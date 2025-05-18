Тайные места Северной Италии: жемчужины, о которых знают не все путешественники

Италия является домом для множества уникальных достопримечательностей, классических и по-настоящему элегантных мест, входящих в списки желаний многочисленных путешественников со всех уголков мира. Однако эта европейская страна также предлагает многие таинственные сокровища, о которых туристы, возможно, даже никогда не слышали. В частности, это касается Северной Италии, состоящей из восьми отдельных регионов, каждый из которых полон прекрасных городов и живописных сел. От непревзойденной красоты Сан-Ремо и Портофино до величественных Доломитов, вам не хватит новых и особых локаций для исследования. Итак, если вы хотите отойти от проторенных путей и исследовать другую сторону этой потрясающей европейской картины, следующий список содержит 18 скрытых жемчужин Северной Италии, которые достойны внимания.

Компионе д'Италия

Уникальный регион Северной Италии. Источник: Фотографии by Alan Iselin/Pixabay Уникальный регион Северной Италии. Источник: Фотографии by Alan Iselin/Pixabay

Среди удивительных мест Северной Италии особого внимания заслуживает Кампионе д'Италия. Это действительно уникальная локация, эксклав – небольшой регион, отделенный от основной части страны и окруженный территорией Швейцарии. Кампионе д'Италия, с его видами на озеро и богатой культурой, расположен менее чем в километре от остальной Италии. Однако путь туда пролегает через Швейцарию; нужно преодолеть 14 километров извилистых дорог, наслаждаясь потрясающими видами. Среди достопримечательностей – Ораторий Сан-Пьетро, старинная церковь Сан-Зеноне и Санктуарий Санта-Мария деи Гирли.

Южный Тироль

Еще одна особая жемчужина Северной Италии – Южный Тироль. Его уникальность в том, что это немецкоязычный альпийский регион. До Первой мировой войны эта территория принадлежала Австрии. Сегодня итальянская часть сохраняет многие аутентичные традиции и немецкий характер. Еще одна причина посетить Южный Тироль, кроме его богатой культуры и истории – это фантастические горные пейзажи. Среди главных достопримечательностей, которые следует посетить:

Доломиты ;

; Долина Валь-Гардена с широким выбором лыжных трасс;

с широким выбором лыжных трасс; Провинция Больцано;

Город Мерано, один из самых популярных климатических курортов Европы.

Эта локация отличается от остальной Италии, так что если вы хотите исследовать другую сторону страны, обязательно запланируйте визит сюда. Южный Тироль предлагает разнообразные активности на любой вкус, такие как катание на лыжах, увлекательные приключения и многие другие мероприятия на свежем воздухе.

Кьюза

Прямо в сердце итальянских Альп расположен небольшой, но очень красивый городок Кьюза, известный своей художественной сценой, уходящей в века. Кьюза может похвастаться красочными зданиями и их готическими аналогами, старинными церквями и ретро-пейзажами невероятной красоты.

Главной особенностью города, которой он гордится, является музей, где хранятся сокровища и ценные экспонаты Лорето: от керамики до картин испанских и итальянских художников прошлых веков. Кроме того, Кьюза предлагает множество роскошных ресторанов, которые подают изысканные блюда от средиземноморской до альпийской кухни.

Бергамо

Панорама Бергамо. Источник: Image Ben Kerckx/Pixabay Панорама Бергамо. Источник: Image Ben Kerckx/Pixabay

Бергамо – одно из таинственных мест Северной Италии, которое местные жители любят держать в секрете во избежание толп туристов и в полной мере наслаждаться его красотой. Этот небольшой, но очень красивый городок очаровывает своими улочками и переулками, заполненными зданиями с винтажными фасадами. Если вы хотите посетить как можно больше событий и фестивалей, рекомендуем путешествовать между маем и сентябрем, когда погода очень благоприятна.

В Бергамо есть потрясающая классическая Базилика Санта-Мария Маджоре с золотыми потолками. Также стоит увидеть элегантную Каса Пальма Камоцци Вертову, Палаццо Аглиарди и посетить старинный Замок Коллеони ди Сольца. В общем, исторические улицы города скрывают много сокровищ, которые так приятно открывать.

Модена

Это идеальное место для посещения в Северной Италии ассоциируется, прежде всего, с уксусом и гоночными автомобилями. Модена не является популярной локацией среди туристов, но город широко известен среди поклонников эксклюзивных Bugatti, поскольку французский автопроизводитель когда-то имел здесь фабрику. Хотя производство уже не работает, это не мешает путешественникам поближе познакомиться с коллекцией Maserati, принадлежащей семье Панини. Другие важные достопримечательности, которые следует посетить, включают:

Acetaia Villa San Donnino ;

; Дуомо ди Модена ;

; Музей Энцо Феррари в Модене.

В городе также есть подлинные итальянские блюда, такие как Frutti di Mare и тушеная тальятелле. В Модене регулярно проходят разные фестивали, поэтому лучшее время для посещения – с апреля по октябрь, когда погода идеальна.

Триест

Есть много причин посетить Триест, и одна из них – это самая красивая скрытая жемчужина Северной Италии, наполненная уникальными постройками времен Австро-Венгерской империи. Известный как забытый город страны, сегодня он является одним из крупнейших производителей кофе, так что каждый уголок естественно пропитан бодрым ароматом кофеина. Кроме того, Триест может похвастаться не только кафе, но и многочисленными культурными зданиями. В частности, обязательно стоит посетить Кастелло ди Мирамаре, исторический дворец, построенный в 1855 году, который полон скрытых сокровищ.

Альба

Почитатели красивых фото для социальных сетей обязательно должны посетить Альбу. Это итальянский город с виноградниками и живописными историческими улицами – идеальный ретро-фон для фотографий, особенно с учетом прекрасной коричневой почвы в сочетании с постоянными тучами, висящими утром и ночью.

Кроме того, Альба славится очень дорогими и ароматными белыми трюфелями, самым популярным продуктом Италии. Благодаря растущей индустрии город и близлежащие территории стали домом для некоторых из лучших ресторанов страны со звездами Мишлен. Еще одна причина посетить Альбу – это то, что она родина любимой во всем мире шоколадно-ореховой пасты Nutella.

Валле д'Аоста

Валле д'Аоста – еще одна скрытая жемчужина Северной Италии, которую стоит увидеть хотя бы раз в жизни. Здесь отдыхающие могут наслаждаться природной красотой региона и его особенной атмосферой. Это место считается одним из самых лучших и секретных, идеально подходит для тех путешественников, которые хотят провести отдаленный отпуск с минимальными толпами. Здесь есть горячие источники, поэтому Валле д'Аоста – отличный выбор для зимнего отдыха. Гости города также найдут старинные здания и популярные маршруты до Валле д'Аоста, а также захватывающие виды горных курортов региона.

В течение года город предлагает разнообразные активности и важные достопримечательности, включая Астрономическую обсерваторию Автономного региона, Римский театр в Аосте и Национальный парк Гран-Парадизо. Регион обещает лучшие условия для катания на лыжах зимой и фантастические виды горных хребтов летом вдоль многочисленных пеших маршрутов.

Тревизо

Разветвленная система каналов и хорошо сохранившиеся исторические здания, датируемые XV веком, принесли Тревизо прозвище "Маленькая Венеция". Ренессансный Палаццо Преторио стоит на площади Пьяцца деи Синьори, поэтому прогулка здесь является неотъемлемой частью итальянского путешествия. Другие достопримечательности, которые следует посетить в Тревизо, включают:

Кафедральный собор Тревизо ;

; Городские стены и ворота ;

; Касса деи Каррарези в Тревизо.

Как и во время поездки в Венецию, туристы не должны пропустить вдохновляющие прогулки вдоль многочисленных водных каналов. Если вы планируете отпуск, рекомендуем выбрать период с апреля по июнь во избежание возможных толп путешественников.

Озеро Орта

Севернее Милана это удивительное озеро известно только коренным жителям культурного центра Италии, ведь, как элита тяготеет к Комо, вилла у озера Орта является показателем социального статуса. Этот атмосферный водный объект окружен величественными горами Альпий и средневековыми зданиями, расположенными в сердце региона.

Остров Орта предлагает разнообразные варианты размещения – от классических особняков до роскошных курортных комплексов. Величественные дворцы в окрестных районах часто сдаются в аренду отдыхающим из Италии и других соседних стран летом. Самое благоприятное время для посещения – с мая по сентябрь, когда погода мягкая, а ландшафты наполнены дикими цветами.

Перевал Гардена

В Северной Италии есть много красивых мест, которые могут похвастаться невероятными видами, но для тех, кто любит путешествовать на автомобиле, Перевал Гарден является бесспорным лидером. Это одна из самых живописных дорог в регионе, так что вы точно получите много эстетического удовольствия, проезжая по ней.

Перевод с итальянского, Passo Gardena означает "Садовый перевал". Эта дорога особенно популярна среди странствующих байкеров и других путешественников, ведь перевал предлагает фантастические виды на горные хребты, включая непревзойденные Доломиты. Вы можете не только проехать по этому маршруту, но и остановиться здесь. На вершине перевала есть разные магазины, а также несколько вариантов размещения для туристов.

Любители активного отдыха могут преодолеть сложную сеть склонов, забронировав частный лыжный тур в зоне катания Селларонда. Она включает 26 километров трасс разной сложности на высоте более 2000 метров. Кроме того, Валь-Гарден предлагает несколько оборудованных парков для горного велоспорта. Поклонники фрирайда и опытные байкеры могут выбрать трассу Freeride Ciampino, которая проходит на высоте 2254 метра и требует большой смелости и мастерства.

Треццо-суль-Ада

Расположенное всего в 29 милях от Милана, это не просто очаровательная итальянская деревня, а важный исторический объект Всемирного наследия ЮНЕСКО. Несмотря на его огромное значение, эту локацию легко упустить, поскольку она не пользуется таким большим спросом среди путешественников. Треццо-суль-Ада наполнено многочисленными архитектурными чудесами, включая Замок Висконти, цитадель XIV века. Еще одна достопримечательность, которую стоит посетить, – потрясающая Вилла Кавенаго.

Горячие источники Сатурния

Эта локация когда-то была одной из самых тайных жемчужин Северной Италии, но слава о ней распространилась, так что теперь это уже не секрет. Речь идет о Горящих источниках Сатурния. Источники нагреваются окрестными подземными вулканами в этой местности. Температура воды держится на уровне 37 градусов, так что вы можете наслаждаться купанием в теплых целебных бассейнах. Посетители получают наибольшее удовольствие на восходе и закате, когда пребывание здесь становится максимально изысканным и эстетическим, полным красоты. Еще одно преимущество горячих источников – они открыты круглосуточно, а вход бесплатный для всех. Самое подходящее время для посещения – весна и осень, когда гости обретут спокойную атмосферу и мягкие температуры.

Бормио

Бормио объединяет лучшее из обоих миров: итальянское dolce vita и ледяные приключения соседней Швейцарии. Старинный курортный городок с многочисленными природными горячими источниками и заснеженными горами – одно из скрытых мест Северной Италии, расположен между Альпами региона Ломбардия. Здесь вы найдете большое количество лучших курортов, лыжных трасс, а также тратторий, пиццерий и ламповых баров.

Бормио, с его теплым деревенским шармом, типичным для лыжной зоны, но с теплом Италии, лучше всего посещать с декабря по февраль для зимних активностей и с июня по сентябрь для летнего отдыха. Если вы хотите насладиться природной красотой этого удивительного места, отправляйтесь в Национальный парк Стельвио с его многочисленными тропами и пешими маршрутами разной сложности.

Камольи

Прибрежные деревни Северной Италии привлекают широкими золотыми пляжами, открытым морем, красочными домами и свежими морепродуктами, не отпуская из своих приятных теней. Однако, если задержаться здесь надолго, можно пропустить посещение не менее красивого, но менее популярного приморского городка Камольи. Рыбацкая деревня расположена на западной стороне выдающегося Портофино и неподалеку от Генуи. Камольи, как и другие города вдоль побережья Амальфи, характеризуется зданиями разных пастельных цветов, стоящих около друг к другу над лазурным морем, окруженных средневековыми замками, каждый из которых имеет свою историю, набережными и небольшими семейными тратториями. Город также предлагает следующие ключевые природные и исторические памятки для исследования:

Базилика Санта-Мария Ассунта ;

; Аббатство Сан-Фруттуозо ;

; Природный парк Портофино.

Камольи – отличный выбор для путешественников, которые хотят открыть нетипичное направление и насладиться одним из самых красивых городов Италии, выбирая для разнообразия локацию, отличную от побережья Амальфи.

Боргетто

Одно из множества скрытых мест Северной Италии расположено вдоль реки Минчо. Фактически одна часть Боргетто даже построена над водой. Небольшая деревня в провинции Верона по праву считается претендентом на звание самого красивого в стране, известное своими волшебными пейзажами.

В Боргето посетители могут наслаждаться его средневековой славой: мосты, замки и крепости хорошо сохранились и выдержали испытание временем. Обязательно добавьте в свой список Замок Скалигеров, Садовый парк Сигурта и прогулку по улице Мантуя.

Путешественники, желающие остаться здесь дольше, чем на несколько дней, должны учитывать, что, хотя в маленькой деревне есть небольшие гостиницы и уютные кафе, здесь нет аптек или почтовых отделений. Это неудивительно, ведь Боргетто – тайное место в Италии.

Мольтразио

Этот живописный городок исторического значения и невероятной природной красоты расположен на западном берегу знаменитого озера Комо вблизи швейцарской границы. В Мольтразио можно найти несколько удивительных локаций, которые следует исследовать, таких как Ораторий и башня Сан-Рокко, средневековое здание, датируемое XIII веком. Чтобы заглянуть в богатое прошлое региона, обязательно посетите Церковь Сан-Мартино и Сант-Агата, которая предлагает фантастические панорамные виды на озеро Комо. Самое раннее упоминание об этом религиозном здании датируется 1207 годом. В церкви хранится самое ценное произведение искусства – деревянный алтарь, созданный в 1507 скульптором Алвизе де Донато. В часовне есть и другие важные реликвии, а также фрески, иллюстрирующие жизнь Сан-Карло и Сан-Франческо.

Имберсаго

В нескольких километрах северо-восточнее Милана, в провинции Лекко, расположен на первый взгляд скромный муниципалитет Имберсаго, который можно считать скрытой жемчужиной Северной Италии. С его старинными церквями, средневековыми сторожевыми башнями и святилищами XVII века, этот старинный городок может гордиться своим богатым художественным и архитектурным наследием.

Однако главное преимущество Имберсаго – его расположение. Город расположен на берегах живописной реки Адда и соединен с Вилла д'Адда на противоположном берегу паромом. Этот транспорт достаточно необычен и достоин внимания путешественников. Реакционный паром Вилла д'Адда – единственный паром с реактивным поводом в Италии. Это означает, что водный транспорт двигается по воде, опираясь на реку, а не на моторный двигатель. Считается, что паром был спроектирован самим Леонардо да Винчи.