Топ-10 недорогих готелів у Парижі, щоб побачити Ейфелеву вежу з обмеженим бюджетом

Столиця Франції може здаватися дуже дорогою без наших рекомендованих бюджетних готелів у Парижі. Зробіть свою зупинку насиченою, не виключаючи відвідування Ейфелевої вежі та найкращого круасана в місті. Комфортне перебування навіть за обмеженого бюджету цілком реальне, якщо обрати найкращу недорогу зупинку в Парижі. Розташування чудових недорогих готелів у Парижі дозволить вам залишатися мобільними для зручного огляду пам’яток і відвідування найкращих закладів міста. Веселе та недороге перебування в Парижі – мрія туриста, яка може стати реальністю завдяки бюджетним варіантам ночівлі у французькій столиці.

Галактичний номер у готелі The Five Hotel, Париж. Джерело: https://thefivehotel.com/

1. The Five Hotel – 5-й округ, станція метро Les Gobelins

У 2006 році парижани та гості міста отримали можливість зупинитися в першому бутик-готелі французької столиці та відчути абсолютно "інтимний" підхід до комфорту й обслуговування. Завдяки космічному дизайну від Вінсента Басті та Марі-Поль Клу та досить приємній ціні, цей бюджетний готель у Парижі став дуже популярним і чудово вписався в романтичну паризьку атмосферу. Розташований неподалік від Саду рослин, готель пропонує чудову можливість для бюджетної зупинки в Парижі як у своїх стінах, так і за їх межами. Поїздка на метро Les Gobelins відкриє вам найпопулярніші пам’ятки столиці, а прогулянка Люксембурзьким садом подарує естетичне задоволення.

Приготуйтеся до яскравих ретро-стилів у номерах, де зоряне світло та романтика відіграють важливу роль в інтер’єрах.

The Five Hotel подарує вам романтичне продовження Парижа за дуже доступною ціною.

Паризький гламур і розслаблена атмосфера в готелі Le Pigalle, Париж. Джерело: https://www.facebook.com/

2. Hotel Le Pigalle – Saint-Georges

Піднесена міська атмосфера наповнює чудовий бюджетний готель у Парижі Le Pigalle. Його рецепція, що плавно переходить у ресторан, створена, щоб привернути вашу увагу та зачарувати запахами. Елегантно розкидані меблі в номерах і захопливо розміщені дрібні деталі декору також спонукають досліджувати та розгадувати їхній сенс. А сенс лише в тому, щоб створити розслаблену атмосферу, де ви можете зануритися в м’який диван із розгону. Оцініть ванні кімнати з похилим дахом прямо в спальні, адже розсувні двері виконують свою роботу, а ви відпочиваєте.

Ресторан пропонує чудове веганське меню, і круасан ви також отримаєте, без сумніву. Коли ви дізнаєтеся, що до Мулен Руж лише 5 хвилин, вибір стає очевидним.

Hotel Le Pigalle – недорога зупинка для прогулянок Парижем і жваве місце для зустрічей із друзями та новими знайомими.

Готель із додатковими зручностями у Парижі – Mama Shelter. Джерело: https://mamashelter.com/

3. Mama Shelter – 20-й округ, Flèche d'Or

Сучасний готель із додатковими зручностями за прийнятною ціною в Парижі – це не фантазія. Mama Shelter відображає урбаністичний шик у своїх інтер’єрах, оточений зеленню та чистим повітрям (кращим, ніж у центрі) і має атмосферу дому далеко від дому.

Сучасні номери ідеально обладнані як меблями, так і технікою. Ортопедичні матраци забезпечують чудовий нічний сон, а бар на даху спонукає не спати всю ніч і милуватися краєвидом Парижа. Вибір очевидний.

Сніданок у форматі шведського столу може наситити вас як рано вранці, так і ближче до обіду, якщо ви затрималися на даху. Звісно, тут будуть круасани.

Тренажерний зал поверне вас до тями, адже це справжній джекпот у Парижі. Після тренування настав час стрибнути на метро Porte de Bagnolet або Alexandre Dumas, щоб продовжити приємний досвід уже в місті.

Mama Shelter – чудова пропозиція для недорогої зупинки в Парижі.

Повний життя та веселощів – готель Remix у Парижі. Джерело: https://www.booking.com/

4. The ReMIX Hotel – за 10 хвилин пішки від Філармонії Парижа

Заощаджуйте гроші без втрати комфорту в чотиризірковому недорогому The ReMIX Hotel у Парижі. Його розважальні зали різноманітні, і життя тут вирує вдень і вночі. Це найкращий спосіб відчути автентичність французької столиці. Готель має чудове розташування щодо центру та ландшафтних прогулянок. У ньому 259 номерів, тож місце для сну в Парижі ви точно знайдете.

Платячи недорого, ви отримаєте чудовий рівень комфорту для сну: двоспальні ліжка, затемнені штори, пласкі екрани та м’які меблі. Проходячи коридором зі зміщеним плануванням, ви знайдете спальні з двоярусними ліжками, де зручно зупинятися групами. При цьому у вас буде окрема ванна кімната на номер, що приємно після довгих прогулянок Парижем або виснажливих перельотів. Персонал дуже уважний і привітний, а ресторан і бар дуже популярні серед місцевих парижан.

The ReMIX Hotel розташований за кілька хвилин від метро, що забезпечить вам мобільність. Це також дуже низька ціна за зупинку в Парижі, що дозволяє не витрачати зайвого.

Компактний комфорт у готелі Paradis, Париж. Джерело: https://hotelparadisparis.com/

5. Hotel Paradis – 10-й округ, Poissonière

Варто згадати розкішну можливість найкращої недорогої зупинки в Парижі для тих, хто проїжджає транзитом або на вихідні. Hotel Paradis розташований неподалік від вокзалів Гар дю Нор, Гар де л’Ест і станції метро Château d’Eau, що робить його найкомфортнішою та недорогою зупинкою в Парижі.

Номери в готелі мають пристойні розміри, що дозволяє максимально насолоджуватися перебуванням і не обмежувати себе в рухах. Ви знайдете зону відпочинку, спальну зону та робочу зону, якщо це потрібно. Візьміть номер із балконом, де, зручно вмостившись у затишному кріслі, ви їстимете ранковий круасан і споглядатимете гамірні вулиці Парижа. Ресторан і бар готелю затримають вас у межах закладу для гастрономічних насолод. Однак готель може запропонувати варіанти різноманітних екскурсій, якщо ви готові виділити на них пару годин.

Hotel Paradis пропонує середню ціну за зупинку в Парижі, що наближається до недорогої.

Готель Trinité Osmann у Парижі – в епіцентрі розваг. Джерело: https://www.booking.com/

6. Maison Pigalle – Saint-Georges

Якщо ви приїхали до Парижа, щоб відчути його нічне життя та жваву атмосферу з можливістю відвідати вечірню культурну програму й зануритися в місцеві розваги, Maison Pigalle – те, що вам потрібно. Розташований за дві хвилини від Мулен Руж, його інтер’єри продовжують цю сцену з оксамитовими кулісами та вражаючим декором. Звісно, інтер’єри не такі яскраві, і це більше схоже на витончений Мулен Руж, але це лише додасть елегантності вашій недорогій зупинці в Парижі.

Сніданок надається відвідувачам у форматі шведського столу, а рецепція працює цілодобово, щоб вирішити всі ваші питання – від покращення номера до міських турів. Єдиним недоліком готелю здається відсутність паркінгу, але п’ятихвилинна альтернатива згладить кути.

Оцініть масштаби гостинності, адже Maison Pigalle пропонує чудове співвідношення ціни та якості для вашого проживання в Парижі.

Прямі та чесні стосунки з Парижем у готелі Henriette. Джерело: https://www.facebook.com/

7. Hotel Henriette – 13-й округ

Цей маленький чарівний притулок на лівому березі стане ідеальним стартовим майданчиком для бюджетної гастрономічної подорожі Парижем. Розташований неподалік від вулиці Муффетар, готель подарує вам смачні прогулянки, де ви зможете скуштувати як чудову вуличну їжу, так і ресторанні делікатеси, заради яких ви відвідали столицю. Візьміть із собою партнера, адже так ваше перебування буде набагато приємнішим за ціною, а можливостей витратити гроші на їжу та розваги буде більше. Стильні номери віддалено нагадують італійські схованки: невеликі за обсягом, але дуже приємні.

Родзинкою готелю є патіо, де горшкові рослини підтримують зелену, дихаючу атмосферу. Також є повноцінний ресторан, із якого ваша гастрономічна подорож Парижем може розпочатися вранці.

У готелі є як дешевші номери, так і номери середньої ціни, що тяжіють до дорожчих. Варто поспішити з бронюванням для приємного та недорогого перебування в Парижі в Hotel Henriette.

Відвертість Парижа в готелі COQ. Джерело: https://www.coqhotelparis.com/

8. COQ Hotel – Place d’Italie

Стильний, сучасний і елегантний: це не всі переваги перебування в цьому паризькому готелі з недорогою ціною. Номери від класичних до делюкс об’єднані комфортом і увагою до дрібниць (фен, кавомашини еспресо, пляшки з водою, косметика для ванної). Класичний номер – найменший, але душ із ефектом дощу та меблі з натурального дерева згладжують кути.

Готель пропонує різноманітні тематичні пакети, що включають романтику для двох, додаткові зручності для майбутніх мам або щасливу годину для самостійного перебування.

У їдальні розпалюють камін, а м’які крісла та рослини створюють умови для приємного вечора з джином або читанням улюбленої книги.

Район, у якому розташований готель, не особливо популярний серед туристів, але це перевага, адже ціни в магазинах і закладах будуть нижчими, ніж ближче до центральної частини.

COQ Hotel зручно розташований біля станції метро Place d’Italie, що дозволить вам швидко та зручно дістатися до Ейфелевої вежі.

Перепочинок у Парижі поруч із легендою в готелі Platinum. Джерело: https://www.platinehotel.fr/

9. Platine Hotel – 15-й округ, Javelle

Набагато ближче до Ейфелевої вежі й усе ще за розумною ціною. Готель зберігає пам’ять про Мерилін Монро у фотодруках на всю стіну, гламурних візерунках тканин і яскравих кольорах. Номер у чорно-білому горошку з червоним тлом – трохи зухвалий, але все залежить від меж вашої розкутості. Готель уособлює саму любов до жіночності та сексуальності.

Зала для сніданків обладнана терасою, де можна вдихнути свіже повітря та розпочати ранок із соку чи кави зі здоровою овочевою та білковою стравою. Ви завжди можете замовити сніданок у номер і насолоджуватися привілеями голлівудських акторів, не встаючи з ліжка. Fitness & Spa – мабуть, одна з найромантичніших зупинок у Парижі, де пари можуть насолоджуватися процедурами для двох, а головна пам’ятка столиці – лише за 20 хвилин від готелю. Ви можете додати ще більше любові, обравши тематичний пакет: троянди на ліжку, шампанське в номері та континентальний сніданок для двох. І все це не так дорого, як могло б бути у французькій столиці.

Platine Hotel – найкраща недорога зупинка в Парижі для романтичного вікенду.

Найкращий недорогий перепочинок у Парижі, щоб насолодитися перебуванням і дослідженням міста. Джерело: https://hidden-hotel.com/

10. Hidden Hotel – Ternes

О-ля-ля, як кажуть у Парижі. Це той рівень свіжості та розкоші, якого не очікуєш побачити за середньою ціною. 35 еко-номерів обладнані дерев’яними перегородками та меблями, що роблять простір номера надзвичайно цікавим. Постільна білизна високої якості, а туалетне приладдя надається. Номери з терасою дозволяють додати простору та розширити ваші романтичні фантазії про Париж. Тріумфальна арка та численні ландшафтні прогулянки – лише за кілька хвилин пішки. У Hidden Hotel ви можете влаштувати власну дегустацію вин і сирів, обравши платформний бар. Обслуговування номерів дозволяє зробити ваш сніданок неквапливим, а домашня їжа – здоровою та ситною.

Невеликий лаундж – чудове місце в готелі для зустрічей із друзями чи ділових переговорів у приватній обстановці. Є ігрова кімната, а також лаундж для куріння. Готель пропонує опцію денного номера, що дозволяє подрімати після насиченої прогулянки Єлисейськими полями та вирушити далі.

Hidden Hotel представляє дорожчу половину цінового діапазону в Парижі, але його розташування та комфорт варті значно більшого.