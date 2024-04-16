Стефанчук подписал закон о мобилизации: документ направлен президенту

Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук подписал закон об усовершенствовании отдельных вопросов мобилизации, военного учета и прохождения военной службы. Документ направлен на подпись главы государства. После подписания Зеленским законодательный акт должен быть опубликован в официальном парламентском издании Голос Украины. Закон вступит в силу через месяц со следующего дня опубликования.

Об этом сообщается в карточке законодательного акта на сайте парламента.

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Так, в разделе "даты и состояние прохождения" говорится, что документ подписан Председателем ВР и направлен на подпись президенту Владимиру Зеленскому.

Напомним, Зеленский подписал законы о мобилизации с 25 лет и электронный кабинет.

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