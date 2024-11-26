Ого!

Здесь Схемы нашли пруфы, что Россия обстреливает нас ракетами из бомбардировщиков, которые мощные государственники прошлого щедро отдали за дешевый российский газ.

Армия РФ использует украинские стратегические бомбардировщики, которые официальный Киев передал Москве в рамках соглашения между правительствами двух стран в 1999 году в обмен на погашение задолженности за потребленный российский газ. в соглашении тех времен, которое разыскали в архиве, данных из международных авиареестров и сопоставления с номерами бомбардировщиков, которые использует РФ, зафиксировавшее Главное управление разведки.

По меньшей мере, шесть переданных самолетов Ту-160 находятся в боевом составе российской армии.

А кто передавал?

8 октября 1999 тогдашние премьер-министры Украины Валерий Пустовойтенко и России Владимир Путин подписали соглашение.

Согласно ей Украина передала за газовые долги России восемь бомбардировщиков Ту-160, три Ту-95МС и 575 ракет Х-55. Также Украина обязалась передать сотни единиц оборудования для самолетов и еще 24 двигателя разных типов.

Подавал документы по утверждению соглашения о передаче вооружения Борис Тарасюк.

В пояснительной записке Борис Тарасюк тогда обосновывал: "Соглашение должно было дать ощутимый положительный экономический эффект для Украины".

Один из тех, кто также согласовал соглашение с Россией – Анатолий Кинах, в 1999 году – первый вице-премьер-министр.

Свой голос "за" передачу ракет Москве отдал и Сергей Тигипко, тогдашний вице-премьер по экономике.

Одобрил соглашение и Александр Кузьмук, тогдашний министр обороны Украины.

Что интересно, у всех этих пекрсонов все круто.