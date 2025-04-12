Сядут все: российские патриоты готовятся к посадкам

Алексей Чадаев "ястреб"- политолог и одновременно руководитель компании, производящей инновационные боевые дроны, призывает братьев-"патриотов" готовиться к посадкам.

"И поэтому я мрачно вангую, что едва забрезжит финал СВО, эти люди (судя по началу текста, имеются в виду силовики, которые непосредственно не участвуют в войне, читай тыловые чекисты) рванут в спринт за наградами. И будут расследовать, арестовывать, задерживать, судить, сажать. А вот кого? В первую очередь — тех, кто либо воевал, либо работал на войну. По одной простой причине: все они, даже не каждый второй, а каждый первый, много и часто нарушали действующее законодательство Российской Федерации. У нас же, как известно, не война, у нас СВО. И сделать дело можно только нарушив.

И поэтому люди, считающие сейчас себя важными и нужными родине людьми — офицеры, волонтёры, военблогеры, "гаражники" из народного ВПК, список продолжите сами — пойдут косяком на зону, благо она сильно разгрузилась в ходе мобилизационных мероприятий. Не потому, что они действительно что-то плохое сделали, что-то украли, кого-то обманули. А просто потому, что тем силовикам тоже нужно".

Так и будет - сядут все. Профессиональные чекистские воры и убийцы дурачков-любителей быстро пересажают. Энтузиасты этой системе не нужны, нужны винтики-шпунтики. Каждый сверчок знай свой шесток. Слишком громко раскукарекавшихся и много возомнивших о себе инициативников профессиональные чекисты скоро уберут на тюремный склад марионеток. Причем не дожидаясь конца войны, который увы не просматривается.