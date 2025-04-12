Страна, повлиявшая на таможенную политику Трампа

Не враждебный Китай, а дружественная Япония начала массово распродавать американские государственные облигации, что привело к обвалу на рынке.

Эксперты пишут, что причиной введения Трампом 90-дневной паузы на дополнительные пошлины стал этот обвал. И сначала участники рынка были уверены, что облигации распродает Китай (я вчера тоже об этом писал – потому что Китай наиболее очевидный игрок). Но оказалось, что это была дружественная США Япония.

Как следствие, процентные ставки по этим облигациям опасно поднялись. Чем выше процентные ставки – тем дороже обслуживание государственного долга США, тем сложнее финансировать социальные расходы.

Однако логично, что Япония, как и каждая страна, заботится, прежде всего, о собственных интересах и экономической стабильности, а не об интересах США. И следует собственной стратегии экономического развития, а не неизвестных никому планов Трампа.

В любом случае, после введения 90-дневной паузы рынок облигаций стал успокаиваться, миллиардеры отыграли назад $304 млрд из потерянных из-за тарифной войны состояния, однако Трампу грозит как минимум требование публично оправдаться из-за действий, очень подозрительно для сенаторов похожих на манипулирования.

По сути, это действительно выглядит как "силовая вербовка" союзников в торговой войне с Китаем: пошлинами страны заставили добиваться переговоров с Трампом.

А тот, по всей вероятности, им делает "предложение, от которого невозможно отказаться": либо в торговой войне США против КНР вы с нами – и тогда таможенные тарифы будут для вас 0-10%, либо вы с Китаем – и тогда для вас, как и для него, таможенные тарифы будут 50-200-400%.

Кстати, Россия, по всей вероятности, в глобальном противостоянии – не военном, но и торговое достаточно масштабное – традиционно перейдет на сторону англосаксов.

И под это действительно может выторговать какие-то преференции по вопросу оккупации Украины (не факт, что выторгует – но как минимум попробует).

Ибо для начала Минфин России открыто объявил, что хочет избавиться от юаней в Фонде национального благосостояния. Якобы юань стал "слишком волатильной валютой с тенденцией к девальвации".

РФ ищет теперь, на какую новую валюту обменять юани (могут вернуться вновь к доллару после нормализации отношений с США).