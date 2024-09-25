Тонкая дипломатия с Трампом: если человек угрожает тебя убить – верь ему

Трамп, его сын (который к нему имеет самый прямой доступ), ближайшие соратники вроде Маска и диванолюба Венса говорят буквально следующее "мы хотим, чтобы вы умерли, потому что нам так удобно".

Там нет никакого языка и никаких намеков на усиление переговорной позиции Украины или даже дискуссии о расширении наших оборонных возможностей. Как у демократов. Нам говорят буквально "вы умрете, потому что нам так удобнее".

Даже если демократы нам не нравятся (и есть за что), все же не стоит забывать: выбор стоит между руководимой эскалацией с ограниченной помощью с одной стороны и ее полным прекращением с другой.

Все остальные фантазии вписываются в старую добрую формулу ложных надежд. Вот даже в окружении Трампа есть оптимисты, которые верят что вся эта риторика - это предвыборный бред. Лаффер верит, что угрозы пошлинами Европе и безумными пошлинами Китая – это лишь переговорная позиция. Помпео верит что риторика о нас – бред.

Но я все же верен старой доброй формуле: если человек угрожает тебе убить – верь ему. Так что рассчитывать на конструктивные переговоры с ней, если у тебя нет инструмента принуждения - бессмысленно.