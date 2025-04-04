Таможенная революция Трампа: Украине есть над чем задуматься

Афтершоковый анализ Тарифов Трампа я бы свел к нескольким тезисам:

• Основная цель – взбодрить внутреннюю экономику США: потеря экспортных рынков заставит американского производителя начать борьбу за внутренний рынок. Вытеснение экспорта – это в чистом виде национальный протекционизм, и здесь Трамп ведет себя как типичный "правый патриот". Ибо всякое закольцование внутреннего производства – это инструмент полной независимости: США нацелены производить от шурупа к ракете. Негласно это свидетельствует о подготовке США к войне. Уроки Украины усвоены: если ты в войне зависим от третьих сторон – ты проигрываешь.

• Надо иметь в виду, что в США нет коррупционного НДС, как у нас, а есть только налог с продаж: то есть импорт ничем дополнительно не облагался – только пошлиной (трамп и ввел). Для сравнения: у Украины есть 20% НДС на импорт – и никто не воет. В некоторых странах Европы даже больше 20%.

• План Трампа – за счет новых пошлин собрать в бюджет 600 млрд долларов в год. Это 8 годовых бюджетов Украины. Что характерно, свой дефицит бюджета Трамп хочет покрыть не за счет простого американца (поднятием налогов и сборов), а за счет всего мира.

• В выигрышной позиции – Латинская Америка: США становятся флагманом Западного (своего) полушария. Самые высокие тарифы введены против Глобального Юга (Камбоджа, Вьетнам, Бангладеш, Шри-Ланка). Теперь он окончательно собирается в Китай.

• Ставим свечи, чтобы цены на нефть упали хотя бы на 20%, что для России будет очень плохо.

• Таможенная Революция Трампа – повод подумать о своем сокровенном: у нас есть 117 млн долларов на закупку импортных помидоров, 63 млн долларов на импортный лук, 34 млн долларов на импортные огурцы, 30 млн долларов на импортную капусту – но собственно фермерство едва дышит, потому что вместо дотировать. Твой картофель гниет в земле – а в супермаркетах красуется картофель из Египта, где пахотные земли составляют 5% всего ландшафта. Твои помидоры давятся бульдозерами из-за переурожая – а супермаркеты пленены томатами из Турции. Твой производитель убит в ноль, потому что он априори неконкурентен с дешевым и массовым импортом крупных стран с дешевой рабочей силой. Это к теме импортных пошлин и протекционизма собственного производителя.