Сумма кредитования для первых клиентов в МФО Finsfera

Многие сталкиваются с ситуациями, когда отложенных средств или нынешней заработной платы недостаточно для срочных расходов. Это не только экстренные затраты на лечение, ремонт авто или ремонт квартиры, но и меры, которые делают жизнь лучше и ярче. Нередко дополнительные средства нужны на покупку новой одежды, организацию праздника дома или краткое путешествие. Счастливые моменты жизни важны для хорошего ментального здоровья и здорового микроклимата в семье, поэтому не стоит отказывать себе в приятных возможностях.

Если вы задумались, где можно получить небольшую сумму средств на срочные или запланированные расходы, рассмотрите современный быстрый способ оформления ссуды онлайн в МФО. Компания Finsfera давно работает на украинском финансовом рынке и разбирается в актуальных вопросах и потребностях граждан. Если вы рассматриваете возможность взять небольшой заем даже от 1000 грн, сервисы онлайн кредитования станут наиболее удобным источником финансирования.

Почему МФО стали популярнее банков

Банки все еще остаются основными финансовыми учреждениями в стране, но у них достаточно строгие условия для получения кредита. Самые распространенные причины отказа в банковском кредите:

отсутствие официального трудоустройства;

Плохая кредитная история или ее отсутствие;

Требование поиска поручителей или предоставление материального залога;

Длительный период рассмотрения заявки.

В отличие от банков, МФО Finsfera работает по другим принципам. Ссуды выдаются даже клиентам без официального трудоустройства с минимальным пакетом документов, а решение по заявке принимается всего за несколько минут и приходит в виде сообщения на телефон. Очень удобно, что сотрудники компании не звонят с дополнительными вопросами и уточнениями – все данные, которые вам нужны, вы вносите в заявке. А важную информацию о финансовом состоянии компания находит в Бюро кредитных историй.

Почему для новых клиентов доступна только небольшая сумма ссуды

Для получения первого кредита в МФО действуют определенные ограничения. Это объясняется необходимостью минимизировать риски финансового учреждения. Поскольку у новых клиентов еще нет истории сотрудничества с компанией, МФО готово выдать лишь ограниченную сумму займа.

При этом для первых клиентов действуют акционные предложения. Например, у Finsfera можно получить ссуду под 0,01% в день, что делает микрокредитование выгодным решением в случае неотложной финансовой потребности. У Finsfera минимальная сумма кредитования составляет 2000 грн., что позволяет даже клиентам без длительной кредитной истории получить необходимую финансовую помощь.

Если заемщик вовремя возвращает ссуду, его кредитный рейтинг повышается в системе, и уже при последующих обращениях он может рассчитывать на большие суммы и лучшие условия кредитования.