственным недостатком отеля кажется отсутствие паркинга, но пятиминутная альтернатива сгладит углы.

Оцените масштабы гостеприимства, ведь Maison Pigalle предлагает отличное соотношение цены и качества для вашего проживания в Париже.

Прямые и честные отношения с Парижем в отеле Henriette. Источник: https://www.facebook.com/ Прямые и честные отношения с Парижем в отеле Henriette. Источник: https://www.facebook.com/

7. Hotel Henriette – 13-й округ

Это маленькое очаровательное убежище на левом берегу станет идеальной стартовой площадкой для бюджетного путешествия по Парижу. Расположенный неподалеку от улицы Муффетар, отель подарит вам вкусные прогулки, где вы сможете отведать как отличную уличную еду, так и ресторанные деликатесы, ради которых вы посетили столицу. Возьмите с собой партнера, ведь так ваше пребывание будет гораздо более приятным по цене, а возможностей потратить деньги на еду и развлечения будет больше. Стильные номера отдаленно напоминают итальянские тайники: небольшие по объему, но очень приятные.

Изюминкой гостиницы есть патио, где горшечные растения поддерживают зеленую, дышащую атмосферу. Также есть полноценный ресторан, с которого ваше гастрономическое путешествие по Парижу может начаться утром.

В отеле есть как более дешевые номера, так и номера средней цены, тяготеющие к более дорогим. Следует поспешить с бронированием для приятного и недорогого пребывания в Париже в Hotel Henriette.

Откровенность Парижа в отеле COQ. Источник: https://www.coqhotelparis.com/ Откровенность Парижа в отеле COQ. Источник: https://www.coqhotelparis.com/

8. COQ Hotel – Place d'Italie

Стильный, современный и элегантный: это не все преимущества пребывания в этом парижском отеле с недорогой ценой. Номера от классических до Делюкса объединены комфортом и вниманием к мелочам (фен, кофемашины эспрессо, бутылки с водой, косметика для ванной). Классический номер – самый маленький, но душ с эффектом дождя и мебель из натурального дерева сглаживают углы.

Отель предлагает разнообразные тематические пакеты, включающие романтику для двоих, дополнительные удобства для будущих мам или счастливый час для самостоятельного пребывания.

В столовой разжигают камин, а мягкие кресла и растения создают условия для приятного вечера с джином или чтением любимой книги.

Район, в котором расположен отель, не особенно популярен среди туристов, но это преимущество, ведь цены в магазинах и заведениях будут ниже, чем ближе к центральной части.

COQ Hotel удобно расположен возле станции метро Place d'Italie, что позволит вам быстро и удобно добраться до Эйфелевой башни.

Отдых в Париже рядом с легендой в отеле Platinum. Источник: https://www.platinehotel.fr/ Отдых в Париже рядом с легендой в отеле Platinum. Источник: https://www.platinehotel.fr/

9. Platine Hotel – 15-й округ, Javelle

Гораздо ближе к Эйфелевой башне и все еще по разумной цене. Отель хранит память о Мэрилин Монро в фотопечатях во всю стену, гламурных узорах тканей и ярких цветах. Номер в черно-белом горошке с красным фоном – немного дерзкий, но все зависит от пределов вашей раскрепощенности. Отель олицетворяет самую любовь к женственности и сексуальности.

Зал для завтрака оборудован террасой, где можно вдохнуть свежий воздух и начать утро из сока или кофе со здоровым овощным и белковым блюдом. Вы всегда можете заказать завтрак в номере и наслаждаться привилегиями голливудских актеров, не вставая с кровати. Fitness & Spa – пожалуй, одна из самых романтичных остановок в Париже, где пары могут наслаждаться процедурами для двоих, а главная достопримечательность столицы – всего в 20 минутах от отеля. Вы можете добавить больше любви, выбрав тематический пакет: розы на кровати, шампанское в номере и континентальный завтрак для двоих. И все это не так дорого, как могло быть во французской столице.

Platine Hotel – лучшая недорогая остановка в Париже для романтического уик-энда.

Лучшая недорогая передышка в Париже, чтобы насладиться пребыванием и исследованием города. Источник: https://hidden-hotel.com/ Лучшая недорогая передышка в Париже, чтобы насладиться пребыванием и исследованием города. Источник: https://hidden-hotel.com/

10. Hidden Hotel – Ternes

О-ля-ля, как говорится в Париже. Это тот уровень свежести и роскоши, который не ожидаешь увидеть по средней цене. 35 эко-номеров оборудованы деревянными перегородками и мебелью, что делает простор номера чрезвычайно интересным. Постельное белье высокого качества, а туалетные принадлежности предоставляются. Номера с террасой позволяют добавить простор и расширить ваши романтические фантазии о Париже. Триумфальная арка и многочисленные ландшафтные прогулки – всего за несколько минут пешком. В Hidden Hotel вы можете устроить собственную дегустацию вин и сыров, выбрав платформенный бар. Обслуживание номеров позволяет сделать завтрак неспешным, а домашняя еда – здоровой и сытной.

Небольшой лаундж – отличное место в отеле для встреч с друзьями или деловых переговоров в приватной обстановке. Есть игровая комната, а также лаундж для курения. Отель предлагает опцию дневного номера, позволяющую вздремнуть после насыщенной прогулки по Елисейским полям и отправиться дальше.

Hidden Hotel представляет более дорогую половину ценового диапазона в Париже, но его расположение и комфорт стоят гораздо большего.