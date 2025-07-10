Топ-10 аттракционов в Disneyland Paris: на чем стоит прокатиться

Путешествие в Disneyland Paris – это мечта как для детей, так и для многих взрослых. С более чем 50 лучшими аттракционами в Disneyland Paris трудно решить, на каком из них прокатиться. Некоторые из них легкие и очаровательные, подходят для самых маленьких посетителей, тогда как другие по-настоящему пугают и предназначены только для отчаянных искателей адреналина. Чтобы не оказаться в ситуации, когда после долгого ожидания в очереди вы поняли, что аттракцион вам не интересен, лучше заранее изучить какие аттракционы в Disneyland Paris стоит посетить, а какие вы не готовы попробовать или можете пропустить. Кроме того, в этом тематическом парке не только много аттракционов, но и много посетителей, так что вы не сможете насладиться всеми, если у вас ограниченное время. В таком случае ознакомьтесь с этими топ-10 аттракционами в Disneyland Paris, чтобы сделать верный выбор для веселого отдыха.

1. Пираты Карибского моря

Этот аттракцион имеет несколько версий по всему миру, и многие фанаты тематических парков считают версию в Disneyland Paris лучшей. Его открыли в 2014 году после реконструкции, и он снова предлагает посетителям почувствовать себя настоящими пиратами. Это лодочное путешествие, проходящее полностью в помещении, основано на всемирно известной серии фильмов "Пираты Карибского моря" о харизматичном капитане пиратского корабля Джека Воробья. Вы будете путешествовать по увлекательным локациям, созданным с большим вниманием к деталям, под оригинальный саундтрек, встретите многих персонажей, таких как сам капитан Джек Воробей, его команда, капитан Барбосса и другие. Вас ждут интересные повороты, сокровища, зомби и даже полномасштабная битва между фортом и галеоном. Это классический, один из самых популярных и юмористических аттракционов Disneyland Paris, который понравится как взрослым, так и детям.

Локация : Остров Приключений

Ограничения по росту : Нет

Ориентировочное время ожидания : 30 минут

2. Башня Ужаса

Наберитесь смелости, чтобы войти в Башню Ужаса. Источник: Image Disneylandparis.com Наберитесь смелости, чтобы войти в Башню Ужаса. Источник: Image Disneylandparis.com

Это один из лучших аттракционов в Disneyland Paris для настоящих храбрецов, который предлагает незабываемые высоты и свободное падение вместе с мрачной тематической атмосферой. Страшная старая гостиница Hollywood Tower 1930-х годов приглашает гостей к, пожалуй, самому страшному аттракциону. Вы доберетесь до лифта, спрятанного в глубине отеля, который поднимет вас вверх, а затем сбросит вниз с 13-го этажа. Падение меняет темп - от длинных до коротких, с внезапными паузами, чтобы пассажиры могли немного отдышаться, а затем снова резко падает. Момент начала падения кажется случайным, что придает остроте ощущениям. Но перед тем, как попасть в лифт, вы встретитесь с жутким персоналом отеля, который придает пикантности вашему опыту. Интерьер отеля идеально соответствует тематике: темные шторы, угрюмый декор и паутина. Добавьте этот аттракцион в список лучших мест в Disneyland Paris, чтобы пощекотать нервы. Общая атмосфера очень жутковата, а напряжение не отпускает ни на секунду от начала до конца.

Локация : Двор Производства, Walt Disney Studios Park

Ограничение по росту : 1,02 метра

Ориентировочное время ожидания : 30 минут

3. Это маленький мир

Это идеальный аттракцион в Disneyland Paris для детей всех возрастов. Этот вечный аттракцион во французском тематическом парке называют "самым счастливым круизом в мире". Он очаровывает посетителей прекрасно оформленными костюмами, ярким освещением и танцами разных культур мира. Парижская версия имеет много тонких отличий от оригинала в Анахайме, включая различные известные мировые достопримечательности и уникальную секцию об Америке, но расположена в красивом здании, похожем на оригинал, в отличие от версии в Орландо. Посетители отправятся в спокойное лодочное путешествие по разным странам, где их будут встречать танцующие и поющие персонажи. Музыкальная тема базируется на культовой песне Disney и представляет интересный музыкальный эксперимент с воспроизведением одной мелодии в разных стилях и на разных инструментах. Скорее всего, вы еще долго напеете ее мотив после завершения поездки. Посетите этот аттракцион в начале или конце дня, чтобы минимизировать время ожидания в очереди.

Локация : Фантазийная страна

Ограничения по росту : Нет

есть Ориентировочное время ожидания : 10 минут

4. Лазерный бой Базза Лайтера

Один из самых любимых аттракционов в Disneyland Paris для взрослых и детей позволяет перенестись во вселенную "Истории игрушек". Вы окажетесь на борту космического корабля, который вращается на 360 градусов и управляется джойстиком, а также уничтожит врагов с помощью лазерной пушки. Единственный интерактивный аттракцион в парке обрадует глубокой детализацией и множеством отсылок к популярному мультфильму. Внутри темно, но все фигуры имеют яркую цветовую подсветку. Ваша цель — помочь Баззу остановить Злого Императора Зурга, который ворует игрушки. Один из лучших аттракционов в Disneyland Paris позволяет гостям соперничать друг с другом, набирая как можно больше очков за уничтоженных врагов и стать королями аттракциона. Совет: прицеливайтесь к треугольным и ромбовидным целям – они дают больше всего очков.

Локация : Страна Открытий

Ограничения по росту : Нет

Ориентировочное время ожидания : 30 минут

5. Гиперпространственная гора из "Звездных войн"

Один из самых популярных аттракционов в Disneyland Paris – любимец искателей острых ощущений. Вы отправитесь на разведывательную миссию с Альянсом повстанцев, чтобы шпионить за Имперским звездным разрушителем. На полной скорости вас поднимет крутой подъем, словно вы взлетаете на корабле, а затем закрутите и еще раз закрутите в темноте гиперпространство, позволяя наслаждаться визуальными эффектами на тему "Звездных войн". Оригинальная версия аттракциона содержала отсылки к книге Жюля Верна "Из Земли на Луну". В 2017 году тематику сменили на "Звездные войны", а сам аттракцион отремонтировали. Немногие аттракционы в Disneyland Paris могут сравниться с ним по красоте внешнего вида, особенно по сравнению с другими парками Disney, в частности ночью. Он отличается великолепной архитектурой в стиле стимпанк и огромной пушкой на здании. Аттракцион расположен в помещении и рассчитан на любителей адреналина, петель и штопоров.

Локация : Страна Открытий

Ограничение по росту : 1,20 метра

Ориентировочное время ожидания : 25 минут

6. Звездные туры: приключения продолжаются

Отправляйтесь в межгалактическое путешествие. Источник: Image Disneylandparis.com Отправляйтесь в межгалактическое путешествие. Источник: Image Disneylandparis.com

Еще один из главных аттракционов Disneyland Paris с тематикой "Звездных войн". Садитесь в подвижные кресла в интерактивном театре, надевайте 3D-очки, и вы почувствуете невероятное погружение во вселенную, став экипажем космического корабля Starspeeder 1000. Капитаном будет C-3PO, но он не самый лучший пилот в галактике, поэтому путешествие будет сильнее. Космическая поездка через разрушенные войной миры, от Хота до Татуина и даже Звезды Смерти, поражает потрясающей графикой и передовыми технологиями. Добавьте это место в список обязательных аттракционов в Disneyland Paris, если вы фанат "Звездных войн" или любите острые ощущения. Вы можете прокатиться несколько раз, ведь есть более 60 комбинаций миссий.

Локация : Страна Открытий

Ограничение по росту : 1,02 метра

Ориентировочное время ожидания : 25 минут

7. Большая Громовая Гора

Один из лучших аттракционов в Disneyland Paris и, пожалуй, самый дикий из них. Если вы любите американские горки, добро пожаловать к их безумной версии. Горки расположены на острове среди озера и гарантируют яркие эмоции. Этот аттракцион запомнится надолго: множество поворотов, подъемов, спусков и въезд в тоннеле на полной скорости. Внешний вид аттракциона изображает старый шахтерский городок и заброшенную шахту на призрачной горе Тандер Меса. Недавно эту локацию отремонтировали, но она все еще полна деталей в стиле Дикого Запада. Вагонетки намеренно сделаны с видом изношенности и ржавчины, чтобы усилить чувство опасности. Но поскольку здесь нет петель, аттракцион доступен для детей и подростков: маршрут достаточно быстр, чтобы понравиться взрослым, но не слишком страшен для детей. Поскольку это один из топовых аттракционов в Disneyland Paris, ожидание занимает много времени.

Локация : Пограничная страна

Ограничение по росту : 1,02 метра

Ориентировочное время ожидания : Более 60 минут

8. Лабиринт Алисы

Один из лучших аттракционов в Disneyland Paris для самых маленьких посетителей проведет их через причудливый и фантастический лабиринт из живой изгороди. На пути они встретят персонажей из известной сказки Льюиса Кэрролла "Алиса в стране чудес" и готовьтесь к выходкам Королевы Червей, погоне за белым кроликом и охоты на Чеширского кота. Это несложный лабиринт, так что не бойтесь заблудиться. Среди лучших аттракционов в парке Disneyland Paris этот любимый как детьми, так и взрослыми. Дети будут развлекаться, ища выход и взаимодействуя с анимотронными персонажами, а родители смогут неторопливо прогуливаться и наслаждаться красочным декором и красотой: это прекрасная зеленая зона с красивым садом и множеством цветов. В центре можно подняться на смотровую площадку Замка Королевы, осмотреть весь лабиринт и насладиться панорамой Фантазийной страны. Красочный, неторопливый и без длинных очередей – именно то, что нужно для отдыха с маленькими детьми.

Локация : Фантазийная страна

Ограничения по росту : Нет

Ориентировочное время ожидания : 5 минут

9. Рататуй: Приключение

Веселый и атмосферный, один из лучших аттракционов в Disneyland Paris с мультфильмовой тематикой отличается отличным оформлением и декорациями. Снаружи он выглядит как волшебная парижская площадь, но внутри посетители пройдут по темным улицам под звуки аккордеона. Для этого они сядут на "крысу", с которой будут исследовать все уголки большого французского ресторана, пока их не заметит шеф-повар. Затем придется убегать под кухонными столами и трубами: вагонетка "крыса" проведет вас разными комнатами на высокой скорости. Благодаря 3D-очкам и другим спецэффектам погружение невероятное – вы даже почувствуете жар от печи или холод, проезжая через холодильник. Это один из топовых аттракционов для всей семьи в Disneyland Paris. Если планируете его посетить, следует просмотреть мультфильм, чтобы в полной мере оценить атмосферу. Это место очень популярно, поэтому очереди могут быть длинными.

Локация : Мультстудия

Ограничения по росту : Нет

Ориентировочное время ожидания : Более 60 минут

10. Индиана Джонс™ и Храм Опасности

Прокатайтесь на вагонетке сквозь таинственные руины. Источник: Image Disneylandparis.com Прокатайтесь на вагонетке сквозь таинственные руины. Источник: Image Disneylandparis.com

Прокатиться на этих американских горках – must-do для каждого искателя приключений в Disneyland Paris. Основанный на культовой саге об Индиане Джонсе, этот поразительный аттракцион заставит вас почувствовать себя исследователем в поисках потерянной цивилизации. Сев в вагонетку для шахт, которая в какой-то момент просто сходит с ума, вы промчите через древние руины храма, потерянного в джунглях. Эти американские горки с переворотами и многочисленными поворотами – один из лучших и популярных аттракционов в Disneyland Paris, в частности благодаря уникальной петле на 360 градусов, которая подарит небывалую дозу адреналина. Дизайн самой вагонетки и экспедиционного лагеря выглядит очень изношенным и слабым в соответствии с тематикой, придающей волнение поездке. Лучшее время для посещения – перед и во время фейерверков и ночного освещения: большинство людей будут заняты празднованием, поэтому очередь будет меньше, а вы сможете дополнительно полюбоваться красивыми огнями во время поездки.

Локация : Приключенческая страна

Ограничение по росту : 1,40 метра

Ориентировочное время ожидания : 40 минут